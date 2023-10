Les vélos cargo permettent de transporter beaucoup plus de choses que les vélos classiques. Voici notre sélection des meilleurs vélos cargo électriques longtails du moment, et tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter.

Le top 3 des meilleurs vélos cargo électriques en 2023

Les vélos cargo électriques permettent de transporter davantage de marchandise, mais aussi de personnes, qu’un vélo classique. Il en existe plusieurs formats : rallongé, biporteur ou triporteur. Le vélo rallongé (ou longtail) possède une structure plus longue à l’arrière. Les biporteurs et triporteurs sont eux rallongés à l’avant, avec une vaste box, et trois roues dans le cas du triporteur. Nous nous concentrerons ici sur les vélos longtail qui sont les plus pratiques pour les particuliers, notamment les familles.

Les vélos cargo électriques ont le vent en poupe : ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à être disponibles en location dans les grandes villes françaises. Si vous avez déjà testé et souhaitez sauter le pas en achetant le vôtre, vous êtes au bon endroit.

Si vous vous posez des questions sur ces vélos, nous avons un dossier complet sur tout ce qu’il faut savoir avant d’en acheter un. Vous y apprendrez notamment toutes les nuances, avantages et inconvénients, entre les vélos cargo rallongés, les biporteurs et les triporteurs.

Retrouvez aussi nos différents guides sur l’univers VAE, à commencer par notre sélection des meilleurs vélos électriques, ainsi que celle des vélos à moins de 1 000 euros. Si vous souhaitez obtenir votre vélo cargo moins cher, voici notre sélection des meilleurs vélos électriques reconditionnés. Préoccupés par votre sécurité et celle de votre vélo ? Notre guide des meilleurs accessoires pour rouler en sécurité, ainsi que celui des traceurs GPS, sont là pour vous éclairer.

Decathlon Longtail R500Elec Le meilleur rapport qualité/prix

9 /10 Fiche produit Voir le test Conduite et assistance au top

Conduite et assistance au top Equipement de série très complet

Equipement de série très complet Tarif contenu Très long

Decathlon se lance sur le marché du vélo cargo, avec succès, il faut l’avouer. La marque française dévoile un premier modèle de longtail, le R500, qui sera modernisé sous peu, à l’été 2023.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Decathlon a opté pour un design très sobre, avec le choix d’une peinture matte bleue somme toute très sympathique. Les finitions sont moyennes, notamment au niveau des fils, mais cela reste très acceptable pour le tarif. Le cadre est solide, la béquille centrale très stable. Côté poids, avec 38 kg sur la balance, il n’est pas exactement léger. Cependant, ce poids comprend un grand nombre d’équipements de série : un panier à l’avant, une béquille en alu, des garde-boue, ainsi que des repose-pieds et barres de maintien à l’arrière. Il est rare que tout ceci soit intégré de base : pour le prix du vélo, Decathlon frappe fort.

Muni d’une fourche suspendue, le vélo absorbe bien les chocs à l’avant, ce qui offre un excellent confort au conducteur. La meilleure surprise du vélo cargo Decathlon vient de son confort de conduite et son assistance électrique. C’est très réussi : le moteur de 250 W, accompagné d’un capteur de couple, offre une assistance progressive dès le premier coup de pédale. L’assistance est puissante et le vélo bien dynamique. Côté autonomie, c’est du tout bon aussi : comptez sur environ 60 km parcourus en mêlant différents modes d’assistance, dont le plus élevé.

À noter que ce modèle n’est pas un vélo connecté : tout se règle via le petit cadran intégré. Il faudra aussi faire l’impasse sur une puce GPS ou système d’alarme pour prévenir le vélo contre le vol. Mais encore une fois, rien de vraiment étonnant au regard du prix.

Le modèle de 2022 que nous avons testé souffre de quelques légers défauts, qui seront apparemment corrigés dans la nouvelle version 2023, qui intégrera notamment un panier plus large, un anti-vol intégré plus pratique, ou encore un feu avant plus puissant. Notez que le prix de vente grimpera de 100 euros.

En bref, Decathlon parvient à proposer le longtail R500 à un rapport qualité/prix imbattable, à un tarif deux fois moins élevé que ses concurrents, sans compter la prime à l’achat. Si vous cherchez un vélo cargo électrique pas cher, il s’agit du meilleur modèle possible.

On vous conseille la lecture de son test pour vous faire un avis plus précis.



au meilleur prix ? Où acheter Le Decathlon Longtail R500Elec au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

O2feel Equo Cargo Power 7.1 Le meilleur vélo cargo électrique du marché

8 /10 Fiche produit Voir le test Un moteur dynamique et adapté

Un moteur dynamique et adapté Confortable et bien fini

Confortable et bien fini Bonne autonomie Maniabilité un peu limitée

O2feel est une marque française née en 2009. Avec le Equo Cargo Power, elle propose un longtail, c’est-à-dire un vélo cargo électrique rallongé à l’arrière, de qualité. Ce dernier ne souffre d’aucun gros défaut, si ce n’est son prix un peu élevé.

Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid

Ce modèle est particulièrement adapté pour transporter des personnes à l’arrière, que ce soit des enfants ou même un adulte. Il s’avère alors très confortable. Le vélo cargo dispose d’un pneu de 26 pouces à l’avant, avec une fourche suspendue et un pneu de 20 pouces à l’arrière. La selle suspendue assure un confort au poil, quel que soit l’état de la route. Le guidon est en outre réglable en hauteur, ce qui est trop rare et pourtant bien pratique.

Jusqu’à 80 kg peuvent être transportés avec le porte-bagage de base. Le modèle est vendu de série avec le porte-bagages, les garde-boue, la béquille centrale. En revanche, pour tout ce qui est panier, repose-pied ou siège-bébé, il faudra mettre la main au portefeuille. À noter qu’un antivol Abus placé au niveau de la roue arrière est fourni de base, un très bon point.

Point important pour tout vélo, mais encore plus sur un vélo cargo : le freinage. Il est ici particulièrement efficace, grâce à la présence de freins Shimano à disque hydrauliques. Le vélo se distingue aussi grâce à une excellente autonomie : entre 80 et 100 km, un vrai chameau. Le moteur Shimano, placé dans le pédalier, dispose de trois niveaux d’assistance qui rendent la conduite très aisée. Sans compter que le vélo électrique n’est pas si lourd pour un modèle cargo (environ 30 kg, mais cela dépend des accessoires en place).

En conclusion, O2feel livre un vélo cargo électrique équilibré, confortable et endurant avec son Equo Cargo. Vous ne ferez pas d’erreur en misant sur lui.

Nous avons testé en détail ce modèle : retrouvez l’essai complet du O2feel Equo Cargo Power 7.1.



au meilleur prix ? Où acheter L' O2feel Equo Cargo Power 7.1 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Moustache Lundi 20.3 Dual Le longtail fiable et endurant

7 /10 Fiche produit Voir le test Belle puissance

Belle puissance Excellent freinage

Excellent freinage Autonomie impressionnante Absence de suspensions

Moustache est un acteur majeur dans l’univers des vélos électriques et ses cycles sont toujours d’excellente qualité. Le Lundi 20.3, un modèle de vélo cargo rallongé, ne fait pas exception à la règle. Les finitions, l’intégration des câbles, le confort des poignets… tout est réussi.

On saluera l’intégration d’une selle rétractable : via un petit bouton, celle-ci peut s’abaisser ou remonter, selon si vous êtes à l’arrêt, pour avoir les pieds à plat sur le sol, ou en mouvement pour profiter d’une bonne allonge au pédalage. Le vélo cargo électrique dispose aussi d’une béquille très bien pensée qui permet de parfaitement le stabiliser pour le charger sans difficulté.

Crédit photo : Jérémy FDIDA pour Frandroid Crédit photo : Jérémy FDIDA pour Frandroid

Moustache a misé sur des petites roues de 20 pouces, à la gomme bien épaisse qui permettent d’absorber convenablement les chocs. Et heureusement… puisque le Lundi 20.1 ne possède pas de suspension, ce qui est sans doute son plus gros défaut, surtout au vu de son prix. Une fourche suspendue aurait tout à fait pu être intégrée et il est très étonnant que Moustache ne l’ait pas fait… On notera aussi l’absence d’un feu stop, pourtant bien pratique sur ce type de vélo.

À l’arrière, on peut charger jusqu’à 75 kg de marchandises (ou de personnes !). Pour faire avancer facilement tout ça, Moustache a intégré un moteur Bosch Cargo Line, positionné dans le pédalier. Il offre 250 W de puissance, qui peuvent monter à 600 W en crête, avec un généreux couple de 85 Nm. Le modèle brille aussi avec ses excellents freins hydrauliques, qui permettent un freinage efficace et progressif sur sol sec comme mouillé.

Sur l’autonomie maintenant : elle est tout bonnement excellente. Bien entendu, tout dépend du chargement et du mode d’aide enclenché. Le vélo cargo électrique dispose en effet de deux batteries (avec l’option « Dual ») et peut donc se targuer de proposer entre 70 et 120 km d’autonomie, voire plus en mode Eco.

Reste le plus gros « hic » de ce modèle de vélo cargo électrique pourtant alléchant : son prix. Ce dernier débute à près de 5700 euros… sans les options. Pour lire le test du Moustache lundi 20.3, c’est par ici.



au meilleur prix ? Où acheter Le Moustache Lundi 20.3 Dual au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Tern GSD S10 Le best-seller du vélo cargo

8 /10 Fiche produit Voir le test Bien confortable et stable

Bien confortable et stable Belle qualité de fabrication globale

Belle qualité de fabrication globale Accessoires de transport très complets Autonomie trop limitée

Le Tern GSD S10 est un grand classique du vélo cargo, particulièrement apprécié. Il est disponible dans plusieurs coloris plutôt originaux et affiche un look plutôt sympathique. Avec ses roues de 20 pouces, il limite un peu l’encombrement, mais affiche tout de même 33 kg sur la balance.

Tern a également prévu la possibilité de replier le guidon sur lui-même… mais il faut bien avouer que l’intérêt est tout de même limité, puisque le vélo électrique ne perd pas en longueur avec ce système.

Source : Jérémy FDIDA pour Frandroid Source : Jérémy FDIDA pour Frandroid

Malgré son poids, il reste cependant bien maniable et confortable, grâce à sa fourche suspendue à l’avant. La gomme épaisse des pneus Schwalbe Big Ben Plus ajoute du moelleux. La béquille est bien pensée et se déploie via une gâchette. Autre petit ajout, qui n’est pas présent sur tous les vélos : l’intégration d’un feu stop à l’arrière. Niveau sécurité en ville, c’est un plus.

Qu’en est-il de la partie cycle ? Elle s’avère très réussie, avec un effort minime à fournir, même chargé. Le moteur est Bosch Cargo Line délivrant 85 Nm de couple, le même donc que sur le modèle de Moustache. Le transport de personnes ne posera aucun problème, le tout reste stable et confortable pour tout le monde. Les freins à disque hydraulique offrent un bon freinage progressif.

Déception en revanche sur l’autonomie, bien plus basse que chez les concurrents. Elle tourne autour des 40 km en mode d’assistance Turbo, avec certes un chargement. C’est trop peu et l’on conseillera alors de choisir l’option seconde batterie (qui n’est pas donnée, comme le reste des accessoires). Au final, le Tern GSD S10 est un excellent vélo cargo électrique, mais il faudra accepter d’y mettre le prix, surtout en ajoutant le prix des accessoires tels que les sacoches ou les repose-pieds.

Vous voulez en savoir plus ? Jetez donc un œil au test du Tern GSD S10.



au meilleur prix ? Où acheter Le Tern GSD S10 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Riese & Müller Multitinker vario Le vélo pensé pour les familles

Le constructeur allemand Riese & Müller est un grand nom sur le marché des vélos électriques. Ce dernier s’est aussi placé sur le secteur des longtails avec ce Multitinker vario. Il est construit tout en longueur pour accueillir un passager supplémentaire. Ses roues de 20 pouces lui permettent de ne pas être trop haut sur la selle. Le tout avec une construction solide pour vous permettre d’encaisser l’usage quotidien.

Comme pour beaucoup de vélos cargo électriques, la position de conduite est pensée pour être confortable. La fourche suspendue de la marque Suntour est un véritable plaisir à utiliser, même les routes pavées deviennent plus douces. La courroie de la marque Gates couplée à une transmission à variation continue qui s’avère être très efficace pour la ville. Celle-ci offre plus de flexibilité dans vos vitesses.

Les vélos cargos électriques sont utilisés au quotidien pour tous vos trajets. Peu importe la version choisie, le Multitinker vario dispose d’une batterie de 625 Wh. Cette dernière permet de parcourir entre 45 et 50 kilomètres, ce qui révèle être raisonnable. Elle pèse 3,5 kilos et se recharge en 6 heures sans trop de problèmes.

Si vous êtes prêt à payer 151 euros supplémentaires, une puce RX permet de bénéficier des fonctionnalités de l’application Riese & Müller. Il est ainsi possible de géolocaliser son vélo, le déverrouiller à distance ou encore consulter ses trajets. En termes de prix, le modèle touring est à 5749 euros tandis que le vario est à 6259 euros. Notre essai du vélo électrique Riese & Müller Multitinker vario est disponible pour en savoir plus.



au meilleur prix ? Où acheter Le Riese & Müller Multitinker vario au meilleur prix ?

Trek Fetch Plus 2 Le vélo cargo pour les familles

8 /10 Fiche produit Voir le test Belle qualité de fabrication et de finitions

Belle qualité de fabrication et de finitions Moteur Bosch fiable

Moteur Bosch fiable Bosch Connect Module et Smartphone Grip de série Pas de garde-boue

Si vous recherchez un vélo cargo pour transporter vos enfants, à un tarif honnête, le nouveau modèle de Trek est peut-être ce qu’il vous faut. Vous profiterez d’un équipement haut de gamme, largement éprouvé, avec un moteur Bosch Cargo Line, un dérailleur externe Shimano Deore, ainsi que d’excellents freins Dorado Tektro.

Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid

La qualité de fabrication est parfaite, rien à redire sur ce point. Son gabarit a l’avantage de rester contenu, avec seulement 1,80 mètre de long, et 31 kg sur la balance, ce qui offre une bonne maniabilité. Sur le confort de conduite, Trek rend une belle copie, avec des pneus de 20 pouces bien maniables. On aurait cependant apprécié une selle plus confortable…

Sur les équipements, la marque américaine fait des choix plutôt étonnants. Ce modèle sera donc principalement dédié au transport d’enfants (et pas d’adulte), et pas véritablement de marchandises. Les garde-boues ne sont pas de série, et cela est bien dommage. Notez aussi que le vélo n’est pas fourni avec un panier : à la place, vous aurez des sortes de sacoches, à placer à l’avant et à l’arrière. Deux bonnes surprises sont néanmoins au rendez-vous : la puce Connect Module de Bosch (géolocalisation et alarme) et le support pour smartphone avec recharge sans fil.

Question points techniques, on saluera la qualité du moteur Bosch (couple de 85 Nm et dérailleur Shimano Deore 10 vitesses), ainsi que celle des freins. Et l’autonomie ? Elle est correcte. Avec un chargement à l’arrière, elle atteindra les 40 km. La batterie a le bon goût d’être simple à manipuler et à transporter grâce à l’ajout d’une poignée.

Un bon modèle donc, si vous cherchez un vélo bien sécurisant pour transporter vos enfants en ville. Nous vous invitons à lire notre test complet du Trek Fetch+ 2 pour vous faire une idée plus précise de ce vélo cargo haut de gamme.



au meilleur prix ? Où acheter Le Trek Fetch Plus 2 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Gaya Le Cargo Le vélo cargo français pas cher

7 /10 Fiche produit Voir le test L'équipement de série adapté

L'équipement de série adapté Son rapport qualité/prix

Son rapport qualité/prix GPS de série Une autonomie limitée

Il s’agit de votre première expérience sur un vélo électrique et vous êtes à la recherche d’un cargo longtail. Le modèle Cargo de la marque française Gaya propose d’emblée un style agréable avec un design rappelant les cycles hollandais. Toutefois, ce parti-pris implique une certaine fragilité de l’ensemble. Le vélo cargo électrique s’offre un poids contenu de 26 kilos et débute dès 1 m 60. Enfin, le modèle dispose d’un bon équipement de série avec un phare, un klaxon et une sonnette.

Ce modèle de vélo cargo est aussi livré avec une application mobile éponyme disponible sur Android et iOS. Celle-ci permet de tracer le véhicule et de le débloquer à distance via une eSim intégrée à l’architecture. La géolocalisation est offerte pendant deux ans avant d’être facturée à 60 euros par an. Vous avez aussi droit à un rapport de vos trajets et notamment de votre vitesse moyenne.

Pour ce qui est du moteur, le capteur de rotation et de couple, sur lequel il est simple de programmer sa cadence. Le vélo cargo électrique possède une petite molette « Boost » qui permet de monter seul à 24 km/h. L’assistante est très présente, ce qui vous passera l’envie de solliciter vos mollets. Enfin, le freinage est assuré par un système à câbles assurant une bonne réactivité.

À la lumière de notre test, la conduite est le point le plus controversé. Pour un grand débutant, la conduite est agréable avec une répartition des efforts assez équilibrée, mais un dynamisme absent. Au niveau de l’adhérence, sur sol sec, le Gaya est irréprochable, mais devient plus aléatoire par temps de pluie. Le confort est un peu précaire avec peu de suspensions. Pour ce qui est de la tarification, le vélo est accessible dès 2500 euros. Notre test complet du vélo Gaya Le Cargo est disponible si vous souhaitez en savoir plus.



au meilleur prix ? Où acheter Le Gaya Le Cargo au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Quel vélo cargo électrique choisir ?

Pourquoi utiliser un vélo cargo électrique ?

Les vélos cargo, et plus spécifiquement les longtails, permettent de transporter beaucoup de plus de choses qu’un vélo classique. En plus des marchandises, ils permettent surtout de transporter des personnes : en général un adulte ou bien un ou deux enfants. Le vélo rallongé est ainsi très pratique pour transporter les courses, du matériel de travail, des objets encombrants…

Pour les inconvénients, on pourra citer le poids et la longueur de l’appareil. Vous devrez penser à un endroit précis et sécurisé (vu son prix) pour le garer. En outre, les manœuvres pour garer le vélo sont un peu moins évidentes, en tout cas au début. Autre point à accepter lorsque l’on veut s’offrir un longtail : un prix conséquent, bien plus élevé qu’un VAE classique. Pensez aussi à prendre en compte le prix des accessoires, sans quoi votre vélo cargo sera beaucoup moins utile.

Quelles sont les aides à l’achat disponibles ?

Les vélos cargos [mécaniques comme électriques] sont éligibles à une aide financière attribuée par l’État. Cependant, des conditions de ressources sont en vigueur pour en profiter :

Revenu fiscal par part inférieure ou égale à 6 358 euros [ou situation de handicap] : 2 000 euros d’aide maximum ;

Revenu fiscal par part inférieure ou égale à 14 089 euros [ou situation de handicap] : 1 000 euros d’aide maximum.

Ces aides peuvent également être complétées par celles des communes, départements et région. Pensez donc à vérifier celles qui seraient disponibles dans votre lieu de vie. Par exemple, la région Île-de-France rembourse 600 euros sur l’achat d’un vélo cargo électrique.

Puis-je louer un vélo cargo électrique ?

La réponse est simple : oui, mais pas partout. Il existe différents types de locations. Il est par exemple possible de louer un vélo sur le moyen terme, comme le propose Veligo en Île-de-France. Les trois types (longtail, biporteur, triporteur) sont proposés à la location pour quelques mois. Le but : essayer ce type de vélo avant de passer à l’achat. À Paris, Velab propose aussi de louer sur la longue durée, de un à 36 mois.

Citiz, à Lyon, met à disposition plusieurs bi et triporteurs à la location, pour deux heures ou une journée. La startup Cargoroo devrait également proposer une flotte de VAE cargo en 2023.

Si vous voulez spécifiquement un triporteur, certaines boutiques physiques telles que Eco-Triporteur proposent des services de location à la journée ou au week-end à Paris, Bordeaux et Lyon.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.