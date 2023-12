Vélo électrique Nakamura : tout comprendre à la gamme de vélos Intersport

Ciblant le rapport qualité-prix, Intersport propose aujourd’hui une large gamme de vélos électriques Nakamura, qu’il convient d’expliquer afin de choisir en fonction de son besoin.

Le vélo électrique est une excellente solution pour se déplacer activement ou pour le loisir, mais il exige un certain investissement. Sur le terrain du rapport qualité-prix, Intersport a développé une gamme sérieuse de VAE (vélos à assistance électrique) au sein de sa marque Nakamura. Cependant, la multiplication des modèles peut être déroutante, surtout si vous n’êtes pas familier avec les composants ou les différents types de moteurs.

C’est pourquoi nous avons élaboré ce dossier pour vous aider à naviguer dans le catalogue des vélos électriques Nakamura. Nous allons décrypter les différents types de vélos, expliquer ce qui différencie les modèles, et vous présenter des exemples pour vous aider à choisir le VAE qui répondra à vos besoins.

Rendez-vous sur nos guides de vélos électriques par marques pour découvrir les spécificités de chaque constructeur :

Ville, VTC, VTT, pliants ou cargo : quel vélo électrique Nakamura choisir ?

Cherchant à proposer des produits qui répondent au mieux aux intérêts de chacun, Intersport a considérablement diversifié son catalogue Nakamura ces dernières années. La marque française offre aujourd’hui une vingtaine de vélos électriques, que nous classerons ici par type et par gamme de prix, en présentant également leurs caractéristiques principales.

Les vélos électriques urbains Nakamura

E-City/Classic/Powerfit : actuellement, la gamme de vélos urbains Nakamura n’est pas concentrée autour d’un seul nom. Pourtant, ils sont tous conçus pour les trajets en ville, équipés d’une position confortable avec un guidon haut et courbé, de garde-boues, d’un cadre ouvert facilitant l’enjambement, et d’une batterie déportée à l’arrière. On retrouve, par exemple, l’E-City 50 et le Classic LTD avec un moteur arrière à moins de 1 000 euros, ou l’E-City 110 avec un moteur central pour une conduite plus naturelle. Autre option, l’E-Powerfit LTD possède des roues de 28 pouces (contre 26 pour les autres), est équipé de suspensions à l’avant et d’une plus grande batterie de 475 Wh (au lieu de 375).

E-Flex : dans le but de se démarquer des modèles ‘Fold’ de son rival Decathlon, Intersport a nommé ses vélos électriques pliants Nakamura E-Flex. Pour le moment, il n’existe qu’un modèle unique, l’E-Flex 2.0, une seconde génération au format 16 pouces, avec des freins à disques, un moteur arrière et une batterie sous le porte-bagages arrière. Comme pour les autres vélos urbains, Nakamura a choisi un cadre ouvert, plus pratique, ici pliable en deux, tout comme la potence, pour un rangement facile dans un coin ou sous un bureau, tandis que la potence et les pédales sont également rabattables.

E-Crosscity/Crossover Longtail : le vélo cargo est la catégorie de VAE connaissant la plus forte croissance en France, devenant le choix de milliers de parents pour déplacer leur petite famille. À l’automne 2023, Intersport a lancé sa première offre dans ce segment avec l’E-Crosscity, un modèle compact doté de roues de 24 pouces avec de gros pneus. Ce vélo dispose d’un porte-bagages supportant jusqu’à 60 kg. Un tout nouveau vélo cargo électrique allongé, l’E-Crossover Longtail, rejoint le clan Nakamura pour l’hiver 2023-2024. Il est équipé d’une fourche avant suspendue, d’un équipement complet pour accueillir les enfants et d’un panier avant, d’un moteur central de 100 Nm, et même d’une seconde batterie pour augmenter l’autonomie.

Les vélos de loisirs électriques Nakamura

E-Crossover/Crossover : comme leur nom l’indique, ces vélos électriques sont ce que l’on appelle des VTC (vélos tout chemin), utilisables tant sur route que pour des balades sur pistes. Équipés d’une suspension avant et plus performants qu’un modèle de ville, ils débutent chez Nakamura autour de 1 100 euros avec le Crossover S, suivi du Crossover LTD à 1 300 euros avec porte-bagages, mais une batterie non intégrée au cadre. Puis, un duo fait monter les performances et les tarifs, disponible chacun en version cadre fermé « A » et ouvert « V » : le Crossover A/V avec batterie intégrée à 1 700 euros, moteur central et porte-bagages, ainsi que le Crossover XA/XV, offrant un large débattement de suspension, un mode automatique et un moteur coupleux, à environ 2 100 euros.

E-Summit : Summit, pour « sommet » en français. Cette famille de vélos indique la présence d’un VTTAE, ou vélo tout-terrain à assistance électrique. C’est le vélo de loisir par excellence lorsque l’on dispose d’un terrain propice, comme une forêt ou la montagne. Le catalogue se divise en deux duos de modèles, avec en premier lieu l’abordable E-Summit 700 à environ 1 000 euros, accompagné du LTD à 1 500 euros et du 740 à 1 700 euros pour de meilleures prestations, disponible aussi en cadre ouvert « Open ». Pour les initiés, on recommande soit l’E-Summit 950 à plus de 2 000 euros, soit le très récent tout suspendu 950 S, approchant les 3 000 euros.

E-Century/E-Gravel : Nakamura a lancé ses vélos de route électriques en 2020 avec l’E-Century, doté d’une batterie de 375 Wh intégrée dans le cadre, un moteur central de 80 Nm et une transmission SRAM Apex. Puis, fin 2023, le gravel électrique « E-Gravel » est apparu, une variante du vélo de route conçue pour rouler hors bitume. Ce modèle se distingue par ses pneus larges et rainurés pour une meilleure conduite sur les sentiers et une meilleure absorption des chocs, ainsi que par une plus grande batterie. Il conserve un cintre bas avec les commandes de freins et vitesses sur les poignées déportées à l’avant, et est équipé d’une transmission spécifique Shimano GRX à 11 vitesses.

Les modèles de vélos électriques Nakamura

Comme nous l’avons vu au travers du catalogue Nakamura, les types de vélos diffèrent grandement en fonction de vos attentes. Si vous avez déjà une idée de la famille de VAE qui vous intéresse, nous décrivons ci-dessous un des modèles les plus intéressants pour chaque genre, afin de conforter votre choix et de mieux vous orienter.

Voici notre sélection de six vélos électriques Nakamura :

E-Crosscity : le vélo de ville abordable sous les 1 000 euros ;

E-Flex 2.0 : le vélo pliant électrique multimodal ;

E-Crossover Longtail : le vélo cargo électrique tout équipé et puissant ;

Crossover V : le VTC performant à prix d’ami ;

E-Gravel : le vélo électrique routard et aventurier ;

E-Summit 950 S : le VTT tout suspendu à prix canon.

Nakamura E-Cross City Le vélo de ville premier prix

Nous avons choisi ce modèle parmi les vélos électriques urbains, car il est le plus récent et le plus moderne de la gamme. Cet E-Crosscity se distingue par sa polyvalence accrue, grâce notamment à ses gros pneus qui lui permettent de s’aventurer sur des sentiers. Cette caractéristique augmente également le confort, bien que ce VAE soit rigide. De plus, son format à taille unique de 24 pouces le rend accessible à tous les gabarits, officiellement de 150 à 190 cm. Les utilisateurs y trouveront leur place confortablement grâce au guidon haut, à la selle large rembourrée et montée sur ressorts, et à un cadre ouvert qui facilite l’enjambement.

Toujours côté pratique, le robuste porte-bagages arrière, soudé au cadre, supporte 60 kg, un poids rare qui offre la possibilité de transporter n’importe quel enfant, voire un adolescent ou un adulte léger. Des fixations MIK permettent aussi d’ajouter des accessoires pratiques, mais jusqu’à un poids de 27 kg seulement.

Enfin, le moteur arrière de 45 Nm n’est couplé qu’à un capteur de pédalage, ce qui offre une assistance moins naturelle, mais sans effort. Ses 4 modes et sa transmission à 7 vitesses Shimano Altus permettront de gérer la puissance en fonction de l’environnement. Ce Nakamura E-Crosscity intègre la batterie dans le cadre, avec une capacité de 460 Wh, soit environ 50 à 70 km d’autonomie.

Au prix de 1 199 euros, l’E-Crosscity est un choix intéressant pour un vélo électrique urbain, bien équipé et polyvalent, et d’autant plus attractif avec son assemblage en France.

Nakamura E-Flex 2.0 Le vélo pliant électrique multimodal

Pour des trajets courts, si vous êtes préoccupé par le manque d’espace chez vous ou si vous avez besoin de transporter votre vélo dans les transports en commun, le Nakamura E-Flex 2.0 peut être une solution à retenir. Ce vélo pliant électrique offre un rapport prix-équipement très compétitif, tout en adoptant un format à roues de 20 pouces, plus agréable à utiliser que les classiques 16 pouces.

Conçu pour être pratique, à l’instar des autres vélos urbains Nakamura, ce VAE pliant possède un cadre ouvert, une selle basse et un guidon haut pour une position droite. La potence est pliante, et une fois le cadre replié en deux, l’E-Flex 2.0 reste stable sur sa béquille. Les pédales se rétractent pour réduire la largeur, mais le vélo reste difficile à transporter avec ses près de 20 kg.

Aussi, le moteur arrière de 45 Nm avec 5 niveaux d’assistance et la batterie déportée de 375 Wh sont adaptés pour une utilisation modérée, tout en offrant 6 vitesses pour gérer les dénivelés. Et, malgré un prix inférieur à 1 000 euros, le Nakamura E-Flex 2.0 est équipé de freins mécaniques à disques, un atout pour la sécurité.

Nakamura Crossover Longtail Le vélo cargo électrique tout équipé et puissant

Fiche produit L'équipement de base

L'équipement de base Le confort sur la selle

Le confort sur la selle Son moteur très puissant

Pour répondre à la tendance des vélos cargo électriques, Nakamura lance fin 2023 son premier modèle E-Crossover Longtail. Ce vélo vise les familles cherchant un VAE pour transporter leurs enfants et leurs courses.

Il adopte un format allongé, avec un porte-bagages arrière étendu pouvant supporter 80 kg, soit un adulte ou deux enfants. Ces derniers bénéficient de barres de maintien, de deux coussins, de protection de roue et de repose-pieds pour une sécurité accrue. Le parent dispose également d’un panier avant pour y placer un sac. Malgré ses 40 kg, l’E-Crossover Longtail est stable une fois stationné, grâce à sa double béquille.

Grâce à son moteur central de 100 Nm de couple, le Nakamura E-Crossover Longtail réduit l’effort au minimum et peut même démarrer en côte sans difficulté, grâce à sa transmission à dérailleur de 9 vitesses et son capteur de couple. L’offre inclut deux batteries – une intégrée dans le cadre, l’autre sous les haubans – offrant une capacité totale de 770 Wh, soit un minimum de 70 km par charge.

Le confort est un autre atout de ce modèle, avec sa suspension avant de 120 mm, sa selle télescopique, et des pneus ballon (27,5 pouces à l’avant et 24 pouces à l’arrière). Tout cet équipement est proposé à un prix inférieur à 3 000 euros, de quoi concurrencer un Decathlon R500E vendu au même prix.

Nakamura E-Crossover V Le VTC performant à prix d’ami

Pour ceux qui souhaitent un vélo électrique adapté autant aux sentiers qu’à la ville, sans opter pour un VTT, le VTC est le meilleur choix. Le modèle intermédiaire Crossover V a retenu notre attention, grâce à son moteur central de 80 Nm avec capteur de couple pour un pédalage naturel, et une batterie intégrée de 460 Wh offrant une autonomie d’au moins 50 km.

À l’instar des vélos urbains Nakamura, ce VTC électrique mise sur le confort de conduite avec son guidon courbé et sa selle basse. Sa fourche suspendue, avec 65 mm de débattement, amortit efficacement les roulages, tandis que les pneus de 28 pouces absorbent les aspérités du terrain.

Disponible en trois tailles pour 1 699 euros, le Crossover V est un vélo électrique tout-chemin à la fois abordable et bien équipé. Il inclut de série le porte-bagages, les garde-boue, la béquille et l’éclairage. Ce qui nous a particulièrement charmés, c’est le rapport qualité-prix de ce vélo électrique. Le vélo électrique Nakamura arbore un cadre classique en gris, plus élégant, mais avec des finitions qui restent moyennes.

Nous avons apprécié sa suspension, mais moins sa selle peu confortable. Ses freins à disque hydrauliques sont efficaces, et le moteur est à la fois agréable et performant, compensant le poids élevé du VTC Nakamura (plus de 24 kg). L’application permet de suivre le pourcentage de batterie, mais elle reste accessoire avec seulement un bilan de trajets, alors que l’écran intégré au vélo est déjà complet.

Pour en apprendre plus, lisez notre test complet du Nakamura E-Crossover V sur Frandroid.

Nakamura E-Gravel Le vélo électrique routard et aventurier

Seule et unique référence dans l’univers gravel des vélos électriques Nakamura, l’E-Gravel est l’alter-ego aventure de l’E-Century, conçu pour la route. Il hérite donc du même cadre, mais s’équipe d’une batterie de 460 Wh (contre 375 Wh pour l’E-Century), offrant une autonomie théorique de 100 km.

Le moteur reste le même, le bloc central MFC à 80 Nm de couple, idéal pour grimper facilement, couplé à une transmission gravel Shimano GRX. Le dérailleur RD-RX812, à cassette 11 vitesses, est doté du système Shadow+, un tendeur qui évite les sauts de chaîne en terrain accidenté et assure une conduite souple sur route.

À 1 999 euros, ce vélo gravel électrique Nakamura n’inclut ni garde-boue ni éclairage. Le cadre en aluminium fait monter le poids total à près de 20 kg. Néanmoins, il demeure un excellent modèle pour ceux qui souhaitent se familiariser avec ce type de vélo sans trop dépenser.

Dans le catalogue des VTTAE Nakamura, le modèle qui a retenu notre attention est l’E-Summit 950 S. C’est le premier modèle tout suspendu de la marque française, en faisant ainsi son porte-drapeau, et le plus onéreux, à 2 899,99 euros.

Pour ce prix, on bénéficie d’un VTT électrique à double suspension, avec une fourche Rockshox 35 Silver R de 140 mm de débattement et un amortisseur arrière Deluxe Select+ de 130 mm. L’E-Summit 950 S est monté sur des roues de 29 pouces Mach 1 Trucky 30 tubeless et des pneus Arisun Mount de section 2,35 mm.

Sur ce modèle, Nakamura utilise son moteur le plus performant, avec un positionnement central, un couple de 100 Nm et un mode auto Smart. Idéal pour de belles sessions en montagne, ce modèle opte pour une batterie de 500 Wh, suffisant pour environ 5 heures de sortie. Les concessions sur ce VTTAE concernent la transmission Microshift à 10 vitesses et les freins Shimano MT200 à double pistons, tandis que le poids atteint 27 kg. Bien que la couleur unique soit rouge, il est disponible en taille S, M et L.

De nombreux magasins et ateliers Intersport

Un des grands avantages de choisir un vélo électrique Nakamura est que le groupe Intersport dispose de plus de 600 magasins en France, dont 129 avec un rayon cycle. Ainsi, il est possible d’avoir près de chez soi l’un des modèles convoités, même si la marque ne propose pas d’essai avant l’achat.

Ces magasins servent également de points de service après-vente pour les VAE, avec environ 400 boutiques participantes en France, offrant un confort appréciable en cas de problème. Nakamura assure aussi une garantie à vie sur les éléments du vélo, à l’exception des composants d’usure comme les pneus, freins et poignées.

Des forfaits d’entretien sont également disponibles. Il y a l’entretien ponctuel à 69,99 euros, incluant un contrôle des principaux éléments, y compris électriques, et un abonnement « Pack service » à 59,99 euros par an, utilisable une fois par an, pour le changement des chambres à air, le réglage des freins et de la transmission, ainsi que 10 % de remise sur les accessoires vélo à l’achat.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.