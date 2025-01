Intersport solde à un super prix son Nakamura E-Summit 700, un vélo tout-terrain électrique abordable conçu pour les débutants

Le Nakamura E-Summit 700 est un VTT qui se débrouille aussi bien en ville qu’en forêt. Il est le parfait compagnon pour partir en vadrouille hors des sentiers battus, surtout maintenant qu’il perd 300 euros de son prix pour les soldes, et ça, sans compter les aides de l’état.

Pour les personnes adeptes de grandes balades en plein air, des randonnées en forêt ou des trails dans les montagnes, ce vélo tout-terrain électrique est idéal pour les débutants dans la pratique du VTT. Il s’agit du Nakamura E-Summit 700, un modèle représentant le segment entrée de gamme, ce qui appelle forcément à des concessions, mais qui sont acceptables au vu du prix qui est en baisse de 25 % pendant les soldes d’hiver.

Que propose le Nakamura E-Summit 700 ?

Un VTT à l’aise sur les sentiers battus

Un moteur de 250 W avec un couple de 45 Nm

Une autonomie de 55 km

Avec un prix de départ à 1 199,99 euros, le VTT électrique Nakamura E-Summit 700 se trouve actuellement en promotion à 899,99 euros sur le site Intersport. Un autre coloris au même prix est disponible ici. Et, n’oubliez pas les aides de l’état pour faire encore plus baisser la facture.

Un modèle entrée de gamme soigné

Le Nakamura E-Summit 700 est un vélo électrique taillé pour les escapades dans les sentiers battues. Un véritable vélo tout terrain avec sa fourche d’un débattement de 120 mm, ses pneus de 27,5 pouces et ses grandes pédales.

En s’installant au guidon, le confort est au rendez-vous avec son cadre semi-ouvert, sa selle plate rembourrée et des poignées ergonomiques. Ce VTTAE a l’avantage de peser 20,4 kg sur la balance, et se trouve être l’un des plus légers de sa catégorie.

Un VTT convaincant sur les sentiers

Côté performances, il embarque un moteur de 250 W avec un capteur de couple de 45 Nm qui est parfait pour les débutants niveau puissance. Il est à l’aise dans quasi tous les cas de figures sur des terrains accidentés ou peu praticables avec un rapport poids/puissance très correct. Tout ceci est mis aussi en avant par le dérailleur de 7 vitesses. Pour ce qui est du freinage, le E-Summit 700 est doté de freins à disque hydrauliques, bien confortables et plus sécurisants que des freins mécaniques.

Pour terminer sur la partie autonomie, le vélo de Nakamura n’excède pas les 55 km. Dans tous les cas, cela reste un rayon d’action très correct où il faudra prendre en compte le poids de l’utilisateur, les pentes ou encore la météo. Quant à la batterie, elle est amovible et facile à recharger sans avoir à transporter son VTT.

Si vous hésitez encore, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique.

