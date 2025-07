La version 512 Go du Realme GT 7, avec son autonomie hors du commun, perd 320 € de son prix

Le Realme GT 7 est un smartphone de qualitĂ© qui nous a surpris en bien par son autonomie XXL. Il n’a que quelques semaines et passe dĂ©jĂ de 799 euros Ă 479 euros sur Cdiscount.

Le Realme GT 7 est un smartphone qui ne cache pas ses ambitions haut de gamme, malgrĂ© un tarif qui penche plutĂ´t vers le milieu de gamme. 799 euros pour la version 512 Go lors de sa sortie en mai 2025, il se permet de passer Ă seulement 479 euros sur Cdiscount pendant quelques jours. Un smartphone sacrĂ© roi de l’autonomie dans notre test dans lequel il a obtenu 8/10, avec bien sĂ»r d’autres atouts dans sa manche.

Les points forts du Realme GT 7

Sa batterie de 7 000 mAh qui offre plus d’1,5 jour d’autonomie

Il assure côté photo avec son capteur principal et son x2

L’Ă©cran est bien calibrĂ© dès le dĂ©part

Lors de sa sortie en mai 2025, le Realme GT 7 en version 12+512 Go coûtait 799 euros. Mais sur Cdiscount, vous pouvez le commander pour 479 euros.

Un design innovant avec un écran de qualité

Quand on le prend en main, le Realme GT 7 impressionne par son dos en graphène, un matĂ©riau rare qui amĂ©liore la dissipation de la chaleur et Ă©vite ainsi la surchauffe si vous l’utilisez intensĂ©ment. Avec une finition en aluminium brossĂ©, une belle dalle AMOLED plate de 6,78 pouces Ă 120 Hz, HDR10+ et Dolby Vision, vous avez aussi une super colorimĂ©trie, notamment en mode CinĂ©matique, ainsi qu’une luminositĂ© maximale de 1 585 nits. MalgrĂ© sa grosse batterie, le smartphone reste relativement lĂ©ger puisqu’il fait 206 g. Il est globalement bien Ă©quilibrĂ© en main, avec une protection IP69 efficace contre l’eau et la poussière.

CĂ´tĂ© logiciel, Realme UI 6.0 basĂ© sur Android 15 propose une expĂ©rience proche d’Android Stock, enrichie de nombreuses options IA intĂ©grĂ©es, comme la crĂ©ation automatique d’évĂ©nements Ă partir du contenu affichĂ© ou un traducteur intelligent. Par contre, on regrette la prĂ©sence de quelques applications prĂ©installĂ©es comme Facebook, Netflix, Amazon ou encore Temu qui ne sont pas forcĂ©ment utiles. Un petit nettoyage s’impose donc Ă l’allumage.

Le bon compromis entre photo et autonomie

Sous le capot, on retrouve le Mediatek Dimensity 9400e, associé à 12 Go de RAM, pour des performances solides, comparables au mode équilibré de l’iPhone 16e. Le smartphone encaisse bien les jeux gourmands comme Genshin Impact en 60 fps avec un maintien de performances et une chauffe quasi nulle.

Le capteur principal de 50 Mpx offre de bonnes performances en journĂ©e, avec des dĂ©tails nets, des contrastes bien gĂ©rĂ©s et un rendu colorimĂ©trique fidèle. Le zoom optique, quant Ă lui, est convaincant en plein jour, mais déçoit en basse lumière. Par contre, l’ultra grand-angle de 8 Mpx manque de dĂ©tails et affiche du bruit en faible Ă©clairage.

La vraie star reste l’autonomie : avec sa batterie gĂ©ante de 7 000 mAh, le GT 7 peut tenir plus de deux jours en usage mixte et a mĂŞme dĂ©crochĂ© un record Guinness pour 24 heures de vidĂ©o en continu avec encore 36% de batterie. La charge rapide 120 W permet une recharge complète en 45 minutes. Mais dommage, la charge sans-fil n’est pas proposĂ©e sur ce modèle. Le son stĂ©rĂ©o est correct sans plus, avec un manque de basses prononcĂ©es.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le Realme GT 7, vous pouvez consulter notre test complet de ce smartphone hors du commun.

