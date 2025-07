Xiaomi ou Realme : qui propose le meilleur smartphone en promo à moins de 150 € ? 

Si vous attendiez les soldes pour changer de smartphone, il est encore temps : si votre budget est inférieur à 150 euros, le Xiaomi Redmi 14C et le Realme C71 sont de bons candidats. Mais sur lequel des deux faut-il craquer ? Nous allons tenter de vous aider à travers ce comparatif pour faire votre choix final.

Tout le monde ne peut pas dépenser 500 euros ou plus pour un smartphone. Grâce à des marques comme Xiaomi, les téléphones pas chers sont maintenant de meilleure qualité. Bien sûr, acheter un smartphone à petit prix veut dire faire quelques sacrifices. Mais si vous êtes prêt à accepter cela, vous pourriez aimer ces modèles.

Le Xiaomi Redmi 14C et le Realme C71 en font partie et sont des smartphones qui contenteront les petits budgets désireux d’avoir un appareil fonctionnel au quotidien. On a déniché pour vous ces deux modèles actuellement en promotion à moins de 150 euros. Entre celui de Xiaomi et celui de Realme, vers quel smartphone faut-il se tourner ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Quels sont les smartphones en promotions ?

Une apparence soignée

Le Xiaomi Redmi 14C et le Realme C71 n’ont rien d’original. Il n’est pas étonnant de retrouver des matériaux moins nobles que leurs confrères plus premium, où le plastique domine. Ils réalisent tout de même un travail sérieux : le téléphone de Xiaomi profite d’une jolie finition pailletée, et celui de Realme met en avant un coloris blanc avec des effets de lumières. Si aucune certification IP est indiquée sur l’un comme sur l’autre, Realme joue la carte de la solidité avec la certification militaire MIL-STD-810H, qui assure une certaine robustesse aux chocs et à l’eau de surface.

Petit plus : les deux téléphones qui s’accompagnent d’une prise jack et même d’un emplacement pour carte microSD pour étendre le stockage.

La partie photo n’est pas leur point fort. Le 14C a beau accueillir un module photo imposant, il embarque simplement deux objectifs, un capteur grand-angle de 50 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx utilisé pour le mode portrait. Le premier capteur fait un joli travail de jour, mais la qualité se dégrade rapidement en basse lumière. Son concurrent ne fait pas mieux et propose aussi un module photo qui manque de polyvalent et choisit un capteur 50 MP. L’IA permet d’avoir des clichés très décents en bonne lumière et grâce à la présence d’un anneau LED « Pulse Light » au dos, les clichés sont plus exploitables de nuit.

Des simples écrans LCD

Les deux appareils ne profitent pas de la technologie OLED et sont logés à la même enseigne en proposant des dalles LCD. Ils offrent une grande surface d’affichage, avec des bordures assez prononcées notamment au niveau du menton. La définition est, quant à elle, légère : 1640 x 720 pixels sur celui de Xiaomi et 1 604 × 720 pixels chez Realme. Petit plus pour le taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui apporte une meilleure fluidité dans l’interface, et si le Redmi 14C propose aussi du 120 Hz sur le papier, nous n’avons en réalité que du 90 Hz, c’est déjà pas mal, mais éloigné de la proposition initiale.

Concernant la partie logicielle, le Realme C71 fonctionne sous Android 15, avec la surcouche personnalisée Realme UI 6.0. Une interface que l’on a déjà testée sur le Realme GT 7. L’expérience est proche d’Android Stock, mais avec bien plus d’options de personnalisation. Quelques pourriciels s’invitent à la fête et la durée des mises à jour majeures d’Android est limitée à deux ans… Chez Xiaomi, c’est HyperOS et Android 14 que l’on retrouve. Un OS très coloré, mais qui est terni par la présence de nombreux pourriciels, puisque l’on en dénombre une quinzaine. Et tout comme son rival, il ne propose que deux ans de mises à jour majeures (soit Android 16 au maximum) et des mises à jour de sécurité jusqu’en 2028.

Des performances honorables pour assurer les tâches simples

Au vu de leur tarif, il ne faut pas s’attendre à des téléphones puissants.

Le Xiaomi Redmi 14C s’appuie sur le processeur MediaTek Helio G81 Ultra. Dans l’ensemble, il ne vous fera pas faux bond au quotidien pour gérer les tâches classiques. Il gère le multitâche en arrière-plan, mais si on a une vidéo YouTube en trop haute qualité, il s’essouffle. Lors de notre test, nous avons rencontré quelques ralentissements dans l’interface, mais sans gravité. On a même pu lancer Genshin Impact. Une prouesse. Évidemment, c’est en qualité graphique très faible, mais on frôle les 30 fps, ce qui est suffisant pour jouer si l’on n’est pas trop regardant.

De son côté, le Realme C71 utilise le processeur Unisoc T7250 couplé à 4 Go de mémoire vive. Si nous n’avons pas eu l’occasion de le tester, il se débrouillera dans les tâches élémentaires, mais sans faire preuve d’une grande réactivité. Pour les gamers invétérés et adeptes des jeux 3D gourmands en ressources, cet appareil mobile n’est pas taillé pour supporter de telles expériences à moins de revoir vos exigences à la baisse.

Endurant + charge rapide : Realme l’emporte haut la main

On voit de plus en plus de téléphones sur le marché embarqué de grosses batteries, allant parfois jusqu’à proposer une capacité de 6 600 mAh et laissant ainsi le classique 5 000 mAh. C’est le cas par exemple du OnePlus 13, du Honor Magic 7 Lite ou encore le Xiaomi Poco F7, pour ne citer que ceux-là.

Le Realme C71 créer la surprise et fait aussi partie de ses smartphones avec une grosse batterie, qui s’élève à 6 000 mAh ici. C’est assez rare pour ce prix, et ce n’est pas pour nous déplaire. Le C71 offre donc une grande autonomie, aussi bien dans le cadre d’une utilisation poussée que modérée. La marque ne s’arrête pas là et propose la charge SuperVOOC de 45W, qui permet de récupérer 50 % en 36 minutes d’après le constructeur. Il est même compatible avec la charge inversée à 6W.

De son côté, le Redmi 14C intègre une batterie moins imposante que son rival de 5 160 mAh. Lors de notre test, il a pu tenir une journée et demie en usage modéré et même en lançant du streaming et beaucoup de photos, il franchit tout de même la journée. Niveau charge, il faudra être très patient avec 18 Watts il met près de 2 heures pour une charge complète, contre une heure pour le Realme.

Xiaomi ou Realme : lequel choisir ?

Après avoir développé les qualités et les défauts de chacun, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix. Bien sûr, il faut prendre en compte vos besoins.

Le Xiaomi Redmi 14C est conçu pour les petits budgets, et vient avec son lot de compromis entre sa charge lente et ses performances modestes. Il plaît tout de même avec quelques caractéristiques alléchantes comme son grand écran 120 Hz (90 Hz en réalité), sa capacité de stockage extensible et son autonomie. Il ne brille pas en photo, il arrive tout même à proposer une qualité photo correcte en journée, en revanche, de nuit, c’est plus compliqué. Là où il pêche, c’est aussi sur sa longévité logicielle. Deux ans c’est loin d’être suffisant, et même si son rival propose la même durée, il est livré avec Android 15, alors qu’ici c’est Android 14.

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire notre test complet sur le Xiaomi Redmi 14C.

Le Realme C71 s’impose comme un meilleur choix. Il séduit par son immense batterie de 6 000 mAh, assurant jusqu’à deux jours d’autonomie, sa charge rapide 45W et un écran fluide 120Hz — des atouts rares à ce tarif. Son capteur principal fait le job et on apprécie son design robuste certifié contre les chutes, et la présence d’une prise jack et d’un emplacement microSD. Du côté des compromis, il faut accepter une définition d’écran seulement HD+, l’absence de 5G, des performances limitées pour les jeux exigeants. Malgré tout, il assure très bien l’essentiel pour les petits budgets.

Pas convaincu par le smartphone de Realme ou de la marque Xiaomi ? Il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.