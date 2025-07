Comment associer votre smartphone Android à Windows 11 ?

Vous souhaitez recevoir vos notifications Android sur votre PC, consulter vos SMS ou passer des appels directement depuis Windows 11 ? Voici comment lier votre smartphone à votre ordinateur en quelques étapes simples.

Lien Avec Windows

Depuis plusieurs versions, Windows permet une intégration de plus en plus poussée avec Android grâce à l’application “Lien avec Windows”. Cette fonction, désormais installée par défaut sur Windows 11, permet de synchroniser votre smartphone avec votre PC : vous pouvez y consulter vos messages, notifications, photos, voire passer des appels ou utiliser vos applications Android. Pas besoin de câble, tout se passe via le Wi-Fi ou le Bluetooth. Voici comment procéder.

Vérifiez que vous avez bien tous les prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir :

Un PC sous Windows 11 à jour.

à jour. Un smartphone Android (version 7.0 ou supérieure).

(version 7.0 ou supérieure). Un compte Microsoft actif (même compte sur les deux appareils recommandé).

Téléchargez “Lien avec Windows” sur votre smartphone Android

Ouvrez le Google Play Store .

. Recherchez l’application « Lien avec Windows » (anciennement appelée « Votre téléphone »).

(anciennement appelée « Votre téléphone »). Installez-la puis ouvrez-la.

Connectez-vous avec le même compte Microsoft que sur votre PC.

Lancez la configuration sur votre PC

Sur votre PC, cliquez sur Démarrer , puis accédez aux Paramètres.

, puis accédez aux Paramètres. Cliquez sur l’onglet « Bluetooth et appareils » à gauche de la fenêtre des paramètres.

» à gauche de la fenêtre des paramètres. Activez l’option « Mobile connecté« , puis cliquez sur « Ouvrir Mobile Connecté« .

Une nouvelle fenêtre s’affiche, choisissez « Android « , puis entrez votre code Microsoft Windows.

« , puis entrez votre code Microsoft Windows. Un QR code va s’afficher à l’écran.

Connectez les deux appareils

Sur votre smartphone, dans l’application Lien avec Windows , appuyez sur Scanner le QR code .

, appuyez sur . Scannez le QR code affiché sur votre PC.

Autorisez les permissions demandées (accès aux contacts, appels, SMS, notifications, etc.).

Patientez quelques instants pendant que les deux appareils se synchronisent.

Voici tout ce que vous pouvez faire une fois vos appareils synchronisés :

Une fois la connexion établie, vous pourrez :

Lire et répondre à vos SMS depuis Windows.

depuis Windows. Voir vos notifications en temps réel sur le bureau.

sur le bureau. Accéder à vos dernières photos prises avec le smartphone.

prises avec le smartphone. Passer et recevoir des appels (si votre PC est équipé du Bluetooth).

(si votre PC est équipé du Bluetooth). Lancer des applications Android dans une fenêtre dédiée (fonctionnalité compatible uniquement avec certains modèles récents).

