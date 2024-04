Comment savoir quelle version de Windows est installée sur son PC

Windows se décline désormais en de nombreuses versions, avec des mises à jour bi-annuelles. Pour garder la trace des mises à jour, vérifier la compatibilité d'un logiciel ou signaler un quelconque problème, il est toujours intéressant de pouvoir renseigner la version de Windows installée sur son ordinateur. Voici comment la trouver.

Lors d’une analyse d’un problème sur votre ordinateur, il est possible que l’on vous demande la version de Windows installée. Que vous ayez Windows 10 ou Windows 11, il existe de nombreuses mises à jour majeures, avec d’importants changements d’une version à l’autre.

Connaitre sa version de Windows peut aussi aider à suivre ces fameuses mises à jour, pour savoir si vous avez bien reçu la dernière en date, mais également pour anticiper de potentiels problèmes de compatibilité avec certains logiciels ou drivers.

Comment connaitre la version de Windows (10 ou 11) installée sur son PC

Pour trouver les informations sur la version de Windows installée, il faut se rendre dans les Paramètres de l’ordinateur (vous les trouverez en faisant un clic droit sur le logo de Windows de votre barre de tâches). Allez ensuite dans la partie Système puis dans l’onglet Informations système. Arrivé là, vous devrez vous concentrer sur trois informations, toutes présentes dans cette fenêtre.

Tout d’abord, cherchez l’édition de Windows. Nommées Famille, Professionnel ou Éducation, elles ont toutes des caractéristiques différentes, il est donc important de connaître son édition pour s’adapter.

Passons au type du système : est-il en 32 ou 64 bits ? Vous devez surement avoir déjà rencontré cette requête lorsque vous souhaitez télécharger un logiciel et que deux déclinaisons s’offrent alors à vous. Ainsi, plus d’hésitation face à ce genre de requêtes, sachant qu’il est fort probable que votre système soit en 64-bits si votre ordinateur a moins de 15 ans.

Enfin, dans la section « Spécifications de Windows», notez le numéro de build, c’est la version de Windows installée. Auparavant, il se présentait sous la forme de quatre chiffres (deux pour l’année et deux pour le mois de la mise à jour). Désormais, il affiche deux chiffres (pour l’année), une lettre et un dernier chiffre (pour la période, le plus souvent « H2 » pour le deuxième semestre).

Informations Système de Windows 10 Informations système de Windows 11

Cet écran vous permet également d’en savoir un peu plus sur votre configuration avec votre processeur et la quantité de RAM installée, mais aussi d’autres informations comme le numéro de série de votre licence Windows. Ce numéro pourrait vous être demandé en cas d’assistance également.

Les mises à jour ont généralement lieu deux fois par an, en mars et en septembre/octobre. Si votre version est trop ancienne, vous pouvez tenter de forcer la mise à jour. Et si celle-ci ne vous convient pas, il est toujours possible de la désinstaller.