Ce performant laptop sous i5 13e gen avec écran OLED est vendu au rabais chez Cdiscount

Avec un bel écran OLED, un châssis léger et une fiche technique solide, cet IdeaPad Slim 3 de chez Lenovo est un bon choix pour les étudiants cherchant un laptop pour la rentrée. Il passe aujourd’hui de 799 euros à 499 euros chez Cdiscount.

Les PC portables sous les 600 euros ont souvent un défaut rédhibitoire : écran fade, configuration mollassonne ou composants soudés jusqu’à l’étouffement. Lenovo tente ici un contre-pied : proposer une machine équilibrée, bien équipée, et surtout avec une vraie dalle OLED, là où la concurrence balance encore du LCD pâlot. Et avec un processeur de 13ᵉ génération signé Intel, le tout dans un format compact et léger, ça commence à ressembler à un vrai bon plan à condition d’être à l’aise avec l’absence de système d’exploitation préinstallé, mais pour ça nous avons les tutos parfaits. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 passe aujourd’hui sous les 500 euros.

Que propose le Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 ?

Un écran OLED de 14 pouces

Un trio Intel Core i5-13420H, 16 Go de RAM et 512 Go en SSD

Livré sans Windows, pour une machine sans fioritures

Au lieu de 799,99 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 est aujourd’hui disponible en promotion à 499,99 euros sur Cdiscount avec le code promo PC50D499.

Un écran OLED et un bon CPU

On ne parle pas ici d’un écran cheap pour écrire des mails dans le noir. Ce Slim 3 en version 14IRH10 embarque une dalle OLED WUXGA (1920 x 1200 px) au ratio 16:10. C’est lumineux, les noirs sont profonds, les couleurs claquent, et le confort visuel est là, aussi bien pour le binge-watching sur Netflix que la bureautique poussée.

Sous le capot, Lenovo ne fait pas semblant : Intel Core i5-13420H, une puce 10 cœurs (6 efficiency, 4 performance), épaulée par 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go. Que ce soit pour du multitâche, de la retouche photo ou des longues sessions de travaux sur le web, la configuration tient bon, sans souffler ni planter.

Petit twist : le PC est livré sans système d’exploitation. Pas de Windows préinstallé, mais c’est aussi une liberté. Pour les fans d’Ubuntu, Debian ou autres distributions Linux, c’est une page blanche idéale. Et pour les autres, une licence Windows se trouve à bon prix, en suivant l’un de nos tutos pour installer l’OS de Microsoft dans sa version 10 ou la toute dernière en date : 11.

Sobre, bien fini, et prêt à rouler longtemps

Pas de gros logo flashy ou de coque texturée façon gamer. Ici, le design reste sobre et efficace, avec un châssis fin, un poids maîtrisé (environ 1,4 kg), et une connectique suffisante : USB-C, HDMI, 2x USB-A, jack 3,5 mm, lecteur de carte SD, tout est là pour bosser sans hub.

Le clavier rétroéclairé est plutôt agréable pour de longues sessions de frappe, et Lenovo continue d’optimiser ses charnières et la ventilation. Même sans ventilateurs costauds, l’ensemble reste silencieux et plutôt stable sur la chauffe. L’autonomie est correcte (autour de 7-8 heures), et la recharge rapide passe bien par l’USB-C.

À ce prix, le combo dalle OLED + i5 H + 16 Go de RAM est plutôt rare, surtout sur un laptop qui garde un format compact. En gros, c’est un pc portable qui vise juste pour ceux qui veulent du matos sans surcouche logicielle, et qui n’ont pas peur de mettre les mains dedans à la première configuration.

