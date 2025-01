L’ultrabook Acer Swift Go 14 avec écran OLED 2,8K + i7 de 13e gen est très bien soldé (-35 %)

Écran OLED 2,8K, poids très contenu, configuration solide… L’Acer Swift Go 14 a de très bons arguments à faire valoir. La bonne nouvelle, c’est que son prix baisse pendant les soldes d’hiver : la Fnac et Darty le proposent en effet à 615,99 euros au lieu de 953,61 euros.

Si vous cherchez un PC portable suffisamment léger pour pouvoir être emporté partout, et dont la configuration permet d’exécuter toutes les tâches du quotidien avec fluidité, alors l’Acer Swift Go 14 pourrait bien vous convenir. Ses autres atouts sont nombreux, à commencer par sa dalle OLED aux contrastes marqués. Son prix actuel est aussi un net avantage : pendant les soldes d’hiver, il est en effet affiché à moins de 650 euros.

Ce qu’il faut savoir sur l’Acer Swift Go 14

Un PC portable de 1,25 kg

Une dalle OLED 2,8K de 14 pouces

Un combo i7-1355U + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Auparavant proposé à 953,61 euros, l’Acer Swift Go 14 (SFG14-71-76TB) est aujourd’hui disponible en promotion à 615,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Le laptop qui se fait oublier dans un sac

L’Acer Swift Go 14 est un ultrabook qui, comme les autres PC portables de cette catégorie, se différencie tout d’abord par son poids vraiment contenu. Il affiche seulement 1,25 kg sur la balance ; autant dire qu’il peut être transporté très facilement, pour le plus grand plaisir des travailleurs nomades et des étudiants. De plus, avec son épaisseur de 1,49 cm, il ne prend pas trop de place dans un sac. Et cette finesse ne l’empêche pas d’être équipé d’une connectique plutôt fournie : ici, on a droit à deux ports USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB-A, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte microSD et un port jack 3,5 mm.

Côté écran, c’est une dalle OLED 2,8K (2 880 x 1 800 pixels) de 14 pouces qui prend place ici. Elle est ainsi en mesure de proposer des noirs infinis, des contrastes profonds et une belle restitution des couleurs. D’ailleurs, elle couvre la totalité du spectre DCI-P3, soit l’assurance d’une palette de couleurs affichées très étendue. La dalle est aussi dotée de la certification DisplayHDR True Black 500 et garantit donc des noirs toujours plus intenses. Notez par ailleurs que l’écran est au format 16:10 et que son taux de rafraîchissement s’établit à 60 Hz. Sa fluidité est donc satisfaisante pour la plupart des usages simples, mais on aurait aimé du 90 Hz au minimum pour cette gamme de prix.

Une configuration solide au programme

À l’intérieur de l’Acer Swift Go 14, se niche un processeur Intel Core i7-1355U à 10 cœurs, cadencé à 1,7 GHz (jusqu’à 5 GHz en mode boost), qui promet une bonne fluidité pour la plupart des tâches, comme la navigation web, la lecture vidéo ou la retouche légère en photo (et avec un écran OLED, c’est quand même plus agréable). La puce est en plus épaulée par 16 Go de RAM LPDDR5X pour le multitâche et faire tourner des logiciels complexes. Le tout est complété par un SSD de 512 Go, qui permet de réduire les temps de chargement et d’accélérer les lancements de la machine.

Enfin, côté connectivité, l’Acer Swift Go 14 prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1. Côté autonomie, sa batterie de 50 Wh l’autorise, selon la marque, à fonctionner durant 8 heures. Évidemment, tout dépendra de la nature de vos usages.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Acer Swift Go 14, avec une configuration légèrement différente.

