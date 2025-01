Pour les soldes d’hiver 2025, même le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 16 sont à prix cassé ! Voici notre sélection des meilleures offres sur les smartphones

Les bonnes affaires commencent déjà en 2025 avec les soldes d’hiver ! Jusqu’au 4 février, les e-commerçants proposent au rabais nombre de produits high-tech, les smartphones en tête comme toujours. Si l’idée d’en changer vous a traversé la tête, voici notre guide régulièrement mis à jour sur les meilleures offres.

Et c’est reparti ! Les commerçants remettent le couvert avec les soldes d’hiver qui se déroulent du 8 janvier au 4 février. Quand bien même cet événement promotionnel a peu de chances de rencontrer le même succès que le Black Friday, les fêtes de fin d’année venant de passer, on peut tout de même y trouver des promotions plus intéressantes. Et pour cause, les soldes sont la seule période où les commerçants peuvent revendre à perte. Avec un peu de chance, votre prochain smartphone vous attend à prix cassé dans cette sélection.

Les meilleures offres smartphones des soldes d’hiver 2025

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? Vous pouvez jeter un œil à nos différents guides d’achat, dont celui sur les meilleurs smartphones testés par notre rédaction jusqu’à ce jour. Pour les parents, nous proposons aussi une sélection des smartphones à offrir pour son ado, et pour ceux qui font attention à leur consommation de produits électroniques, notre guide des meilleurs smartphones durables.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Ni plus ni moins que le roi des smartphones, mais il pourrait bientôt laisser sa place au Samsung Galaxy S25 Ultra qui devrait être commercialisé le 7 février, juste après les soldes. En attendant, le S24 Ultra est en solde et c’est là le meilleur moment de mettre la main sur ce magnifique écran AMOLED, ce processeur à la puissance énorme et une interface One UI toujours au top avec un suivi logiciel de sept ans !

Les points forts du Samsung Galaxy S24 Ultra

Tout simplement le meilleur écran du marché

L’énorme puissance de son Snapdragon 8 Gen 3

Un appareil photo ultra-polyvalent avec deux téléobjectifs

Au lieu de 1 469 euros, le Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 101 euros sur la Fnac pour les adhérents Fnac+.

Apple iPhone 16

Avec son dernier smartphone, Apple réduit encore un peu plus l’écart entre les iPhone et les iPhone Pro. L’iPhone 16 accueille ainsi un bouton Action et une nouvelle puce A18, en revanche, il conserve encore un écran de 60 Hz. Pour les personnes attachées à l’écosystème iOS et au format compact, l’iPhone 16 est le meilleur choix, d’autant plus qu’il perd quasiment 200 euros pendant les soldes.

Les points forts de l’Apple iPhone 16

L’arrivée du bouton Action, apparu sur l’iPhone 15 Pro

Les performances impressionnantes de sa puce A18

L’arrivée d’Apple Intelligence dans le courant de l’année

Au lieu de 969 euros, l’Apple iPhone 16 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur Cdiscount grâce à un bonus rachat de 100 euros.

Toujours du côté de la marque à la pomme, l’Apple iPhone 15 Pro Max (512 Go) est lui aussi soldé à un prix rarement vu. Au lieu de 1 649 euros, il est disponible à 1 399 euros chez la Fnac ainsi que chez Darty.

Google Pixel 9

Une pointure dans le milieu des photophones. Le Google Pixel 9 fait honneur à ses prédécesseurs avec un appareil photo toujours performant et une interface Pixel Experience toujours aussi chouette à utiliser. Dans sa dernière gamme de smartphones, Google a aussi modernisé à fond le design et donné une plus grande place à l’intelligence artificielle. La hausse du prix s’est en revanche bien faite sentir, mais il devient plus acceptable pendant les soldes.

Les points forts du Google Pixel 9

Un smartphone au joli design et au format idéal

Un volet photo toujours aussi maîtrisé

L’écran OLED, un de ses meilleurs atouts

Au lieu de 899 euros, le Google Pixel 9 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion dans un pack avec une paire de Google Pixel Buds Pro à 649 euros sur Boulanger. Et ce grâce à 150 euros de remise et à un bonus rachat de 100 euros.

Xiaomi 14T

Le Xiaomi 14T est une version un peu plus abordable du Xiaomi 14, à la manière d’un Samsung Galaxy FE. Mais ceci au prix de quelques compromis, faisant que ce smartphone se situe entre le milieu de gamme et le haut de gamme. Le Xiaomi 14T ne souffre que de peu de défauts que ses performances et son appareil photo n’ont aucun mal à éclipser. De plus, il est ici disponible dans un pack avec des écouteurs sans fil Redmi Buds 5.

Les points forts du Xiaomi 14T

Un smartphone bien fini et certifié IP68

Des photos mieux réussies et plus naturelles

Les performances brillantes de son MediaTek Dimensity 8300-Ultra

Au lieu de 649,99 euros, le Xiaomi 14T est aujourd’hui disponible avec une paire de Xiaomi Redmi Buds 5 dans un pack en promotion à 549 euros sur la Fnac. Cette promotion est disponible uniquement pour les adhérents Fnac+.

Samsung Galaxy S23

Quand bien même il est sorti il y a maintenant deux ans, le Samsung Galaxy S23 reste un smartphone haut de gamme recommandable avec son design compact et sa puissance. Sans oublier qu’il profite également de Galaxy AI. Bref… un excellent choix, et si son prix de quasiment 1 000 euros faisait mal à l’époque, ce n’est plus le cas aujourd’hui puisque le Galaxy S23 est maintenant disponible à 600 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy S23

Un design travaillé et une prise en main parfaite

One UI toujours au top !

Un Snapdragon 8 Gen 2 toujours intéressant !

Au lieu de 959 euros, le Samsung Galaxy S23 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 601 euros sur la Fnac pour les adhérents Fnac+.

Motorola Edge 40

Le segment du milieu de gamme est un milieu lui aussi très concurrentiel sur le marché des smartphones. Avec son prix de lancement de 599 euros, le Motorola Edge 40 voulait ainsi rivaliser avec les Nothing Phone et les Google Pixel a dont il peine à se démarquer. Mais lors de ces soldes d’hiver, il profite d’une remise exceptionnelle qui permet de l’obtenir à moins de 150 euros !

Les points forts du Motorola Edge 40

Un smartphone fin, léger et certifié IP68

Un écran pOLED en FHD+ et rafraîchi à 144 Hz

Un MediaTek Dimensity 8020 avec 8 Go de RAM

Au lieu de 599 euros à son lancement, le Motorola Edge 40 est aujourd’hui disponible en promotion à 149 euros sur Boulanger.

Samsung Galaxy A25

Samsung ne s’illustre pas uniquement avec ses smartphones premium, les modèles d’entrée de gamme valent aussi le détour comme ce Galaxy A25 qui est déjà passé entre les mains de notre rédaction. Un peu daté dans son design, ce smartphone reste agréable à prendre en main et à utiliser avec son interface One UI toujours au top. La partie photo est maîtrisée pour cette tranche de prix mais il ne faut pas trop en attendre du côté des performances.

Les points forts du Samsung Galaxy A25

Un bel écran AMOLED à 120 Hz

Un appareil photo efficace

Un design qui s’inspire de la gamme Galaxy S

Au lieu de 319 euros, le Samsung Galaxy A25 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 241 euros sur la Fnac.

Honor 90

Situé entre le milieu de gamme et le bas du premium, le Honor 90 résume à lui seul la montée en ambition du constructeur chinois, ancré historiquement dans l’entrée de gamme. En plus d’un design et un écran dignes des smartphones premium, il a aussi le mérite d’être proposé dans une configuration unique de 512 Go. En revanche, et c’est là le gros point noir de ce smartphone : il ne reçoit que deux ans de mises à jour, c’est-à-dire que celles de 2025 seront ses dernières. Ce qui explique ce prix soldé de 188 euros…

Les points forts du Honor 90

Un design soigné, fin et léger

Un écran OLED somptueux

Les bonnes performances de son Snapdragon 7 Gen 1

Au lieu de 599 euros, le Honor 90 est aujourd’hui disponible en promotion dans un pack avec coque et protection écran à 188 euros sur Boulanger.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Les smartphones pliables profitent eux aussi des soldes d’hiver et c’est notamment le cas du Samsung Galaxy Z Flip 4. Il a beau dater de 2022 et ne pas avoir de charnière en goutte d’eau comme son successeur, il constitue aujourd’hui une belle porte d’entrée dans le monde des pliants, notamment avec ses écrans de qualité et ses performances élevées. Sans compter qu’il est en ce moment disponible à moins de 450 euros alors qu’il a été lancé à plus de 1 100 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy Z Flip 4

Un smartphone compact et IPX8, que demande le peuple ?

Les écrans OLED de toute beauté

Un Snapdragon 8+ Gen 1 puissant

Au lieu de 1 109 euros lors de son lancement, le Samsung Galaxy Z Flip 4 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 440,40 euros sur Boulanger.

Xiaomi Redmi 14C

Sur le marché des smartphones, Xiaomi est surtout apprécié sur le segment de l’entrée de gamme et le Redmi 14C est l’un de ses derniers modèles. C’est un smartphone simple pour un usage simple. Ne vous fiez pas à son design soigné, ses performances sont à la traîne et l’appareil photo ne fait pas de miracle, sans compter les bloatwares qui sont légion. Mais à moins de 100 euros, il fait l’affaire.

Xiaomi Redmi 14C // Source : Frandroid

Les points forts du Xiaomi Redmi 14C

Un design original et une finition soignée

Un capteur principal de 50 Mpx correct en plein jour

Une batterie de 5 160 mAh pour une journée et demie d’autonomie

Au lieu de 161,90 euros, le Xiaomi Redmi 14C (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 99 euros sur Cdiscount.

Idem pour la version de 256 Go qui est aujourd’hui disponible en promotion à 119 euros au lieu de 181,90 euros chez le même marchand.

