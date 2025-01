One UI 7 : le lancement de la mise à jour serait de nouveau retardé

Samsung vient de déployer une seconde mise à jour de janvier 2025 pour la série Galaxy S24 en Corée du Sud, suggérant un report du lancement de One UI 7.

Une nouvelle mise à jour, toujours basée sur One UI 6.1, vient d’être déployée sur les Galaxy S24 haut de gamme de Samsung. Cela semble indiquer que la nouvelle version majeure du système d’exploitation, One UI 7, nécessite encore des ajustements.

Le nouveau firmware, identifié par le suffixe AXL3, ne pèse que 377 Mo et se concentre principalement sur les aspects sécuritaires. Il intègre le patch de sécurité de janvier 2025, qui corrige plus de 50 vulnérabilités identifiées par Google et Samsung. Parmi ces corrections, on trouve des améliorations pour le bootloader, le gestionnaire de notifications et l’application Messages.

Samsung déploie une nouvelle mise à jour sur les Galaxy S24, mais ce n’est pas One UI 7

Les versions spécifiques du firmware varient selon les modèles :

Galaxy S24 : S921NKSS4AXL3

S921NKSS4AXL3 S24 Plus : S926NKSS4AXL3

S926NKSS4AXL3 S24 Ultra : S928NKSS4AXL3

Le programme bêta de One UI 7, lancé en décembre 2024, en est actuellement à sa troisième version, avec une quatrième en préparation. Malgré ces avancées, la sortie de cette mise à jour intermédiaire laisse penser que la version stable de One UI 7 n’est pas encore prête pour un déploiement public.

Samsung devrait clarifier sa position lors de son événement du 22 janvier, où l’entreprise pourrait dévoiler le calendrier de déploiement de One UI 7 pour les différents appareils Galaxy compatibles. On s’attend toujours à ce que les prochains Galaxy S25 soient bien lancés avec One UI 7, mais la mise à jour pourrait encore se faire attendre sur les Galaxy S24.

Cette approche prudente de Samsung n’est pas inhabituelle, l’entreprise privilégiant souvent la stabilité plutôt que la rapidité de déploiement. Bien que ce délai puisse décevoir certains utilisateurs impatients de découvrir les nouvelles fonctionnalités, il garantira probablement une expérience plus fluide lors du lancement officiel.

La mise à jour actuelle devrait s’étendre aux autres régions dans les prochaines heures, permettant à tous les utilisateurs de Galaxy S24 de bénéficier des dernières améliorations de sécurité en attendant l’arrivée de One UI 7.