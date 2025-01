C’est officiel, les Galaxy S25 seront dévoilés le 22 janvier prochain : à quoi faut-il s’attendre ?

Ce n’était plus une surprise pour grand monde, mais Samsung l’a confirmé : ses nouveaux téléphones stars, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra seront officialisés le 22 janvier 2025.

Les professionnels du secret industriel avaient encore vu juste. Samsung présentera bel et bien ses Galaxy S25 le 22 janvier prochain, comme l’avaient affirmé deux célèbres leakers il y a environ un mois. L’évènement aura lieu à San José et sera bien évidemment retransmis en direct sur internet à partir de 19 h le jour J.

Pour l’occasion, le constructeur coréen a même publié une courte bande-annonce qui met, surprise, l’accent sur les solutions d’intelligence artificielle de la gamme Galaxy. Un assistant vocal est effectivement au centre de la courte publicité qui se finit par une rapide mention de Galaxy AI. Les plus observateurs et observatrices auront aussi que la vidéo est rythmée par une réorchestration de la célèbre sonnerie « Over the Horizon », présente sur tous les mobiles Samsung depuis bien longtemps.

Mais trêve de dissection publicitaire, quelles sont les grandes annonces que Samsung a en stock pour ce fameux « Unpacked 2025 » ? Au delà des promesses attendues qui assurent que l’IA va « transformer la façon dont vous interagissez avec le monde au quotidien », qu’est-ce que le fabricant sud-coréen prépare vraiment ?

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra… et Slim ?

Bien évidemment, la réponse la plus facile et la plus évidente est : la gamme des Galaxy S25. Déjà largement connus grâce à une série de fuites, ces nouveaux mobiles devraient largement ressembler à leurs prédécesseurs tout en embarquant un processeur un peu plus puissant et une autonomie probablement revue à la hausse.

La surprise pourrait en fait se matérialiser sous la forme d’un Galaxy S25 « Slim » à la fiche technique légèrement modifiée. Cela expliquerait pourquoi on aperçoit 4 coins de téléphone côté à côté dans la publicité Samsung. Mais d’après les dernières rumeurs, le mobile ne sera en réalité dévoilé que dans quelques mois.

Une bague connectée et un concurrent au Vision Pro d’Apple ?

Moins certaines, les annonces de ces deux gadgets ont tout de même largement occupé la toile ces dernières semaines. Il se pourrait que le constructeur dévoile une Galaxy Ring 2 qui arriverait avec un meilleur suivi des données de santé et une autonomie d’une semaine.

Enfin, il n’est pas exclu que Samsung profite de ce Unpacked de début d’année pour donner des nouvelles de son projet « Moohan », le casque de réalité augmentée made in Corée qui viendrait faire de l’ombre au Vision Pro d’Apple.

