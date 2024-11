Galaxy S25 Slim : on peut attendre un appareil photo « ultra » haut de gamme malgré la finesse du smartphone

Outre les versions Galaxy S25 Ultra, Plus et standard, Samsung travaillerait également sur une variante « Slim » de son fleuron. Ce modèle serait lancé plus tard dans l’année pour concurrencer l’iPhone 17 Slim annoncé.

Traditionnellement, un smartphone « slim » doit faire quelques concessions pour atteindre un profil ultra-fin, notamment au niveau de la photographie. Mais il semble que ce ne sera pas le cas avec le Galaxy S25 Slim.

Le fiable informateur spécialiste des thématiques Samsung, Ice Universe, affirme que ce modèle utilisera un appareil photo « Ultra ». Les détails sur X sont maigres, il faudra donc attendre de futures fuites pour en savoir plus sur les spécifications de l’appareil photo. Néanmoins, avec le qualificatif « Ultra », on imagine que le Galaxy Slim pourrait bien embarquer un capteur principal de 200 mégapixels, comme sur les derniers fleurons Ultra de la marque.

Le récent Galaxy Z Fold Special Edition dispose déjà d’un capteur principal de 200 mégapixels, une nette amélioration par rapport au 50 mégapixels du Galaxy Z Fold 6, malgré un profil plus fin. Samsung pourrait donc adopter une solution similaire sur le Galaxy S25 Slim l’année prochaine.

Pour le reste des capteurs, il ne faut pas trop s’attendre à des prouesses. Le téléobjectif 5x du Galaxy S24 Ultra sera probablement remplacé par un module 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x, comme sur les autres appareils de la marque.

Le Galaxy S25 Slim est récemment apparu dans la base de données de GSMA. Étant donné que les appareils Samsung y figurent généralement 6 à 8 mois avant leur sortie, le Galaxy S25 Slim ne devrait pas être lancé avant mai ou juin prochain. Le géant coréen pourrait le dévoiler aux côtés des Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 début juillet.

Si ce n’est pas au niveau de l’appareil photo, le Galaxy S25 Slim pourrait alors faire des compromis sur la capacité de la batterie, optant pour un accumulateur plus petit pour atteindre son profil ultra-fin. À l’heure actuelle, on sait peu de choses sur cette variante slim du Galaxy S25, si ce n’est son accent mis sur la finesse. D’autres fuites et rumeurs devraient apparaître fin du premier trimestre 2025 à l’approche de sa sortie.