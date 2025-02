S25, S25 Plus et S25 Ultra : plus que quelques jours pour profiter des offres de précommande

La première conférence Galaxy Unpacked de l’année 2025 a dévoilé les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung : le S25, le S25 Plus et le S25 Ultra. Les précommandes se termineront dans quelques jours et il y a de beaux avantages selon les marchands.

La conférence qui s’est tenue le 22 janvier 2025 à 19h a permis de connaitre tout des nouveaux Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Entre design, caractéristiques, performances et fonctions IA, il y a beaucoup de choses à savoir sur les nouveaux fleurons de la marque sud-coréenne. Pour celles et ceux qui sont d’ores et déjà convaincus, vous pouvez les précommander juste en bas aux meilleurs prix.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Où précommander les Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra aux meilleurs prix ?

Pour le lancement jusqu’au 7 février prochain, les précommandes offrent plusieurs choses. Tout d’abord, l’opération « deux fois plus de stockage » est remise en place par Samsung. Vous pouvez donc avoir, par exemple, un Galaxy S25 avec 512 Go de stockage pour le prix de 256 Go.

Sur Amazon, on retrouve plusieurs offres dont une remise de 100 euros sur tous les modèles, exclusivement pour les membres Prime : la version 128 Go passe à 799 euros, comme la version 256 Go, et le modèle 512 Go passe à 859 euros.

Si vous allez chez Boulanger, il y a aussi un bonus reprise de 100 euros. Notez que les étudiants ont droit à 100 euros de bonus supplémentaire pour les S25 et S25 Plus, et 150 euros pour S25 Ultra.

Chez la Fnac, cela fonctionne différemment. Il y a 100 euros offerts pour les adhérents ou 100 euros offerts en carte-cadeau d’un côté, et 100 euros de remise immédiate pour les étudiants de l’autre, quel que soit le modèle choisi.

Samsung Galaxy S25

Les prix commencent officiellement à 899 euros pour le Samsung Galaxy S25 avec 128 Go. On montre à 959 euros pour la version 256 Go (soit 10 euros de moins que l’an dernier), et à 1 079 euros pour la nouvelle version 512 Go.

La version la plus intéressante avec cette offre de lancement est donc celle de 256 Go, puisqu’elle passe de 959 euros à 799 euros, et 699 euros pour les étudiants.

Samsung Galaxy S25 Plus

Concernant le Samsung Galaxy S25 Plus, il se décline uniquement en deux modèles : celui de 256 Go à 1 169 euros et l’autre de 512 Go à 1 289 euros.

Là, pas de doute, le plus intéressant avec l’offre de lancement est bien évidemment la version 512 Go du téléphone, puisqu’elle chute à 1 069 euros, et à 969 euros pour les étudiants.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Enfin, comme à son habitude, le modèle Ultra de cette nouvelle série Samsung Galaxy S25 propose trois capacités de stockage : 256 Go pour 1 469 euros, 512 Go pour 1 589 euros et 1 To pour 1 829 euros.

La plus grosse mémoire peut évidemment être intéressante pour ce lancement (selon les besoins de chacun), mais la meilleure offre selon nous concerne la version 512 Go qui passe à 1 369 euros et à 1 219 euros pour les étudiants (via bonus reprise chez Boulanger).

Galaxy AI au cœur de l’expérience avec One UI 7

Avant de vous parler du hardware (produit), on va d’abord se pencher sur le software (logiciel). Et ce n’est pas forcément parce que les nouveautés matérielles sont peu nombreuses, mais c’est qu’elles sont bien plus intéressantes côté interface blindée à l’IA. Samsung avait déjà introduit quelques fonctions avec la version 6 de sa surcouche Android, mais force est de constater qu’il veut aller encore plus loin avec One UI 7, basée sur Android 15.

Grosso modo, s’il était avant plus fastidieux d’utiliser l’intelligence artificielle sur votre smartphone Samsung, cela sera fortement facilité à l’aide d’un hub. Celui-ci rassemble toutes les fonctions et s’appuie sur Gemini Live, le tout accessible simplement via un maintien du bouton d’allumage, ou en cliquant sur les trois étoiles de l’icône Galaxy AI.

Interface de contrôle des Galaxy Buds sous One UI 7 // Source : Sammobile.com

Au programme, on retrouve en premier lieu Cross App, la plus parlante des fonctions. Elle permet de prendre en compte différentes sources (internet ou applications installées) pour répondre à votre requête. Très utile pour envoyer les meilleurs restaurants italiens dans un rayon de 10 km à un ami ou encore de rassembler tous les matchs de votre équipe préférée lors d’une compétition sportive en une seule note, par exemple.

Il y a aussi la Now Bar (une sorte de copie du Dynamic Island d’Apple), le Now Brief (qui analyse vos habitudes pour proposer du contenu pertinent) ou encore plein d’autres fonctionnalités pour la recherche de contenu via images, la retouches photos/vidéos, etc. Vous trouverez toutes les nouveautés dans cet article.

Galaxy S25 Ultra : qu’apporte-t-il de nouveau ?

Les modèles Ultra sont généralement d’excellents smartphones, ce n’est d’ailleurs pas pour rien que le Galaxy S24 Ultra a été élu meilleur smartphone de 2024 aux Frandroid Awards. Samsung vient donc encore peaufiner son excellente recette premium, et au premier coup d’œil, cela passe d’abord par une meilleure prise en main.

Omar peut en témoigner, puisqu’il utilise le S24 Ultra depuis un an maintenant, et se plaint surtout des bords anguleux qui font mal aux doigts ou encore du tiroir à stylet qui s’ouvre parfois tout seul dans la poche. Eh bien, ces deux problèmes semblent résolus avec, d’une part, des bords bien arrondis comme peut le faire Apple avec ses iPhone, et, d’autre part, une meilleure intégration du stylet lorsqu’il est rangé.

Encore mieux, l’écran (qui est toutefois sur le papier toujours le même que le S24 Ultra) passe de 6,8 à 6,9 pouces sans pour autant prendre de l’embonpoint. En effet, ses dimensions sont désormais de 162,8 x 77,6 x 8,2 mm, contre 162,3 x 79 x 8,6 mm. Il perd donc un peu en largeur et en épaisseur pour gagner un peu en hauteur. De plus, il est moins lourd sur la balance avec 218 g au lieu de 232.

Concernant les nouveautés de la fiche technique, on passe tout de même à un Snapdragon 8 Elite for Galaxy (gravée en 3 nm) qui promet d’excellentes performances tout en étant toujours plus économe en énergie. Fini le Exynos qui fait chauffer les doigts, d’autant plus que cette année la chambre à vapeur est plus grande de 40 %, pour mieux dissiper la chaleur. Et pour la photo, le capteur ultra grand-angle passe à 50 mégapixels. Le reste, c’est le même que l’année dernière. Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25 et S25 Plus : quelles différences ?

Comme précédemment, les changements matériels sont assez mineurs. Évidemment, aussi bien le Galaxy S25 que le Galaxy S25 Plus intègre la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy, mais la partie photo, batterie et écran sont inchangés par rapport aux Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus.

Entre ces deux smartphones, c’est surtout de savoir si vous voulez un smartphone compact (6,2 pouces) avec une autonomie tout juste correcte (4 000 mAh) ou un smartphone avec un écran plus grand (6,8 pouces) et une autonomie plus importante (4 900 mAh). Aussi, la charge rapide est de 25 W pour le premier et de 45 W pour le second. Quant à la charge sans fil, elle est de 10 W dans les deux cas.

Afin de comparer les nouveautés avec les anciens modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung du moment.