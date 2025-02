Test du Samsung Galaxy S25 Plus : un bon smartphone sans prise de risque

One UI 7 et les sept ans de mises à jour

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Dans la famille Galaxy S25, je demande la version Plus ! Ce modèle, c’est une édition agrandie du Galaxy S25 que nous avons testé ici. Les différences entre les deux se comptent à la même hauteur qu’entre un iPhone 16 et un iPhone 16 Plus. D’ailleurs, pas étonnant qu’ils soient parfaitement disposés sur le même champ de bataille.

Aussi, dans ce test n’allons-nous pas nous étaler sur une répétition de tout ce qui a déjà été dit sur le test du Galaxy S25, mais allons-nous plutôt appuyer les parties différenciantes.

La mode étant aux grandes dalles, nul doute que ce Galaxy S25+ intéresse les foules, mais encore faut-il qu’il vaille l’attention qu’on veut lui accorder.

Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy S25 Plus Dimensions 75,8 mm x 158,4 mm x 7,3 mm Interface constructeur One UI Taille de l’écran 6,7 pouces Définition 3120 x 1440 pixels Densité de pixels 513 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 4900 mAh Poids 190 g Couleurs Noir, Or, Bleu, Vert, Rose, Gris Fiche produit

Design : dans la continuité

C’est une Galaxy S25 en plus grand. Voilà un raccourci bien vite pris, mais pourtant réaliste.

Cela n’empêche pas le S25+ d’avoir sa propre identité, ne serait-ce que par ses mensurations plus généreuses. Avec une dalle de 6,7 pouces, il reprend presque les cotes du S24+, mais perd quelques dixièmes de millimètres un peu partout et même 6 grammes !

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ce n’est pas fou, mais la prise en main du S24+ étant déjà excellente, on continuer sur la même lancée. Le design global est inchangé avec un rendu plat partout (comme les iPhone vous dit-on). Cadre en aluminium, Gorilla Glass Victus 2 devant et derrière, IP68, c’est classique mais efficace.

Ce que l’on aime aussi c’est le léger biseau entre les tranches et les faces, ce qui apporte une transition bien plus douce que sur le Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

En main, le Galaxy S25 Plus est particulièrement confortable. Il est équilibré et se meut aisément en prolongation du bras.

Si l’on a une critique à lui faire ici, ce serait bien l’habillage de ses optiques photo. Samsung utilise un cerclage pour chacune d’elles, mais celui-ci est légèrement décollé du châssis. S’ensuit un léger jour dans lequel peuvent venir se loger poussières, grains de sable, saleté en tout genre. De plus, la chaîne JerryRigEverything a démontré que cet interstice engendrait une fragilité avec décollement possible de cet habillage.

Sur ce coup, on pense que Samsung n’aurait pas dû changer la formule.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Écran : lumineux, mais pas totalement juste

De 6,7 pouces, la dalle Amoled du Galaxy S25+ est compatible HDR10+ et 120 Hz. LTPO, elle adapte le rafraîchissement de 1 à 120 Hz en fonction du contenu affiché.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Deux modes colorimétriques sont disponibles dans le menu affichage de One UI 7 : Vif et Naturel.

Nous avons soumis le Galaxy S25 à notre sonde couplée au logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. En ressort que le mode Vif est le plus équilibré, mais attention, il y a une astuce. Pour obtenir le réglage optimal, il faut décaler la température des couleurs d’un cran vers le chaud comme sur la capture ci-dessous.

Ainsi réglé, le Galaxy S25+ a-t-il l’écran parfait ? Non, pas encore. La calibration a toujours posé problème chez Samsung. Les couleurs sont souvent jolies mais manquent de justesse. C’est ici encore le cas avec un DeltaE moyen mesuré à 5,41 en SDR alors que l’on vise 3 ou moins.

La luminosité, en revanche, demeure un terrain de prédilection de Smasung et son S25+ en est gavé. 1300 nits en SDR et près de 2400 nits en HDR, autant dire qu’il fera tourner vos séries au bord de la piscine cet été sans nécessiter de parasol.

Précisons que pour avoir mieux, il faut se tourner vers le S25 Ultra ou son prédécesseurs, tous deux dotés d’un traitement antireflet très efficace.

Performances : enfin du Snapdragon partout

Béni des dieux, Samsung a entendu les prières des consommateurs et a consenti à équiper l’entérite de sa gamme S25 du Snapdragon 8 Elite. Exit donc l’Exynos de l’an dernier. Les clients des S25 de base auront cette fois-ci droit aux meilleures performances également.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Et j’en profite ici pour écrire que c’est sans doute la seule raison pour laquelle on peut recommander un S25+ plutôt qu’un S24+. Nous y reviendront en conclusion.

Le S25+ se débrouille très bien. Par rapport au Galaxy S24+, c’est le jour et la nuit : +19 % de puissance brute. Un joli gain qui lui permet de se hisser enfin au niveau de ses concurrents directs. Et si ça ne suffit pas, il y a un mode performances à activer dans les paramètres pour gagner gratter encore un peu plus de puissance.

Moyenne normalisée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

Le SoC de Qualcomm est véloce, mais encore faut-il savoir le maîtriser. Avec sa grande finesse, le S25+ n’a pas vraiment de latitude pour dissiper la chaleur malgré une chambre à vapeur retravaillée. En stress test, il perd 30% de puissance au bout de 40 minutes. C’est un roi au 100 mètres, mais il s’essouffle sur la durée, contrairement aux Oppo Find X8 Pro et OnePlus 13, notamment.

Nul besoin de paniquer, le restant suffit largement à exécuter toutes les tâches du quotidien et même les tâches les plus lourdes comme un Genshin Impact à 60 fps avec les graphismes au maximum.

Et si l’on observe une chauffe interne des composants, il est bon de noter qu’elle ne se répercute pas sur la surface du téléphone. Là, on relève une température maximale de 41°C avec un SoC très sollicité sur la durée. C’est largement supportable.

Logiciel : One UI 7 et Galaxy AI, les stars du Galaxy S25+

Si l’évolution matérielle des Galaxy S25 est assez légère c’est parce que cette année Samsung a mis toute ses billes dans le développement logiciel.

One UI 7 bénéficie d’un rajeunissement avec des icônes redessinées, mais aussi des fonctions plus ergonomiques comme le tiroir d’application qui n’est plus nécessairement scindé en différents panneaux, mais peut être infini comme sur les autres smartphones Android. Idem pour le menu déroulant qui peut être divisé en deux parties, l’une avec les notifications et l’autre avec les paramètres rapides.

Et puis il y a aussi tout l’habillage Galaxy AI. Avec cette nouvelle génération, Samsung veut intégrer plus profondément ses fonctions dans le système. L’objectif est que leur utilisation soit de plus en plus transparente pour l’utilisateur. Cross App permet de mixer les applications avec Gemini pour répondre à des demandes chaînées, nous avons aussi Sélection IA qui analyse le contenu de l’écran pour proposer des actions IA contextuelles (croquis, résumer, etc.).

N’hésitez pas à consulter la partie logicielle de notre test du Galaxy S25 Ultra. Tout est strictement identique sur le Galaxy S25 Plus, si l’on excepte le stylet.

Et pour être complet sur One UI 7 et le nouveau Galaxy AI, ces deux articles sont des bibles :

Photo : toujours aussi bon, mais pas top

Comme sur une bonne partie du Galaxy S25+, Samsung n’a fait que porter les éléments du S24+ pour la partie photo.

Capteur principal de 50 Mpx (f/1,8), équivalent 24 mm.

Ultra grand-angle : 12 Mpx, (f/2,2), 120 degrés.

Téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4).

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le résultat global est satisfaisant. Samsung maîtrise toujours le sujet de jour bien que les clichés puissent manquer d’un poil de punch de temps à autre. C’est surtout valable pour le capteur principal qui offre à côté de ça des photos détaillées et de bonne tenue.

Avant traitement Après traitement

L’ultra grand-angle pêche par son manque de définition. On perd ici en précision. La déformation du périmètre est limitée. C’est de nuit que l’appareil commence à paniquer. Là, si la lumière est insuffisante, on a tôt fait de ne produire que des amats de pixels. Du bruit, des clichés flous, c’est un peu la cour des miracles.

Il en va de même pour le téléobjectif pour la même raison. Faible définition dit pas de pixel binning et donc pas de boost lumineux.

De jour ou avec de bonnes conditions, en revanche, le x3 optique est un régal à utiliser en mode portrait où il équivaut à un 70 mm. Petit détail, ce mode portrait du Galaxy S25+ peut louper son bokeh sur certaines zones.

Ajoutons que l’on a des fonctions annexes intéressantes comme un mode pro, un mode nourriture, un autre pour filmer en mode portrait ou encore le double enregistrement pour une vidéo combiant les caméras avant et arrière.

Le volet photo du Galaxy S25+ étant identique à celui du Galaxy S25, nous vous renvoyons au test de celui-ci pour plus de précisions.

Audio

Le Galaxy S25+ est équipé de haut-parleurs stéréo. Pas de grande nouveauté ici, le son délivré est toujours équilibré, mais pauvre en basses. L’accent est mis sur les médiums, mais sans saturation à haut volume.

Le S25+ est compatible Dolby Atmos (non activé par défaut). Il dispose d’un égaliseur complet accessible dans les paramètres de One UI. Précisons aussi que Samsung propose un mode Adapt Sound. Via plusieurs profils préenregistrés, il permet d’adapter la courbe sonore à l’âge de l’utilisateur. Il est également possible de créer son propre profil et l’appliquer aux appels et aux contenus multimédias. Une bonne idée.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Réseaux et communication

Outre l’Adapt Sound, on relève que les appels sont clairs en toute circonstance. Seul un vent violent pourrait venir malmener l’algorithme et détériorer la voix. Et si c’est le cas, notons que la compression n’est pas trop métalique, contrairement à d’autres réductions de bruit.

Le Galaxy S25+ est compatible 5G, il embarque aussi du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Son GPS est précis et ne pose pas de souci particulier.

Autonomie : l’optimisation Samsung

Samsung recycle la batterie du Galaxy S24+, à savoir un modèle lithium-ion de 4900 mAh. Oui, Samsung ne passe pas encore au silicium-carbone que l’on voit fleurir chez ses concurrents chinois. Il se murmure que ce serait pour la gamme S26.

En attendant, le Galaxy S25+ nous prouve que l’autonomie dépend aussi de l’optimisation qu’il est fait des composants et du logiciel qui les administre. Et Samsung sait y faire. Son S25+ talonne par exemple un OnePlus 13 pourtant plus richement pourvu.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Une session de 30 minutes de Genshin Impact ne le vide que de 8%. Et pour le streaming, un film de 2h30 en streaming (Netflix, Inglorious Basterds) consomme 11%.

En utilisation intensive mixant photo, lecture en streaming, jeux et navigation Internet, on tient une journée, mais pas beaucoup plus. Ce sera suffisant pour beaucoup de consommateurs qui ont l’habitude de charger leurs appareils avant de se coucher.

Cette charge d’ailleurs, est double : filaire et sans fil.

En filaire, on est encore à 45 Watts, ce qui permet d’effectuer une charge complète en un peu plus d’une heure :

5 min 10%

10 min 20%

15 min 35 %

30 min 68 %

45 min 89%

60 min 97 %

1h06 100 %

Concernant la charge sans fil, c’est du 15 Watts et le S25+ est Qi2-ready. Il n’a pas les aimants dans son châssis, mais avec une coque les intégrant il peut accepter les chargeurs aimantés Qi2.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S25+ est disponible depuis le 7 février 2025. Il est lancé en deux versions :

S25+ 12/256 Go à 1172,05 euros

S25+ 12/512 Go à 1292,05 euros

Ce sont les mêmes tarifs que les Galaxy S24+ de mêmes capacités. Un modèle 128 Go est aussi référencé sur le site de Samsung, mais est indisponible.

Sept finitions peuvent l’habiller, dont trois exclusives au magasin Samsung.com : noir absolu, corail et or rose. Sur le reste du marché, on a du gris, bleu clair, bleu nuit et vert d’eau.