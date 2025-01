Prise en main des Galaxy S25 et S25 Plus, des smartphones qui cachent bien leur jeu

Les Galaxy S25 et S25 Plus sont passés entre nos mains lors d’une session privée en amont de leur présentation. Voici nos premières impressions.

Samsung Galaxy S25+ et S25 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Parmi les trois Galaxy S25 présentés par Samsung, le Galaxy S25 Ultra est sans nul doute le plus à même de procurer une sensation nouvelle lorsqu’on le prend en main.

La famille Galaxy S25, dont l’Ultra à gauche

Avec ses angles arrondis, il gagne une nouvelle identité, harmonisant son design avec le reste de la gamme et créant définitivement une rupture dans sa filiation avec les Galaxy Note.

Un design qui change vraiment très peu

Difficile d’en dire autant des Galaxy S25 et S25 Plus. Samsung a été plus paresseux sur ces deux-là. Leur design n’a pas vraiment été remanié depuis la génération 2024. Les dimensions sont peu ou prou les mêmes avec 0,4 mm d’épaisseur en moins. Le poids chute de quelques grammes (5 grammes environ). Pas vraiment de quoi changer la prise en main de ces appareils.

Les Galaxy S25 perdent 0,4 mm d’épaisseur // Source : ElR – Frandroid

Ils demeurent néanmoins agréables à manipuler si tant est que l’on apprécie le tout plat. Écran, dos et contour sont en effet droits comme la justice. C’est la mode actuellement et tous les constructeurs, même chinois, abandonnent peu à peu les galbes et écrans incurvés.

One UI s’améliore par petites touches

Après la première impression de prise en main, on en vient à découvrir l’interface utilisateur. Ici, on peut enfin mettre la main sur One UI 7. Cette nouvelle version est une exclusivité Galaxy S25 pour le moment.

Elle regroupe des nouveautés bien senties comme son iconographie redessinée. Elle est plus ronde pour un look plus dynamique. La palette de couleurs est aussi rafraîchie et donne une touche de nouveauté.

Les paramètres rapides gagnent en modularité // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Le panneau déroulant adopte une séparation entre les paramètres rapides et les notifications, élément déjà croisé sur OxygenOS, iOS et HyperOS. Mieux, on peut enfin réorganiser le panneau des paramètres rapides avec différents modules, comme sur iOS 18.

Autre aspect bien pratique, le champ recherche du tiroir d’applications a enfin été déplacé en bas de l’écran. C’est tout bête, mais on s’évite ainsi une gymnastique de pouce pour y accéder.

Galaxy AI, le vrai gros morceau des Galaxy S25

Si Samsung ne nous a pas tant parlé du hardware de ses nouveaux téléphones, il fait un gros focus sur la partie logicielle et précisément Galaxy AI.

C’est véritablement son cheval de bataille pour 2025. L’intelligence artificielle est désormais bien plus profondément ancrée dans One UI 7. Samsung crée un hub utilisant Gemini Live pour adresser de manière transparente toutes les fonctions de Galaxy AI.

La principale fonction se nomme Cross App. Disponible en français le 7 février prochain, elle vient agréger différents contenus de différentes sources pour répondre à une tâche à effectuer. Elle peut aussi bien utiliser Internet que les applications installées sur l’appareil.

Now Brief // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Par exemple, en demandant à son téléphone de chercher un restaurant de cuisine française à moins de 15 minutes et d’envoyer l’itinéraire à un contact, Galaxy AI va chercher une sélection d’occurrence viables sur Google Maps et passer les infos dans Messages au contact désigné. Et ce n’est bien sûr qu’un exemple. Je développe bien plus le concept dans un article dédié à ce nouveau Galaxy AI.

Selection AI // Source : ElR – Frandroid

Viennent ensuite la Now Bar et Now Brief, l’un étant un Dynamic Island Samsung assisté par IA et l’autre un widget actualisant les tâches en fonction des habitudes et des heures de la journée.

Selection AI, pour sa part, s’occupe de proposer des actions contextuelles sur tous les éléments affichés à l’écran, menant directement aux fonctions d’IA plutôt que d’avoir à les chercher dans un menu spécifique.

Et puis il y a les outils de création avec une gomme magique audio comme sur les Pixel de Google, un système de montage par IA, une fonction meilleure pose pour avoir les meilleures photos de groupe ou encore de la génération d’images par un prompt textuel.

Beaucoup de puissance en plus… et c’est tout

Exynos, Dimensity, Snapdragon ? Finalement, Samsung a choisi de gâter ses clients en optant pour le Snapdragon 8 Elite, sans doute le SoC le plus élaboré de 2025. Nous n’avons pas pu l’éprouver en jeu ou dans des benchmarks lors de notre prise en main, mais il ne nous a pas du tout déçu sur des modèles concurrents comme le OnePlus 13, par exemple. Il serait étonnant qu’il en soit autrement sur les Galaxy S25.

La chambre à vapeur des S25 et S25+ est 15% plus grande // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Cette évolution vient avec une amélioration de la chambre à vapeur qui est 15 % plus grande sur les S25 et S25 Plus que sur leurs prédécésseurs. Combiné à la meilleure gestion de la chauffe et de la consommation du Snapdragon 8 Elite, on devrait avoir des performances choyées.

Et… c’est à peu près tout pour les nouveautés puisque pour tout le reste des fiches techniques de ces Galaxy S25 et Galaxy S25+, on peut reprendre celles des S24 et S24+ puisque rien d’autre ne change. Écran, photo, batterie, stockage, RAM, tout est en commun. À voir lors de nos tests si la partie logicielle apportera des modifications significatives aux performances de ces éléments.

Prix et disponibilité

Présentés ce 22 janvier, les Galaxy S25 et S25+ sont d’ores et déjà disponibles en précommande. Leurs prix sont les mêmes que l’an dernier. Comme nous l’avions évoqué, Samsung a bien gelé ses prix. Mieux encore, il baisse le tarif du S25 en 256 Go qui est 10 euros moins cher.

En sus, du 22 janvier au 6 février à 23h59, Samsung offre l’option de stockage supérieure pour le même prix.

Galaxy S25 128 Go : 859 euros

Galaxy S25 256 Go : 959 euros

Galaxy S25 512 Go : 1079 euros

Galaxy S25+ 256 Go : 1169 euros

Galaxy S25+ 512 Go : 1289 euros