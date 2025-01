Samsung dévoile ses Galaxy S25 et S25 Plus qui misent plus sur le logiciel que le matériel

Samsung a dévoilé ses nouveaux Galaxy haut de gamme. Parmi eux, on trouve les S25 et S25 Plus qui ouvrent le bal.

Les nouveaux Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus allient finesse et performances de pointe avec un design unifié sur toute la gamme puisque le Galaxy S25 Ultra a, lui aussi, droit à des angles arrondis désormais.

Dans les fiches techniques, les différences avec la génération précédente ne sont pas légion, Samsung capitalisant cette année sur One UI 7 et surtout sa nouvelle vision de Galaxy AI que nous détaillons dans ce dossier.

Un design affiné

Samsung ne réinvente pas la roue et se contente de reprendre le design de la génération 2024 en retravaillant légèrement ses côtes.

Les deux smartphones sont plus fins et plus légers. Ils gagnent en finesse avec 0,4 mm d’épaisseur en moins. Idem pour le poids où l’on perd entre 5 et 6 grammes pour chacun.

Côté couleurs, les S25 et S25+ se déclinent en vert d’eau, bleu clair et bleu nuit. Des coloris exclusifs sont également disponibles sur samsung.com : noir absolu, corail titane et or rose.

Modèle Poids Dimensions Galaxy S25 162 g 146,9 x 70,5 x 7,2 mm Galaxy S25+ 190 g 158,4 x 75,8 x 7,3 mm

Samsung Galaxy S25 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Les deux S25 arborent un cadre en aluminium et du Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière. Samsung met l’accent sur la durabilité avec 7 ans de mises à jour logicielles garanties et un indice de réparabilité de 8,5/10. Les deux modèles bénéficient de la certification IP68, les protégeant contre l’eau et la poussière.

Samsung Galaxy S25+ // Source : ElR – Frandroid

Des écrans inchangés

Le S25 opte pour une dalle Amoled Full HD+ (2340 x 1080 pixels), tandis que le S25+ profite d’une résolution QHD+ (3120 x 1440 pixels). Tous deux offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale. En bref, ce sont, sur le papier, les mêmes écrans que ceux des Galaxy S24.

Samsung Galaxy S25 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

La photographie, un domaine d’excellence

La partie photo ne vient pas bouleverser le schéma de continuité dans lequel semblent s’inscrire les S25 et S25+. Ils partagent la même configuration photo :

Grand-angle 50 Mpx (f/1,8, 23 mm, OIS),

Ultra grand-angle 12 Mpx (f/2.2),

Téléobjectif 10 Mpx (f/2.4, zoom optique x3, zoom numérique x30),

Capteur selfie 12 Mpx (f/2,2).

Samsung Galaxy S25+ // Source : ElR – Frandroid

Tous les modèles permettent de filmer en 8K à 30 fps et 4K à 60 fps. Nouveauté : l’enregistrement en Log et HDR10+ est désormais possible, pour faciliter l’édition pour des professionnels.

Au bilan, le Galaxy S25 Ultra est le seul à tirer une nouveauté avec un ultra grand-angle passant à 50 Mpx.

Les performances du meilleur SoC mobile

On a longtemps échafaudé des théories sur la puce qui équipe les Galaxy S25. Exynos, Dimensity, Snapdragon, on a tout lu. Finalement, Samsung sort le chéquier et propose une seule configuration sur toute sa ligne S25 : le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm accompagné de 12 Go de RAM.

Puce très haut de gamme, elle délivre des performances de pointe dont on a pu juger la valeur sur le Rog Phone 9 Pro d’Asus ou encore le Honor Magic 7 Pro.

Et même s’il ne semble pas être aussi sensible à la chauffe que le Snapdragon 8 Gen 3 de 2024, Samsung prend les devants et élargit les chambres à vapeur de ses S25 et S25+. Comptez 15 % d’espace en plus afin d’optimiser encore ce refroidissement passif.

Autonomie et recharge

Pas de carbone-silicium chez Samsung, mais du lithium-ion classique et surtout une capacité qui ne bouge pas d’un mAh.

Galaxy S25 : 4000 mAh,

Galaxy S25+ : 4900 mAh.

Et même schéma pour la charge qui demeure de 25 watts sur le Galaxy S25 et de 45 watts sur le S25+. La charge sans fil reste, quant à elle, cantonnée à du 10 watts.

Samsung Galaxy S25+ // Source : ElR – Frandroid

Connectivité et audio

Les Galaxy S25 et S25+ embarquent deux haut-parleurs Dolby Atmos. Ils proposent également le Wifi 7, le Bluetooth 5.4 et un emplacement pour deux nano SIM ou une nano SIM + une eSIM.

Prix et disponibilité

Les Galaxy S25 et S25+ sont disponibles en plusieurs capacités de stockage :

S25 : 128 Go, 256 Go, 512 Go

S25+ : 256 Go, 512 Go

Les prix restent inchangés par rapport à la génération précédente :

899 euros, 959 euros et 1079 euros pour le S25

1169 euros et 1289 euros pour le S25 Plus

Du 22 janvier au 6 février à 23h59, Samsung offre l’option de stockage supérieure pour le même prix.