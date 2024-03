Mise à jour Android 15 : smartphones compatibles, nouveautés, dates… Tout ce que l’on sait

Voici tout ce que l'on sait sur la mise à jour Android 15 qui se prépare actuellement. On fait donc le point sur les dates à retenir, les smartphones compatibles et, évidemment, les principales nouveautés.

La mise à jour vers Android 15 est dans les tuyaux ! Le développement bat son plein du côté de Google pour peaufiner cette nouvelle version du système d’exploitation mobile. Voici tout ce que l’on sait.

Sachez au passage que le nom de pâtisserie associé à Android 15 est « Vanilla Ice Cream ». Un petit détail appétissant qui rappelle cette belle époque où ces gourmandises faisaient pleinement partie du nom officiel des versions de l’OS.

Sortie prévisionnelle de la mise à jour Android 15

Tout a commencé le 16 février 2024. C’est là que la Developer Preview 1 d’Android 15 a vu le jour officiellement. Pour rappel, les Developer Preview sont des versions très précoces des mises à jour. Elles s’adressent avant tout aux développeurs d’applications qui peuvent ainsi commencer à adapter leurs apps pour la future version.

En mars, c’est la DP2 d’Android 15 qui est arrivée avec déjà quelques nouveautés à révéler.

Comme le montre la frise officielle ci-dessus, Google est dans les temps pour le moment. La prochaine étape interviendra en avril avec la sortie de la première version bêta d’Android 15. C’est là que les choses sérieuses pourront enfin commencer : la mise à jour sera un peu plus accessible au grand public et se rapprochera davantage de sa version stable.

Notez que la deuxième bêta est prévue pour mai, le même mois que la Google I/O 2024. Traditionnellement, c’est une période que Google privilégie pour dévoiler ou tester un grand nombre de fonctionnalités sur la future version de l’OS. Enfin, comme pour les précédentes moutures, il faut s’attendre à un déploiement de la version stable d’Android 15 dans le courant de l’été.

Les smartphones compatibles

À l’heure actuelle, seuls des smartphones de Google sont compatibles avec Android 15 (dans sa Developer Preview). Voici les appareils concernés.

Ajoutez à cela la tablette Google Pixel Tablet.

Soulignons, encore une fois, que la Developer Preview n’est pas une version destinée à un large public. Seules les personnes bien averties et conscientes des problèmes que peut engendrer une telle ROM devraient s’essayer à une installation. Sans prendre suffisamment de précautions, vous vous exposez notamment à une perte de toutes vos données. Prudence.

Les nouveautés d’Android 15

Voici quelques nouveautés intéressantes à surveiller dans Android 15. Précisons qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.

Connexion satellite

Dans sa DP2, Android 15 va un cran plus loin vers l’utilisation de la connexion satellite. Première chose, l’interface va être mieux pensée avec un indicateur plus clair dans la barre d’état et une typologie de notifications avertissant que le réseau du smartphone a automatiquement basculé.

Les changements portent particulièrement sur le comportement des applications de messagerie. Sur Android 15, celles-ci vont pouvoir exploiter une nouvelle API qui leur permet de « détecter lorsqu’un appareil est connecté à un satellite, ce qui leur permet de mieux comprendre pourquoi des services de réseau complets peuvent être indisponibles », explique Google.

Ainsi, vous allez pouvoir continuer d’envoyer et de recevoir des SMS et MMS via la connexion satellite sur Android 15 — pour peu que votre smartphone soit compatible. En revanche, seules les apps de messagerie « préinstallées » vont pouvoir utiliser les fonctions RCS dans ce genre de situation. C’est-à-dire que Google Messages sera avantagé.

Les PDF à l’honneur

Ça bouge aussi du côté des PDF sur Android. Les applications capables d’ouvrir un PDF vont avoir plus de capacités. Il sera possible d’ouvrir des fichiers protégés par un mot de passe, de faire des annotations sur le document, de remplir des formulaires et d’utiliser les fonctions de recherche et de sélection avec copie.

Pour le dire autrement, les applications pleinement dédiées au PDF vont être un peu moins essentielles pour ces interactions qu’on veut parfois faire rapidement sur son smartphone.

Pour débloquer ces nouveautés, Google a repensé l’outil PDFRenderer dédié aux développeurs. Celui-ci devient un module géré directement via Google Play. Cela signifie que ses mises à jour ne dépendront plus de la version d’Android installée sur le téléphone.

Les smartphones pliants à clapet (Flip)

Google croit aux smartphones pliants et veut améliorer l’expérience sur ceux qui ont opté pour un format Flip, à clapet. Ces appareils ont toujours un petit écran externe dont ils tirent plus ou moins parti. C’est un petit challenge puisque le format réduit de ces dalles peut complexifier l’utilisation d’une application.

En attendant de régler ces soucis, Android 15 intègre une fonctionnalité permettant aux développeurs de plus facilement proposer leurs apps sur ces écrans externes de smartphones pliables à clapet. Libre à eux d’en profiter ou non, mais il n’est pas impossible de voir plus d’apps fonctionner dans cette configuration. Le problème de l’affichage persistera nonobstant.

Cela n’est pas sans rappeler les bienfaits de Samsung Good Lock sur le Galaxy Z Flip 5. Toutefois, avec Android 15, il n’y aurait théoriquement plus besoin de ce genre d’outils pour forcer l’affichage d’applications sur les écrans externes.

Meilleure gestion du volume sonore

Dès sa DP2, Android 15 a adopté la norme d’intensité CTA-2075. Celle-ci permet d’assurer une meilleure homogénéité du volume sonore lorsque vous basculez d’une application à l’autre. C’est valable pour les écouteurs et casques comme pour les haut-parleurs.

Meilleure exploitation du matériel

C’est encore assez vague et il faudra attendre d’avoir un peu plus de détails à ce sujet. Toutefois, Google a déjà indiqué vouloir faire en sorte que les développeurs d’applications puissent mieux tirer profit du matériel des smartphones. Cela va de l’intensité du flash pour les apps exploitant la caméra, à l’ajustement des fréquences du GPU et du CPU ou encore à l’utilisation des capacités de l’IA.

A priori, ces paramétrages devraient surtout concerner les smartphones haut de gamme.

Santé Connect

Android 15 va aussi amener des nouveautés du côté du service Santé Connect qui centralise les données de santé et d’activité physique. Ici, Google promet « la prise en charge de nouveaux types de données concernant la forme, la nutrition et plus encore ». Espérons que la firme de Mountain View donnera des informations plus précises à l’avenir.