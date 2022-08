Voici les versions d’Android les plus utilisées en 2022

Utilisez-vous la version d'Android la plus répandue ? Voici la fragmentation de l'OS de Google en 2022 pour savoir qui d'Android 12, Android 11 ou Android 10 est la mouture la plus déployée dans le monde.

Après Android 12, Google a commencé le déploiement d’Android 13 dans sa version stable. Mais cette dernière en est encore à un stade embryonnaire pour le moment. En revanche, c’est une bonne occasion pour se demander quelle est la version d’Android la plus utilisée en 2022.

Pour y répondre, faisons un tour dans Android Studio. Un logiciel qui épaule les développeurs concevant des applications mobiles pour l’OS animé par Google. Une infographie se cache dans cet outil et elle est actualisée plus ou moins régulièrement. Grâce à cette source, nous pouvons connaître la fragmentation d’Android.

Android 11 : la version la plus utilisée en 2022

Les dernières données partagées par Google datent du 4 août 2022. Android 11 occupe la première place avec 26,7 % du parc.

Le podium est complété par Android 10 Q, deuxième avec 22 % et Android 9 Pie, troisième avec 14,3 %.

Version d'Android Part du marché Android Android 13 T pas encore de données Android 12 S 13,5 % Android 11 R 27 % Android 10 Q 22, 3 % Android 9 Pie 14,5 % Android 8.1 Oreo 7,9 % Android 8.0 Oreo 3 % Android 7.1 Nougat 2,2 % Android 7.0 Nougat 2,3 % Android 6.0 Marshmallow 3,5 % Android 5.1 Lollipop 2,2 % Android 5.0 Lollipop 0,4 % Android 4.4 KitKat 0,9 % Android 4.3 Jelly Bean 0 % Android 4.2 Jelly Bean 0,2 % Android 4.1 Jelly Bean 0,1 %

Le problème des mises à jour Android

La lenteur du déploiement des nouvelles versions d’Android est souvent pointée du doigt. Quand on compare aux mises à jour rapides effectuées par Apple sur iOS, il y a en effet un énorme fossé.

Cela s’explique en partie par le fait que, lorsqu’une nouvelle version d’Android est mise à disposition par les équipes de Google, les autres constructeurs de smartphones utilisant cet OS doivent prendre le temps de la déployer sur chacun de leurs appareils. Cela implique forcément des délais supplémentaires. Apple n’a pas ce souci puisqu’il déploie son OS propriétaire sur ses propres iPhone.

Un problème à nuancer

Si les critiques à l’égard de la fragmentation d’Android sont souvent justifiées, elles sont aussi à tempérer.

Les interfaces maison

En effet, rappelons qu’un grand nombre d’appareils Android profitent d’interfaces maison : One UI pour Samsung, MIUI chez Xiaomi, ColorOS du côté d’Oppo, etc.

Les fonctionnalités proposées par ces interfaces ne sont souvent pas calées parfaitement sur celles déployées par Google sur Android. Ainsi, il arrive régulièrement qu’un constructeur propose une option avant que celle-ci n’arrive sur une mise à jour majeure du système d’exploitation.

Par exemple, beaucoup de smartphones profitaient déjà du mode sombre ou de l’enregistreur d’écran avant que Google ne l’intègre par défaut sur Android.

La compatibilité des applications

Sachez aussi que la lenteur des déploiements de nouvelles versions d’Android n’empêche pas les applications de rester compatibles avec d’anciennes moutures. En effet, Android est conçu pour que les développeurs puissent continuer de faire fonctionner leurs apps sur 90 % du parc.

La plupart des applications, aussi populaires et continuellement mises à jour soient-elles, ne requièrent, en effet, pas une version ultra récente d’Android pour fonctionner. Spotify ou TikTok demandent ainsi Android 5.0 au minimum, Android 8.0 pour Facebook ou Android 4.3 pour Call of Duty Mobile.

Les efforts de Google et des constructeurs

Enfin, précisons que Google a conscience du problème et mène plusieurs chantiers pour accélérer les déploiements des dernières mises à jour majeures d’Android. On pense ainsi au projet Treble très prometteur sur le papier, mais dont les résultats ne se font pas encore vraiment ressentir. Les efforts doivent donc s’intensifier, mais la volonté est là.

Au-delà de ça, ces dernières années, portées par un discours écoresponsable, les marques veulent montrer leur engagement à proposer des appareils qui tiennent plus longtemps. Si les smartphones Android ont longtemps été habitués à ne recevoir que deux mises à jour majeures d’Android, les choses évoluent lentement, mais sûrement.

Sur ses Pixel, Google assure un long suivi logiciel. Suivi logiciel qui ne se traduit pas que par des mises à jour majeures d’Android. Le plus important, finalement, reste les patchs de sécurité à déployer régulièrement.

Nous pouvons ainsi citer l’exemple de Samsung qui assure quatre ans de mises à jour régulières suivant la sortie de tous ses smartphones Galaxy — mais seulement s’ils sont sortis en 2019 ou après.

Comment connaître la fragmentation d’Android ?

Pour découvrir quelles sont les versions d’Android les plus utilisées, il faut installer Android Studio. Cette étape passée, vous devrez ouvrir le logiciel et lancer un nouveau projet en cliquant sur « New Project ».

Vous devrez ensuite choisir un template. Ici, il suffit de sélectionner n’importe lequel en double cliquant dessus. Vous tomberez alors sur une fenêtre où il faudra chercher le bout de phrase cliquable « Help me choose ».

Un clic sur ce lien vous amène sur l’infographie que Google met à disposition des développeurs pour estimer le nombre d’appareils que leurs applications pourront toucher.

