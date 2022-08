ColorOS 13 (Android 13) est là et on l’a installé : voici toutes les nouveautés à connaître

Nous avons installé ColorOS 13 (Android 13) sur un Oppo Find X5 Pro. Nouvelles fonctionnalités, nouveaux éléments de design, voici tout ce qu'on a découvert.

Comme prévu, le lancement mondial de l’interface d’Oppo, ColorOS 13 basée sur Android 13, est intervenu ce 18 août à 13 heures précise (heure de Paris). Si nous n’avons pas encore d’informations sur sa disponibilité publique, nous avons pu l’installer sur un smartphone compatible pour une première prise en main. Comme il s’agit d’une version bêta loin d’être stable, nous préférons attendre encore un peu avant de vous proposer un test complet. Voici ce que nous avons appris.

Les nouveautés « majeures »

La nouveauté la plus attendue est aussi la moins surprenante. La grande majorité des utilisateurs·rices ont sans doute apprécié le système Monet, qui permet de puiser dans le fond d’écran pour les couleurs de l’interface, alors Oppo a décidé d’aller un peu plus loin. Juste un peu.

En lieu et place et quatre choix de couleurs, vous en trouverez donc six, avec l’ajout d’un nouveau bleu « inspiré par les subtiles différences de couleur sur l’eau au lever et au coucher du soleil », écrit la marque. À côté des désormais 16 palettes de couleurs proposées sur la Pixel Experience, cela fait tout de même un peu chiche, mais c’est toujours ça de pris. En revanche, sur ce même sujet des couleurs, la vraie bonne idée de ColorOS, qui consiste à pouvoir choisir manuellement les couleurs du fond d’écran dans lesquelles puiser, est bien toujours de la partie.

Pour continuer sur la partie purement design, le volet des raccourcis a été complètement relooké, de manière à mieux mettre en avant trois tuiles. Deux d’entre elles peuvent être personnalisées, tandis que celle qui gère le lecteur de musique est inamovible. Le gestionnaire des appareils audio associés évolue aussi quelque peu à la marge.

Des ajouts bien pratiques

Si ColorOS 13 ne semble pas proposer une révolution par rapport à l’interface tant appréciée d’Oppo, elle a au moins le mérite d’apporter quelques fonctionnalités intéressantes. On pense par exemple à une capacité à flouter automatiquement les noms et les avatars lorsqu’on effectue une capture d’écran depuis une conversation Messenger ou WhatsApp.

Citons également l’ajout d’un coffre chiffré qui permet de mettre de côté des documents sensibles. Certaines options de vie privée ajoutée par Android 13 s’invitent aussi à la fête, comme l’effacement automatique du presse-papier au bout d’un certain temps ou encore la possibilité d’utiliser la fonctionnalité Nearby Wi-Fi sans dévoiler sa position. ColorOS propose aussi une nouveauté qui aide à cacher une fenêtre sensible en multitâche.

Autre nouveauté importante, si vous passez un appel vidéo, ColorOS devrait se débrouiller pour que les notifications prennent un peu moins de place. Le mode enfant a aussi été légèrement amélioré. Celui-ci va désormais prévenir les enfants qui utilisent le téléphone lorsque leur environnement est trop plongé dans le noir, pour éviter de s’abimer les yeux, ou encore s’ils sont trop proches de l’écran.

Plus anecdotiques, les icônes des applications de base ont été relookées et les polices d’écritures offrent davantage de réglages de gras, de taille ou encore de style. Il est aussi dorénavant possible d’afficher en grand ses dossiers d’applications. Ajoutons que le Shelf, un équivalent du centre de contrôle d’iOS, reçoit quelques widgets en plus pour l’occasion.

Ce qui manque encore

Android 13, dans sa forme primaire visible chez Google, affiche de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui manquent encore ici. Si la possibilité d’utiliser le téléphone en multicomptes est bien présente, on peut regretter qu’Oppo ait fait l’impasse sur d’autres points importants.

Impossible par exemple de paramétrer une langue spécifique par application. Nulle trace non plus du passage des notifications en opt-in pour le moment. Gageons cependant qu’Oppo saura ajouter ces nouveautés importantes d’ici à la version définitive de son interface.

Le système de recherche d’applications est en rade.

Pour terminer, sachez que l’interface à ce stade porte judicieusement le nom de bêta. En effet, nous ne saurions vous conseiller de l’installer dès maintenant, la quantité de bugs étant encore très importante. Petit exemple : la barre de recherche du tiroir d’applications ne fonctionne plus du tout.

