Il est temps pour l’Oppo Find X5 Lite, le petit frère de la gamme Find X5, de passer entre nos mains le temps d’un test complet. Quels compromis fait-il comparés aux Find X5 et Find X5 Pro ? Vaut-il le coup pour 500 euros ? Réponse tout de suite.

Officialisé le 24 février 2022 aux côtés des Find X5 et Find X5 Pro, l’Oppo Find X5 Lite est, comme son nom l’indique, une version allégée de cette génération de téléphones. Allégé au niveau du gabarit, mais aussi des caractéristiques, sans pour autant vous soumettre une fiche technique au rabais. Loin de là.

C’est parti pour le test de l’Oppo Find X5 Lite.

Oppo Find X5 Lite Fiche technique

Modèle Oppo Find X5 Lite Version de l'OS Android 12 Interface constructeur ColorOS Taille d'écran 6.4 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 411 ppp Technologie AMOLED SoC Dimensity 900 Puce Graphique (GPU) ARM Mali-G68 MC4 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4500 mAh DAS 0.855 Dimensions 72,1 x 156,8 x 7,81 mm Poids 173 grammes Couleurs Noir, Bleu Prix 449 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Oppo Find X5 Lite Design

L’Oppo Find X5 Lite fait honneur à son nom. C’est un smartphone vraiment léger (173 grammes) et fin (7,81 mm), qui offre une prise en main des plus agréables une fois posé dans le creux de votre paume. Les coins suffisamment arrondis n’agressent en rien votre menotte, qui accueille cet appareil avec délicatesse et satisfaction.

Son écran de 6,4 pouces en fait un téléphone relativement grand, sans pour autant être gigantesque. Et le mieux que l’on puisse vous conseiller, c’est d’aller vous-même l’essayer dans un magasin pour vous rendre compte de son gabarit. Ce serait d’ailleurs l’occasion d’admirer son dos à l’effet satiné du plus bel effet.

Sa face arrière arbore en effet des motifs obliques aux reflets colorés, et parvient ainsi à se démarquer des codes esthétiques conventionnels que l’on a l’habitude d’observer. Oppo sort ici de sa zone de confort avec une proposition esthétique intéressante, qui mériterait presque de faire une croix sur une coque si vous n’avez pas peur de faire tomber votre précieux.

Le module photo poursuit cette logique avec un bloc transparent qui apporte une harmonie visuelle terriblement agréable pour vos mirettes. Clou du spectacle : le dos se montre presque allergique à 100 % aux traces de doigts, mais a tendance à légèrement glisser. La vigilance est de mise.

À l’avant, on pourrait critiquer l’épaisseur des bordures, surtout au niveau du menton que l’on ne peut rater. Mais Oppo a bien été obligé de faire des concessions pour le démarquer de ses grands frères. Ce n’est en somme pas rédhibitoire, même à ce prix-là.

En revanche, l’Oppo Find X5 Lite se démarque sur un point en particulier avec la présence d’une prise jack de plus en plus en rare sur nos smartphones. Qui plus est sur des téléphones tournant autour des 500 euros. Les aficionados d’écouteurs et casques filaires en seront donc ravis.

On le sait : le capteur d’empreintes digitales est plébiscité par les utilisateurs pour déverrouiller son téléphone, comme le montre l’un de nos récents sondages. Sur ce point, vous aurez affaire à un système parfaitement fluide et réactif.

Terminons le tour du propriétaire en citant la protection d’écran Gorilla Glass 5, qui n’est la plus sophistiquée de Corning, mais qui a le mérite d’exister. Une certification IPX4 le protège également des éclaboussures, mais pas contre les immersions. Évitez donc de le faire tomber dans votre baignoire ou dans la mer.

Oppo Find X5 Lite Écran

Au chapitre des compromis, cette version Lite fait l’impasse sur la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz observée sur la version classique et Pro. Ici, notre protagoniste du jour se contente d’un taux de 90 Hz, ce qui reste honorable pour apporter une belle sensation de fluidité à l’usage.

À noter que des téléphones moins onéreux comme le Redmi Note 11 Pro peuvent grimper jusqu’à 120 Hz. Mais en somme, la différence est minime entre ces deux fréquences. Ce n’est pas un manque en soi sur l’Oppo Find X5 Lite, qui opte au passage pour une définition honorable de 2400 x 1080 pixels (FHD+).

De toute évidence, son écran de 6,43 pouces s’appuie sur de l’OLED pour des contrastes infinis. Une technologie ô combien classique à cette gamme de prix. Jusque-là, rien de surprenant. À l’usage, cette dalle se montre tout à fait satisfaisante et agréable à utiliser, que ce soit pour lire des contenus ou regarder des vidéos sur YouTube, par exemple.

En revanche, attention à ne pas l’exposer à un soleil trop intense, au risque de devoir plisser les yeux pour bien percevoir ce qui est affiché. En effet, sa luminosité maximale de 580 cd/m2 semble un peu juste pour un écran OLED, lorsque le minimum syndical se situe autour de 600 cd/m2. Sur ce point, il aurait pu faire mieux.

Nos mesures techniques relevées grâce à notre sonde et le logiciel Calman de Portrait Display tendent à confirmer la bonne forme de cet écran, qui affiche une belle pluralité des couleurs au regard des spectres sRGB et DCI-P3 couverts à hauteur de 151 et 101 %.

Même chanson au niveau du Delta E moyen – qui mesure la fidélité des couleurs –, dont le score atteint les 3,61 pour une référence idéale de 3. Sur ce point, l’Oppo Find X5 Lite est un très bon élève. Ça se gâte en revanche du côté de la température des couleurs : 7582 K, avec des couleurs qui tirent donc trop vers le bleu.

À noter que l’ensemble de ces résultats ont été mesurés avec le mode Vif, que nous vous conseillons de conserver par défaut. Le mode « Normal » n’a pas vraiment de valeur ajoutée au regard des mesures obtenues : les spectres sRGB et DCI-P3 sont moins bien couverts (92 % et 62 %), lorsque le Delta E moyen grimpe en flèche (5,27). Seule la température de l’écran s’améliore légèrement (7384 K), mais sans plus.

Oppo Find X5 Lite Logiciel

ColorOS a l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, niveau de personnalisations sur Android. C’est simple : vous pouvez tout (ou presque) personnaliser à votre manière, à condition de passer un peu de temps à trifouiller dans les paramètres pour le coup bien organisés. Mais croyez-nous : ça vaut le coup.

Fonds d’écran, mode always-on, icône d’applications, icône des paramètres rapides, couleurs, taille de la police, taille d’affichage, éclairage des bordures, disposition des applications (3×5, 3×6, 4×5, 4x, 5×5, 5×6), gestuelle, fenêtres flottantes, barre latérale intelligente : c’est une véritable mine d’or d’options mise à votre disposition.

Si ColorOS peut être apprécié à bien des égards, quelques petits bémols viennent malheureusement nous chafouiner. Pour commencer, cet Oppo Find X5 Lite n’est pas livré avec Android 12, mais Android 11 et ColorOS 12 (un peu à la manière de Xiaomi qui étale MIUI 12 sur deux générations d’Android). Il aurait été appréciable de goûter à la dernière version majeure d’Android et son mode Monet, entre autres.

Aussi, notre document technique envoyé par la marque mentionne deux années de mises à jour majeures. Oppo aurait pu faire l’effort d’en proposer trois, comme sur l’Oppo Reno 7 qui coûte environ 200 euros moins cher. Cette limitation tend à limiter la longévité du téléphone qui se cantonne qui plus est à Android 11 pour sa sortie. Les patchs de sécurité sont quant à eux prévus pour 4 ans.

Enfin, regarder des contenus en qualité HD sur les plateformes SVOD est tout à fait envisageable grâce à la compatibilité avec la certification Widevine L1.

Oppo Find X5 Lite Appareil photo

L’Oppo Find X5 Lite se dote d’un triple capteur photo arrière, sans aucun zoom optique en revanche. À ce prix-là, il n’y en a généralement pas. En matière de polyvalence, il faudra surtout compter sur un grand-angle, un ultra-grand et un macro.

Capteur principal de 64 mégapixels (f/1.7) ;

Ultra grand-angle de 8 mégapixels (FOV de 119°, f/2.2) ;

Objectif macro de 2 mégapixels (f/2.4).

Capteur principal

Dans de bonnes conditions lumineuses, le capteur principal de 64 mégapixels parvient à vous satisfaire dans beaucoup de situations. Nous l’avons tout de même poussé dans ses retranchements en nous concentrant sur un soleil intense afin d’observer la gestion de la dynamique : certaines zones sont parfois sous-exposées (photo n° 4), lorsque des petits halos font parfois leur apparition. Mais l’indulgence est de mise.

D’une manière générale, le bon piqué apporte un niveau de détails et de netteté honorable — sauf peut-être sur les sujets proches, voir photo n° 1 –, sans que le téléphone ne force trop là où se trouvent beaucoup d’informations. La colorimétrie parfois pop a le mérite de bien faire ressortir les couleurs afin de flatter votre rétine, quitte à légèrement dénaturer l’authenticité des couleurs.

Sur le global, l’Oppo Find X5 Lite s’en sort donc bien, mais reste probablement un poil derrière un Samsung Galaxy A53 plus juste.

Ultra grand-angle

Le capteur ultra grand-angle tombe dans quelques petits pièges pour le moins classiques : une légère incohérence colorimétrique est remarquable par rapport au capteur grand-angle, qui avait tendance à apposer un léger filtre jaune sur les photos. En soit, son traitement est limite un progrès.

Sur la photo n°4, l’arrière-plan derrière les arbres est quant à lui brulé en raison d’une gestion de la dynamique moins fine. En revanche, la photo n°5, qui était sous-exposée avec le capteur principal, propose, justement, une meilleure exposition globale. Cela dépend donc des situations.

Saluons par ailleurs le bon piqué des images — sauf sur les bords –, qui ne souffrent pas d’une dégradation trop marquée. C’est apprécié. Au même titre que les distorsions optiques relativement contenues sur la plupart des clichés.

Bref, là encore, la copie est propre.

Capteur principal de nuit

De nuit, vous aurez droit à des photos tout à fait exploitables, mais non dénuées de bruit numérique qui se fait sentir çà et là. Le téléphone a tout de même la faculté de bien restituer les ambiances nocturnes. Disons que ce n’est ni parfait ni nul.

Mode 64 mégapixels

Le mode 64 mégapixels n’a presque aucun intérêt : à peine parvient-il à gommer quelques microcontrastes. Mais la qualité globale d’une scène zoomée n’évolue pas d’une photo à une autre.

Sans le mode 64 mégapixels Avec le mode 64 mégapixels

Mode macro

La qualité du capteur macro laisse à désirer, d’autant plus qu’il est impossible de faire de mise au point manuelle.

Mode portrait

On vous conseille de jouer avec l’option du flou pour renforcer l’effet bokeh du mode portrait. Car l’intensité choisie par défaut n’est clairement pas folichonne pour mettre en avant votre sujet. Vous pouvez jouer avec cette fonctionnalité avant la captation ou en post production.

Sinon, les résultats ne cassent pas trois pattes à un canard. L’algorithme manque souvent de précision pour délimiter une personne — cheveux floutés, délimitation douteuse — et la colorimétrie affichée s’éloigne considérablement de la réalité.

Sur la photo n°2, l’ensemble paraît particulièrement blanc par rapport à l’ambiance originelle de la scène. La teinte de peau de mon collègue Titouan est aussi faussée. Bref, le mode portrait n’est pas le point fort de cet Oppo Find X5 Lite.

Selfie

Vous l’aurez compris, ne tentez pas de selfie en contre-jour, ou vous risquez de vous blesser (photo n°1). Avec un angle de captation plus facile, le capteur de 32 mégapixels s’en sort très bien et apporte un niveau de détails plus que satisfaisant, sans lisser la peau. En intérieur, un léger filtre jaunâtre semble s’inviter à la fête, mais rien de bien méchant.

Pour les vidéos, sachez que l’Oppo Find X5 Lite est en mesure de filmer en 4K à 30 FPS, 1080p à 30 ou 60 FPS et 720p à 30 ou 60 FPS également.

Oppo Find X5 Lite Performances

Oppo a fait appel au fournisseur Mediatek pour équiper son Find X5 Lite, après avoir privilégié Qualcomm pour les Find X5 et Find X5 Pro. Pour autant, c’est bien l’une des meilleures puces de Mediatek qui a été choisie ici : la Dimensity 900, qui, certes, ne rivalise pas avec les Snapdragon 888 et 8 Gen 1, mais se défend plus qu’honnêtement.

Au quotidien, je n’ai par exemple jamais rencontré de ralentissements ou autres faiblesses sur des tâches dites simples (navigation, multitâches, vidéo, etc.). Sur Fortnite, l’Oppo Find X5 Lite se cantonne à des paramètres graphiques relativement modestes (30 FPS, qualité moyenne), mais tire très bien son épingle du jeu avec la résolution 3D à 100 %.

Certes, vous n’avez pas la plus belle expérience visuelle en face de vous, mais le téléphone parvient à bien encaisser les coups en proposant un contenu stable et limpide. C’est une belle petite surprise.

Au petit jeu des benchmarks, l’Oppo Find X5 Lite ne fait logiquement pas le poids face à son grand frère (Oppo Find X5) et l’iPhone SE (2022), qui survole son sujet à cette gamme de prix grâce à la surpuissante puce A15 Bionic.

Modèle Oppo Find X5 Lite Oppo Find X5 Samsung Galaxy A53 Apple iPhone SE 5G (2022) AnTuTu 9 434782 707359 426366 758172 AnTuTu CPU 117825 160753 95643 195453 AnTuTu GPU 123570 308407 108263 294725 AnTuTu MEM 86122 106944 70664 137917 AnTuTu UX 107265 131255 85481 130077 PC Mark 3.0 8273 10008 11272 N/C 3DMark Slingshot Extreme 3767 N/C 3586 N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics 4088 N/C 3913 N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics 2955 N/C 2774 N/C 3DMark Wild Life 2016 5786 2286 2130 3DMark Wild Life framerate moyen 12.10 FPS 35 FPS 14 FPS 13 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C 44 / 30 FPS 15 / 10 FPS 60 / 91 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 50 / 54 FPS 20 / 23 FPS 60 / 81 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 60 / 129 FPS 55 / 61 FPS 60 / 184 FPS Lecture / écriture séquentielle 1014 / 855 Mo/s 1663 / 695 Mo/s 510 / 488 Mo/s N/C Lecture / écriture aléatoire 58013 / 55727 IOPS 29362 / 58160 IOPS 57412 / 50585 IOPS N/C Voir plus de benchmarks

Cette version Lite fait plutôt face au Samsung Galaxy A53 et son SoC maison Exynos 1280. Sur l’expérience globale représentée par Antutu, le premier nommé devance d’une courte tête son concurrent. En revanche, le duo se tire bien la bourre sur les performances graphiques (3D Mark) et peine à se démarquer l’un de l’autre.

Toujours est-il qu’à ce prix-là, les performances de l’Oppo Find X5 Lite se montrent satisfaisante pour le quotidien, mais ne sont peut-être pas taillée pour du gaming 3D aux ressources gourmandes.

Oppo Find X5 Lite Autonomie

L’autonomie de l’Oppo Find X5 Lite fait partie de ses points forts. Avec ce smartphone dans votre poche, vous ne ressentirez pas la peur de tomber en rade d’énergie au milieu de la journée. Bien au contraire. Il est d’ailleurs capable de tenir une belle journée et demie en toute décontraction, quelle que soit votre activité.

Ce ressenti est d’ailleurs confirmé par notre protocole de test personnalisé ViSer : sa batterie de 4500 mAh est parvenue à tenir 13h48 pour tomber de 100 à 10 % d’autonomie. C’est un résultat qui se place au-dessus de la moyenne, sans pour autant intégrer le top 10 des smartphones les plus endurants. Cela reste tout même satisfaisant.

Ce beau parcours se poursuit sur le terrain de la recharge, puisque Oppo a eu la bonne idée de fournir un chargeur de 67 W fourni dans la boîte. Avec, il ne suffira que de quelques minutes pour retrouver une quantité d’énergie suffisante pour tenir un bout de soirée, si ce n’est plus. En témoignent les relevées de notre essai :

10 minutes : 5 % à 46 % ;

20 minutes : 5 % à 74 % ;

27 minutes : 5 % à 100 %.

Le chapitre des bonnes nouvelles ne se termine pas là. Là encore, Oppo l’a joué fine en intégrant non pas une batterie unique de 4500 mAh, mais deux batteries de 2250 mAh chacune. Conséquences : lors d’une session de charge, la chauffe n’est pas très intense. Ce qui, sur le long terme, permet de sauvegarder les batteries pour leur offrir une meilleure durée de vie et efficacité.

Oppo Find X5 Lite Réseaux et communication

Sans surprise, la 5G est de mise sur cet Oppo Find X5 Lite. Le téléphone est compatible avec l’ensemble des bandes de fréquences disponibles en France, excepté les bandes mmWave (n258 : 26 GHz), qui ne sont pas attendues avant 2024 par chez nous. Ce pack est complété par du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.

L’appareil prend également en charge les systèmes GPS, A-GPS, Galileo, Glonass Beidou et QZSS. La présence d’une puce NFC vous permettra de payer sans contact et de dématérialiser votre titre de transport directement sur votre smartphone. Pratique, si vous ne souhaitez pas vous promener avec une pléthore de cartes sur vous.

Au niveau des appels téléphoniques, la copie est mi-figue mi-raisin : d’un côté, votre voix est bien intelligible et claire pour votre interlocuteur, et le téléphone parvient à bien gommer les nuisances sonores ambiantes (sauf les klaxons et le vent) et à couper les micros lorsque tout le monde se tait, mais d’un autre, le téléphone a tendance à saturer votre propos, ce qui dégrade l’expérience.

Oppo Find X5 Lite Prix et disponibilité

L’Oppo Find X5 Lite est disponible au prix de 469,90 euros sur le site officiel d’Oppo, en configuration 8 + 258 Go de stockage. Deux coloris sont proposés : Noir Stellaire ou Bleu Etoilé (notre modèle d’essai). Vous pouvez aussi le retrouver pour quelques dizaines d’euros de moins sur divers sites marchands.