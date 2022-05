Lecteur d’empreintes, reconnaissance faciale, schéma… comment déverrouillez-vous votre smartphone ?

Pour déverrouillez votre téléphone, vous privilégiez plutôt le schéma, le code PIN, le lecteur d'empreintes, le mot de passe ou la reconnaissance faciale ?

On a appris cette semaine que le Google Pixel 6a devrait proposer au moins une amélioration par rapport aux Pixel 6 et 6 Pro lancés en fin d’année dernière. Le constructeur devrait en effet améliorer les performances, la fiabilité et la rapidité de son lecteur d’empreintes digitales. Il faut dire que, depuis quelques années, les technologies proposées se sont bien améliorées. Tant et si bien que, sur son dernier smartphone haut de gamme, le X80 Pro+, Vivo propose une surface plus grande et une meilleure réactivité.

En 2018, nous vous interrogions sur votre méthode de déverrouillage de prédilection pour votre smartphone. Vous étiez alors une grande majorité à privilégier le lecteur d’empreintes, à 65 %. Derrière, 10 % des votants indiquaient favoriser le schéma et la reconnaissance faciale n’avait les faveurs que de 8 % d’entre vous.

Néanmoins, les choses ont bien changé depuis 2018. Désormais, quasiment tous les constructeurs — on pense à toi, Google — proposent une reconnaissance faciale en plus du lecteur d’empreintes digitales. Les capteurs d’empreintes se sont d’ailleurs peu à peu exportés directement derrière les écrans des smartphones. Enfin, la pandémie a pu pousser certains d’entre vous à revoir leur utilisation en raison du port de masques, pas toujours adapté à une reconnaissance faciale rapide, fiable et sécurisée.

Comment déverrouillez-vous principalement votre smartphone ?

C’est dans ce cadre que nous souhaitions vous reposer la question, plus de quatre ans plus tard : désormais, quelle est votre méthode de déverrouillage de prédilection ?

Chargement Comment déverrouillez-vous principalement votre smartphone ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. avec un schéma

avec le lecteur d'empreintes

avec la reconnaissance faciale

avec un code PIN

avec un mot de passe

je ne verrouille pas mon smartphone

Comme toujours, n’hésitez pas à justifier votre réponse ou à nous en dire davantage en commentaires. Cet article sera mis à jour en fin de semaine avec les réponses les plus pertinentes et les résultats de ce sondage.

