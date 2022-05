Vivo X80 et X80 Pro : ces smartphones Android jouent la surenchère en photographie

Vivo vient d'officialiser les X80 et X80 Pro : ce sont deux smartphones premium qui n'ont pas encore été dévoilés en dehors du territoire chinois. Ils sont intéressants à plus d'un titre.

Comme beaucoup de constructeurs chinois, les lancements se font en plusieurs temps chez Vivo : un lancement pour le marché chinois, puis des lancements dans d’autres régions du monde, où les produits peuvent être déclinés en plusieurs variantes avec des changements de nom. Vivo vient justement de dévoiler ses derniers smartphones premium : la marque chinoise a anticipé quelques-unes des innovations à venir.

Au total, on découvre ainsi deux smartphones : les X80 et X80 Pro.

Vivo X80 et X80 Pro : Sony ou Samsung pour la photo

La principale nouveauté du X80 est un nouveau capteur CMOS haut de gamme de Sony, à savoir l’IMX866. C’est un grand capteur, 1/1,5″, mais à peine plus grand que celui vu sur la génération précédente IMX766 (qui était de 1/1,56″). La définition n’a pas encore été précisée, l’objectif est ici à sept éléments et bénéficie d’un traitement antireflet Zeiss.

La version Pro se différencie par un capteur principal conçu par Samsung. Il s’agit du capteur Samsung Isocell GNV de 50 mégapixels 1/1,3 pouce avec un objectif à f/1,57, avec le fameux système de stabilisation (gimbal) que l’on connaît sur le X60 Pro. En plus de ce capteur principal, il y en a 3 autres : un capteur IMX598 de 48 mégapixels (ultra grand-angle f/2,2), un téléobjectif de 12 Mpx (f/1,9) ainsi qu’un module périscopique (f/3,4) qui offre un zoom optique x5. On re trouve également le même traitement antireflet Zeiss.

Vivo a mis en avant sa nouvelle puce maison V1 Plus : c’est une puce dédiée à l’image qui exploite un nouvel ensemble d’algorithmes spécialement développés pour les capteurs de Sony et de Samsung.

Il existe deux versions, l’une avec le Snapdragon 8 Gen 1 et l’autre avec le Dimensity 9000. La version globale sera très probablement commercialisée avec le SoC de Qualcomm. Les Vivo X80 et Vivo X80 Pro sont équipés d’un écran Samsung E5 AMOLED de 6,78 pouces avec une définition Full HD+ (Vivo X80) et Quad HD+ (Vivo X80 Pro), un taux de rafraîchissement de 120 Hz (LTPO uniquement sur Vivo X80 Pro), un capteur d’empreintes digitales intégré dans l’écran, une luminosité maximale de 1300 de nits et une caméra frontale perforée de 32 mégapixels.

Le X80 utilise une batterie de 4 500 mAh, une charge rapide filaire de 80 W et une charge sans fil de 50 W. Le X80 Pro utilise une batterie de 4 700 mAh, ce qui est bien vu étant donné que l’écran va consommer un peu plus.

Sur le papier, ces deux smartphones adoptent une configuration de caméras particulièrement solide et prometteuse. Nous avons donc hâte de les découvrir en France, si jamais ils sont commercialisés évidemment.

