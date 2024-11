Pour bien débuter en photographie, ces kits boitier + optique Canon ultra-complets sont parfaits

Cette rentrée, Canon propose en exclusivité sur son site de nombreux kits complets pour les photographes amateurs qui souhaitent acquérir du matériel de qualité. Boitiers, optiques, batteries et sacs de transport, tout y est.

Ergonomie du Canon R8. // Source Théo Toyer pour Frandroid

La fin des vacances signe également le retour de l’automne et de ses couleurs chatoyantes. Un excellent moment pour s’initier à la photographie, pour peu qu’on possède le matériel adapté.

C’est exactement ce que propose Canon avec ses kits exclusifs à sa boutique en ligne avec ses kits exclusifs et ultra-complets : boitier à capteur APS-C idéal pour les débutants, optiques larges focales, sac à dos et batteries de rechange. Du matériel de qualité pour partir à l’aventure, bien équipé.

Parmi les packs proposés, vous aurez le choix entre :

Le Canon EOS R7 : un hybride petit capteur, mais maxi définition

Avec ses 32,5 mégapixels, le Canon EOS R7 est l’un des hybrides du constructeur japonais dont le capteur profite de la plus grande définition, chose habituellement rare pour les capteurs APS-C. Ce n’est pas pour rien que la rédaction lui a octroyé un excellent 9/10.

Et qui dit plus de pixels dit, de fait, plus de lumière sur le capteur. Un avantage qui permet au Canon EOS R7 de profiter d’une excellente mise au point en basse lumière à -5 IL, un petit exploit. Pour permettre de conserver une vitesse d’obturation maximale, le Canon EOS R7 peut monter jusqu’à 32 000 ISO en photo et 12 800 ISO en vidéo.

Le Canon EOS R7 avec un objectif EF 24-70 mm f/2,8 II USM // Source : Lola Gréco pour Frandroid

Côté stabilisation enfin, le Canon EOS R7 bénéficie de la stabilisation capteur IBIS. Une stabilisation mécanique qui fonctionne de pair avec l’optique via la monture RF haute vitesse de l’appareil photo. Cette combinaison permet d’offrir jusqu’à 7 vitesses de prise de vue. Une bonne protection contre le flou de bougé.

Parmi les optiques compatibles avec cette double stabilisation, on retrouve le 18-150 mm f/3,5-5,6 présente dans le pack de Canon. Polyvalent, ce zoom couvre à peu près toutes les situations : du paysage qui nécessite du grand-angle jusqu’à la photographie macro ou animalière à sa plus longue focale.

Et pour ceux qui apprécient également la photographie de paysage ou d’architecture, l’objectif grand-angle 10-18 mm f/4,5-6,3 (équivalent 16-28 mm sur du plein format) sera parfaitement adapté. Également stabilisé, il permettra de réaliser de très belles images à main levée, et pourquoi pas de vous initier à l’astrophotographie.

Le Canon EOS R8, l’hybride plein format pour photographes exigeants

Si vous envisagez de passer d’un petit à un grand capteur, le Canon EOS R8 est clairement le meilleur choix.

Avec son capteur plein format de 24,1 mégapixels et ses grands photosites, le Canon EOS R8 est un appareil grand capteur parfait pour tout type de photographie. Il offrira à la fois une très belle qualité d’image et un bokeh doux, caractéristique dont seuls les boitiers plein format ont le secret.

Sa plage ISO extrêmement étendue monte jusqu’à 102 400 (extensible à ISO 204 800) en photo et 25 600 (extensible jusqu’à ISO 102 400) en vidéo.

Le Canon EOS R8 // Source : Canon

Parmi ses autres points forts, on notera d’abord sa résistance aux intempéries (attention, il n’est cependant pas tropicalisé), ainsi que son mode rafale en RAW pouvant aller jusqu’à 30 images par secondes.

Pour accompagner cet excellent boitier, Canon propose de le compléter par deux très bons objectifs. Une optique macro 85 mm tout d’abord, hyper lumineuse à ouverture constante f/2, stabilisé pour réaliser des plans rapprochés à main levée sans flou de bougé. Une optique RF 24-50 mm f/4.5-6.3 qui permettra de couvrir les focales paysages jusqu’au portrait.

Peu de concessions sont faites sur ce boitier, livré en kit avec un objectif 24-50 mm. // Source : Canon

Attention toutefois, il faut avoir en tête que tout le parc optique Canon ne vous sera pas accessible avec cet appareil. Les optiques floquées RF-S sont pensées pour les capteurs APS-C de la marque. Fixez-les sur un boitier plein format et vous restreindrez la surface d’impression du capteur. Favorisez donc, si vous souhaitez élargir votre gamme optique, des objectifs de type RF.

Le Canon EOS R10 : polyvalent pour vos débuts en photo et en vidéo

Si vous êtes créatifs, mais qu’il vous faut un boitier simple d’utilisation et polyvalent pour la photo comme pour la vidéo, le Canon EOS R10, noté 8/10 par la rédaction, est tout indiqué pour votre profil.

Pour la vidéo d’abord, le Canon EOS R10 est capable de filmer en 4K 30 et 60p sans recadrage en 30p. Mieux, il gère également la diffusion en direct sur YouTube si vous souhaitez monter un bon set up de stream. Performant, l’EOS R10 peut monter en vidéo jusqu’à 12 800 ISO (extensible jusqu’à 25 600 ISO).

Le Canon EOS R10 // Source : Lola Gréco pour Frandroid

En photo, l’EOS R10 n’est pas en reste avec un très bon capteur APS-C de 24, 2 mégapixels, une rafale à 20 images par secondes, et jusqu’à 23 images par secondes en prise de vue continue avec l’obturateur électronique. Passez en mode Rafale RAW et vous pourrez capturer jusqu’à 30 images par seconde avec un recadrage à 75 %.

Le processeur DIGIC X rend enfin le boitier réactif et permet surtout à l’autofocus de réagir rapidement pour se fixer sur le sujet. Attention cependant, l’EOS R10 ne possède pas de stabilisation du capteur, mais prend en charge la stabilisation des optiques.

Le capteur APS-C du Canon EOS R10 // Source : Lola Gréco pour Frandroid

Pour utiliser au mieux ce boitier efficace dans toutes les situations, Canon propose un kit de deux optiques couvrant une large gamme focale.

un objectif RF-S 55-210 mm f/5-7,1 IS STM d’abord (équivalent 88-336 mm en plein format) qui vous permettra de gérer les prises de vue macro jusqu’à la photographie animalière sans souci puisqu’il est stabilisé ;

un objectif RF-S 18-45 mm f/4,5-6,3 IS STM (équivalent 28-72 mm en plein format) qui se prêtera parfaitement à la prise de vue de paysages et au portrait rapproché. L’optique est également stabilisée, ce qui vous permettra de réaliser des prises de vues nettes, même à faible luminosité.

Le Canon EOS R50 : l’option abordable pour les photographes en devenir

Pour ceux qui veulent vraiment débuter la photographie avec un appareil à la fois efficace et abordable, le Canon EOS R50 est le compagnon idéal. Petit par la taille, mais grand par les performances, il regroupe tout ce qu’il faut pour plonger dans le monde de la photo et de la vidéo, à commencer par son très bon capteur APS-C de 24,2 mégapixels. Son écran orientable et son viseur électronique confortable permettent une visée précise quelle que soit votre position de prise de vue.

Canon EOS R50 // Source : Theo Toyer pour Frandroïd

L’autofocus CMOS Dual Pixel II permet un suivi efficace du sujet, qu’il soit humain ou animal. La présence du processeur DIGIC X offre quant à lui une excellente réactivité du boitier, que ce soit pour verrouiller le sujet ou pour déclencher la prise de vue en un instant. Côté rafale, l’EOS R50 profite d’une vitesse de 12 images par seconde tant avec l’obturateur mécanique que l’électronique.

L’écran sur rotule du Canon EOS R50 // Source : Theo Toyer pour Frandroïd

Pour l’accompagner, Canon propose un objectif RF-S 18-45 mm (équivalent 35 mm : 29-72 mm) f/4.5-6.3 IS STM. Stabilisée, cette optique couvre une large plage focale et permet de passer en un instant de la photo de paysage au portrait. Elle est également idéale pour vos photos macro, notamment grâce à sa distance de mise au point au plus proche à seulement 15 cm du sujet.