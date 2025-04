Sony annonce son FE 50-150 mm f/2 G Master : un zoom original, polyvalent et très lumineux

C’est la 80e optique Sony exploitant la monture E, et elle n’est pas commune. Avec ce nouveau FE 50-150 mm f/2 G Master, le constructeur nippon nous propose un zoom lumineux, doté d’une plage focale pas si courante.

Le nouveau FE 50-150mm f/2 G Master est un beau bébé // Source : Sony

Samyang a son 35-150mm f/2-2.8 FE, Tamron son 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD… et désormais, Sony a sa propre alternative haut de gamme avec un tout nouveau FE 50-150mm f/2 G Master : un zoom lumineux à la plage focale plutôt originale, proposé en parallèle de l’impressionnant FE 28-70 mm F2 GM dévoilé en fin d’année dernière.

Annoncé cette semaine, ce nouvel objectif arrivera sur le marché fin mai, à un tarif américain de 4399,30 euros. Un prix salé (sans surprise pour un objectif G Master), qui s’avère fatalement plus élevé que celui des solutions de Samyang et Tamron citées plus haut. Toutes deux sont en effet positionnées à moins de 1500 euros.

Ici, Sony a toutefois l’avantage d’une ouverture constante, d’un niveau d’équipement supérieur, et d’une qualité de construction plus élaborée.

Une belle bête, au prix fatalement (très) élevé…

Côté dimensions, nous sommes par contre face à un poids lourd de 20 cm de long (à 50 mm), 10,2 cm de diamètre et 1340 grammes. Cette nouvelle optique est d’ailleurs compatible avec les grands filtres de 95 mm et pèse presque aussi lourd que le 70-200 mm f/2.8 GM (1480 grammes), ce qui n’est pas rien.

Toujours en termes de design, et comme le souligne PetaPixel, le nouveau FE 50-150mm f/2 GM dispose d’un pare-soleil très court, d’un support de trépied amovible (incompatible avec le système Arca Swiss), d’une bague de mise au point manuelle à réponse linéaire, d’une bague de contrôle des ouvertures décliquable, et d’un loquet de verrouillage du diaphragme.

Il embarque aussi, bien sûr, des boutons personnalisables et profite en outre d’une résistance aux intempéries.

Source : Sony Source : Sony Source : Sony Source : Sony

D’un point de vue optique cette fois, Sony ne déçoit pas avec ce nouvel objectif. On y trouve pas moins de 19 éléments répartis en 17 groupes. Parmi eux, trois éléments ED, deux Super ED, deux éléments asphériques et deux éléments XA. Il est par ailleurs doté d’un nouveau diaphragme circulaire à 11 lamelles.

Quant à la mise au point, elle est pilotée par par quatre moteurs linéaires XD assurant un autofocus particulièrement diligent, suffisamment en tout cas pour accompagner la prise en rafale à 120 FPS d’un a9 III par exemple.

Cette mise au point est enfin possible à une distance minimale de 0,4 mètre à 50 mm et de 0,74 mètre à 150 mm. La macro constituera donc l’un des rares domaines sur lesquels ce nouveau FE 50-150 mm f/2 G Master ne sera pas vraiment à son aise.