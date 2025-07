Plus ou moins délaissé par Renault depuis la fin de la Mégane R.S., le tracé du Nürburgring, véritable juge de paix pour n’importe quelle sportive qui se respecte, va bientôt accueillir la nouvelle Renault 5 Turbo 3E électrique pour un record d’anthologie. Mais la route est encore longue.

Au chapitre des voitures électriques sportives qui donnent envie, la nouvelle Renault 5 Turbo 3E occupe sans doute le Top 3. En attendant son arrivée prévue en 2027, Renault continue d’écouler son modèle pendant que les ingénieurs travaillent d’arrache-pied pour la rendre la plus performante et la plus sympa à piloter possible.

Pour faire écho à l’illustre passé de Renault Sport et de la Mégane R.S., titré à plusieurs reprises comme reine des tractions sur la boucle nord du Nürburgring, Renault compte envoyer sa « pocket rocket » sur le même tracé et viser le record au tour pour une propulsion électrique.

La pionnière d’une « nouvelle » catégorie sur le Nürb’ ?

Sous ses airs de jouet pour adulte, la Turbo 3E embarque deux moteurs électriques développant une puissance combinée de 540 ch. Capable d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes, cette bombinette ne manque pas d’arguments pour affronter les 20,8 km sinueux et exigeants du Nürburgring.

Le défi est de taille : rivaliser avec des modèles de série tels que la Tesla Model S Plaid (7:35.579) ou encore la Hyundai Ioniq 5 N (7:45.59) mais aussi la Xiaomi SU7, qui détient actuellement le record pour une voiture électrique de série (7:04.957).

Mais Renault vise surtout un record plus accessible : celui du véhicule électrique en propulsion le plus rapide sur la piste. À ce jour, tous les chronos de référence ont été signés par des voitures en transmission intégrale.

Un joli coup marketing en préparation ?

La Turbo 3E repose sur une structure mêlant aluminium et fibre de carbone, lui permettant de rester sous la barre des 1 450 kg. Elle est équipée de moteurs intégrés aux roues arrière, une technologie que l’on retrouvera sur la future Alpine A110 électrique. Selon Fabrice Cambolive, PDG de la marque Renault, la voiture pourrait réaliser deux tours du circuit à pleine puissance sans baisse de régime.

« C’est comme piloter dans un jeu vidéo », plaisante Fabrice Cambolive dans les colonnes de nos confrères d’Auto Express évoquant le comportement ultra-précis du véhicule grâce à son centre de gravité très bas.

Le record devrait être tenté dans les semaines à venir, avant que la météo ne devienne trop capricieuse. C’est Laurent Hurgon, pilote maison du groupe Renault et spécialiste du tracé allemand, qui prendra le volant. Il s’était déjà illustré en 2019 avec la Mégane R.S. Trophy-R, décrochant le record pour une traction sur une version légèrement raccourcie du circuit.

Mais comme l’ont montré d’autres constructeurs – Hyundai en tête – réussir un tour rapide sur la Nordschleife avec une électrique demande une préparation minutieuse, notamment sur la gestion thermique de la batterie et des freins.