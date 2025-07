Renault annonce la disparition du cuir animal dans l’ensemble des voitures électriques et thermiques de sa gamme d’ici à la fin de l’année 2025. Une décision saluée par PETA, qui vise à rendre sa gamme encore plus respectueuse de l’environnement.

Renault 4 E-Tech // Source : Renault / DPPI

Les voitures électriques sont réputées pour être bien plus respectueuses de l’environnement que les modèles thermiques. Ce qui avait d’ailleurs été confirmé par plusieurs études menées au cours des dernières années. Mais vous vous en doutez bien, elles ne sont pas encore totalement parfaites non plus, et sont loin d’être irréprochables.

Un pas en avant pour Renault

En effet, on sait que la fabrication de la batterie reste très polluante, surtout en raison de l’exploitation des matières premières comme le lithium. Certains moteurs font aussi appel à des terres rares, dont l’extraction est là encore parfois nocive pour l’environnement. Sans oublier l’aspect éthique, qui est aussi très important à prendre en compte. Et qui n’est pas toujours respecté, bien au contraire. De plus, et malgré les efforts des constructeurs, un autre élément est également très polluant : la carrosserie, tout comme sur une voiture essence ou diesel.

Et ça, il est difficile d’y faire quelque chose. Mais un aspect est parfois mis un peu de côté. Il s’agit de l’intérieur, qui fait appel à toutes sortes de matériaux. Or, ces derniers sont loin d’être idéaux. Certes, les marques font de plus en plus souvent appel à des selleries en matériaux recyclés, mais il y a encore beaucoup à faire. Par exemple, le cuir d’origine animale est encore présent chez de nombreux constructeurs, même s’il est de plus en plus rare, c’est vrai.

Photo Yannick Brossard / DPPI

Certaines marques ont déjà annoncé l’avoir abandonné depuis plusieurs années. C’est par exemple le cas de Mini, BMW, Volvo ainsi que Tesla. Et voilà qu’une autre entreprise a aussi décidé de suivre cette voie. Il s’agit de Renault, qui a confirmé auprès de Liberation sa décision de renoncer à cette matière dans ses voitures. Et cela concernera toute la gamme, d’ici à la fin de l’année 2025. Une bonne nouvelle, qui vient d’être saluée par PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) dans un communiqué.

L’organisation félicite le constructeur au losange pour son engagement « à éliminer le cuir d’origine animale de l’ensemble de ses véhicules ». Une décision qui a notamment été prise après la présentation de l’enquête sur les intérieurs de voitures vegans. De son côté, James Fraser, chargé des relations d’entreprise chez PETA France estime qu’il est « inconcevable d’imaginer une conduite véritablement détendue et luxueuse tant que la souffrance animale et la pollution environnementale restent présentes à bord ».

Des voitures encore plus « propres »

Le porte-parole de l’ONG rappelle qu’avec cette décision, « Renault participe non seulement à la protection de vaches sensibles et intelligentes, mais aussi à la réduction de son empreinte carbone ». PETA souligne en effet que l’industrie mondiale du cuir entraîne chaque année la mort d’environ un milliard d’animaux dans le monde. Car pour recouvrir l’intégralité de l’intérieur d’une seule voiture, pas moins de trois vaches ou taureaux sont nécessaires. Sans parler des conditions atroces d’abattages de ces animaux, souvent pointées du doigt par les associations.

De plus, il ne faut pas oublier l’impact non négligeable du cuir sur l’environnement. La transformation de la peau pour en faire une sellerie de voiture nécessite pas moins de 170 produits chimiques, dont le cyanure. Par ailleurs, des études ont mis en avant le lien direct entre les intérieurs de véhicules en cuir animal et la déforestation illégale de grande ampleur. Une pratique qui entraîne une réduction alarmante de la biodiversité mondiale depuis de nombreuses années. Mais les efforts des constructeurs, et notamment de Renault pourraient changer la donne.

Photo Yannick Brossard / DPPI

La nouvelle R5 E-Tech fait notamment appel à des matériaux recyclés, avec notamment des selleries en denim. D’autres modèles de la gamme ont aussi le droit à des textiles à base fibres végétales. On pense par exemple au Rafale et au Symbioz. PETA rappelle également que les matériaux synthétiques sont dans tous les cas plus respectueux de l’environnement que les matières animales. Mais certains constructeurs font encore de la résistance, comme Ferrari, Bentley ou encore Rolls-Royce.