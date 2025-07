One UI 8 Watch : ça y est, la mise à jour des montres Samsung arrive déjà sur cet ancien modèle

La Samsung Galaxy Watch Ultra est la première montre de Samsung à voir la mise à jour vers One UI 8 Watch.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Alors que les Galaxy Watch 8 de Samsung sont disponibles dès aujourd’hui, la Galaxy Watch Ultra obtient la mise à jour vers One UI 8 Watch sous Wear OS 6, à l’occasion du lancement de ses petites sœurs.

One UI 8 Watch arrive sur la Galaxy Watch Ultra

Les nouvelles Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic sont les premières montres de Samsung livrées avec One UI 8 Watch et Wear OS 6. Et pourtant, la Galaxy Watch Ultra de 2024 partage cette primeur, en profitant de la nouvelle version du système en même temps que les modèles commercialisés à partir de ce mardi.

En effet, dans un communiqué partagé ce mardi, Samsung indique que sa précédente montre ultra haut de gamme peut profiter de la mise à jour stable plus tôt que prévu, après la diffusion progressive des versions bêta. Selon SamMobile, Samsung avait déjà lancé le déploiement de One UI 8 Watch avant même de communiquer officiellement sur cette mise à jour.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Cette prime à la Galaxy Watch Ultra de l’an dernier n’est finalement pas très étonnante. Il faut dire que la montre partage la plupart de ses caractéristiques avec la nouvelle Galaxy Watch Ultra (2025), lancée dès aujourd’hui sous One UI 8 Watch et qui ne se distingue de sa prédécesseure que par son stockage de 64 Go.

La nouvelle version du système sera donc diffusée sur les autres modèles progressivement. Il est toutefois intéressant de mentionner que Samsung ne cite ni la Galaxy Watch 7, ni la Galaxy Watch FE dans sa mise à jour. Ces montres, lancées en même temps que la Galaxy Watch Ultra 2024, avaient pourtant participé au programme bêta du constructeur.

Pour rappel, à la surprise générale, One UI 8 Watch sera disponible sur toutes les Galaxy Watch tournant sous Wear OS, des dernières Galaxy Watch 8, à la Galaxy Watch 4. Les mises devraient se faire progressivement, là ou Samsung estimera être la priorité.