Test de la Samsung Galaxy Watch Ultra : une montre massive, mais pleine de qualités

Comme c’est le cas tous les deux ans, pas de Galaxy Watch au format « Classic » cette annĂ©e pour Samsung. Ă€ l’instar de la Galaxy Watch 5 Pro lancĂ©e en 2022, le constructeur corĂ©en propose avec la Galaxy Watch Ultra un nouveau format de montre connectĂ©e, distinct de la Galaxy Watch 7, et qui semble, en l’occurrence, s’inspirer bien davantage des montres outdoor comme l’Apple Watch Ultra 2 ou la Garmin Epix Pro Gen 2. Mais que vaut-elle au quotidien ? C’est ce qu’on va voir dans ce test de la Samsung Galaxy Watch Ultra.

NB : Dans ce test, nous allons nous concentrer sur ce qui fait la particularitĂ© de la Samsung Galaxy Watch Ultra dans la gamme de Samsung. Pour les autres Ă©lĂ©ments, nous vous inviterons Ă consulter la partie dĂ©diĂ©e dans le test complet de la Samsung Galaxy Watch 7.Â

Modèle Samsung Galaxy Watch Ultra Dimensions 47,4 mm x 47,4 mm x 12,1 mm Technologie Li-Ion Norme wifi Wi-Fi 4 (n) Définition de l'écran 480 x 480 pixels Dalle Super AMOLED Mémoire interne 32 Go Poids 60,5 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 10 ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par Samsung.

Samsung Galaxy Watch Ultra Un design massif entre rond et carré

La Galaxy Watch Ultra inaugure un tout nouveau format pour une montre Samsung et cela se ressent avant tout sur le design. Il faut dire qu’on a droit ici Ă une montre massive avec un format de 47,4 x 47,4 x 12,1 mm qui n’avait encore jamais Ă©tĂ© explorĂ© par le constructeur corĂ©en. Ă€ titre de comparaison, la Galaxy Watch 5 Pro — jusqu’Ă prĂ©sent le modèle de Samsung le plus volumineux — profitait d’un format de 45,4 x 45,4 x 10,5 mm.

Une montre massive

En fait, la Samsung Galaxy Watch Ultra se rapproche bien davantage du format d’une Apple Watch Ultra 2 (49 x 44 x 14,4 mm). Ce n’est pas un hasard, Samsung semble très clairement s’ĂŞtre inspirĂ© de la montre orientĂ© aventure d’Apple pour son propre modèle, jusque dans son nom et dans sa forme. En effet, en plus d’ĂŞtre la montre Samsung la plus volumineuse Ă ce jour, la Samsung Galaxy Watch Ultra est Ă©galement la première depuis un bon moment Ă arborer un format carrĂ©. Certes, Samsung a proposĂ© des montres rectangulaires par le passĂ©, comme la Samsung Galaxy Gear en 2013 ou la Gear S en 2014, mais, depuis 2015, le constructeur semblait s’ĂŞtre fixĂ© sur un format rond traditionnel… jusqu’Ă cette Galaxy Watch Ultra.

Ici, Samsung semble avoir fait un choix un peu indécis, en intégrant un écran rond, quasiment similaire à celui de la Galaxy Watch 7, dans un boîtier carré. La montre se distingue cependant pas de courbures qui restent relativement marquées, notamment au niveau des angles du boîtier.

Dans l’ensemble, le rĂ©sultat donne un aspect massif Ă la Galaxy Watch Ultra qui ne conviendra clairement pas Ă tous les poignets. Il s’agit d’une montre volumineuse qui ne sera pas adaptĂ©e aux plus petits gabarits et avec une Ă©paisseur qui pourra gĂŞner les manches de chemise.

Ce format massif est accentuĂ© par le poids de la toquante, avec 60,5 grammes sans bracelet sur la balance. LĂ encore, c’est une mesure Ă comparer aux 34 grammes de la Galaxy Watch 7 44 mm ou aux 47 grammes de la Galaxy Watch 5 Pro. Ici aussi, on a affaire Ă une montre lourde, qu’il faudra donc bien fixer au poignet si vous voulez profiter de mesures de frĂ©quence cardiaque fiable pendant le sport ou durant la nuit.

Ce poids s’explique cependant par le choix du matĂ©riau utilisĂ© par Samsung pour sa montre. La Galaxy Watch Ultra fait fi de l’aluminium de ses petites sĹ“urs et Samsung a intĂ©grĂ© ici du titane de grade 4, pour une meilleure rĂ©sistance aux rayures et aux chocs, tout en conservant davantage de lĂ©gèretĂ© que l’acier inoxydable. LĂ aussi, c’est un choix similaire Ă celui d’Apple pour son Apple Watch Ultra 2 avec ses 61,3 grammes sur la balance.

Un bouton supplémentaire

Ce changement de forme s’accompagne par ailleurs de nouveaux contrĂ´les pour la Galaxy Watch Ultra. Si la montre conserve les deux boutons oblongs sur la tranche pour les contrĂ´les classiques — accueil et retour — Samsung a ajoutĂ© un troisième bouton, rond cette fois, positionnĂ© entre les deux. Il s’agit d’un bouton d’action qui va vous permettre de personnaliser certaines actions. On y reviendra plus tard.

La Galaxy Watch Ultra ne profite pas d’une lunette rotative — rĂ©servĂ©e aux Galaxy Watch « Classic » — ni mĂŞme d’une couronne rotative, comme on en trouve sur les Pixel Watch ou les Apple Watch. Une occasion manquĂ©e pour le constructeur corĂ©en, d’autant plus que le format massif de la montre aurait permis d’ajouter quelques Ă©lĂ©ments mĂ©caniques. De fait, il faudra donc se contenter de l’Ă©cran tactile et des trois boutons.

Ă€ dĂ©faut de lunette rotative, la Galaxy Watch Ultra profite cependant d’une petite lunette fixe en relief, plus haute que l’Ă©cran en lui-mĂŞme. Ce choix de design, qui diffère de celui de la Galaxy Watch 7, va permettre d’Ă©viter d’Ă©rafler l’Ă©cran contre un mur. Une belle attention. Par ailleurs, outre cette lunette en relief et le titane grade 4 dĂ©jĂ abordĂ©, la Galaxy Watch Ultra est certifiĂ©e IP68, MIL-STD 810H et 10 ATM. Elle peut donc ĂŞtre portĂ©e dans tous les environnements, y compris pour de la plongĂ©e.

Un nouveau système de bracelet propriétaire

Dernier point concernant le design de la Galaxy Watch Ultra, et nouvelle dĂ©ception, le système de bracelet de la montre. Si Samsung a conservĂ© son système dit « One-click » inaugurĂ© l’an dernier avec la Galaxy Watch 6, il n’a ici rien Ă voir. Certes, il est possible de changer de bracelet simplement en pressant un bouton, mais la Galaxy Watch Ultra n’est pas compatible avec les prĂ©cĂ©dents bracelets de Samsung. Il vous faudra nĂ©cessairement repasser Ă la caisse en raison du système d’accroche.

En l’occurrence, le bouton « one-click » est ici positionnĂ© sur le boĂ®tier et non pas sur le bracelet. Par ailleurs, la montre n’est Ă©quipĂ©e d’aucune corne pour attacher un bracelet Ă pompe Ă relâchement rapide. Dès lors, il vous faudra nĂ©cessairement un bracelet compatible, avec le nouveau système d’accroche de Samsung. C’est vraiment dommage, non seulement pour les personnes ayant investi par le passĂ© dans des bracelets Samsung, mais Ă©galement pour celles qui auraient souhaitĂ© fixer leur bracelet de montre traditionnelle Ă la Galaxy Watch Ultra.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Les bracelets de la Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Samsung fournit par dĂ©faut un bracelet dit « sport extrĂŞme » avec sa Galaxy Watch Ultra, en silicone avec double perforation. Il s’agit d’un bracelet assez proche du bracelet « ocean » de l’Apple Watch Ultra. Le constructeur corĂ©en propose cependant d’autres modèles : « aventure » en tissus avec attache velcro ou « tissĂ© hybride » de type NATO, en tissus avec boucle ardillon. Il ne reste plus qu’Ă espĂ©rer que des accessoiristes s’empareront de ce nouveau système d’accroche pour proposer Ă leur tour des bracelets compatibles… Ă un prix plus accessible que les 80 Ă 100 euros demandĂ©s par Samsung.

Samsung Galaxy Watch Ultra Un Ă©cran encore plus lumineux

La Samsung Galaxy Watch Ultra n’est proposĂ©e qu’en un seul format, avec donc une seule configuration d’affichage.

En l’occurrence, la montre profite d’une dalle ronde de 1,47 pouce affichant 480 x 480 pixels pour une densitĂ© d’affichage de 327 pixels par pouce. Il s’agit ici de la mĂŞme dalle que celle Ă©quipant la version 44 mm de la Samsung Galaxy Watch 7. Aussi, ne va-t-on pas s’attarder sur cet Ă©cran et on vous enjoint plutĂ´t Ă consulter la section dĂ©diĂ©e dans le test de la Samsung Galaxy Watch 7.

On soulignera nĂ©anmoins que, si les deux montres profitent d’une technologie d’affichage Amoled, la Galaxy Watch Ultra profite d’une meilleure luminositĂ© maximale. Ă€ l’instar de ce qu’Apple propose pour diffĂ©rencier l’Ă©cran de son Apple Watch Series 9 de celui de l’Apple Watch Ultra 2, la Samsung Galaxy Watch Ultra peut ainsi monter jusqu’Ă un pic de luminositĂ© de 3000 cd/m², contre 2000 cd/m² pour la Galaxy Watch 7.

Concrètement, cette luminositĂ© plus Ă©levĂ©e va permettre de consulter plus confortablement encore l’Ă©cran de la montre en plein soleil, lorsque vous pratiquez un sport en extĂ©rieur par exemple. C’est une nouveautĂ© bienvenue et qui permet de tirer parti de la batterie plus large de la Galaxy Watch Ultra par rapport aux plus petits modèles.

On signalera Ă©galement de nouveaux cadrans exclusifs Ă la Galaxy Watch Ultra, du moins pour l’instant — Samsung ayant confirmĂ© travailler Ă les proposer sur ses autres montres. C’est le cas notamment du cadran « Analogique Ultra » particulièrement riche en complications qui va vous permettre d’afficher un grand nombre de donnĂ©es tout en restant hautement personnalisable. LĂ encore inspirĂ© du cadran Wayfinder de l’Apple Watch Ultra, il pourra ĂŞtre affichĂ© en teintes de rouges pour moins Ă©clairer l’environnement de nuit.

Samsung Galaxy Watch Ultra Un nouveau bouton pour les entraînements

Du cĂ´tĂ© de l’interface aussi, la Galaxy Watch Ultra reprend les mĂŞmes contrĂ´les, la mĂŞme configuration et le mĂŞme système que la Galaxy Watch 7. C’est pourquoi, pour l’essentiel, nous vous invitons Ă vous tourner vers le test complet de la Samsung Galaxy Watch 7.

NĂ©anmoins, la montre au format mastodonte de Samsung propose une petite nouveautĂ© avec l’apparition d’un bouton supplĂ©mentaire, le bouton d’action. Comme on l’a vu, celui-ci est positionnĂ© au centre de la tranche de la montre, entre les deux boutons traditionnels de Samsung, et se distingue par son liserĂ© orange — quelle que soit la teinte de la Galaxy Watch Ultra.

Un positionnement qui rend le bouton tellement central qu’Ă de nombreuses reprises durant les premiers jours de ce test, je me suis surpris Ă appuyer par erreur sur le bouton pour revenir Ă l’Ă©cran d’accueil… avant de me rappeler qu’il s’agissait en fait d’un bouton de raccourci.

Ce bouton d’action est, en effet, personnalisable par l’utilisateur. Dans mon cas, je l’ai configurĂ© pour lancer automatiquement la fonction « course Ă pied » de l’application Samsung Health. Il est cependant possible de choisir n’importe quelle autre activitĂ© Ă lancer, ou une fonctionnalitĂ© prise en charge par Samsung — par exemple le chronomètre ou la lampe-torche. Cependant, le bouton ne pourra pas servir Ă lancer une autre application installĂ©e sur la montre. Pour cela, il faudra se tourner vers l’appui long sur le bouton retour, personnalisable lui aussi.

En plus de l’entraĂ®nement qui peut ĂŞtre lancĂ© rapidement depuis un appui court, il est possible d’utiliser ce bouton d’action avec un appui long pour dĂ©clencher une sirène. On se rĂ©pète un peu, mais lĂ aussi, la fonction n’est pas sans rappeler celle proposĂ©e par Apple depuis deux ans avec ses Apple Watch Ultra. La sirène est relativement efficace pour ĂŞtre entendu dans un endroit au calme, si vous vous retrouvez seul en pleine nature.

Samsung Galaxy Watch Ultra Une montre encore mieux équipée pour le sport

Sur le papier, la Galaxy Watch Ultra reprend les mêmes nouveautés liées au sport et à la santé que la Galaxy Watch 7. Elle embarque ainsi le même capteur de fréquence cardiaque optique « BioActive » de nouvelle génération et la même puce GNSS double fréquence.

La montre profite Ă©galement d’un accĂ©lĂ©romètre, d’un gyroscope, d’un baromètre, d’une boussole et d’un capteur de tempĂ©rature. Il en va de mĂŞme pour l’Ă©lectrocardiogramme, le tensiomètre (toujours limitĂ©s aux seuls possesseurs de smartphones Samsung) et l’analyse de composition corporelle. Cependant, elle profite cependant de quelques nouveautĂ©s exclusives, notamment pour l’usage sportif.

La précision du GPS de la Samsung Galaxy Watch Ultra

Comme la Galaxy Watch 7, la Samsung Galaxy Watch Ultra intègre une nouvelle GNSS double-frĂ©quence (L1+L5) compatible avec les constellations GPS, Galileo, Glonass et BeiDou. Sur le papier, le suivi de gĂ©olocalisation durant l’entraĂ®nement — et donc la mesure de la distance ou le calcul des allures — devrait ĂŞtre similaire entre les deux montres.

NĂ©anmoins, en raison de son format diffĂ©rent et de son boĂ®tier plus large, la Galaxy Watch Ultra propose un meilleur suivi GPS que sa cousine. Pour l’Ă©valuer, j’ai fait plusieurs sĂ©ances de course Ă pied en extĂ©rieur et comparĂ© la distance mesurĂ©e et le tracĂ© avec ceux d’une montre Garmin Forerunner 255, particulièrement prĂ©cise — et elle aussi compatible GPS multibande.

Courses Référence Samsung Galaxy Watch Ultra Écart Course 1 13,787 km 14,028 km +1,75 % Course 2 12,171 km 12,368 km +1,62 % Total 25,958 km 26,396 km +1,69 %

On le voit, alors que l’Ă©cart moyen constatĂ© avec la Galaxy Watch 7 Ă©tait de +6,3 %, il n’est que de 1,7 % sur la Galaxy Watch Ultra. Dans le dĂ©tail, en observant les tracĂ©s dans un bois, dans un parc dĂ©gagĂ© autour d’un lac ou en ville, la montre de Samsung s’en tire lĂ aussi particulièrement bien.

Suivi GPS de la Samsung Galaxy Watch Ultra Suivi GPS de référence

Suivi GPS de la Samsung Galaxy Watch Ultra Suivi GPS de référence

Suivi GPS de la Samsung Galaxy Watch Ultra Suivi GPS de référence

Contrairement Ă la Samsung Galaxy Watch 7, la Galaxy Watch Ultra est parvenue Ă bien me situer sur le tracĂ©, parfois mĂŞme aussi prĂ©cisĂ©ment que la montre de Garmin. MĂŞme en ville, dans des ruelles parfois Ă©troites, le suivi GPS ne m’a pas fait faux bond. C’est une très bonne surprise après la dĂ©ception de la Galaxy Watch 7 sur ce point.

La précision de la fréquence cardiaque de la Samsung Galaxy Watch Ultra

Pour le suivi de fréquence cardiaque, la montre profite du même capteur « BioActive » que la Galaxy Watch 7.

LĂ aussi, j’ai couru plusieurs sĂ©ances avec la montre au poignet et ai comparĂ© les mesures Ă celles d’une ceinture cardio Polar H10+, par essence plus prĂ©cise puisque se basant sur le signal Ă©lectrique du cĹ“ur.

Mesure de référence Samsung Galaxy Watch Ultra Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 160 bpm 160 bpm -0,01 % +0,01 % FC max 174 bpm 172 bpm

Sur cette première sĂ©ance, Ă allure constante, la montre a bien rĂ©ussi Ă suivre la frĂ©quence cardiaque tout du long, avec des diffĂ©rences extrĂŞmement faibles avec les mesures de la ceinture de Polar. Mieux encore, elle a rĂ©ussi Ă suivre parfaitement les chutes et les remontĂ©es — lorsque j’ai dĂ» m’arrĂŞter — sans aucune latence.

Mesure de référence Samsung Galaxy Watch Ultra Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 161 bpm 161 bpm -0,02 % -0,07 % FC max 188 bpm 188 bpm

Sur une deuxième sĂ©ance avec de fortes variations d’allure, la montre de Samsung a eu plus de mal, avec plusieurs dĂ©crochages autour de 25 minutes, 37 minutes et 57 minutes. J’avais alors moins serrĂ© ma montre au poignet et il se peut que son poids, particulièrement Ă©levĂ©, ait eu tendance Ă dĂ©coller le capteur de la peau du poignet. En tout Ă©tat de cause, ça reste très correct et, dans les cas oĂą le suivi cardio a pu se perdre, il a Ă©tĂ© rattrapĂ© rapidement dans la foulĂ©e.

Les fonctions de sport exclusives Ă la Galaxy Watch Ultra

La Samsung Galaxy Watch Ultra reprend bien Ă©videmment les mĂŞmes options que la Galaxy Watch 7 avec le nouveau score d’Ă©nergie et les conseils gĂ©nĂ©rĂ©s par Galaxy AI — uniquement sur un smartphone Samsung. Il en va de mĂŞme pour les options d’entraĂ®nement avec les diffĂ©rentes vues ou les entraĂ®nements par intervalles.

Cependant, la montre de Samsung profite de quelques nouveautĂ©s qui lui sont exclusives et restent absentes de la Galaxy Watch 7. C’est le cas du profil d’entraĂ®nement dit « multisport » qui va vous permettre d’enregistrer, sur une mĂŞme sĂ©ance, trois activitĂ©s : natation, vĂ©lo et course Ă pied. Il s’agit ici d’un profil qui plaira particulièrement aux triathlètes. Il est Ă©galement possible de paramĂ©trer une sĂ©ance de duathlon (course Ă pied, vĂ©lo, course Ă pied) ou d’aquathlon (course Ă pied, natation, course Ă pied). Par ailleurs, le profil propose Ă©galement de personnaliser sa sĂ©ance avec plusieurs activitĂ©s au choix (course Ă pied, nage en eau libre, nage piscine, tapis de course, VTT, vĂ©lo et vĂ©lo d’appartement). Lors de cet entraĂ®nement « multisport », il suffit alors d’appuyer sur le bouton d’action pour passer d’une activitĂ© Ă une autre, avec la possibilitĂ© de dĂ©finir un objectif de temps ou de distance pour chaque exercice.

En plus de ce mode multisport, la Galaxy Watch Ultra reprend une fonction apparue sur la Galaxy Watch 5 Pro et qui restait encore inĂ©dite sur les autres montres Samsung : l’intĂ©gration d’itinĂ©raires. Vous pouvez ainsi importer, vers l’application Samsung Health, un itinĂ©raire au format GPX. Pour ce faire, il vous faudra aller dans l’Ă©cran pour lancer un entraĂ®nement depuis l’application pour smartphone, puis sĂ©lectionner « objectif d’itinĂ©raire » et « importer des fichiers GPX ». Bon point, alors que la fonction Ă©tait rĂ©servĂ©e Ă la randonnĂ©e sur la Galaxy Watch 5 Pro, elle est dĂ©sormais disponible Ă©galement pour la course Ă pied, la marche et le vĂ©lo.

Samsung Galaxy Watch Ultra Une autonomie de plus de deux jours

La Galaxy Watch Ultra est Ă©quipĂ©e d’une batterie de 590 mAh. Il s’agit d’une capacitĂ© bien supĂ©rieure Ă celle proposĂ©e sur la Galaxy Watch 7 qui, selon la taille, intègre un accumulateur de 300 ou 425 mAh. NĂ©anmoins, il ne s’agit pas pour autant de la plus grosse batterie jamais intĂ©grĂ©e dans une montre Samsung. Il y a deux ans, la Galaxy Watch 5 Pro Ă©tait dĂ©jĂ dotĂ©e d’une batterie de 590 mAh et ce alors mĂŞme qu’elle proposait un boĂ®tier rond et moins volumineux.

Afin de tester l’autonomie de la Samsung Galaxy Watch Ultra, j’ai repris le mĂŞme protocole de test que pour toutes les autres montres, avec des paramètres particulièrement Ă©nergivores. Concrètement, j’ai ainsi activĂ© le suivi en continu de la frĂ©quence cardiaque et du stress, le suivi de la SpO2 et de la tempĂ©rature la nuit, ainsi que l’Ă©cran always-on la journĂ©e, de 9 h Ă 23 h.

Avec ces paramètres, j’ai pu utiliser la montre pendant 56 heures et 12 minutes avant qu’elle ne s’Ă©teigne, Ă court de batterie. C’est une très bonne autonomie, surtout pour une montre connectĂ©e sous Wear OS. L’autonomie mesurĂ©e est ainsi du mĂŞme ordre que celle de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro — elle Ă©tait parvenue Ă 52 heures d’autonomie, mais avec 1 h 30 de suivi GPS. Cependant, d’autres montres parviennent dĂ©sormais Ă des rĂ©sultats sensiblement identiques. On pense notamment Ă la OnePlus Watch 2, qui monte jusqu’Ă 62 heures grâce Ă son double système d’exploitation, ou Ă la Ticwatch Pro 5 Enduro avec ses 72 heures grâce Ă son double Ă©cran.

Pour la recharge de la montre, comme la Galaxy Watch 7, la Galaxy Ultra perd la fonction de recharge sans fil inversĂ©e grâce Ă un smartphone Samsung en raison de son capteur BioActive plus Ă©pais. Elle n’est pas non plus compatible avec le protocole de charge Qi, mais profite du protocole WPC Faster Wireless Charging. En l’occurrence, Samsung fournit, avec sa montre, un chargeur filaire magnĂ©tique avec prise USB-C.

Pour la recharge, la Galaxy Watch Ultra profitant d’une batterie plus consĂ©quente que la Galaxy Watch 7, il faudra logiquement plus de temps pour passer de 0 Ă 100 %. Dans mon cas, j’ai pu recharger complètement la montre, en partant de zĂ©ro, en 2 heures et 17 minutes, contre 1 h 35 pour la Galaxy Watch 7 40 mm. La montre a cependant pu rĂ©cupĂ©rer 50 % de batterie sur 1 h 15 de recharge.

Samsung Galaxy Watch Ultra Appel et communication

Du côté de la connectivité, la Galaxy Watch Ultra reprend les mêmes caractéristiques que la Galaxy Watch 7, avec une petite nouveauté en prime.

Concrètement, la montre de Samsung profite d’une connexion Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz pour les mises Ă jour ou le tĂ©lĂ©chargement d’applications, du GPS double frĂ©quence et d’une puce NFC.

Cependant, alors que la Galaxy Watch 7 est dĂ©clinĂ©e aussi bien en version Bluetooth seul qu’en version Bluetooth + 4G, le positionnement haut de gamme de la Galaxy Watch Ultra lui permet de n’ĂŞtre proposĂ©e qu’en version 4G. Bien Ă©videmment, il est possible de ne configurer aucune eSIM si vous ne souhaitez pas profiter de cette fonctionnalitĂ©.

Samsung Galaxy Watch Ultra Prix et date de sortie

La Samsung Galaxy Watch Ultra est d’ores et dĂ©jĂ disponible en prĂ©commande et sera proposĂ©e Ă la vente Ă partir du 24 juillet prochain. La montre de Samsung n’est proposĂ©e qu’en une seule version, 47 mm et 4G, Ă un prix de 699 euros.

La montre est cependant déclinée en plusieurs coloris : gris titane, argent titane et blanc titane.