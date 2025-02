Test de la OnePlus Watch 3 : une montre Wear OS au design soigné et à l’autonomie gargantuesque

Avec sa OnePlus Watch 3, la marque chinoise propose une montre connectée sous Wear OS qui conserve les qualité d'autonomie et du design du modèle précédent, mais en corrigeant ses principales lacunes. Voici son test complet.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Après une OnePlus Watch 2 particulièrement séduisante lancée l’an dernier, la marque chinoise revient en ce début d’année 2025 avec sa OnePlus Watch 3. Sur le papier, cette montre connectée a tout pour plaire, en conservant les atouts du modèle précédent et en ajoutant quelques fonctions bien senties, comme l’électrocardiogramme, une couronne rotative ou un meilleur suivi cardio.

De quoi lui permettre d’affronter les références de Samsung ou d’Apple ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet de la OnePlus Watch 3.

OnePlus Watch 3 Fiche technique

Modèle OnePlus Watch 3 Dimensions 46,6 mm x 47,6 mm x 11,75 mm Norme wifi Wi-Fi 5 (ac) Définition de l’écran 466 x 466 pixels Dalle AMOLED Mémoire interne 32 Go Poids 49,7 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection IP68, 5ATM, MIL-STD-810H Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

OnePlus Watch 3 Un design aux finitions exemplaires

De prime abord, on pourrait croire que la OnePlus Watch 3 reprend exactement le même design que la OnePlus Watch 2 de l’an dernier. Si c’est vrai dans les grandes lignes, le constructeur chinois a cependant modifié quelques éléments pour proposer un modèle aux finitions plus abouties encore.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Concrètement, on a toujours droit à une montre constituée d’un boîtier massif, aux dimensions similaires à celles de 2024. Ici, comptez sur une montre de 46,6 x 47,6 x 11,75 mm pour un poids, sans bracelet, de 49,7 grammes qui ne se fera pas particulièrement oublier au poignet. Surtout, ce poids important pourra avoir une incidence sur les mesures puisqu’en raison de l’inertie, la montre aura plus facilement tendance à bouger lors d’activités physiques, et le capteur pourra se décoller de la peau.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Ce poids important s’explique en grande partie par les matériaux utilisés. Si OnePlus avait fait le choix de l’aluminium pour sa OnePlus Watch 2R, elle a repris ici un acier inoxydable pour le boîtier sa OnePlus Watch 3. Les bordures autour de l’écran sont en titane et la protection d’écran en verre saphir. C’est simple, il s’agit ici de ce qui peut se faire de mieux en termes de durabilité pour une montre connectée, mais cela a un coût : le poids de la montre.

La OnePlus Watch 2 La OnePlus Watch 3

Deux différences viennent cependant marquer le changement de génération avec la OnePlus Watch 2. La première concerne l’écran, plus grand encore sur ce nouveau modèle, pour un boîtier de même format. On remarque également la disparition du rehaut autour de la dalle et sous le verre. De quoi permettre de profiter davantage de l’affichage qui occupe désormais 66,8 % de la surface de la montre, contre 60,75 % sur la OnePlus Watch 2.

L’autre différence concerne la couronne de la OnePlus Watch 3. Plus grande et texturée, il faut dire qu’il s’agit désormais non plus d’un simple bouton, mais d’une véritable couronne rotative fonctionnelle. L’aspect texturé vient donc garantir une meilleure prise en main pour son utilisation.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Concernant le bracelet, OnePlus propose à nouveau un modèle en caoutchouc fourni dans la boîte, qui a l’avantage de parfaitement s’adapter à la forme de la montre et des cornes. Néanmoins, le boîtier est doté d’un système de fixation standard et il sera aisé de remplacer le bracelet fourni par un modèle classique à pompe à relâchement rapide de 22 mm de largeur. Pratique si vous avez déjà un bracelet en tissus ou en cuir qui traîne.

Le bracelet amovible de la OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Enfin, matériaux solides obligent, la OnePlus Watch 3 n’en oublie pas la résistance à tous types de situations. La montre est ainsi certifiée IP68 et 5 ATM et pourra donc être portée en cas de pluie, pour faire la vaisselle ou pour de la natation à faible profondeur. Elle est également certifiée au standard militaire MIL-STD-810H pour les hautes et basses températures, les chocs ou l’humidité.

OnePlus Watch 3 Un écran très lumineux

On l’a vu, la OnePlus Watch 3 embarque une dalle de plus grand format que sur le modèle précédent, avec un affichage Amoled LTPO de 1,5 pouce de diamètre.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Pour autant, OnePlus a conservé la même définition de 466 x 466 pixels. Il en résulte logiquement une densité d’affichage moindre, de 311 pixels par pouce. À titre de comparaison, c’est un cran en dessous des 326 pixels par pouce que l’on retrouve traditionnellement sur les écrans « Retina » des Apple Watch. Reste qu’à moins de coller ses yeux à la dalle, l’affichage reste suffisamment défini pour ne pas pouvoir déceler individuellement chaque pixel.

L’écran de la OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

La OnePlus Watch 3 est aussi munie d’un capteur de luminosité ambiante qui va permettre d’ajuster la luminosité de la dalle à celle de l’environnement. La montre est par ailleurs capable de monter jusqu’à une luminosité de 2200 cd/m². Pour rappel, la Galaxy Watch 7 de Samsung se cantonne à 2000 cd/m², tout comme l’Apple Watch Series 10. On a donc droit à un écran particulièrement lumineux que l’on pourra consulter confortablement en toutes situations, même en plein soleil.

La montre embarque également un mode d’affichage always-on qui va vous permettre d’afficher un cadran à tout moment, même lorsque le poignet n’est pas levé. Pratique non seulement pour éviter l’effet disque noir autour du poignet, ou pour jeter un coup d’œil à sa montre sans lever ostensiblement le bras pour avoir l’heure.

L’affichage always-on de la OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Le mode d’affichage always-on, tout comme la fonction permettant d’allumer l’écran en levant le poignet, peut être automatiquement désactivé la nuit, durant les heures de sommeil. Il faudra cependant penser à les programmer au sein de l’application OHealth sur smartphone.

Les cadrans de la OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Enfin, la OnePlus Watch étant une montre Wear OS, elle embarque nativement 19 cadrans personnalisables. Il est néanmoins possible d’en télécharger davantage sur le Google Play Store. Partagée par les montres OnePlus, Ticwatch, Google, Xiaomi ou Samsung, la boutique en ligne propose de très nombreux cadrans au téléchargement, conçus par des développeurs tiers.

OnePlus Watch 3 Une montre aux riches fonctionnalités

La OnePlus Watch 3 reprend le même système à double processeur et double système d’exploitation que le modèle de l’an dernier. Pour rappel, c’est cette séparation des tâches qui avait alors permis à la OnePlus Watch 2 de proposer des records d’autonomie pour une montre connectée Wear OS.

Ici, la montre fait ainsi tourner le système Wear OS 5 sur une puce Snapdragon W5 Gen 1, ainsi que le système léger RTOS sur un processeur BES2800 économe en énergie. Par défaut, c’est RTOS qui est utilisé, pour afficher le cadran ou mesurer la fréquence cardiaque en continu. De son côté, Wear OS 5 et la puce Snapdragon W5 Gen 1 ne sont mis en branle que pour des tâches plus lourdes, comme l’ouverture d’applications.

La OnePlus Watch 3 profite d’une couronne rotative // Source : Chloé Pertuis

Par ailleurs, la montre connectée embarque 32 Go de stockage, de quoi permettre d’installer de multiples applications tierces. En effet, montre Wear OS oblige, la OnePlus Watch 3 est compatible avec toutes les applications du Google Play Store, qu’il s’agisse de Spotify, de Citymapper, de Bring, de WhatsApp, de Strava ou, bien évidemment, des applications Google (Maps, Wallet, YouTube Music, Agenda, Messages, etc). De quoi permettre d’étendre considérablement les fonctionnalités de la montre au-delà du suivi sportif ou de la santé, notamment via les appels Bluetooth, l’envoi de messages dictés à la voix ou sur clavier.

De nombreuses applications sont compatibles avec la OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Par ailleurs, la navigation au sein de l’interface se fait de manière plutôt intuitive :

glissement vers le bas : paramètres rapides ;

glissement vers le haut : notifications ;

glissement vers la gauche ou la droite : accès aux widgets

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

On l’a vu, la montre est également dotée de deux boutons. Celui du haut, qui fait également office de couronne rotative — pour défiler dans les menus — permettra d’ouvrir la liste des applications installées ou de revenir au cadran d’accueil. Celui du bas va, quant à lui, lancer par défaut l’application entraînement. Il est cependant personnalisable et pourra servir à lancer n’importe quelle application.

appui simple en haut : applications / retour au cadran

double appui en haut : application la plus récente (personnalisable)

appui long en haut : Google Assistant (personnalisable)

appui simple en bas : application entraînement (personnalisable)

double appui en bas : Google Wallet (personnalisable)

appui long en bas : menu de mise hors tension

Dans l’ensemble, la OnePlus Watch 2 propose nombre d’options de personnalisation à partir de ces deux seuls boutons. Un bon point qui vous permettra de vous approprier la montre selon votre usage.

L’application OHealth

Comme toutes les montres connectées sous Wear OS depuis quelques années, la OnePlus Watch 3 n’est utilisable qu’avec un smartphone Android — et donc pas d’iPhone. Pour ce faire, il vous faudra télécharger l’application OHealth sur téléphone.

OHealth (HeyTap Health) Télécharger gratuitement

L’application est pluôt simple d’accès et se concentre sur deux parties. D’une part, elle va récolter les données d’activité et de santé mesurées par la montre pour proposer plusieurs rapports — on y reviendra.

Ensuite, l’application vous permet d’accéder à certains contrôles, comme les heures prévues de sommeil, la gestion des widgets, les autorisations de notification des applications du smartphone vers la montre ou le paramétrage des mesures de santé.

OnePlus Watch 3 Un suivi sport et santé convenable, mais qui gagne à s’améliorer

La OnePlus Watch 3 embarque une bardée de capteurs dédiés au suivi de santé et de l’activité physique.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Comme sur la plupart des montres connectées du marché, elle peut ainsi mesurer le nombre de pas grâce à un accéléromètre et un gyroscope, ainsi que la fréquence cardiaque grâce à un cardiofréquencemètre optique. La montre profite aussi d’un oxymètre de pouls pour la SpO2 et est capable d’analyser la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) pour évaluer le stress.

Enfin, un altimètre et une boussole sont également présents.

La précision du GPS de la OnePlus Watch 3

La OnePlus Watch 3 est dotée d’une puce GPS double fréquence (L1+L5) et multi-GNSS (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, Navic et QZSS), de quoi assurer sur le papier une précision accrue dans des lieux difficiles, comme en ville, proche de hauts immeubles.

OnePlus indique avoir équipé sa montre d’une puce GPS Broadcom SYN4778 plus rapide pour le fix et plus économe en énergie. Afin d’évaluer la précision du suivi GPS, j’ai comparé la distance mesurée par la montre, ainsi que le tracé, à ceux d’une montre de sport haut de gamme, la Garmin Fenix 8, durant plusieurs séances de course à pied.

Courses Référence OnePlus Watch 3 Ecart Course 1 (parc) 16,601 km 16,553 km -0,29 % Course 2 (ville) 3,466 km 3,425 km -1,18 % Course 3 (ville) 14,012 km 15,022 km +7,21 % Course 4 (parc) 20,014 km 20,035 km +0,10 % Course 5 (ville) 3,597 km 3,573 km -0,67 % Total 57,690 km 58,608 km +1,59 %

Dans un parc, sans immeuble autour, la OnePlus Watch 3 s’en est relativement bien sortie, avec une distance mesurée assez proche de la montre Garmin utilisée comme référence. On note cependant, çà et là, quelques passages où la montre de OnPlus est légèrement sortie des sentiers empruntés.

Suivi GPS de la OnePlus Watch 3 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la OnePlus Watch 3 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

C’est surtout en ville, et notamment sur la troisième sortie mesurée, que la OnePlus Watch 3 a eu le plus de mal. Elle a ainsi ajouté plus d’un kilomètre à une séance de 14 km, soit un écart de 7 %, ce qui est particulièrement élevé.

En se penchant sur les tracés, on remarque que la montre connectée a eu tendance non seulement à créer des zigzags, mais a aussi enregistré des retours en arrière qui n’avaient pas lieu d’être. C’est dommage, compte tenu de la gestion des deux bandes de fréquence, L1 et L5, qui auraient dû réguler ces difficultés en ville.

Suivi GPS de la OnePlus Watch 3 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la OnePlus Watch 3 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Cet écart est d’autant plus étrange que, sur les autres sorties en ville, la montre s’en est très bien sortie. Il se peut que ce soit un bug d’algorithme, même si les tracés suggèrent bel et bien des difficultés en milieu urbain.

La précision de la fréquence cardiaque de la OnePlus Watch 3

OnePlus indique avoir intégré un meilleur capteur optique de fréquence cardiaque sur sa OnePlus Watch 2. En plus des fonctions d’électrocardiogramme, que l’on abordera plus tard, la montre profite de nouveaux verres afin de réduire les fuites lumineuses et de nouveaux algorithmes.

Le capteur cardio de la OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Afin d’évaluer le suivi de fréquence cardiaque de la montre, je l’ai portée lors de plusieurs entraînements en course à pied, en parallèle d’une ceinture cardio de référence, la Polar H10+, aussi bien sur des sorties à allure fractionné qu’à allure progressive ou à allure constante.

Mesure de référence OnePlus Watch 3 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 151 bpm 152 bpm +0,90 % +1,20 % FC max 169 bpm 173 bpm

Le suivi de fréquence cardiaque de la OnePlus Watch 3 // Source : Frandroid

Mesure de référence OnePlus Watch 3 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 165 bpm 165 bpm +0,04 % +0,19 % FC max 180 bpm 184 bpm

Le suivi de fréquence cardiaque de la OnePlus Watch 3 // Source : Frandroid

Mesure de référence OnePlus Watch 3 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 163 bpm 148 bpm -8,92 % -9,10 % FC max 181 bpm 168 bpm

Le suivi de fréquence cardiaque de la OnePlus Watch 3 // Source : Frandroid

Dans l’ensemble, la OnePlus Watch 3 s’en sort plutôt bien pour la mesure de fréquence cardiaque. Sur la sortie avec deux sessions de 6 km, elle a réussi à suivre particulièrement bien la fréquence cardiaque tout du long. Sur la séance à allure constante, on peut noter quelques ratés, comme le pic à 33 minutes qui n’a pas été détecté, ou la fin de la séance, avec un déclalage de près de 20 battements par minute.

En revanche, la montre connaît quelques ratés, notamment sur la dernière séance, à allure de plus en plus rapide. La OnePlus Watch 3 n’a eu de cesse de mesurer une fréquence cardiaque largement inférieure à la fréquence cardiaque réelle.

Les fonctions de sport et santé de la OnePlus Watch 3

La OnePlus Watch 3 embarque les fonctions classiques de suivi de santé ou d’activité. Pour le sport, il est par ailleurs possible d’exporter automatiquement les séances enregistrées avec l’application par défaut de la montre vers Strava — en plus de passer par l’application Strava compatible avec la montre. Un bon point si on veut tout conserver au même endroit tout en partageant ses séances sur le réseau social.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

La OnePlus Watch 3 profite par ailleurs d’un électrocardiogramme qui sera déployé en France durant le second trimestre. Sur le modèle de prêt utilisé pour le test, il était cependant activé afin d’essayer la fonctionnalité. Outre l’ECG en lui-même, le plus intéressant reste la fonction de « bilan en 60 secondes ». Celle-ci va utiliser à la fois l’électrocardiogramme et le capteur optique pour établir un bilan de santé avec plusieurs données :

électrocardiogramme

âge vasculaire

fréquence cardiaque

SpO2

bien-être

température au poignet

sommeil

Sur ce test, ce sont donc aussi bien l’ECG que le capteur cardio, la VFC ou l’oxymètre de pouls qui sont utilisés simultanément, en plus des données de sommeil et de température récoltées durant la nuit.

Le bilan en 60 secondes sur la OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

La OnePlus Watch 3 va également donner un indice de bien-être, allant de 0 à 100, en fonction de votre stress établi par la mesure de variabilité de la fréquence cardiaque.

Enfin, concernant le suivi d’entraînement sportif, la OnePlus Watch 3 permet le suivi de 100 modes différents, dont 11 avec des données avancées (tennis, course à pied, ski, badminton, natation, vélo, rameur, marche, etc). Six sports peuvent également être automatiquement détectés : marche, course, rameur, elliptique, vélo et nage.

OnePlus Watch 3 Une autonomie impressionnante

L’autonomie était déjà le point fort de la OnePlus Watch 2 l’an dernier, grâce à l’intégration d’une batterie de 500 mAh, du double processeur et du double système d’exploitation. OnePlus indique cependant avoir réussi à améliorer encore la formule grâce à une batterie de plus grande capacité — 631 mAh — en silicium carbone, comme sur le smartphone OnePlus 13.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

D’après le constructeur, cette optimisation permettrait jusqu’à cinq jours d’utilisation en mode intelligent, trois jours en mode intensif et douze jours en mode économie d’énergie.

Dans mon cas, j’ai porté la montre en activant le mode always-on la journée, ainsi que l’évaluation de troubles respiratoires, de la fréquence respiratoire et du sommeil paradoxal la nuit. J’ai par ailleurs opté pour un suivi continu de la SpO2, un suivi du bien-être, une mesure de la fréquence cardiaque en temps réel et la détection des chutes.

Avec tous ces curseurs poussés au maximum, j’ai cependant pu porter la OnePlus Watch 3 pendant 3 jours et 22 heures avant qu’elle ne passe de 100 à 1 % de batterie. Sur cette période, j’ai également utilisé la montre durant trois sorties de course à pied, pour un total de trois heures et trentre minutes avec suivi GPS.

À titre de comparaison, avec des paramètres identiques, la OnePlus Watch 2 avait pu tenir un peu plus de deux jours, tout comme la Samsung Galaxy Watch Ultra. On a donc indubitablement affaire à la montre Wear OS la plus autonome du marché. De très loin.

La OnePlus Watch 3 en charge // Source : Chloé Pertuis

Pour la recharge, OnePlus fournit un petit socle magnétique avec un connecteur USB-C, ainsi qu’un câble USB-A vers USB-C.

Il faudra compter environ une heure et demie pour une charge complète de 0 à 100 %. Malheureusement, la montre n’est pas compatible avec le protocole de charge sans fil par induction Qi.

OnePlus Watch 3 Appel et communication

En l’absence de puce eSIM, la OnePlus Watch 3 ne pourra pas permettre de passer des appels de manière autonome. Néanmoins, on peut s’en servir comme d’un dispositif Bluetooth grâce au micro et au haut-parleur intégrés pour passer des appels avec un smartphone à proximité.

Dans ce cadre, la montre s’en sort correctement, même si elle n’atteint évidemment pas la qualité de captation d’un smartphone. Elle réussi à se concentrer sur votre voix pour la retransmettre à votre interlocuteur en réduisant légèrement les bruits environnants. Le rendu est suffisamment confortable pour tenir une conversation longue.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Dans le cadre des appels, la couronne va permettre de régler le volume de sortie du haut-parleur. En revanche, il convient de noter que ce volume est relativement limité. S’il est suffisant dans un cadre calme, comme en intérieur, il ne sera pas suffisamment audible, même poussé au maximum, dans un environnement bruyant.

La montre embarque également une puce NFC qui va permettre notamment le paiement sans contact via Google Wallet. Elle se connecte au smartphone via le Bluetooth 5.2 et est aussi compatible Wi-Fi pour les mises à jour ou le téléchargement d’applications.

Du côté du GNSS, comme on l’a vu, la OnePlus Watch 3 est compatible avec les constellations GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, Glonass et les bandes de fréquence L1 et L5 du GPS.

La OnePlus Watch 3 est déclinée en en deux versions, en noir avec bracelet silicone noir ou argentée avec bracelet silicone vert.

La montre sera disponible en France à compter du 25 février. Elle sera proposée au prix de 349 euros.