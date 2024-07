Test de la Samsung Galaxy Watch 7 : une montre Wear OS qui cache très bien son jeu

Aux côtés de sa première bague connectée, la Galaxy Ring, et de sa nouvelle montre au design très outdoor, la Galaxy Watch Ultra, Samsung a également lancé une nouvelle montre connectée au design plus traditionnel, la Samsung Galaxy Watch 7. Si celle-ci ne brille à première vue pas par ses nouveautés, elle cache cependant plusieurs nouveautés qui, sur le papier, en font une montre très intéressante. Mais qu’en est-il à l’usage ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet de la Samsung Galaxy Watch 7.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch en 2024 ?

Samsung Galaxy Watch 7 Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy Watch 7 Dimensions 44,4 mm x 44,4 mm x 12,1 mm Technologie Li-Ion Norme wifi Wi-Fi 5 (ac) Définition de l'écran 480 x 480 pixels Dalle Super AMOLED Mémoire interne 32 Go Poids 33,8 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par Samsung.

Samsung Galaxy Watch 7 Un design dans la continuité

Au premier coup d’œil, rien ne vient différencier une Galaxy Watch 7 d’une Galaxy Watch 6 lancée l’an dernier. En apparence, les deux montres sont particulièrement similaires, jusque dans les formats proposés. Ainsi, la nouvelle montre connectée du constructeur coréen est déclinée en deux tailles :

Galaxy Watch 7 40 mm : 40,4 x 40,4 x 9,7 mm, 28,9 grammes

Galaxy Watch 7 44 mm : 44,4 x 44,4 x 9,7 mm, 33,8 grammes

Il s’agit ici quasiment des mêmes gabarits que la Galaxy Watch 6, qui était cependant légèrement plus fine, avec seulement 9,0 mm d’épaisseur. Comme on le verra, cette plus grande épaisseur provient en grande partie du nouveau capteur de fréquence cardiaque intégré par Samsung sur cette nouvelle montre. Dans mon cas, j’ai eu l’occasion de tester la Samsung Galaxy Watch 7 au format 40 mm, en version Bluetooth et avec un coloris crème.

Toujours est-il que, pour quiconque a déjà vu une montre Samsung ces dernières années, le dépaysement ne devrait pas être de rigueur. On retrouve le même boîtier en aluminium constituant la montre en elle-même, les mêmes cornes profilées dans le prolongement du boîtier, le même design soigné avec deux boutons oblongs sur la tranche droite. Légère différence néanmoins sur ce point : si le bouton supérieur conserve une couleur d’accentuation — orange en l’occurrence, et non pas rouge — le bouton inférieur profite quant à lui d’une teinte blanche visible non pas à l’extérieur, mais sur ses bords intérieurs.

Concernant la résistance de sa montre, Samsung indique que la Galaxy Watch 7 est certifiée IP67, mais aussi et surtout 5 ATM. En somme, elle peut donc être portée sous l’eau pour de la natation sans trop de souci, mais il faudra éviter de la conserver au poignet lors de sessions de plongée sous-marine. La montre profite également d’une protection d’écran en verre saphir, pour une meilleure résistance aux rayures, ainsi que d’une certification aux standards militaires MIL-STD-810H. Elle peut donc être utilisée jusqu’à des températures de -20 °C à 50 °C.

En apparence, la principale différence entre la Galaxy Watch 7 et la version de 2023 réside dans le bracelet de la nouvelle montre. Samsung a fait le choix de proposer, par défaut, un nouveau bracelet sport en silicone avec de légères vaguelettes. Le bracelet est par ailleurs muni de petites coutures oranges et bleues qui viennent rappeler l’ensemble de la gamme du constructeur, de la Galaxy Watch FE aux écouteurs Galaxy Buds 3. Cet élément a le mérite de proposer une petite différence, même s’il est difficile d’évaluer la résistance de ces quelques fils sur le long terme. En tout état de cause, on apprécie le design de bracelet choisi ici par Samsung : non seulement le système de relief permet de bien arrimer la montre au poignet, mais les bracelets conservent leur look effilé, dans le prolongement de la montre grâce à une légère découpe.

La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid

En outre, si Samsung propose des bracelets maison pour sa Galaxy Watch 7, dotés d’un bouton « One-click » permettant de les retirer facilement, il est également possible d’utiliser n’importe quel bracelet au format 20 mm de largeur doté d’un système standard de pompe à relâchement rapide. Un point appréciable et qui manque pour le coup à la Galaxy Watch Ultra.

Dans l’ensemble, si Samsung ne révolutionne clairement pas le design de ses montres avec la Galaxy Watch 7, la toquante a le mérite de proposer un format à la fois classique et moderne, effilé, assez fin et facilement personnalisable.

Samsung Galaxy Watch 7 Un écran lumineux et de bonne facture

Du côté de l’écran non plus, Samsung ne change pas une équipe qui gagne. La nouvelle Galaxy Watch 7 reprend donc, trait pour trait, et pixel par pixel, les mêmes caractéristiques d’affichage que la Galaxy Watch 6 de l’an dernier. Concrètement, on va ainsi avoir droit à une configuration différente en fonction de la taille choisie :

Galaxy Watch 7 40 mm : écran de 1,31 pouce, 432 x 432 pixels, 330 pixels par pouce ;

Galaxy Watch 7 44 mm : écran de 1,47 pouce, 480 x 480 pixels, 327 pixels par pouce.

Dans tous les cas, la Samsung Galaxy Watch 7 est dotée d’une dalle Amoled pouvant atteindre un pic de luminosité de 2000 cd/m². Contrairement à ce qu’on a cru comprendre dans un premier temps, la luminosité est donc similaire à celle de la Galaxy Watch 6 et n’atteint pas le pic de 3000 cd/m² réservé à la Samsung Galaxy Watch Ultra.

Pour aller plus loin

Écran Amoled ou MIP transflectif : quelle est la meilleure technologie d’affichage pour les montres de sport

Reste qu’on a ici affaire à une montre à la dalle particulièrement lumineuse qui vous permettra de consulter l’écran confortablement évidemment en intérieur, mais également en extérieur en plein soleil, y compris durant vos entraînements sportifs, sans avoir à plisser les yeux.

La Samsung Galaxy Watch 7 embarque par ailleurs un capteur de luminosité extérieur qui va automatiquement ajuster l’éclairage de l’écran à la lumière ambiante. Il reste cependant possible de définir un réglage manuel sur 10 niveaux. Si la luminosité maximale est suffisante pour consulter l’écran en plein soleil, la luminosité minimale est quant à elle suffisamment faible pour ne pas vous exploser la rétine en pleine nuit si d’aventure vous vous aventuriez à consulter l’heure.

Bien évidemment, la Galaxy Watch 7 embarque également un mode d’affichage always-on qui s’adapte selon les cadrans pour proposer une version plus sombre et simplifiée du cadran que vous comptez utiliser. Le mode « sommeil », qui peut être programmé directement depuis la montre ou synchronisé avec un smartphone Samsung, permet automatiquement de désactiver cet affichage always-on, ainsi que la fonction permettant de lever le poignet pour allumer l’écran automatiquement. Là encore, un bon point qui va vous éviter de vous éblouir en pleine nuit si vous bougez un peu trop les bras dans votre sommeil.

Enfin, concernant les cadrans, Samsung propose d’emblée une quarantaine de modèles directement sur sa montre. Il sera par ailleurs possible d’en télécharger davantage sur le Google Play Store, avec des modèles gratuits ou payants, des design cartoon ou tout en sobriété, et de nombreuses options de personnalisation pour les couleurs, les complications ou le choix des aiguilles. Bref, comme toujours avec Wear OS, vous pouvez compter sur la communauté des développeurs pour proposer des cadrans adaptés à vous goûts.

Samsung Galaxy Watch 7 Des fonctionnalités riches et complètes

La Galaxy Watch 7 embarque la toute nouvelle puce de Samsung destiné aux montres connectées. Il s’agit d’un SoC Exynos W1000 utilisant un processus de gravure en 3 nm et doté de cinq cœurs — un Cortex-A78 haute performance et quatre Cortex-A55 basse consommation. Concrètement, cette architecture est censée garantir une fluidité à toute épreuve de la montre, tout en évitant qu’elle ne consomme trop d’énergie grâce à sa gravure plus fine.

En plus de cette puce, la montre profite d’un stockage interne de 32 Go — pour les applications, la musique ou les cadrans — ainsi que de 2 Go de RAM. C’est la même mémoire vive que pour la Galaxy Watch 6, mais le stockage est ici doublé par rapport à la précédente génération.

Enfin, sur le plan logiciel, la montre embarque bien évidemment la dernière version de One UI Watch, l’interface de Samsung, à savoir One UI 6.0 Watch, basé sur Wear OS 5.0. Il s’agit, par la même occasion, de la première montre du marché à embarquer nativement Wear OS 5, avant l’annonce attendue de la Pixel Watch 3, le mois prochain.

Cependant, comme c’est désormais le cas depuis plusieurs années, l’interface de Samsung est bien distincte de celle que l’on va retrouver sur de nombreuses montres connectées Wear OS. Depuis le cadran d’accueil, on va ainsi retrouver les gestes suivants :

glissement vers le haut : grille des applications installées ;

glissement vers le bas : accès aux paramètres rapides ;

glissement vers la gauche : accès aux widgets des applications ;

glissement vers la droite : accès aux notifications.

La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Les boutons latéraux aussi peuvent servir à naviguer dans l’interface de la montre, avec plusieurs gestes pris en compte :

appui simple sur le bouton supérieur : retour au cadran ;

double appui sur le bouton supérieur : retour à la dernière application ouverte ;

appui long sur le bouton supérieur : ouverture de l’assistant Bixby ;

appui simple sur le bouton inférieur : retour en arrière ;

appui long sur le bouton inférieur : ouverture de Samsung Wallet ;

appui simultané sur les deux boutons : capture d’écran.

Il est cependant possible de réassigner certains contrôles, comme l’appui court sur le bouton inférieur qui peut être utilisé pour afficher la liste des applications récemment ouvertes. L’appui long en haut peut quant à lui servir à lancer Google Assistant ou à ouvrir le menu de mise hors tension. Enfin, le double appui en haut peut servir de raccourci vers une application ou une fonction, comme l’enregistreur vocal ou les exercices.

Bien évidemment, mon Wear OS oblige, la Galaxy Watch 7 embarque le Google Pay Store et vous permet de télécharger et d’installer pléthore d’applications. C’est le cas notamment de Citymapper pour les déplacements, de Bring pour les listes de course, de Strava pour les entraînements sportifs, de WhatsApp pour la messagerie ou encore de Shazam pour identifier un titre de musique. La montre vous permet également de répondre à des messages avec un clavier complet, en dessinant les lettres ou à l’aide d’emojis. Pour les réponses aux messages, Samsung a également ajouté une fonction de réponses intelligentes, reprenant le contexte de la discussion pour proposer des suggestions adaptées à la conversation.

Comme les précédents modèles, la Galaxy Watch 7 profite également d’une puce NFC qui va permettre le paiement sans contact, que ce soit avec Samsung Wallet, installé d’emblée sur la montre, ou en passant par Google Wallet, proposé au téléchargement sur le Play Store.

Petite nouveauté pour cette année, Samsung semble s’être inspiré des contrôles gestuels des dernières Apple Watch. La Galaxy Watch 7 reprend ainsi le principe du double pincement de l’Apple Watch Series 9 pour vous permettre de valider certaines options. Ainsi, au moment de recevoir un appel, un double pincement vous permettra de répondre même si vous n’avez pas l’autre main de libre. Il en va de même pour prendre une photo à distance ou pour arrêter une alarme. Samsung va cependant un peu plus loin qu’Apple et permet même de contrôler certaines applications à l’aide de ce geste, par exemple pour mettre un minuteur en pause. Néanmoins, la prise en charge est encore limitée et rares sont les applications à afficher ce symbole qui va vous permettre un contrôle à une seule main.

L’application Galaxy Wearables

Comme c’est désormais le cas depuis plusieurs années, la Samsung Galaxy Watch 7 n’est compatible qu’avec les smartphones Android. Impossible donc de la connecter à un iPhone, contrairement à ce qui était possible à l’époque des montres Samsung sous Tizen. En l’occurrence, pour profiter de sa Galaxy Watch 7, il faudra être équipé d’un smartphone Android proposant au moins la version 11 du système de Google.

Ce sont en fait deux applications qui seront nécessaires pour connecter la montre et le smartphone. À l’instar de ce que propose Apple, vous aurez besoin de l’application Galaxy Wearables pour gérer les paramètres de la montre et de Samsung Health pour consulter les données de santé.

Ici, on va surtout se concentrer sur Galaxy Wearables, puisque c’est cette application qui va vous permettre de retrouver les principaux contrôles de la montre. C’est dans cette application que vous pourrez changer le cadran, réorganiser la grille des applications, modifier les différentes cartes affichées à droite du cadran ou modifier l’ordre des raccourcis rapides. C’est également dans cette application que l’on pourra retrouver la montre grâce à Samsung Find en la localisant sur une carte ou en la faisant sonner.

Galaxy Wearable (Samsung Gear) Télécharger gratuitement

Enfin, l’application Galaxy Wearables va vous donner accès aux principaux paramètres de la Galaxy Watch 7, avec la gestion des différents modes, les notifications qui peuvent être transmises au poignet, les paramètres d’affichage et luminosité ou la régularité d’enregistrement de la fréquence cardiaque.

En somme, on a une application plutôt simple qui va vous permettre de retrouver tous les contrôles de la montre sur un écran plus large si vous souhaitez davantage de confort et ne pas avoir à chercher tous les paramètres sur le petit écran de la montre.

Samsung Galaxy Watch 7 De nombreuses fonctions de santé, mais un léger bémol

C’est en grande partie sur le suivi et les scores de santé que Samsung a innové avec sa nouvelle Galaxy Watch 7. Certes, la montre reprend les mêmes mesures que les précédents modèles — températures, altitude, boussole, accéléromètre, gyroscope, électrocardiogramme, tension, composition corporelle, GPS et fréquence cardiaque — mais améliore substantiellement ses mesures.

Cela passe notamment par l’intégration d’un tour nouveau capteur de fréquence cardiaque dit « BioActive ». Concrètement, ce capteur est plus large et intègre treize LEDs au lieu de cinq sur la précédente version. Une précédente version qui a d’ailleurs largement vécu, inaugurée avec la Galaxy Watch Active 2, en 2019, et utilisée jusque sur la Galaxy Watch 6, en 2023.

En plus de ce nouveau capteur, la Galaxy Watch 7 profite d’un nouveau suivi GPS double fréquence, ainsi que de nouveaux scores d’énergies poussés par l’intelligence artificielle « Galaxy AI ».

La précision du GPS de la Samsung Galaxy Watch 7

L’une des principales nouveautés de la Galaxy Watch 7 est l’intégration d’un nouveau suivi GPS. En plus de prendre en charge les constellations GPS, Galileo, BeiDou et Glonass — comme c’était déjà le cas jusqu’à présent — la nouvelle montre de Samsung propose désormais un suivi GPS double-fréquence, utilisant non seulement la bande de fréquence L1, mais également la bande L5.

Sur le papier, GPS double-fréquence est censé permettre davantage de précision et un positionnement plus fiable, notamment en ville, près de grands immeubles. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on retrouve habituellement cette technologie sur des montres de sport ou sur des modèles haut de gamme, comme l’Apple Watch Ultra.

En pratique, ce n’est malheureusement pas la panacée. Pour évaluer la précision GPS de la Galaxy Watch 7, je l’ai portée à l’occasion de plusieurs sessions de course à pied, aussi bien en ville que dans un parc ou sur piste. J’en ensuite comparé les mesures à celles effectuées par une Garmin Forerunner 255, à la précision GPS particulièrement fiable et elle aussi dotée d’un GPS double fréquence.

Courses Référence Samsung Galaxy Watch 7 Ecart Course 1 10,181 km 11,009 km +8,13 % Course 2 12,079 km 12,832 km +6,23 % Course 3 8,417 km 9,004 km +6,97 % Course 4 13,013 km 13,700 km +5,28 % Course 5 7,884 km 8,271 km +4,91 % Total 51,574 km 54,816 km +6,29 %

Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessus, la montre de Samsung a tendance à largement surestimer la distance parcourue, de l’ordre de 5 à 8 %. À titre d’exemple, sur un marathon, cela signifie que, lorsque la montre affichera 42,195 km, vous ne serez en fait même pas au 40e kilomètre. Bien évidemment, le suivi GPS chaotique aura également tendance à fausser les allures et vitesses mesurées en temps réel par la montre durant l’entraînement.

Suivi GPS de la Samsung Galaxy Watch 7 Suivi GPS de référence

Suivi GPS de la Samsung Galaxy Watch 7 Suivi GPS de référence

Suivi GPS de la Samsung Galaxy Watch 7 Suivi GPS de référence

Ci-dessus, on peut voir d’où viennent les erreurs de mesure de la Galaxy Watch 7. La montre a en fait tendance à se perdre et à se positionner à des points plus éloignés que ceux où on est véritablement passé. Cela vaut aussi bien sur piste qu’autour d’un lac ou même en ville.

Étonné par ces tracés et la distance mesurée associée, j’ai contacté Samsung qui m’a fait parvenir une deuxième Galaxy Watch 7. Malheureusement, le souci est le même, avec un écart de 4,91 % entre la mesure de la montre Samsung et celle de ma Garmin, bien plus fiable dans son tracé.

Malheureusement, le GPS double fréquence ne fait pas miracle ici et on espère qu’il s’agit d’un souci avant tout logiciel — qui pourrait être corrigé — et non pas de défauts liés aux antennes GPS de la montre.

La précision de la fréquence cardiaque de la Samsung Galaxy Watch 7

Du côté de la fréquence cardiaque aussi, Samsung assure avoir amélioré sa copie, en l’occurrence avec un nouveau capteur « BioActive » censé être plus précis.

Pour évaluer la précision du suivi de fréquence cardiaque de la Galaxy Watch 7, je l’ai portée à mon poignet durant plusieurs activités. J’ai par la suite comparé les mesures à celles d’une ceinture cardio, la Polar H10+. Pour rappel, les ceintures de fréquence cardiaque utilisent un système d’analyse par électrodes, bien plus précis que les capteurs optiques utilisés sur les montres connectées.

Pour aller plus loin

Montre de sport, ceinture cardio, brassard… comment mesurer précisément votre fréquence cardiaque durant le sport

Mesure de référence Samsung Galaxy Watch 7 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 162 bpm 163 bpm +0,56 % +0,59 % FC max 174 bpm 175 bpm

Sur une première séance à allure constante, on voit que la montre de Samsung parvient à suivre la même tendance que la ceinture de Polar. On observe, certes, une fréquence cardiaque légèrement supérieure, mais rien de dramatique tant la montre réussit bien à analyser les faibles évolutions au fur et à mesure.

Mesure de référence Samsung Galaxy Watch 7 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 154 bpm 154 bpm +0,43 % +0,46 % FC max 193 bpm 194 bpm

Sur un exercice fractionné aussi, la montre de Samsung s’en tire haut la main. Il s’agissait ici d’un test VMA durant lequel, après 30 minutes d’échauffement, j’ai couru le plus vite possible pendant six minutes. La montre de Samsung a bien su s’adapter aux différents efforts entre marche, footing léger et course rapide. Il n’y a finalement qu’à quelques moments où la montre a légèrement décroché, notamment autour de 35 minutes et de 46 minutes, mais elle s’est vite rattrapé par la suite.

Des fonction plus poussées pour l’entraînement sportif

D’un point de vue logiciel aussi, Samsung a revu sa copie avec de nouvelles fonctionnalités dédiées au sport et à la santé.

La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Du côté du sport déjà, on apprécie la possibilité de proposer des entraînements bien plus avancés. À l’instar de ce que proposent des montres de sport dédiées ou les Apple Watch, la Galaxy Watch 7 vous permet désormais de choisir les données affichées à l’écran durant vos entraînements, avec deux écrans programmables, chacun proposant jusqu’à sept champs de données (durée, allure, zone de fréquence cardiaque, allure du tour, dénivelé, etc.). Il est également possible de programmer des objectifs d’entraînement en durée, distance ou calories dépensées, mais également de programmer des séances fractionnées par intervalles avec plusieurs étapes et plusieurs répétitions. Pour le vélo, la montre prend également en charge le FTP, c’est-à-dire le seuil fonctionnel de puissance, équivalent de la VMA en course à pied.

En bref, on a ici une Galaxy Watch 7 qui se rapproche peu à peu de ce que peuvent proposer des montres de sport dédiées. Dommage cependant qu’elle ne permette pas nativement de connecter des accessoires dédiés, comme une ceinture de fréquence cardiaque ou un capteur de puissance à vélo.

Les fonctions Galaxy AI dans Samsung Health

Mais la principale nouveauté logicielle de la Galaxy Watch 7 tient à son intégration dans Samsung Health, l’application de suivi de santé de Samsung. Celle-ci s’est refait une beauté en intégrant, comme la plupart des applications du constructeur, une dose d’intelligence artificielle.

En l’occurrence, cette intelligence artificielle va servir à appréhender plus facilement ses données physiques en les résumant sous la forme d’un simple score allant de 0 à 100, le score d’énergie. À l’instar de ce que peut proposer Fitbit avec son score d’aptitude quotidienne, ce score va indiquer, tous les matins, à quel point vous êtes suffisamment reposé. Contrairement à la « Body battery » de Garmin, ce score est fixe et propre à chaque journée, il ne va donc pas évoluer en fonction de votre activité ou de votre stress du jour.

Pour fixer ce score, Galaxy AI va se baser sur plusieurs critères :

durée moyenne du sommeil ;

régularité de la durée du sommeil ;

régularité des heures de coucher et d’éveil ;

chronométrage du sommeil ;

activité de la veille ;

fréquence cardiaque au repos ;

variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) au repos.

En somme, à l’exception des activités de la veille, ce sont surtout les critères liés au sommeil qui sont utilisés ici pour indiquer votre niveau d’énergie. Par ailleurs, en plus de ce simple score, Samsung va vous proposer quelques conseils générés par IA en fonction des différentes données cumulées. De quoi permettre de comprendre en un coup d’œil comment améliorer sa récupération. Bon point, ces fonctions de score d’énergie ne sont pas limitées aux seuls smartphones Samsung, mais sont proposées sur l’ensemble des smartphones Android.

Comme toujours, rappelons cependant que la mesure de la tension artérielle et de l’électrocardiogramme sont quant à elles réservées aux seuls utilisateurs de smartphones Samsung. En cause, l’obligation d’installer une application tierce sur son téléphone, Samsung Health Monitor, disponible uniquement sur le Galaxy Store et non pas sur le Google Play Store.

Samsung Galaxy Watch 7 Une autonomie qui dépasse la journée

Du côté de la batterie, la Galaxy Watch 7 reprend les mêmes capacités que la Galaxy Watch 6 avant elle. Concrètement le modèle 40 mm embarque ainsi une batterie de 300 mAh tandis que la version 44 mm profite d’une batterie de 425 mAh.

C’est surtout grâce à sa puce Exynos W1000 gravée en 3 nm que Samsung compte faire progresser l’autonomie de sa Galaxy Watch 7. Celle-ci est censée permettre une meilleure autonomie grâce à davantage d’efficacité énergétique. Cependant, il ne faut pas s’attendre à un gain d’autonomie drastique avec cette nouvelle montre connectée.

Dans mon cas, j’ai pu tester la Galaxy Watch 7 en version 40 mm, donc avec la plus faible capacité de batterie. En activant le suivi de fréquence cardiaque et du stress en permanence, avec la mesure de SpO2 et de température la nuit et en activant le mode d’affichage always-on, j’ai pu utiliser la Galaxy Watch 7 pendant 35 heures avant qu’elle ne tombe à court de batterie. Point important, sur ces 35 heures, il aura fallu compter deux nuits durant lesquelles la montre était en mode sommeil, sans activation de l’écran en levant le poignet ni mode always-on.

On est finalement peu ou prou dans le même ordre d’idée que les précédentes générations avec la Galaxy Watch 6 qui tenait quant à elle 31 heures d’autonomie, mais avec une seule nuit de sommeil. Bien évidemment, il s’agit ici de paramètres drastiques pour l’autonomie et on pourra doubler la durée de vie de la montre en désactivant l’affichage always-on tout en se limitant à une mesure de la fréquence cardiaque toutes les dix minutes seulement.

Pour la recharge, la Galaxy Watch 7 est fournie avec un câble USB-C muni d’un chargeur magnétique. Il faudra compter environ 1 h 35 pour une charge complète de 0 à 100 %. Notez par ailleurs que la montre ne peut désormais plus se charger à l’aide de la charge sans fil inversée via un smartphone Samsung. Il n’est pas non plus possible de la recharger à l’aide d’un chargeur Qi, mais uniquement avec des chargeurs compatibles avec le protocole WPC Faster Wireless Charging.

Samsung Galaxy Watch 7 Apple et communication

Du côté de la connectivité, la Samsung Galaxy Watch 7 profite bien entendu du Bluetooth, ici en version 5.3. La montre embarque également une connectivité Wi-Fi 2,4 et 5 GHz qui va permettre de télécharger plus rapidement les mises à jour ou les applications. Elle est également équipée d’une puce NFC utilisée notamment pour le paiement sans contact avec Samsung Wallet ou Google Wallet.

Par ailleurs, la Galaxy Watch 7 existe également en version 4G pour vous permettre notamment de passer des appels même si vous n’avez pas votre smartphone avec vous.

La montre profite également d’un microphone et d’un haut-parleur qui peuvent donc vous permettre de répondre à des appels téléphoniques depuis votre poignet — avec le smartphone connecté en Bluetooth ou même sans, grâce à un modèle eSIM.

Pour tester la qualité d’appel de la Galaxy Watch 7, connectée en Bluetooth, j’ai appelé un collègue depuis un boulevard très passant, qui m’assure que ma voix était convenablement retranscrite, « de bien meilleure manière que sur certains smartphones », avec une réduction des bruits ambiants efficace. S’il a pu noter une légère sonorité métallique de ma voix, ainsi que des consonnes parfois bien marquées, il m’a précisé qu’il « chipotait ». Dans l’ensemble, la qualité du micro est suffisante pour passer une dizaine de minutes au téléphone sans ressentir de frustration.

En revanche, sur la version 40 mm de la Galaxy Watch 7 testée ici, j’ai dû pousser le volume du haut-parleur au maximum pour entendre convenablement mon collègue. Et, dans ce cadre, le transducteur avait tendance à grésiller.

Enfin, comme on l’a vu, la Galaxy Watch 7 est équipée d’une puce GPS. Celle-ci utilise également les constellations Glonass, BeiDou et Galileo et profite d’une connectivité double fréquence.

Samsung Galaxy Watch 7 Prix et date de sortie

Comme les précédentes montres de Samsung, la Galaxy Watch 7 est déclinée en plusieurs coloris, plusieurs connectivités et plusieurs tailles. Dans le détail, on va retrouver :

Samsung Galaxy Watch 7 40 mm Bluetooth : 319 euros

Samsung Galaxy Watch 7 44 mm Bluetooth : 349 euros

Samsung Galaxy Watch 7 40 mm 4G : 369 euros

Samsung Galaxy Watch 7 44 mm 4G : 399 euros

La Galaxy Watch 7 au format 40 mm est par ailleurs proposé en coloris vert ou crème, tandis que les modèles 44 mm sont proposés en argent ou vert.