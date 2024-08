Score d’énergie Samsung : tout comprendre à la mesure de récupération des montres et bagues connectées

Sur ses montres Galaxy Watch et sa Galaxy Ring, Samsung propose désormais un nouveau score d’énergie. Mais à quoi correspond-il ? On fait le point.

La Samsung Galaxy Ring et le score d’énergie // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Avec le lancement de ses Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra et Galaxy Ring, Samsung innove en proposant un nouveau score de santé, baptisé sobrement « Score d’énergie ». Mais à quoi correspond-il, quelles sont les mesures qu’il prend en compte et sur quels appareils le retrouver ? On fait le point sur ce nouveau score de santé de Samsung.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch en 2024 ?

Un score d’énergie proposé sur tous les smartphones Android

Le score d’énergie peut se trouver au sein de l’application Samsung Health, à partir de la version 6.27 de l’application.

Le score d’énergie de Samsung // Source : Samsung

Contrairement à ce qu’on a pu penser un temps, le score est accessible non seulement sur les smartphones Samsung, mais également sur l’ensemble des smartphones Android. Seule condition mise en avant par le constructeur coréen : il faut nécessairement que le smartphone embarque la version 10 (datant de 2019) ou supérieure du système d’exploitation de Google.

Si la consultation de son score d’énergie est simplifiée sur smartphone Samsung, puisque Samsung Health est préinstallé, il suffit, pour les téléphones d’autres constructeurs, de télécharger tout simplement l’application, proposée sur le Google Play Store.

Samsung Health Télécharger gratuitement

En revanche, le score d’énergie n’est pas proposé sur iPhone. Après tout, c’est logique, puisque la Galaxy Ring et les Galaxy Watch qui permettent de le mesurer ne sont pas compatibles avec les smartphones d’Apple.

Le score d’énergie, un score de récupération globale

Le score d’énergie de Samsung reprend un principe similaire à celui proposé par d’autres constructeurs. Il est ainsi semblable au score d’aptitude quotidienne de Fitbit, au score de préparation d’Oura, au score de récupération de Whoop ou, dans une moindre mesure, au score de Body Battery chez Garmin.

Comme les trois premiers — et contrairement à Garmin — il s’agit cependant d’un score qui sera mesuré uniquement le matin au réveil et qui ne va pas évoluer pendant le reste de la journée.

Les différents niveaux du score d’énergie Samsung // Source : Samsung

L’objectif de ce score est d’évaluer avec une simple note, de 0 à 100, à quel point vous avez récupéré et vous êtes en forme et d’attaque pour lancer votre journée. Le score est par ailleurs accompagné d’une note en un mot et d’une icône différente en fonction du nombre assigné chaque jour :

0 à 59 : attention requise

60 à 74 : correct

75 à 84 : bon

85 à 100 : excellent

Les données prises en compte par le score d’énergie

Le score d’énergie n’est pas une donnée en tant que telle, mais un score qui va prendre en compte plusieurs critères pour évaluer votre état de forme.

La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Logiquement, pour calculer ce score, Samsung va se baser sur plusieurs critères objectifs en prenant en compte différentes mesures effectuées par la montre ou la bague connectée.

Ce sont ainsi sept facteurs qui sont pris en compte pour déterminer le score d’énergie :

Durée moyenne du sommeil

Régularité de la durée du sommeil

Régularité des heures de coucher/éveil

Chronométrage du sommeil

Activité de la veille

Fréquence cardiaque au repos

Variabilité de la fréquence cardiaque au repos

Pour chacun de ces critères, Samsung Health vous livre un petit commentaire qui va, comme pour le score global, d’attention requise à excellent.

Durée moyenne du sommeil

Le premier score pris en compte est la durée du sommeil durant la nuit. Samsung ne se contente cependant pas seulement de la durée de sommeil de la nuit dernière, mais de la durée moyenne sur les sept jours précédents.

Le constructeur recommande ainsi de dormir en moyenne entre 7 et 9 heures par jour.

Régularité de la durée du sommeil

La régularité de la durée du sommeil ne prend cette fois pas en compte la moyenne du temps de sommeil sur les sept derniers jours, mais les écarts par rapport à cette moyenne.

L’idée cette fois est de proposer un score plus élevé pour les personnes qui dorment huit heures chaque nuit. Une personne qui va dormir quatre heures pendant trois nuits et douze heures durant quatre nuits aura beau avoir une durée moyenne de 8h30 de sommeil, ce score sera bas en raison d’une faible régularité.

Régularité des heures de coucher/éveil

Pour un sommeil réparateur, le score d’énergie prend également en compte la régularité des heures de coucher et d’éveil. Pour ce faire, Samsung Health va mesurer la durée médiane de sommeil. Par exemple, si vous dormez un jour de 23h00 à 8h00, la médiane sera alors à 3h30.

L’idée sera ensuite d’avoir une durée médiane qui soit la plus proche possible d’une nuit à l’autre afin de respecter votre horloge biologique.

Chronométrage du sommeil

Le chronométrage du sommeil ne correspond pas à la durée de sommeil durant la nuit, mais à l’heure à laquelle vous allez vous coucher.

Samsung recommande ici un endormissement optimal entre 23h et 2h du matin dans le but de respecter le rythme circadien.

Activité de la veille

Le score d’énergie prend en compte votre activité de la veille pour savoir si vous avez été suffisamment actif.

L’application Samsung Health va notamment favoriser les activités de récupération, comme le yoga ou les étirements, mais va également s’adapter en fonction de ce que vous avez indiqué vous-même comme niveau d’activité dans votre profil Samsung :

Niveau 1 (sédentaire) : activités quotidiennes classiques

Niveau 2 (plutôt actif) : activités quotidiennes classiques et 30 à 60 minutes d’activité quotidienne modérée (par exemple, de la marche à 5-7 km/h)

Niveau 3 (actif) : activités quotidiennes classiques, au moins 60 minutes d’activité quotidienne modérée

Niveau 4 (très actif) : activités quotidiennes classiques, plus ou moins 60 minutes d’activité quotidienne modérée et 60 minutes d’activité intense. Ou ajoutez 120 minutes d’activité modérée à vos activités quotidiennes.

Il faudra bien penser à définir votre niveau d’activité dans votre profil. Sans cela, le score d’énergie pourrait bien être particulièrement faible si vous avez l’habitude de faire du sport tous les jours ou presque sans l’avoir renseigné.

Fréquence cardiaque au repos

La bague ou la montre connectée va mesurer, pendant la nuit, votre fréquence cardiaque. Plus elle sera basse, plus cela signifie que votre sommeil a été réparateur.

Pour évaluer ce critère, Samsung Health ne se base pas que sur la fréquence cardiaque de la nuit dernière, mais va l’évaluer sur la moyenne des sept dernières nuits.

Logiquement, si votre fréquence cardiaque au repos est trop élevée, cela signifie que vous êtes trop tendu, fatigué, et n’avez pas suffisamment récupéré.

Variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) au repos

Le dernier facteur pris en compte pour estimer le score d’énergie est la variabilité de la fréquence cardiaque au repos, ou VFC, mesurée en ms.

Il s’agit ici de savoir si c’est votre système nerveux sympathique ou parasympathique qui a pris le dessus durant votre sommeil. Dans le premier cas, cela signifie que vous êtes trop stressé et cela se traduira par une VFC trop faible par rapport à la moyenne de vos sept derniers jours.

Dans le second cas, c’est que le système nerveux parasympathique a pris le dessus, que vous êtes détendu et que votre VFC est dans la norme.

Pour aller plus loin

SpO2, ECG, VFC, fréquence cardiaque : comment les montres connectées prennent soin de votre cœur

Samsung préconise également une plage « optimale » de VFC en fonction de chacun. Par ailleurs, la VFC va avoir tendance à augmenter au fur et à mesure de la nuit. Le meilleur moyen d’avoir une VFC élevée est donc de dormir suffisamment longtemps.

Les conseils bien-être

En plus du score d’énergie, qui vient donner un aperçu global et chiffré sur la récupération de l’utilisateur, Galaxy Health propose désormais une petite nouveauté avec des « conseils bien-être ».

Il s’agit ici de conseils générés automatiquement par Galaxy AI, l’IA générative de Samsung, en fonction des différents facteurs. De quoi vous donner quelques conseils pour améliorer votre score ou savoir si vous récupérez suffisamment bien.

En revanche, si vous pouvez parcourir le score d’énergie et les différentes données de jours précédents, les conseils bien-être ne peuvent plus être consultés une fois la journée passée. Impossible de revenir en arrière pour consulter de précédents conseils et savoir si on les a bien suivis.

Le score de sommeil

En plus de son score d’activité, Samsung propose également, dans son application Samsung Health, un score de sommeil.

Celui-ci est également donné chaque jour avec une valeur de 0 à 100.

Il va prendre en compte plusieurs données déjà utilisées pour le score d’énergie, mais également d’autres facteurs :

Durée de sommeil

Récupération physique (en fonction du temps de sommeil profond)

Repos (en fonction du temps d’éveil durant la nuit)

Récupération mentale (en fonction du temps de sommeil paradoxal)

Cycles de sommeil (en fonction de la durée et du nombre de cycles de sommeil)

Si l’idée du score d’énergie est de faire le point sur votre récupération globale, le score de sommeil s’attarde quant à lui sur la nuit en elle-même.

Par ailleurs, Samsung propose un animal totem pour ses utilisateurs en fonction de leurs habitudes de sommeil : lion, hérisson, pingouin, taupe, cerf, morse, alligator ou requin.

Faut-il payer pour le score d’énergie ?

Si certains constructeurs comme Whoop ou Fitbit nécessitent de payer un abonnement pour profiter du score de récupération ou du score d’aptitude quotidienne, ce n’est pas le cas chez Samsung.

L’accès aux scores comme aux conseils ou aux différentes données mesurées est totalement gratuit et n’est pas soumis à un abonnement annuel ou mensuel.

Cependant, Samsung précise dans plusieurs de ses pages Web que « les fonctionnalités Galaxy AI seront fournies gratuitement sur les appareils Samsung Galaxy compatibles, a minima jusqu’à fin 2025 ». À l’heure actuelle, impossible donc de savoir si, au 1ᵉʳ janvier 2026, certaines de ces fonctions deviendront payantes ou si Samsung compte conserver un modèle gratuit.

La bague et les montres Samsung compatibles avec le score d’énergie

Le score d’énergie de Samsung est mesuré nativement par la bague et les dernières montres connectées du constructeur, à savoir :

Samsung a par ailleurs indiqué que son score d’énergie serait également pris en charge sur les précédentes montres du constructeur dotées de Wear OS, à savoir :

Pour en profiter, il faudra mettre à jour sa montre connectée vers One UI 6 Watch lors de son déploiement après une première phase de bêta lancée en juin dernier.

Chaque matin, WhatsApp s’anime avec les dernières nouvelles tech. Rejoignez notre canal Frandroid pour ne rien manquer !