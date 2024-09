Score d’aptitude quotidienne : tout comprendre à ce score des montres Google et Fitbit

Les montres et bracelets Google et Fitbit proposent désormais deux scores, d’aptitude quotidienne et de charge cardiaque. Mais à quoi correspondent-ils ? On fait le point pour mieux les comprendre.

L’application Fitbit sur smartphone // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Longtemps réservé aux abonnés à l’offre Fitbit Premium, le score d’aptitude quotidienne — ou daily readiness score, en anglais — est désormais intégré nativement et sans surcoût à l’application.

Mais à quoi correspond ce score et comment le comprendre au mieux pour améliorer son style de vie ? C’est ce qu’on va voir dans ce dossier sur le Score d’aptitude quotidienne et la Charge cardiaque intégrés aux montres Google et Fitbit. Rappelons que la marque Fitbit appartient à Google suite à un rachat de la société en 2019. Le géant américain continue malgré tout à proposer des produits sous les deux marques.

Un score d’aptitude quotidienne qui évalue votre récupération

Le score d’aptitude quotidienne se rapproche par certains aspects de ce que peuvent proposer d’autres constructeurs comme Oura (Score de préparation), Samsung (Score d’énergie) ou Garmin (Body Battery).

Ici, il s’agit d’un score global qui va prendre en compte plusieurs données physiques pour indiquer, chaque matin, si votre nuit vous a permis de suffisamment récupérer.

Le score d’aptitude quotidienne de Fitbit // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le score correspond à une note pouvant aller de 1 à 100 avec une courte description en fonction du score :

Score de 1 à 29 : faible aptitude

Score de 30 à 64 : aptitude moyenne

Score de 65 à 100 : aptitude élevée

Logiquement, plus le score est élevé, plus cela signifie que votre sommeil a été réparateur et que vous avez suffisamment récupéré pour vous dépenser dans la journée. Par exemple, Google indique qu’une aptitude élevée signifie que « vous pouvez en tirer pleinement parti avec un entraînement intense ». En revanche, avec une aptitude jugée « faible », il faudra « privilégier la récupération ».

Le score d’aptitude quotidienne de Fitbit // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Par ailleurs, contrairement au score Body Battery de Garmin, le score d’aptitude quotidienne de Fitbit n’est pas amené à évoluer durant la journée. Il s’agit d’un score donné le matin et qui restera tel quel jusqu’au lendemain matin.

Les données prises en compte par le score d’aptitude quotidienne

Bien évidemment, le Score d’aptitude quotidienne de Fitbit n’est pas une mesure physiologique en elle-même. En revanche, pour établir ce score, l’application va se baser sur trois données mesurées pendant la nuit :

Sommeil

Fréquence cardiaque au repos

Variabilité de la fréquence cardiaque

Le capteur de fréquence cardiaque de la Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ces trois données sont comparées par rapport à vos nuits habituelles, puisque le score reflète votre énergie personnelle ce jour-ci par rapport à un jour classique. Dès lors, il vous faudra porter la montre ou le bracelet durant au moins sept jours avant de profiter de l’analyse sous forme de score.

Sommeil

Le premier critère du Score d’aptitude quotidienne est bien sûr le sommeil, puisque c’est lui qui va le plus influer sur la récupération.

Ici, il ne s’agit pas d’analyser les différentes phases de sommeil, mais simplement le temps de sommeil sur la nuit passée par rapport au temps de sommeil habituel sur les deux dernières semaines. L’application Fitbit va donc analyser l’heure du coucher, le temps total de sommeil et l’heure de réveil.

Fréquence cardiaque au repos

Second critère pris en compte, la fréquence cardiaque au repos, ou FCR. Plus celle-ci sera basse, plus cela signifie que vous avez bien récupéré, puisque votre cœur aura besoin de moins s’activer durant la nuit pour envoyer du sang vers l’ensemble de vos muscles.

Les capteurs de la Fitbit Sense 2 // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Ainsi, si votre fréquence cardiaque au repos est plus basse qu’à l’habitude, Fitbit considère que vous avez suffisamment récupéré, ce qui influencera positivement votre score d’aptitude quotidienne.

Variabilité de la fréquence cardiaque

Dernier critère pris en compte par Fitbit, la variabilité de la fréquence cardiaque, ou VFC. Il s’agit de l’écart moyen entre deux battements cardiaques. D’abord, cette VFC doit rester dans un ordre de grandeur similaire à celui habituel.

Le cardiofréquencemètre de la Google Pixel Watch // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ensuite, une VFC légèrement plus haute qu’à l’habitude traduit généralement une prévalence du système nerveux sympathique sur l’organisme (et donc que vous êtes détendu). À l’opposé, une VFC plus basse qu’à l’habitude peut traduire un ascendant du système nerveux parasympathique (et donc que l’organisme est déstressé).

Le nouvel indice de Charge cardiaque de Fitbit

Initialement, Fitbit intégrait également les données d’activité de la veille dans son score d’aptitude quotidienne. Cependant, avec la refonte de ce score, Google a décidé de créer un second indice : la charge cardiaque.

La charge cardiaque de Fitbit // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Celui-ci va permettre, en un coup d’œil, de savoir quel est votre état actuel par rapport aux semaines passées :

sous-entraînement

risque de sous-entraînement

maintien

amélioration

surentraînement

Dans l’idéal, il convient donc, pour améliorer sa forme cardio, d’être au moins en maintien, et idéalement en amélioration. En effet, le surentraînement peut mener à la blessure et le sous-entraînement fait perdre en capacités cardio. La charge cardio idéale est par ailleurs indiquée sous forme de zone à viser sur un graphique mis à jour quotidiennement dans l’application Fitbit.

Là encore, plusieurs critères sont pris en compte pour déterminer ce score : charge cible personnalisée, fréquence cardiaque durant l’activité, âge ou fréquence cardiaque au repos.

Charge cible personnalisée

Il s’agit ici de l’objectif de forme physique de l’utilisateur. En effet, chaque personne a des objectifs de charge d’entraînement différent. Dès lors, pour évaluer le niveau de charge d’entraînement cardio d’une personne, encore faut-il savoir quels sont ses objectifs.

Pour le suivi sportif, la Pixel Watch passe par l’application Fitbit // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour ce faire, l’application Fitbit vous propose deux options : améliorer le niveau cardio ou maintenir le niveau cardio.

Fréquence cardiaque durant l’activité

Pour estimer l’intensité d’un entraînement, les appareils de Fitbit vont analyser la fréquence cardiaque durant cet exercice. Plus la fréquence cardiaque est restée élevée pendant longtemps, plus votre score de charge cardio sera élevé pour le jour en question.

Activité durant la journée

Outre les entraînements sportifs, les appareils de Fitbit et Google vont également prendre en compte votre activité classique durant la journée. Il peut ainsi s’agir aussi de déplacements à pied ou à vélo, sans finalité sportive.

Faut-il payer pour le score d’aptitude quotidienne ?

Inauguré en 2021, le score d’aptitude quotidienne était jusqu’à présent réservé aux utilisateurs abonnés à Fitbit Premium.

Pour en profiter, il fallait nécessairement souscrire un abonnement de 8,99 euros par mois ou 79,99 euros par an. Certes, six mois d’abonnement à Fitbit Premium sont offerts avec chaque produit Fitbit ou une montre Google Pixel, mais, passé ce délai, il fallait forcément passer à la caisse.

Cependant, avec la refonte de son score d’aptitude, en août 2024, Fitbit a décidé de donner accès gratuitement à ce score. Il n’est donc plus nécessaire de payer pour le consulter.

Les montres et bracelets Google et Fitbit compatibles avec le score d’aptitude quotidienne

Le nouveau score d’aptitude quotidienne de Fitbit a été inauguré avec la Google Pixel Watch 3 et la Google Pixel Watch 3 XL en août 2024.

Le Fitbit Inspire 3 au poignet // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans la foulée, en septembre 2024, le constructeur a décidé de l’étendre à la plupart de ses montres et bracelets connectés :

