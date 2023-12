Test du Fitbit Charge 6 : un bracelet connecté taillé pour la santé et le sport

Le bracelet connecté Fitbit Charge 6 propose un panel de fonctionnalités polyvalentes et pertinentes au domaine de la santé et à celui du sport. Que vaut-il dans la pratique ? Ce test a pour but de répondre à cette question.

Fitbit revient sur les devants de la scène avec son nouveau bracelet connecté, le Charge 6. Polyvalent entre l’activité sportive et la santé, l’appareil affiche de belles promesses sur le papier, notamment compte tenu de son prix relativement accessible pour ses caractéristiques. Commercialisé à 159,95 €, le Fitbit Charge 6 tiendra-t-il ses engagements vis-à-vis de son public cible ?

Fitbit Charge 6 Fiche technique

Modèle Fitbit Charge 6 Dimensions 40,5 mm x 40,5 mm x 11,2 mm Poids 37,64 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Fiche produit

Le bracelet connecté de ce test a été prêté par le constructeur.

Fitbit Charge 6 De belles finitions pour un bracelet passe partout

Avec ce nouveau Charge 6, Fitbit ne bouscule aucunement les codes de la gamme et adopte un design très similaire aux modèles précédents comme le Fitbit Charge 5. L’écran rectangulaire se veut discret et apporte à ce bracelet un design passe-partout ; une sensation confirmée par le bracelet en silicone, fourni dans la boite et typique à ce genre d’appareils. Nous avons reçu un modèle doté d’un boitier de couleur aluminium argent, maintenu par un bracelet coloris porcelaine. La marque commercialise également d’usine les combinaisons comprenant un boitier aluminium noir associé à un bracelet noir volcanique, et champagne doré pour un bracelet corail. Les matériaux utilisés pour le cadran comme pour façonner le bracelet confèrent au Fitbit Charge 6 l’apparence d’un produit aux belles finitions.

On note que le produit est résistant à l’eau dans la limite de 5 ATM en conformité avec la norme ISO 22810:2010. Fitbit indique toutefois que, si son bracelet est conçu pour résister à l’eau lors de la fabrication, il n’est pas pour autant étanche. Le fabricant conseille de sécher le bracelet après l’avoir mouillé.

Les dimensions et la forme élancée de l’objet font du Fitbit Charge 6 un traqueur adaptable à tous les types de poignets. Les bracelets sont par ailleurs interchangeables et existent en deux dimensions pour s’adapter parfaitement au poignet de l’utilisateur. La circonférence idéale du poignet pour la plus petite taille (S) s’échelonne de 132 à 180 mm tandis que le modèle plus grand (L) convient à des poignets de 180 à 220 mm. Le changement du bracelet s’effectue facilement grâce au système propriétaire Fitbit qui fonctionne avec un bouton-poussoir présent sur le boîtier qui permet de détacher le bracelet installé. D’autres bracelets sont disponibles en achat séparé. On note d’ailleurs l’existence d’un porte-clip qui permet d’utiliser le Fitbit Charge 6 fixé à un vêtement plutôt qu’autour du poignet. Ce mode d’utilisation réduit considérablement les fonctionnalités de l’appareil, mais permet par exemple d’utiliser le podomètre au quotidien de façon très discrète.

Si le design du Fitbit Charge 6 nous semble réussi, sa conception n’intègre ni microphone ni haut-parleur. Il ne sera donc pas possible de commander à la voix ou de passer des appels avec ce bracelet connecté. Le bracelet ne dispose d’ailleurs que d’un seul bouton physique, situé sur la tranche latérale intérieure du boitier. Le choix de positionner ainsi ce bouton permet d’éviter tout appui accidentel au repli de la main. N’étant que peu sollicité du point de vue de la navigation dans l’interface du bracelet, cet emplacement se révèle finalement stratégique et pratique.

Fitbit Charge 6 Luminosité et discrétion sont de rigueur

Doté d’un écran couleur tactile AMOLED de 1,04 pouce et de forme rectangulaire, le Fitbit Charge 6 dispose d’un bon niveau de luminosité, permettant de lire les informations affichées de manière nette, qu’importe la luminosité. Un capteur de lumière ambiante est intégré pour une gestion automatique de ce paramètre. Néanmoins, l’utilisateur peut également sélectionner un niveau de luminosité constant dans les réglages du bracelet.

Trois modes sont disponibles vis-à-vis de l’allumage de l’écran : le mode manuel, dans lequel l’utilisateur devra tapoter l’écran pour le réveiller, le mode automatique où le bracelet détecte le mouvement du poignet relevé et le mode always on qui consiste en l’affichage permanent. Heureusement, il est possible de définir des plages durant lesquelles l’écran ne s’allumera pas, notamment durant la nuit pour ne pas être réveillé.

L’utilisateur pourra sélectionner un style d’affichage parmi les 29 cadrans virtuels proposés par Fitbit. En revanche, il n’est pas possible d’en télécharger en provenance de sources tierces. Les complications de ces cadrans sont personnalisables, l’utilisateur peut choisir de mettre en avant son nombre de pas quotidien, sa fréquence cardiaque en temps réel, le nombre d’étages montés dans la journée, etc.

Fitbit Charge 6 Navigation intuitive, mais aucune application tierce

Le Fitbit Charge 6 fonctionne avec un système d’exploitation conçu par la marque. Ses caractéristiques font qu’il est impossible d’installer des applications tierces sur le bracelet. L’utilisateur pourra néanmoins choisir, parmi les apps intégrées, lesquelles il souhaite activer ou désactiver. En raison du fait que Google détient désormais l’entreprise Fitbit, on remarque la présence de certaines applications de l’écosystème du géant du web : Google Maps, Google Wallet et YouTube Music. Pour la navigation, Maps permet de se repérer — à pied, en vélo et en voiture — en suivant les instructions qui s’affichent au poignet. Google Wallet porte le paiement sans contact de l’opérateur Google Pay sur le bracelet. Enfin, YouTube Music agit comme une télécommande Bluetooth pour contrôler la lecture des morceaux lus sur le téléphone.

La navigation dans les menus du bracelet se montre très fluide en toutes circonstances, l’écran tactile bénéficiant d’ailleurs d’une très bonne réactivité.

Il est assez intuitif de naviguer dans les menus du Charge 6. Un glissement de bas en haut permet d’ouvrir le volet de visualisation des mesures en temps réel : l’aperçu général des données d’activités sur la journée, le score de sommeil, le dernier taux d’oxygénation sanguine, etc.

En glissant de haut en bas, on accède aux raccourcis et aux paramètres avancés de la montre. Ces raccourcis comprennent par exemple le mode de paiement sans contact depuis le bracelet, l’activation du mode NPD (ne pas déranger) ou encore le bouton virtuel pour retrouver son smartphone en le faisant sonner. Sur ce dernier point, précisons que cette fonctionnalité permet de localiser le smartphone à proximité, qu’il soit en silencieux ou non.

Le défilement des écrans de gauche à droite (et vice versa) permet de naviguer dans les applications activées par l’utilisateur dans les paramètres. On retrouve par exemple le lancement d’une activité sportive, la gestion des alarmes et des minuteurs silencieux, la navigation GPS via Google Maps ou encore les modules d’électrocardiogramme (ECG) et de scan du niveau de stress (AED).

L’unique bouton physique du bracelet agit pour sa part comme bouton de retour au menu précédent et sert également à sortir l’appareil de son mode veille.

Parmi les fonctionnalités inhérentes au bracelet connecté, on citera la réception des notifications du smartphone. Ces dernières sont paramétrables : par défaut, l’utilisateur pourra être prévenu en cas d’appel entrant, de SMS reçu ou d’évènement à venir sur son agenda Google. Une personnalisation plus poussée est disponible, permettant de filtrer les applications depuis lesquelles le Charge 6 devra transmettre les notifications.

Fitbit Charge 6 Fonctionnalités de santé complètes

Diversité des mesures

Le Fibit Charge 6 intègre plusieurs capteurs sur lesquels elle s’appuie pour mesurer et pour analyser différents paramètres liés à la santé :

un capteur optique de fréquence cardiaque ;

un capteur Sp02 ;

un accéléromètre trois axes ;

un capteur de température qui indique les variations de la température cutanée, utile pour le suivi des cycles menstruels ;

deux capteurs électriques polyvalents, positionnés sur les tranches latérales du bracelet connecté, utilisés pour les modules ECG et Scan AED.

Le Fitbit Charge 6 permet de lancer quarante sports au poignet. Pour chacune des activités, différentes mesures sont affichées en temps réel, comme la fréquence cardiaque ou l’allure du déplacement par exemple. On note une nouveauté sur ce modèle : il est possible de répliquer la mesure de fréquence cardiaque sur le moniteur d’un appareil de fitness compatible. En d’autres termes, l’utilisateur peut visualiser sur l’écran du tapis de course son rythme cardiaque en le connectant au Charge 6 par le biais du Bluetooth.

Si l’appareil permet de suivre le taux d’oxygénation sanguine, il offre également accès à l’estimation de la VO2max, une fonctionnalité intéressante pour les sportifs. Les deux capteurs électriques sont chargés d’effectuer les électrocardiogrammes et de mesurer le niveau de stress (Scan AED) de l’utilisateur. Pour réaliser un ECG, le Charge 6 demande à l’utilisateur de poser son pouce et son index de part et d’autre du cadran durant 30 secondes. Pour le Scan AED, même opération, mais durant trois minutes. Une durée un peu longue, qui pourrait rapidement devenir à frein à cette action.

L’appareil permet de comptabiliser le nombre de pas effectués sur la journée. Cette fonctionnalité est d’ailleurs très présente dans l’application Fitbit, puisqu’elle est pensée de façon communautaire en permettant d’ajouter des amis et de les défier sur le nombre de pas quotidien. Des exercices sont pareillement proposés dans cette application, à condition de disposer de l’abonnement Fitbit Premium au prix de 8,99 € par mois.

Pour aller plus loin

Pourquoi les objets connectés de sport sont un cadeau empoisonné pour Noël

Si cet abonnement apporte une aide dans la progression sportive grâce à des programmes, il accorde également l’accès à certaines fonctionnalités de santé supplémentaires. Parmi ces dernières, on cite des séances guidées de relaxation, un détail plus précis du score de stress, l’analyse du profil de sommeil ainsi que davantage de précisions sur celui-ci et l’accès au score d’aptitude quotidienne.

GPS et capteur optique de fréquence cardiaque

Le Fitbit Charge 6 intègre d’ailleurs une géolocalisation compatible GPS et GLONASS. Cette puce permet d’enregistrer le tracé d’un parcours sportif en extérieur et de le retrouver par la suite dans l’application Fitbit.

Au cours de notre test, quelques minutes se sont écoulées pour que le bracelet détecte le signal GPS. Si le bracelet enregistre bel et bien les mesures de la sortie à pieds, les données de position restent absentes sur les premières minutes. Le même problème d’accroche du GPS avait d’ailleurs été relevé durant notre test du Fitbit Charge 5, le modèle précédent de la gamme, mais aussi sur la Fitbit Sense 2.

Malheureusement pour Fitbit, cette difficulté de récupération du signal n’est pas le seul point noir au tableau. L’enregistrement du tracé s’est révélé extrêmement grossier. Pour ce test, nous avons comparé un tracé de référence en provenance de la puce GPS du Google Pixel 7 à celui du Fitbit Charge 6.

Sur la carte ci-dessous, le tracé du Fitbit Charge 6 est représenté en rouge. Celui du Pixel 7 que nous tenons comme référence est en bleu. Le tracé du Charge 6 est plus qu’imprécis puisqu’il nous fait littéralement traverser des bâtiments et des terrains privés tandis que notre tracé de référence suit correctement l’itinéraire emprunté.

Fitbit Charge 6 Tracé de référence

Le Fitbit Charge 6 étant un bracelet conçu pour le sport et l’activité physique, nous avons souhaité vérifier la précision de son capteur optique de fréquence cardiaque. Pour cela, nous avons comparé ses mesures avec celles d’une ceinture cardio Garmin GRM Pro Plus, lors d’une sortie de course à pied.

Sur ce graphique, les données de référence, issues de la ceinture cardio, sont représentées en bleu. Les mesures du Fitbit Charge 6 sont quant à elles en rouge. Le bracelet tend à être précis, malgré un petit écart moyen de -1,19 % par rapport à la ceinture de référence. Les deux courbes sont plutôt cohérentes, bien que l’on note une petite latence dans l’actualisation des données de la fréquence cardiaque par le bracelet de Fitbit.

Fitbit Charge 6 Autonomie convaincante

Le constructeur promet une autonomie pouvant s’étendre jusqu’à sept jours avec le bracelet Charge 6. En conditions réelles, avec l’écran configuré en always-on et toutes les mesures activées, l’appareil s’est complètement déchargé en cinq jours. L’autonomie se révèle satisfaisante à nos yeux, notamment tenant compte de la taille réduite du produit.

Il sera nécessaire de charger durant deux heures la batterie lithium-polymère afin de la remonter de 0 % à 100 %. Le connecteur de charge est un système propriétaire magnétique et se branche en USB sur une source de courant.

Fitbit Charge 6 Connectivité limitée par des contraintes techniques

Le Fitbit Charge 6 est équipé du Bluetooth LE, une norme qui se veut peu énergivore pour l’appareil comme pour le smartphone connecté. Si l’appareil permet de reproduire au poignet les notifications reçues sur le smartphone, il ne sera pas possible de répondre aux SMS ou aux appels depuis le Charge 6. Dépourvu microphone et de haut-parleur, seul le moteur de vibration pourra prévenir de l’arrivée d’une notification. On note l’absence d’une puce Wi-Fi, condamnant ce bracelet à fonctionner en permanence avec le smartphone. En revanche, le bracelet dispose d’une connexion NFC qui offre l’accès au paiement sans contact.

Fitbit Charge 6 Prix et disponibilité

Le Fitbit Charge 6 est disponible au prix de 159,95 euros. L’objet se décline en trois coloris : noir volcanique / aluminium noir, porcelaine / aluminium argent et corail / aluminium champagne doré. Comme mentionné dans ce test, les bracelets sont interchangeables et d’autres coloris sont ainsi vendus séparément.