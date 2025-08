La performante action cam Insta360 X5 est à prix réduit avec tous ses accessoires

La nouvelle Insta360 X5, une action cam endurante et bourrée de nouvelles fonctionnalités, s’accompagne en ce moment d’un pack d’accessoires, et le tout est à prix réduit. Amazon affiche en effet cet ensemble à 635 euros au lieu de 699,99 euros.

Plus étanche, verres plus résistants, capteurs plus larges, meilleure autonomie, nouvelles fonctionnalités… Lancée tout récemment, l’action cam Insta360 X5 a bénéficié de nombreuses améliorations par rapport au modèle précédent, la X4. Si cette référence vous tente pour cet été, sachez qu’on la trouve actuellement avec un pack d’accessoires à moins de 640 euros.

Quelques atouts de l’Insta360 X5

Une caméra étanche jusqu’à 15 mètres de profondeur

Un nouveau système anti-vent

Jusqu’à jusqu’à 185 minutes d’enregistrement en 5,7K 30p

Initialement affiché à 699,99 euros, le pack Insta360 X5 Essentiels (avec un capuchon d’objectif, une perche à selfie, une batterie, un boîtier de charge rapide, deux protège-objectifs standards et un étui de transport) est aujourd’hui disponible en promotion à 635 euros sur Amazon. Pour rappel, la caméra seule a été lancée à 589 euros.

Une action cam plus robuste

L’Insta360 X5 est une caméra d’action compacte et allongée, tout comme son aînée, mais elle s’en distingue par une meilleure solidité. Elle est d’abord étanche jusqu’à 15 mètres, contre 10 mètres pour la X4. De quoi rassurer les amateurs de plongée. De plus, les verres de protection des objectifs sont désormais amovibles et donc remplaçables, ce qui est plutôt pratique quand on sait qu’ils sont très sensibles aux rayures. Mais pas de panique : ces verres sont plus résistants, promet la marque.

Pour couronner le tout, l’Insta360 X5 peut fonctionner pendant plus longtemps que la X4 : elle offre en effet jusqu’à 3h05 d’enregistrement en 5,7K 30p, contre 2h15 sur le modèle de 2024. La charge rapide est aussi de la partie et permet de remplir la batterie à 80 % en seulement 20 minutes, avec un chargeur USB-C 30 W certifié PD 3.0 ou PPS. Une batterie supplémentaire est fournie dans ce pack, en cas d’urgence.

De nouveaux modes bien pratiques

Comme son nom l’indique, l’Insta360 X5 peut filmer à 360°, ce qui permet de recadrer les plans plus facilement en post-production. Et grâce au mode InstaFrame, vous pourrez même opérer un double enregistrement : une vidéo cadrée, au format plat classique donc, et une vidéo à 360°, simultanément. Mention spéciale aussi pour le mode permettant de rendre invisible la perche à selfie, présente dans ce pack, dans les séquences filmées. La X5 dispose également de la stabilisation FlowState et du verrouillage de l’horizon à 360°, pour des vidéos fluides et sans secousses.

L’action cam embarque par ailleurs des capteurs plus larges, au format 1/1,28″ (contre 1/1,2″ pour l’Insta360 X4). Parfait pour profiter d’une plage dynamique étendue en HDR lors de l’enregistrement de séquences en 5,7K à 60p. Notez également que le capteur photo de 72 Mpx peut filmer jusqu’en 8K à 30p, et que la technologie de triple puce d’IA intégrée garantit de meilleures performances en basse lumière, avec une réduction notable du bruit. Enfin, la caméra dispose d’un nouveau système anti-vent, qui va réduire les effets de souffle et parasites sonores ; pratique lors des sorties moto en pleine nature, par exemple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Insta360 X5.

