Moins chère qu’une GoPro, l’action cam Insta360 X3, qui filme en 5,7K, fournie avec 4 accessoires, s’affiche à -24 % chez Boulanger

C’est l’accessoire idĂ©al pour immortaliser vos souvenirs, mĂŞme dans les situations les plus extrĂŞmes. L’Insta360 X3 est une action cam capable de filmer en 5,7K que vous retrouvez en promo chez Boulanger.

Insta360 X3

Les action cam ne sont plus uniquement rĂ©servĂ©es aux sports extrĂŞmes. On les retrouve un peu partout et elles sont très prisĂ©es pour leur petite taille, leur poids plume et leur excellente rĂ©solution. MĂŞme les YouTubeurs s’en servent pour leurs vidĂ©os, accrochĂ©es sur eux ou tenues via des perches comme celle livrĂ©e dans le pack aventure de l’Insta360 X3. Pack que vous retrouvez en plus en promotion avec 125 euros de rĂ©duction chez Boulanger.

Les points forts de l’Insta360 X3 :

Elle est capable de filmer en Ultra HD, 5,7K et propose des timelapses 8K

Une stabilisation haut de famme avec verrouillage 360 de l’horizon

Elle est Ă©tanche jusqu’Ă 10 mètres

Le pack aventure de l’Insta360 X3 comprend la camĂ©ra, une batterie supplĂ©mentaire, une perche Ă selfie invisible de 114 cm, une carte microSD de 64 Go et un capuchon d’objectifs. Sur le site de la marque, il coĂ»te 639 euros, 525 euros chez Boulanger oĂą il est bradĂ©, en ce moment, Ă 399,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant l’Insta360 X3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une super action cam avec un Ă©cran tactile robuste

Vous pouvez emmener l’Insta360 X3 absolument partout. Elle ne fait que 11,4 Ă— 4,6 Ă— 3,31 cm pour seulement 180 g. Sa batterie lui permet de filmer pendant environ 80 minutes, ce qui signifie qu’avec ce pack aventure qui comprend une seconde batterie, vous pouvez filmer durant environ 2 h 40. De quoi enregistrer vos meilleurs moments, tourner des vidĂ©os professionnelles, personnelles et mĂŞme prendre des photos avec une rĂ©solution maximale de 5,7K.

Ça, c’est si vous filmez avec le mode Active HDR. Les photos, elles, sont en 72 Mpx maximum et l’Insta360 X3 propose un mode Timelapse en 8K. Le capteur, lui, fait 1/2″ et vous pouvez utiliser l’appareil en mode mono-objectif 4K pour filmer Ă la première personne, la fameuse vue FPS comme dans les jeux vidĂ©o. Tout ce que vous filmez peut-ĂŞtre visionnĂ© via l’Ă©cran tactile en verre trempĂ© de 2,9″ super rĂ©sistant.

Des accessoires qui ne sont pas lĂ pour faire de la figuration

Cette camĂ©ra n’arrive pas seule. Il s’agit du pack aventure qui contient, comme on l’a dit, une seconde batterie. Vous avez aussi un cache pour protĂ©ger les objectifs quand vous ne l’utilisez pas. Et il y a aussi une perche d’une taille maximale de 114 cm qui permet de filmer avec du recul. Celle-ci est dite invisible, ça veut dire que sur les vidĂ©os et photos, vous ne la voyez pas. Ainsi, si vous fixez l’Insta360 X3 sur la perche, elle-mĂŞme accrochĂ©e Ă un vĂ©lo, une voiture, une moto, etc. vous aurez l’impression d’avoir une vue de drone suiveur.

L’action cam peut vous suivre absolument partout, mĂŞme au fond de l’eau, en tout cas jusqu’Ă 10 mètres de profondeur (sans boitier Ă©tanche). Mieux : vous pouvez mĂŞme l’utiliser comme une dash cam, avec un mode enregistrement en boucle qui ne garde en mĂ©moire que les dernières minutes en fonction de l’intervalle dĂ©fini pour ne pas encombrer la mĂ©moire. Bref, il y a Ă©normĂ©ment d’utilisations possibles de cet Insta360 X3 pour votre plus grand plaisir.

Il existe de nombreuses action cam sur le marchĂ©, avec des marques connues comme DJI ou GoPro. Pour vous aider Ă trouver celle qui vous correspond, n’hĂ©sitez pas Ă consulter les modèles rĂ©pertoriĂ©s dans notre guide d’achat.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.