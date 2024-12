Insta360 Go 3 : cette toute petite action cam bénéficie d’une très grosse réduction avant Noël

Dévoilée l’an dernier, l’Insta360 Go 3 est une mini-action cam, très légère et étanche, que l’on peut emporter partout sans difficulté. En ce moment, elle s’accompagne d’une multitude d’accessoires dans un pack proposé à 249,99 euros chez Darty au lieu de 449,99 euros.

L’Insta360 Go 3 avec son support magnétique pivotant. // Source : Insta360

Elle pèse 35 g seulement, n’est pas plus grande qu’un doigt, résiste à l’eau et filme en 2,7K : voici l’Insta360 Go 3, une toute petite caméra d’action filmant à 360° qui a fait son arrivée sur le marché l’an dernier. Cette référence, qui a aussi l’avantage de la modularité, n’est pas la seule mini-caméra de la marque, mais elle fait sans aucun doute partie des références les plus intéressantes du moment, en partie grâce au prix réduit du pack dans laquelle elle se trouve avec plusieurs accessoires pratiques.

Les points forts de l’Insta360 Go 3

Une toute petite caméra étanche (IPX8)

Une surface magnétique pour la fixer à plein d’accessoires

Des images stabilisées en 2,7K

Une bonne autonomie

Auparavant affichée à 449,99 euros sur le site officiel, qui le propose en ce moment à 359,99 euros, l’Insta360 Go 3, avec son pack d’accessoires, est actuellement vendue à 249,99 euros chez Darty. Dans la boîte, vous trouverez la caméra, un Action Pod, un protège-objectif, un pendentif magnétique, un support pivotant et un Easy Clip.

Petite, mais bien solide

L’Insta360 Go 3 est une action cam de poche que l’on tient très facilement entre deux doigts. Compacte, elle est donc très légère et ne pèse que 35 g ; autant qu’elle pourra vous accompagner partout sans souci. Mais son format mini ne l’empêche heureusement pas d’être résistante : elle est non seulement certifiée IPX4 contre les éclaboussures, mais elle est aussi et surtout étanche jusqu’à 5 m de profondeur. Amateurs de plongée, c’est pour vous.

Cette caméra d’action est par ailleurs fournie avec un Action Pod, un boîtier dans lequel elle peut se clipser et qui lui permet non seulement de se recharger, mais aussi d’offrir un contrôle à distance lorsque la caméra n’est pas insérée dedans. Doté d’un écran tactile rabattable, cet Action Pod peut aussi être utilisé pour avoir un retour quand on capture des selfies ou tout simplement pour veiller à ce que le cadrage soit correct. Notez également que tout comme cet Action Pod, l’Insta 360 Go 3 est équipée d’une surface magnétique qui lui permet de s’installer très facilement sur les accessoires fournis : l’Easy Clip, que l’on fixe sur un col de chemise ou une casquette ; le pendentif magnétique, que l’on porte pour filmer des POV réussis ; ainsi que le support pivotant, à fixer grâce à sa surface adhésive sur une surface plate.

Des images nettes et des modes bien pratiques

Une fois bien installée là où vous le souhaitez, l’Insta360 Go 3 pourra commencer à filmer, et pour cela, il vous suffira d’appuyer sur son bouton avant, et ce, même quand elle est éteinte. Pratique pour gagner du temps et ne pas louper la séquence souhaitée. L’action cam peut évidemment filmer à 360°, mais aussi jusqu’en 2,7K (2 720 x 1 536 pixels) à 30p. Elle est d’ailleurs dotée d’un objectif ultra grand-angle équivalent 11,24 mm pour aussi capturer des photos jusqu’en 2 560 x 2 560 pixels. La Go 3 met également à disposition plusieurs modes créatifs, comme le mode Ralenti et le mode Timelapse, mais aussi un mode HDR, qui, grâce à une extension de la plage dynamique, garantit des images bien plus lumineuses et détaillées.

Et si vous comptez l’utiliser pour filmer vos exploits sportifs, ou même pour vous filmer à bord d’une attraction, vous pourrez aussi compter sur une stabilisation efficace. L’Insta360 Go 3 est de plus équipée d’une IA qui va pouvoir éditer automatiquement des séquences que vous aurez filmées. Côté stockage de vos contenus, justement, vous aurez droit à un espace de 64 Go, non extensible. Et pour ce qui est de son autonomie, la Go 3 peut fonctionner durant 45 minutes seule, ou pendant 170 mn insérée dans son Action Pod.

