Les meilleures action cam de 2020, notre sélection

Vous êtes à la recherche d'une caméra à la fois compacte et performante, capable de vous suivre dans vos pérégrinations les plus folles ? GoPro n'est pas le seul acteur sur le marché. Suivez le guide pour retrouver les références que nous recommandons.

Après une période très faste il y a quelques années, l’enthousiasme autour des action cams s’est un peu calmé, mais le marché n’est pas mort pour autant, mais il est clairement moins divers qu’auparavant. Leader fortement concurrencé à l’époque, GoPro a réussi à conserver sa position, mais il reste tout de même des alternatives dignes d’intérêt. Tour d’horizon des meilleurs produits sur le marché.

GoPro Hero 8 Black : notre recommandation

Nous le disions en introduction, GoPro reste la marque de référence sur le marché des caméras d’action. La huitième édition de son modèle phare « Black » ne fait pas exception. Elle est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde, en 2,7K à 120 ips ou encore en Full HD à 240 ips et les photos sont capturées en 12 mégapixels, tout cela en HDR. Elle dispose aussi d’un écran — tactile — de 2 pouces à l’arrière. Voilà pour l’essentiel.

Mais ce n’est évidemment pas tout. La Hero 8 Black se distingue notamment de sa devancière par un ajout simple, mais ô combien utile : deux pattes de fixation. Elles facilitent grandement l’utilisation des accessoires puisqu’il n’y a plus besoin de passer par un caisson externe. Notez que ces pattes sont amovibles et peuvent être remplacées en cas de dégâts.

Sur la qualité d’image, GoPro est fidèle à sa réputation avec des films détaillés, un rendu fidèle des couleurs et une bonne gestion des fortes plages dynamiques ce qui est notamment pratique aux sports d’hiver. La stabilisation électronique d’image « hypersmooth »fonctionne également très bien. Côté son enfin, la configuration à trois micros — dont l’un est placé à l’avant de la caméra — atténue le souffle du vent avec brio.

Pourquoi choisir la GoPro Hero 8 Black ?

Douée en son comme en image

Un nouveau système de fixation d’accessoires pratique

La stabilisation électronique « hypersmooth » très performante

DJI Osmo Action : l’alternative

Surtout connu pour ses drones, DJI s’est aussi lancé sur le marché des caméras d’action avec l’Osmo Action. Elle vise très clairement l’Hero 8 black avec ses caractéristiques proches : capteur 12 mpx, 4K à 60 images par secondes, étanche à 11 mètres, etc.

Ce qui la distingue du leader est la présence d’un vrai second à l’avant qui facilite grandement le cadrage. Cet écran n’est toutefois pas tactile. Il affiche en sus quelques informations pratiques. La caméra est également stabilisée électroniquement avec la technologie Rocksteady vue sur les drones de la marque. On peut donc lui faire confiance, même si l’Hypersmooth de GoPro reste plus performante.

Sur l’image, le savoir-faire de DJI est au rendez-vous, mais on appréciera surtout le mode « Dewarp » qui permet de supprimer les déformations inhérentes à l’utilisation d’un capteur grand-angle. Celui-ci est d’ailleurs plutôt efficace. Pour le son DJI ne propose que deux micros, elle fera donc légèrement moins bien que la Hero 8 Black.

Proposée à moins de 350 euros elle trouve toutefois un bon compromis entre le Hero 7 Silver et la Hero 8 Black. Par ailleurs, elle est compatible avec les accessoires GoPro. Pour tout savoir sur la caméra, direction notre test de la DJI Osmo Action.

Pourquoi choisir la DJI Osmo Action ?

De la 4K à 60 ips

Le second écran à l’avant

Le mode Dewarp sympa

Lancée à 379 euros, la DJI Osmo Action se trouve désormais plus généralement sous les 340 euros.

GoPro Hero 7 silver : le meilleur rapport qualité/prix

La Hero 7 Silver est actuellement la proposition « qualité-prix » de GoPro. Elle conserve la vidéo en 4K des modèles plus haut de gamme ainsi que la plupart des caractéristiques centrales d’une GoPro comme l’écran à l’arrière, l’étanchéité, et bien évidemment la compatibilité avec les accessoire, mais enlève le superflu.

Cela se traduit notamment par un capteur de 10 mpx au lieu de 12, la 4K n’est plus qu’à 30 images par seconde et non 60 et la stabilisation électronique n’est plus « hypersmooth ». Elle est donc moins efficace, ce qui peut poser problème dans certains cas. Enfin, il n’y a que deux micros.

Ceci étant dit, la Hero 7 Silver sera une excellente option pour qui veut s’offrir une caméra d’action pour garder des souvenirs de vacances sans débourser une somme trop importante.

Pourquoi choisir la GoPro Hero 7 Silver ?

La qualité GoPro à prix réduit

De la 4K à 30 images par seconde

Tout ce qu’il faut pour faire une bonne caméra d’action

La GoPro Hero 7 silver est généralement disponible autour de 220 euros.

Pour aller plus loin

Pourquoi n’y a-t-il pas de caméra d’action à moins de 100 euros ?

Fût un temps où il existait des caméras d’action d’entrée de gamme, avec notamment la Yi Lite. Malheureusement, cette dernière n’est plus commercialisée. Il faut donc se rendre à l’évidence, il n’y a pas de caméra d’action « pas chère » que l’on puisse recommander aujourd’hui.

Certes, vous trouverez sûrement de belles promesses de caméras 4K à moins de 100 euros sur des marketplace plus ou moins opaques, mais nous les déconseillons. Vous risqueriez d’être déçu. Toutefois, si vous connaissez un modèle à côté duquel nous serions passés, vous pouvez nous le dire en commentaires. Nous essaierons de la tester avant de l’intégrer dans ce guide, si elle le mérite.

Quelle définition choisir ?

Si la plupart des modèles aujourd’hui gèrent sans problème le Full HD (1080p) à 60 images par seconde, la gestion de la 4K est en revanche un peu plus aléatoire. les modèles haut de gamme sont capables de filmer en 4K à 60 images par seconde, mais la moyenne tourne plutôt autour des 30 images par seconde dans cette résolution. Un détail qu’on oublie vite, mais qui n’est pas à négliger dans des proportions aussi élevées, est que la taille des fichiers gonfle alors très vite. Pensez donc à vous équiper d’une carte SD d’au moins 64 Go si vous comptez filmer longtemps.

Me faut-il absolument des accessoires ?

Avec certains modèles vendus plusieurs centaines d’euros, le prix d’une action cam reste un critère à considérer sérieusement. D’autant qu’il n’est pas rare qu’une caméra seule nécessite un certain nombre d’accessoires, souvent vendus à part, pour l’utiliser pleinement. On pensera par exemple aux différentes fixations, qui permettront de l’accrocher sur un casque ou une combinaison, ou aux éventuels caissons de protection qui éviteront les éraflures et rendront votre caméra étanche si elle ne l’est pas déjà. L’achat de ces accessoires peut gonfler le prix initial.