Meilleur sac pour appareil photo : sacoche, sac à dos, sac sling… lequel choisir ?

Un boitier photo et tous ses accessoires nécessitent un sac adapté pour être transportés un peu partout, tout en étant bien protégés. On fait le point sur les différents types de sacs et les meilleurs modèles.

Les meilleurs sacs à appareils photo en 2024

Avoir un appareil photo, c’est bien. Avoir les accessoires adéquats pour l’utiliser et le transporter, c’est mieux. Si vous possédez un boitier hybride ou reflex, et que vos objectifs, batteries, trépieds, se multiplient, il devient indispensable d’avoir un sac adapté. Le sac ou la sacoche dédiée est ainsi l’accessoire qui vous suivra partout, en simple déplacement en ville ou pendant vos plus lointains voyages. Il se doit ainsi d’être parfaitement adapté, autant à votre matériel, qu’à vous. Il existe plusieurs types de sacs photo : on compte ainsi la petite sacoche d’épaule, le sac sling, le sac à dos, ou encore la valise photo.

De la petite sacoche basique au sac à dos professionnel, nous avons rassemblé pour vous les sacs les plus adaptés pour transporter votre matériel photo.

Les sacoches et holsters

Ce type de sac est le plus compact et le plus simple à emporter au débotté. Il permet cependant logiquement de transporter assez peu de matériel, généralement un boitier et un seul objectif, ainsi, bien sûr, que vos cartes mémoires et batteries de rechange. La sacoche et le sac holster se portent tout simplement sur l’épaule, permettant ainsi d’avoir son appareil photo très rapidement à portée de main. Si vous cherchez un sac plus grand, il faudra vous orienter sur les sacs dit « messenger ».

On la conseillera notamment pour une utilisation urbaine et quotidienne, ainsi qu’en complément à un sac à dos capable de contenir tout votre matériel. Elle constitue aussi un bon « premier sac » pour les débutants qui se lancent et qui n’ont pas encore multiplié les objectifs…

Il existe des dizaines et des dizaines de références sur le marché. Voici une sélection de différents modèles qui, selon nous, répondent à différents besoins.

Sacoche Forclaz Decathlon : simple et efficace

Decathlon propose comme souvent un modèle simple et efficace à un prix imbattable. Pour débuter ou dépanner, il fera parfaitement l’affaire. La sangle est amovible, et la sacoche peut aussi s’accrocher à la ceinture. Le tout est rembourré et une cloison amovible est présente à l’intérieur.

Sac Messenger Tarion : un sac d’épaule au look sympa

Si vous cherchez un sac Messenger avec un look détente, plus proche d’un sac normal, vous pouvez opter pour ce modèle pensé par Tarion. Ce dernier a l’avantage d’être passe-partout tout en offrant une belle contenance. Attention cependant au confort : on a quelques doutes sur la bandoulière, qui n’est rembourrée qu’à un endroit.

Sachez que certaines marques connues de maroquinerie proposent des sacs dédiés aux appareils photo. Si vous voulez tout miser sur le look, le sac Petit Reporter de Paul Marius est une belle option pour les amateurs de cuir. Attention cependant à tout ce qui est rembourrage, imperméabilité et fermeture Éclair…. Sur ce type de modèle, le style est privilégié face à la protection, il faut en être conscient.

Les sacs « sling »

Peak Design Everyday Sling V2

Le sac photo Everyday Sling V2 est décliné en trois coloris et en trois capacités, de 3, 6 et 10 litres.

Peak Everyday Sling Peak Everyday Sling

Le sac de type « sling » se porte en bandoulière croisée. Il a l’avantage d’être peu encombrant — surtout si vous le choisissez en 3 litres. En 3 litres justement, vous pourrez y caler un petit boitier et un objectif de taille modeste (pas un téléobjectif !). Si vous souhaitez transporter plusieurs objectifs, on vous conseille d’opter pour le 6 litres minimum.

La sacoche est en nylon 400D (deniers), ce qui signifie qu’elle est parfaitement résistante à l’eau, mais surtout particulièrement solide, notamment aux écorchures. La fermeture Éclair est garantie waterproof.

Le Sling de Peak Design a plus d’un tour dans son sac puisqu’il est aussi possible de le porter autour de la taille comme une banane.

Quel sac à dos pour appareil photo choisir ?

Decathlon NH Explorer 900 Focus : le petit sac photo au bon rapport qualité/prix

Comment souvent, Decathlon propose un produit fiable au bon rapport qualité/prix. Il s’agit d’un sac à dos de 30 litres, qui vous permet de transporter vos affaires personnelles, ainsi que votre matériel photo, dans un compartiment dédié. Votre boitier pourra être facilement attrapé via une ouverture latérale. Vous pourrez y ranger au moins trois autres objectifs en plus de celui monté sur votre boitier.

Notez que vous avez la possibilité de retirer le compartiment photo et ses séparateurs (qui fait 10 L), pour profiter ainsi d’un sac classique. Divers poches et sangles sont prévues sur les côtés et en-dessous, permettant de transporter des trépieds.

Un des gros avantage d’un produit Decathlon, c’est que vous pouvez aller le voir et l’essayer en magasin, histoire d’être sûr qu’il convient à vos épaules. On apprécie d’ailleurs le style très épuré du modèle, de sorte que vous pouvez aussi l’utiliser au quotidien en tant que sac à dos classique.

Selon nous, un très bon rapport qualité/prix.

Sac à dos Manfrotto Advanced Fast III : pour la randonnée

Vous cherchez un vrai sac de pro ? On vous conseille la marque Manfrotto, qui a tout un tas de modèles dédiés. On vous orientera vers la gamme « Advanced » qui est plutôt extensive. Les sacs à dos de cette gamme promettent de pouvoir transporter un boitier et plusieurs optiques, ainsi que vos affaires personnelles, notamment un ordinateur portable.

Nous avons jeté notre préférence sur le Fast III, qui a l’avantage d’offrir une grande polyvalence, notamment sur les possibilités d’accès au matériel. C’est tout le souci d’un sac à dos : ce qu’il contient est moins rapidement à portée de main. Ce modèle s’ouvre sur le côté, des deux côtés, un gros avantage quelle que soit votre main principale.

À l’intérieur, vous aurez toute la place nécessaire, et pourrez transporter plusieurs boitiers, objectifs, batteries, et même vos stabilisateurs. Un compartiment rembourré pour PC portable est aussi prévu. Dans la partie basse, où le matériel photo doit être rangé, les séparateurs rembourrés sont mobiles pour vous permettre d’organiser le tout à votre guise. La marque indique qu’il est possible d’y ranger un appareil photo hybride plein format avec une optique 70-200 mm montée, ainsi que trois optiques supplémentaires et un flash.

Enfin, le tissu est déperlant. En cas de fortes pluies, il faudra ajouter la housse imperméable fournie.

Peakdesign Everyday Backpack : solide et durable

Enfin, si vous avez le budget, on vous conseille encore une fois la marque Sleak. Il s’agit cette fois de leur modèle iconique de sac à dos. Joli, solide, pratique… il a tout pour lui — sauf son prix. Ses finitions sont tout simplement excellentes et vous pouvez être sûrs qu’il durera dans le temps. Vous le trouverez au choix en 20 ou 30 litres.

Un de ses plus gros points forts est la résistance. Particulièrement solide et bien rembourré, on apprécie surtout que le tissu soit déperlant et résistant à la pluie, sans housse supplémentaire. Les fermetures Éclair sont elles aussi étanches. Vous trouverez beaucoup de petits rangements et de sangles, permettant notamment de transporter des trépieds, drones et autres accessoires.

Son plus gros défaut est qu’il ne dispose en fait que d’une ouverture de sac à dos classique, et pas d’ouverture dorsale comme les deux modèles précédents. En plus de cela, il n’est pas donné. Mais il s’agit d’un investissement sur l’avenir…

Pourquoi avoir un sac à dos ?

Comment choisir mon sac quand on est photographe ?

La question la plus importante : qu’allez-vous transporter dans ce sac ? Il faut donc passer en revue votre matériel. En plus du matériel photo, posez-vous la question de si vous voulez aussi transporter d’autres choses : téléphone, portefeuille, gourde, ordinateur, vêtements, etc.

La question de ce que vous voulez transporter est aussi liée aux conditions du voyage. Vous ne choisirez pas le même sac si vous partez faire une petite session de photo urbaine près de chez vous le week-end ou si vous prévoyez un trek en Amazonie. Donc, si vous cherchez un sac à dos pour votre voyage en Écosse, lieux où il risque fortement de pleuvoir, optez pour un sac bien étanche.

Bien souvent, il sera peut-être nécessaire d’avoir plusieurs sacs, par exemple, une sacoche holster, et en plus, un grand sac à dos. Ne perdez pas non plus de vue que le matériel photo est souvent amené à évoluer : si vous choisissez un petit sac sling pour commencer, car vous ne possédez qu’un ou deux objectifs, rien ne vous empêche par la suite de choisir quelque chose de plus grand quand le besoin s’en fera sentir.

Quels éléments regarder sur votre sac photo ?

On vous conseille de vous attarder sur plusieurs points :

Le volume : exprimé en litres, il s’agit d’un point crucial pour voir ce que vous pouvez transporter

La modularité : plus le compartiment est modulaire, plus il est plus simple d’organiser vos accessoires

Le rembourrage et la solidité : votre matériel doit être bien protégé. Regardez aussi l’étanchéité.

Le confort : la qualité et le rembourrage sur les bretelles, le bas du dos, etc.

Bien entendu, les critères esthétiques, ainsi que le budget, influent également sur votre choix final.

