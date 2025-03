Quel drone choisir en 2025 ? Comparatif des meilleurs modèles

Vous avez déjà eu envie de piloter un drone ? Que vous soyez débutants ou experts, voici notre comparatif des meilleurs drones, pour savoir lequel choisir selon vos besoins, vos préférences et votre budget.

Le top 3 des meilleurs drones DJI

Un peu comme les caméras d’action, le marché des drones s’est assagi après quelques années survoltées. Malgré quelques tentatives de la part de Parrot ou Xiaomi, ce sont les drones de DJI qui se sont finalement imposés comme la référence du marché grand public. Force est de constater que le fabricant chinois règne en maitre sur la catégorie. Voici donc notre sélection des meilleurs drones DJI disponibles sur le marché.

Ce comparatif des meilleurs drones du moment saura satisfaire autant les débutants que les amateurs éclairés, sur une large fourchette de prix. Tout le monde y trouvera son compte, entre ceux qui privilégient la qualité d’image et donc la caméra, et ceux qui veulent profiter de sensations de vol au top. Et si vous voulez prendre des images impressionnantes sur la terre ferme, direction notre guide d’achat des action cams !

Attention tout de même : depuis le premier janvier 2021, les règles européennes de vol ont changé. On vous détaille cela dans la FAQ en bas d’article.

Quel drone DJI choisir ? Notre comparatif

DJI Air 2S Notre recommandation de drone

Après un Mavic Air 2 très réussi, on se demandait bien ce que DJI pouvait ajouter de plus à son drone phare. La réponse du constructeur : un meilleur capteur. Le format du drone lui-même reste quasi identique au Air 2, on reste donc sur un modèle pliable assez léger pour ne pas nécessiter de permis particulier.

Le drone DJI Air 2S // Source : DJI

On gagne toutefois une nouvelle manette. Plus grande et plus confortable que la précédente, elle adopte surtout la version 3.0 de la technologie de transmission OcuSync qui pousse la portée à 8 km et rend le flux vidéo bien plus solide. Si la mécanique ne change pas, on perd légèrement en autonomie et l’on gagne au passage plusieurs modes de pilotages automatiques qui permettent de réaliser aisément des manœuvres complexes.

Le dernier gros changement est à trouver sur le module caméra, désormais construit autour d’un capteur de 1 pouce autrefois réservé au Mavic 2 Pro. Le résultat est une qualité générale grandement améliorée sur tous les points, tant en vidéo qu’en photo. Certains regretteront peut-être le passage à une ouverture fixe à f/2,8, alors que le modèle précédent était ajustable.

La caméra du DJI Air 2S // Source : DJI

DJI fait ici donc un quasi-sans-faute et fournit un drone très polyvalent dont la qualité vidéo est désormais suffisante pour nombre de professionnels. Au point d’ailleurs de filer un vilain coup de vieux au Mavic 2, qui n’a clairement plus l’ascendant en matière d’images.

Il s’agit donc selon nous du meilleur drone sur le marché, d’un point de vue du rapport qualité/prix.

Pour en savoir plus sur ce drone, vous pouvez consulter notre test du Air 2S.

DJI Air 3 Le meilleur drone DJI

Si la marque DJI est l’une des plus reconnues sur le marché des drones, c’est notamment grâce à des produits d’une grande qualité. Le DJI Air 3 récemment dévoilé par la marque reprend ainsi des éléments auparavant réservés à la gamme Mavic, comme l’ajout d’un second objectif. Il se veut toutefois plus imposant que son prédécesseur : le DJI Air 2s.

Le premier est un grand angle équivalent 24 mm tandis que le second est un téléobjectif de 70 mm. L’apport de ce dernier permet de filmer de près un sujet sans approcher le drone. Si vous souhaitez filmer des animaux sans les déranger, ce type d’objectif est bien utile. En revanche, pour conserver une certaine harmonie dans les clichés, ce sont deux capteurs CMOS de résolution 48 mégapixels.

Pour ce qui est du pilotage, vous avez le choix entre deux télécommandes. La DJI RC-N2 nécessite de télécharger l’application dédiée DJI Fly pour utiliser votre smartphone en guise d’écran. La télécommande DJI RC2 équipée d’un écran LCD de 5,5 pouces est comprise dans un pack à 349 euros avec deux batteries supplémentaires. Avec la technologie de transmission DJI O4 tri-bande voit sa distance de contrôle maximale passer à 20 kilomètres.

En matière d’autonomie, le drone DJI dispose d’une possibilité de vol de 46 minutes. Pour faire court, la qualité vidéo est capable de filmer en 16/9 en 1080p ou bien même en 4 K. De même, en photo, le drone est capable de délivrer des fichiers RAW en 48 mégapixels. Le DJI Air 3 est proposé seul à 1099 euros avec la possibilité de l’améliorer dans des packs. Si vous êtes à la recherche d’un excellent drone, c’est le modèle qu’il vous faut. Pour en apprendre plus, lisez notre test du DJI Air 3.

DJI Mavic 3 Le top du drone chez DJI

Trois ans après leur sortie, les drones Mavic 2 Pro et Zoom voient enfin arriver leurs remplaçants. Et DJI a beau être virtuellement en situation de monopole, la compagnie chinoise ne s’est pas contentée du service minimum.

DJI Mavic 3 // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

S’il est un peu plus grand que le modèle qu’il vient remplacer, le Mavic 3 reste cependant compact et surtout ne franchit pas la barre fatidique des 900 grammes. Comme toujours la finition est parfaite et la conception vraiment pensée pour faciliter la vie de l’utilisateur. Coté télécommande pas de grande nouveauté, on retrouve le très bon contrôleur utilisé sur le reste de la gamme. La portée est cependant revue à la hausse avec une portée maximum de 15 km. Dans nos tests, nous avons eu des flux vidéo solides à près de 1 100 m de distance !

Oublié les deux modèles de module photo du Mavic 2, on repasse ici sur une unique référence dotée toutefois de deux capteurs ! Le premier est un capteur micro 4/3 tandis que le second est un téléobjectif. Si le capteur principal place un nouveau jalon en termes de qualité vidéo sur un drone grand public, les capteurs secondaires ne sont pas aussi convaincants. Le zoom en lui-même est impressionnant, mais la qualité générale n’est pas assez bonne pour être vraiment exploitable.

La nacelle stabilise le double module caméra du DJI Mavic 3 // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Le drone est véloce (75 km/h maximum), très réactif et surtout incroyablement simple à prendre en main. Les nombreux capteurs de navigation assurent une bonne sécurité et permettent d’assurer un tracking automatique bluffant. Pour finir, l’autonomie est solide puisque nous avons relevé une bonne demi-heure d’utilisation lors de notre test.

Tout cela a bien évidemment un prix : 2100 euros dans sa version de base et 2800 euros pour la version Fly More relativement incontournable de notre point de vue. Les plus fortunés pourront eux s’orienter vers la version Cine Premium dotée d’un SSD intégré de 1 To, de la télécommande RC Pro et surtout de l’encodage Apple ProRes.

DJI propose donc une nouvelle référence, on vous recommande vraiment de lire notre test du DJI Mavic 3 pour des infos encore plus précises et surtout de nombreuses vidéos capturées par la bête.

DJI Flip Le drone compact

Ce DJI Flip est un drone pensé pour les réseaux sociaux avec une construction en adéquation avec ces usages. Le design est compact avec la possibilité de plier le drone. Les finitions sont excellentes.

Le drone est une amélioration du Neo notamment grâce à une belle qualité d’image. Il dispose d’un capteur de 48 mégapixels au format 1/1,3 pouce. Les photographies sont réalisées au format RAW pour une grande richesse dans les données capturées. Que ce soit en pleine lumière ou dans les ombres, le DJI Flip est performant.

Pour ce qui est de la vidéo, le drone DJI Flip est capable de filmer en 4K60p le plaçant au niveau des appareils professionnels. La stabilisation optique sur 3 axes permet d’assurer des séquences stables. En test, nous avons mesuré une autonomie de 20 à 25 minutes, mais compensée par une charge rapide.

L’application DJI Fly est aussi simple à utiliser grâce à son excellente ergonomie. Si vous êtes à la recherche d’un drone accessible, à 439 euros, notre test du DJI Flip confirme ses bonnes dispositions.

DJI FPV Un maximum d’immersion en FPV

Le DJI FPV est, comme son nom l’indique, un modèle de drone pensé pour une navigation en vue à la première personne. On portera donc un casque de réalité virtuelle (fourni) pour piloter, ce qui assure une immersion inégalée.

Le DJI FPV au décollage // Source : Thomas Ninet pour Frandroid

Contrairement à la plupart des drones de ce type, le FPV est doté de tous les raffinements qui ont fait le succès de la marque. On a donc droit à un GPS intégré, à un évitement automatique des obstacles et à un retour automatique au propriétaire. La technologie de transmission est particulièrement impressionnante puisque la portée est de 10 km ! Il atteindra une vitesse de pointe de 100 km/h et l’autonomie est de 20 minutes.

Mais là où ce modèle brille vraiment c’est par sa grande simplicité d’usage et une courbe d’apprentissage facilité par la présence de nombreux systèmes de confort comme le GPS. DJI propose même un simulateur sur smartphone pour vous former avant de vous lancer en personne.

Le constructeur chinois vient bouleverser le petit monde des drones FPV avec un premier drone impressionnant malgré quelques soucis. On vous recommande la lecture de notre test du DJI FPV pour une exploration bien plus en profondeur de l’engin.

DJI Mini 2 Le bon rapport qualité/prix DJI

Un an pile après avoir écrasé ce qui restait de concurrence dans les drones abordables, DJI en remet une couche avec le Mavic Mini 2. Les fondamentaux restent les mêmes, à savoir un drone simple à utiliser et surtout pesant moins de 250 grammes. Il ne nécessite donc pas de formation ou d’enregistrement en ligne. Ces contraintes de poids font que le format n’évolue pas.

Parmi les changements, on note l’adoption attendue de l’USB-C, mais aussi des moteurs un peu plus puissants, ce qui lui permettra de tenir plus solidement face au vent. Le système de transmission passe à l’OcuSync 2.0 utilisé par les modèles haut de gamme. La portée théorique passe donc à 10 km. Surtout, on récupère une télécommande bien plus confortable. Si le capteur lui-même ne change pas, on a désormais la possibilité d’enregistrer en 4K sur la carte mémoire et en direct sur en téléphone en Full HD.

Le Mini 2 progresse donc sur tous les plans et se rapproche de plus en plus de ses grands frères. Le prix augmente d’ailleurs en parallèle de 60 euros pour le drone de base et de 100 euros pour le pack « Fly More » que nous vous recommandons chaudement. Une augmentation justifiée selon nous au vu des progrès effectués. Pour un tour d’horizon bien plus exhaustif, retrouvez notre test du DJI Mavic Mini 2.

Si votre budget est plus limité, le Mini premier du nom est toujours au catalogue. Mais avec 60 euros de différence seulement, le jeu n’en vaut la chandelle qu’en cas de grosse promo sur le pack avec accessoires.

DJI Mini 4 Pro Du drone pro à un tarif raisonnable

Deux années après le Mini 3 Pro, la marque DJI relance un produit allant dans sa gamme compacte. Sur la construction, la marque ne change pas grand-chose face au modèle précédent. Avec un poids de 249 grammes, le drone pourra être piloté sans problèmes. Le seul problème ? Il est davantage exposé aux caprices du vent. Vous ne pouvez y placer d’un seul objectif grand-angle de 24 mm.

Le capteur CMOS 1/1,3’’ produit des images riches en détail avec l’usage du pixel binning. Ce qui fait la différence par rapport à son prédécesseur, c’est la présence de l’ISP, Image Signal Processor. C’est surtout ce qui permet au drone de produire des images de très bonne qualité. Grâce à son excellente plage dynamique, le DJI Mini 4 Pro est très performant dans les images produites.

En termes d’autonomie, DJI annonce une durée de vol estimée à 34 minutes. Pour atteindre ce chiffre, il faut des conditions de vol optimales et notamment un vent assez peu prononcé. Dans les faits, celle-ci peut rapidement descendre sous les 20 minutes. C’est pourquoi, nous vous recommandons aussi de prendre un pack Fly More comprenant : deux batteries, un dock de charge 30 W, des hélices et une sacoche de transport supplémentaire.

Surtout, l’écosystème logiciel de DJI a une vraie valeur ajoutée au quotidien. Grâce à la technologie de transmission OccuSync 4 vous avez droit à une distance de pilotage théorique de 18 km. Avec l’application DJI Fly vous avez droit à de belles prestations. En remplacement au Mini 3 Pro, le Mini 4 Pro est un drone très attractif au prix de 799 euros. Notre test complet du DJI Mini 4 Pro est disponible à la lecture.

Sachez que le modèle précédent est toujours disponible au catalogue DJI. Lisez notre test du DJI Mini 3 Pro pour en apprendre plus à son sujet.

DJI Neo Le meilleur drone pas cher

Vous êtes à la recherche d’un drone pas cher pour filmer sans trop de complications ? Le DJI Neo a une proposition pour un usage plus spontané pour les amateurs tout comme pour les professionnels.

Il propose un design ultra compact avec un poids de 135 grammes. Pour sa mise en place, vous allez avoir besoin de l’application DJI Fly pour que le drone puisse décoller même au creux de votre main. Celui-ci brille par sa simplicité d’usage notamment avec une interface intuitive.

L’expérience de pilotage n’est pas grisante avec une autonomie courte de 17 minutes. Vous avez droit à une charge complète en une heure. Les images produites sont de bonne facture pour les exploiter sur les réseaux sociaux. La vidéo est du même acabit, même si l’on regrette l’absence de modes créatifs. Avec un prix de départ à 199 euros, c’est le drone le moins cher du catalogue DJI. Pour en apprendre plus, lisez notre test du DJI Neo.

Quelles sont les règles à connaître pour l’achat et le pilotage d’un drone ?

Quels sont les prérequis pour piloter mon drone ?

Si votre drone pèse moins de 800 grammes, vous n’avez pas l’obligation de passer un test en ligne pour exercer votre passion. Au-dessus, les drones devront être enregistrés sur la plateforme AlphaTango et une formation en ligne devra être effectuée pour voler en toute légalité. Tout cela est accessible gratuitement sur la plateforme, qui délivre une attestation valable pendant 5 ans. Vous devrez l’avoir en permanence avec vous, sous peine d’être sanctionné. Sachez que certains drones assez grand public sont concernés comme le Mavic 2 Pro.

Où ai-je le droit de piloter mon drone ?

Pour faire simple, vous avez principalement le droit de voler dans les limites de votre terrain privé, et en dehors des zones interdites indiquées sur le site Geoportail. Le survol des agglomérations est bien évidemment strictement interdit, tout comme ceux des sites dits « sensibles » comme les terrains militaires ou les aéroports. Les zones avoisinantes sont également limitées à certaines altitudes allant de 50 à 150 mètres. Dans tous les cas, il est interdit de dépasser 150 mètres d’altitude.

Quelles sont les autres interdictions de pilotage de drone ?

Il existe une dizaine d’interdictions ou de bonnes pratiques récapitulées dans un guide du bon usage. Bien utiliser son drone relève généralement du bon sens : interdiction de survoler les personnes, conserver des distances de sécurité et respecter la vie privée du voisinage. Il est également interdit de voler de nuit, même si le drone dispose de dispositifs lumineux. En outre, faire voler un drone près d’un aérodrome est aussi prohibé. Il faut également conserver à tout moment l’appareil de vue. Le pilotage à la première personne (FPV) est possible dans certaines circonstances, dont la présence d’un « copilote ».

Quelles sont les règles pour faire voler son drone ?

Depuis le premier janvier 2021 est entrée en vigueur une nouvelle réglementation européenne régissant les drones. Outre un âge minimal du pilote de 14 ans, le plafond de vol passe de 150 à 120. Le reste des règles varient selon le poids de l’engin.

Moins de 250 g, le drone devra être enregistré sur AlphaTango.

250 à 900 g, le drone devra être enregistré et le pilote devra suivre la formation. De plus, l’appareil devra disposer d’un système de géovigilance, ne pas dépasser les 85 dB et disposer d’un transpondeur pour que les autorités puissent identifier le propriétaire à distance.

900 g à 4 kg, en mêmes contraintes que pour la catégorie inférieure, mais la formation sera plus complète (qui reste à définir par la DGAC).

Pour finir, ces nouvelles instructions sont rétroactives. Les drones existants devront donc être mis à jour pour ne pas finir hors la loi. DJI s’est déjà engagé à mettre son parc existant à jour.

Quel est le meilleur drone du moment ?

Le meilleur drone est celui qui vous conviendra ! Pour répondre de façon plus simple et triviale, le DJI Mavic 3 est sans doute le meilleur drone du moment, avec son capteur CMOS 4/3 professionnel et sa détection d’obstacles omnidirectionnelle. Il est aussi très cher : pour un meilleur rapport qualité/prix et si vous faites ça pour le loisir, le DJI Air 3 sera un excellent compagnon.

Quel est le meilleur drone pas cher ?

Selon nous, le drone DJI Ryze Trello, vendu autour de 100 euros, est la meilleure offre si vous cherchez un drone pas cher.

