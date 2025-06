Gamer en voyage ? Les meilleurs accessoires à emmener en vacances

Si vous adorez jouer et souhaitez pouvoir continuer à le faire pendant vos vacances… c’est possible. Voici quelles sont les meilleures consoles portables mais surtout les meilleurs accessoires pour jouer partout cet été.

Vous partez en vacances ? Vous aimez jouer ? Vous allez certes devoir vous éloigner de votre PC gamer ou de votre console de salon. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pourrez pas jouer loin de chez vous. Sur une console portable ou bien sur votre smartphone, vous pourrez continuer vos parties. Nous avons également rassemblé des accessoires qui nous semblent indispensable pour le transport.

Une console portable

La Nintendo Switch 2

Vous n’avez pas pu passer à côté : la Nintendo Switch 2 est sortie début juin. Elle s’impose comme la reine des consoles portables. Plus grande que la première, elle possède de nouveaux Joy-Con magnétiques. Elle est surtout plus puissante, ce qui ne fait pas de mal pour enfin faire tourner des gros jeux plus gourmands. Elle reste cependant tout à fait transportable (elle pèse environ 500 grammes. Reste à voir si vous décidez d’emmener le dock, selon votre destination et vos activités.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le Steam Deck Oled

Vous n’avez pas d’intérêt spécifique pour les jeux Nintendo et êtes un jour PC ? Le Steam Deck, dans sa version Oled, et une des meilleures options sur la catégorie des PC consoles. Il reste moins cher qu’une ROG Ally et Steam OS est un gros atout. Avec le Steam Deck, vous pourrez poursuivre transuillement les parties commencées chez vous au bord de la piscine.

Une pochette de transport pour la console

Pour transporter une console portable, une pochette est bien entendu indispensable. A vous de voir si vous souhaitez qu’elle puisse contenir plus ou moins de choses.

Pour la Nintendo Switch 2

Si vous aviez une pochette pour votre Switch 1, mauvaise nouvelle, votre Switch 2 ne rentrera plus dedans. Pour transporter votre console (sans le dock) la pochette du fabricant Orzly, habitué des étuis pour consoles Nintendo, sera parfaite. Bien rigide, avec une poignée, un emplacement pour ranger des cartouches ainsi qu’un filet pour caler des Joy-Con ou bien le bloc secteur, elle coche toutes les cases.

Par ailleurs, la Switch 2 (comme beaucoup de console portable) a le facheux défaut d’avoir un écran hyper réfléctif. Pour pallier ce souci, vous pouvez tester un film anti-reflet mat.

Pour le Steam Deck

Le Steam Deck est vendu avec une pochette de transport, ce qui est suffisamment rare pour être relevé. Cependant, cette dernière est imposante. Si elle ne vous convient pas et que vous cherchez l’étui le plus compact possible, ne cherchez plus, optez pour l’étui TomToc qui est bien plus fin. Testé et approuvé.

Un chargeur pour tout

Pour éviter de vous encombrer outre mesure, optez pour un seul et unique chargeur, qui pourra redonner du jus à tous vos objets tech, smartphone, console, écouteurs, etc. Choisissez-en un de 100W pour pouvoir recharger votre console portable rapidement.

Une batterie externe

La Swich 2 est une console portable, c’est vrai. Mais côté autonomie, il ne faut pas s’attendre à des folies : comptez entre 2h et 3h selon le jeu. Le Steam Deck Oled verra lui aussi son autonomie s’effondrer en lançant de gros jeux AAA. Rien de tel donc qu’une solide batterie externe pour redonner un peu de jus à votre console, ou bien à votre smartphone. En effet, si vous jouez sur votre téléphone, vous verrez son autonomie fondre comme neige au soleil. Avec la powerbank Anker de 25 000 mAh vous pourrez recharger plusieurs appareil simultanément (jusqu’à 165 W en combiné, 100W sur un seul appareil). Elle est livrée avec une petite pochette de transport.

Une manette pour smartphone

Vous préférez jouer sur smartphone, par exemple à Fortnite ou Call of ? Pour avoir plus de confort de jeu, nous vous conseillons d’investir dans une manette spéciale smarpthone gaming. La Backbone One est un modèle réputé, qui reste compact et facile à emmener dans la valise. Sa conception permet de plus de recharger en même temps le téléphone.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

