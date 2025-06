Le TCL 85C89K baisse de 200 € pendant les soldes, un écran 4K QD-Mini LED HDR10+ et Dolby Vision de 85″ avec une image calibrée pour les cinéphiles et les gamers

Le TCL 85C89K fait évoluer la gamme des C8/C89K de la marque dans le bon sens en l’équipant de diodes Mini LED pour améliorer l’image. Son prix s’améliore aussi avec cette ODR de 200 euros sur Fnac.

TCL 85C89K // Source : Frandroid

Les téléviseurs C8K/C89K de TCL sont là pour incarner le haut de gamme des Mini-LED pour l’année 2025. Ils le font plutôt bien et sur des surfaces généreuses, comme le modèle 85C89K proposé ici pendant les Soldes. Son prix est en baisse, mais il faut passer par une ODR de 200 euros pour l’avoir à 1799 euros. C’est un téléviseur XXL de 85 pouces, compatible HDR 10+ et Dolby Vision. Même le son est premium avec un système audio Bang & Olufsen. Les cinéphiles comme les gamers peuvent y trouver leur compte puisque le téléviseur coche toutes les cases du divertissement premium.

Ce qui séduit tant chez le TCL 85C89K

La compatibilité 144 Hz, VRR et ALLM fait qu’il est polyvalent

La qualité de l’image grâce à la technologie QD-Mini LED

Le design ultra-plat en aluminium brossé est de toute beauté

Le téléviseur TCL 85C89K, donc version 85 pouces, coûte 2499 euros. Pendant les Soldes, Fnac le propose à 1999 euros puis, après l’achat, vous pouvez faire une demande de remboursement pour récupérer 200 euros, ce qui le fait, au final, à 1799 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TCL 85C8K. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une image XXL pour épater la galerie

Si vous cherchez une télé grand format capable de sublimer films, rencontres sportives et jeux, le TCL 85C89K mérite clairement un coup d’œil. Sa dalle de 85 pouces repose sur la technologie QD-Mini LED 7ᵉ génération qui comprend plus de 3 000 zones de rétroéclairage. À la clé, un contraste très marqué, des noirs profonds et une luminosité impressionnante avec jusqu’à 4 500 cd/m² annoncés.

Il est compatible Dolby Vision IQ, HDR10+ et HLG et propose naturellement une image riche, vive et bien calibrée. Le processeur AiPQ Pro assure une bonne gestion des couleurs et du détail et l’interface Google TV est intuitive et simple à utiliser. En plus de pouvoir personnaliser l’image comme vous le souhaitez, il y a des modes préprogrammés pour le cinéma, le sport ou le gaming qui s’activent à la volée.

Des performances solides pour le divertissement

Pour ce qui est du jeu vidéo, ce TV a tout ce qu’il faut : une dalle 144 Hz native, une compatibilité VRR et ALLM et deux ports HDMI 2.1. Le son n’a pas été négligé non plus, avec un système signé Bang & Olufsen, compatible Dolby Atmos. Le design suit avec un cadre fin en aluminium brossé, pied central ajustable pour faciliter l’ajout d’une barre de son.

Pour nuancer un peu sur ce TV, il faut garder quelques points en tête : ce n’est pas de l’OLED, donc si vous n’êtes pas totalement en face de l’écran, les couleurs peuvent légèrement se dégrader. Si vous posez le TV dans une pièce bien éclairée, la gestion des reflets n’est pas des plus optimales. Et si quatre ports HDMI sont bien présents, seuls deux sont en 2.1, ce qui limite un peu la connectique si vous avez plusieurs consoles.

Nous avons testé la version 65 pouces de cette gamme, qui partage beaucoup de ses caractéristiques avec le 85 pouces présenté ici. Donc si vous souhaitez des infos plus détaillées sur ce téléviseur, vous pouvez consulter notre avis sur cet objet.

Autrement, notre article sur les meilleurs TV QLED ou Oled vous met sur la piste de téléviseurs de qualité qui ont su nous convaincre quand ils sont passés entre nos mains.

