Pendant les French Days, Amazon brade ce TV suréquipé de TCL (4K, Mini LED, 75″)

Dalle QD-Mini LED rafraĂ®chie Ă 144 Hz, diagonale de 75 pouces, ports HDMI 2.1… Le TV TCL 75Q6C ne manque clairement pas d’atouts. On en rajoute mĂŞme une couche en mentionnant son prix spĂ©cial French Days : 899 euros au lieu de 1 499 euros sur Amazon.

TCL fait partie de ces marques qui parviennent à proposer des téléviseurs aux configurations ultra-solides, tout en affichant des prix plus abordables que chez la concurrence. En 2025, le fabricant a encore mis le paquet avec sa série Q6C, dans laquelle on trouve notamment le 75Q6C, un modèle géant qui embarque une belle dalle QD-Mini LED bien fluide. Pendant les French Days, il devient encore plus intéressant puisque son prix chute sous les 900 euros.

Les points clés du TCL 75Q6C

Une dalle QD-Mini LED 4K de 75 pouces + 144 Hz

Compatible Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Auparavant affichĂ© Ă 1 499 euros, le TV TCL 75Q6C est aujourd’hui disponible en promotion Ă 899 euros sur Amazon.

Un écran qui flatte la rétine

Le TV TCL 75Q6C est un modèle Ă©lĂ©gant sans cadre, qui donne donc toute sa place Ă l’image. Et celle-ci mĂ©rite d’ĂŞtre mise en avant, puisque ce tĂ©lĂ©viseur embarque une belle dalle QLED 4K bĂ©nĂ©ficiant du système de rĂ©troĂ©clairage Mini-LED. Pour rappel, grâce Ă des LED plus petites, et donc plus nombreuses, cette technologie offre un rĂ©troĂ©clairage plus prĂ©cis, des contrastes plus profonds et un rendu des couleurs plus fidèle. Le tout, sur une dalle gĂ©ante de 75 pouces. De quoi nous donner l’impression d’ĂŞtre (presque) au cinĂ©ma, mais attention : veillez Ă avoir un recul suffisant dans votre pièce pour ne pas abĂ®mer vos yeux.

TCL a aussi misĂ© sur une foule de compatibilitĂ©s pour offrir la meilleure qualitĂ© d’image possible. Ainsi, les formats Dolby Vision IQ, HDR10 et HDR10+ et HLG sont supportĂ©s par le tĂ©lĂ©viseur ; les images sont alors plus dĂ©taillĂ©es et contrastĂ©es, grâce Ă une extension de la plage dynamique. La marque a mĂŞme ajoutĂ© une dose d’IA pour optimiser le rendu des contenus diffusĂ©s. CĂ´tĂ© audio, on a droit au système sonore Onkyo 2.1 de 40 W RMS et Ă une compatibilitĂ© avec le Dolby Atmos pour un son bien immersif et vaste.

Idéal aussi pour le gaming

Le TCL 75Q6C bĂ©nĂ©ficie par ailleurs d’un affichage natif Ă 144 Hz, parfait pour regarder des films d’action sans saccade, et donc dans les meilleures conditions. Les gamers apprĂ©cieront aussi. D’ailleurs, ces derniers pourront jouer en 4K@120ips sur leur console next-gen grâce aux ports HDMI 2.1 prĂ©sents. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour rĂ©duire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les dĂ©chirures d’écran) sont aussi de la partie, de mĂŞme que l’AMD FreeSync Premium Pro ; tout pour jouer avec fluiditĂ© et rĂ©activitĂ©, donc.

Mais ce n’est pas tout : la technologie DLG, pour Dual Line Gate, est également disponible et permet d’améliorer la fluidité des parties et d’obtenir un taux de rafraîchissement de 288 Hz pour le gaming sur PC. Mais attention, avec cette technologie activée, les images seront en Full HD, et non en 4K. Enfin, ce téléviseur tourne sous le système Google TV, qui promet une bonne fluidité et grâce auquel on peut évidemment accéder aux applications phares de streaming. Google Assistant est naturellement présent pour les requêtes vocales, de même que les fonctions Chromecast, Miracast et AirPlay 2 pour diffuser du contenu sur le TV depuis un smartphone ou une tablette.

