Excellente offre de fin d’année : ce TV 4K Mini LED géant de 75 pouces, avec HDMI 2.1 jusqu’en 144 Hz, chute sous les 1 000 € sur Amazon

Vous avez comme projet de changer votre téléviseur pour bien commencer l’année 2025 ? Nous avons l’offre qu’il vous faut : ce téléviseur TCL Qled Mini Led de 75 pouces est aujourd’hui disponible à 983 euros, contre 1 599 euros au départ.

TCL 75QM8B // Source : site officiel

Parmi les récents téléviseurs TCL, on a le modèle 75QM8B qui déploie une dalle Qled avec du Mini LED de 75 pouces. Non seulement la qualité d’image est bluffante, mais les autres caractéristiques sont toutes aussi convaincantes : avec HDMI 2.1, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos et rafraichissement à 144 Hz. Il marque de nombreux points et perd plus de 600 euros de son prix actuellement.

Ce qu’il faut retenir du TCL 75QM8B

Une grande dalle Qled Mini Led de 75 pouces

Compatible 4K Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG et Atmos

Des ports HDMI 2.1, ALLM et VRR

Sans oublier Google TV

D’abord à 1 599 euros, puis réduit à 1 199 euros, le TCL 75QM8B est aujourd’hui disponible en promotion à 983 euros sur Amazon.

Une dalle géante lumineuse de grande qualité

La première chose qu’on apprécie sur le TV TCL, c’est évidemment sa dalle géante d’une diagonale de 75 pouces (soit 189 centimètres). Cette taille s’approche de celle proposée par les images diffusées par un vidéoprojecteur, et offre une impression d’être au cinéma… mais dans votre salon. Assurez-vous tout de même d’avoir un meuble TV assez grand pour qu’il tienne dessus, et surtout d’avoir suffisamment de recul dans votre pièce.

Pour l’affichage, TCL opte pour un rétroéclairage Mini-LED conférant plus de luminosité et de contraste qu’une dalle LED, avec un filtre à points quantiques (QLED) qui améliore considérable la qualité de l’affichage. N’oublions pas la définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), et la panoplie de traitements d’image avec entre autres le HDR10+, le HDR HLG ou encore le Dolby Vision. Grâce à ces traitements, l’image devient plus contrastée et plus détaillée. Du côté de l’audio, le TCL 75QM8B s’appuie sur un système sonore configuré en 2.0 avec deux haut-parleurs de 15 W chacun et compatible avec le Dolby Atmos.

Un TV qui maîtrise aussi bien le gaming

Ce modèle n’oublie pas l’aspect gaming de ces téléviseurs. Ici, on a droit à un taux de rafraichissement à 144 Hz en FHD/QHD pour séduire les joueurs sur PC. Autrement, avec ses ports HDMI 2.1 le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles PS5 ou Xbox Series X, avec un taux de rafraîchissement de 120 IPS jusqu’en définition 4K. Vous apprécierez aussi la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) et la fonction VRR pour lutter contre les déchirures d’écran — ou tearing — et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Pour vous offrir la meilleure expérience TV, TCL propose l’OS Google TV. L’interface est intuitive, fluide, et met davantage en avant des films et des séries en fonction de vos goûts et des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

