Le design du store Steam va bientôt changer et vous pouvez déjà le tester

Steam va bientôt réorganiser le menu de son magasin visant à offrir un accès plus rapide aux différentes catégories et recommandations de la plateforme. La mise à jour est déjà disponible en version bêta.

S’il y a bien un des aspects de la plateforme Steam qui ne change que très peu, c’est son magasin. Le store Steam est le centre névralgique de la plateforme, un point d’ancrage essentiel pour les joueurs, mais aussi les développeurs et éditeurs de jeux.

Cela n’empêche pas Valve d’apporter quelques petites touches de temps en temps pour améliorer l’expérience utilisateur en modifiant certains éléments de son interface.

Le menu du magasin Steam va bientôt devenir méconnaissable alors que la plateforme va aussi offrir une nouvelle expérience de recherche.

Un nouveau pour trouver votre prochain achat sur Steam

Ça y est, Steam signe la disparition de la colonne de gauche sur son magasin. Celle-ci regroupait différents liens utiles pour parcourir les différentes catégories et recommandations du site.

Ces liens sont désormais intégrés à un nouveau menu dans la partie supérieure du magasin qui intègre désormais quatre sections : Parcourir, Recommandations, Catégories et Matériel.

Le menu Parcourir vous permet d’accéder aux nouveautés, aux jeux les plus vendus, aux différents évènements promotionnels ou encore à votre propre liste de souhaits.

La section Recommandations vous proposera de nouveaux titres selon vos habitudes de jeu. C’est ici qu’il sera possible d’accéder à votre liste de découvertes. Vous retrouverez vos différents genres de jeux préférés dans le menu Catégories, ainsi que tous les tags du magasin Steam.

Enfin, une nouvelle section « Matériel » affiche les différents appareils vendus par Valve. Elle n’affiche pour le moment que le Steam Deck et sa station d’accueil, mais d’autres produits sont attendus à l’avenir (comme un nouveau casque VR).

Le module de recherche s’enrichit aussi de nouvelles fonctionnalités. On peut maintenant y voir les recherches les plus populaires du moment, vos précédentes requêtes, mais également la possibilité de rechercher des éditeurs, développeurs ou tags en plus de jeux.

Comment tester la nouvelle interface Steam ?

Si cette mise à jour simplifie visuellement la page d’accueil de Steam, elle ajoute désormais des clics supplémentaires pour accéder à certaines sections qui sont actuellement disponibles depuis la page d’accueil.

Ce nouveau design est disponible sur la version bêta de l’application Steam, qu’il est possible de rejoindre en vous rendant dans Préférences > Interface > Participation à la bêta du client et en sélectionnant « Steam Beta Update ».

