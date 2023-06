PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam Deck, Nvidia Shield… découvrez notre sélection des meilleures consoles de jeux en 2023. Amis gamers, laquelle est faite pour vous ?

Les meilleures consoles de jeux en 2023

La neuvième génération de consoles de salon a fait son arrivée en 2020, avec la PlayStation 5 et les Xbox Series X et Series S. La Nintendo Switch était quant à elle parue dès 2017. Après des périodes de pénurie, notamment concernant la PS5, les choses sont plus ou moins revenues à la normale en 2023. Vous pouvez donc à présent vous procurer facilement la console qui aura votre préférence.

La guerre des consoles fait toujours rage entre Microsoft, Sony et Nintendo. Cela passe, outre les titres proposés, par leurs services de jeux à la demande, tels que le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus.

Mais alors, quelle console choisir en 2023 ? Tout dépend de vos préférences en matière de jeux, de votre budget ou encore de vos exigences graphiques… Pour vous aider à choisir, voici un tour d’horizon complet du marché de la console de jeux en 2023.

Pour accompagner au mieux votre console de salon, il vous faudra un téléviseur gaming adapté avec du HDMI 2.1. Pour jouer avec du son plein les oreilles, jetez un œil à notre sélection de casques pour Xbox, ainsi qu’à notre guide des meilleurs casques pour PS5 et pour Nintendo Switch. Enfin, si vous êtes à la recherche d’une machine de votre enfance, découvrez notre sélection des meilleures consoles rétrogaming.

Avant de plonger dans notre guide, jeter donc un œil sur cette vidéo : chez Frandroid, nous nous sommes amusés à classer toutes les consoles de jeux, de manière pas forcément très objective…

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les consoles de jeux de salon

Microsoft Xbox Series X Toute l'offre du Game Pass

Avec la Xbox Series X, Microsoft nous promet monts et merveilles : une console surpuissante, capable de faire tourner les jeux en 4K native tout en ne produisant pas un bruit de réacteur d’avion au décollage.

Premier constat : l’engin est massif ! Au point d’ailleurs de ne pas rentrer dans nombre de meubles TV, en particulier si vous souhaitez le poser à la verticale (ce qui est recommandé pour un meilleur refroidissement). En action, la machine est effectivement très silencieuse, même avec des titres gourmands.

Du côté logiciel, on apprécie l’interface, simple à utiliser et parfaitement fluide. Microsoft impressionne également avec la rétrocompatibilité Xbox 360 et Xbox One. Non seulement la grande majorité des titres fonctionnent, mais ils voient leur résolution et framerate augmenter. C’est un excellent moyen de redécouvrir votre ludothèque.

En revanche, la liste des exclusivités intéressantes à ce jour est pour le moins limitée et cela ne s’améliorera pas dans un avenir proche, Sony ayant signé la plupart des projets prometteurs. De son côté, la firme de Redmond a un énorme joker à jouer avec son Xbox Game Pass Ultimate. Cet abonnement à 12,99 euros par mois donne accès à un très large catalogue de jeux. Prometteur à la sortie, il prend constamment de l’ampleur et s’avère être un vrai argument en faveur de la console de Microsoft. Sans compter qu’il existe une astuce pour obtenir un abonnement à moitié prix…

La Xbox Series X est donc une très bonne console, qui dispose notamment d’exclusivités comme Forza Horizon. Retrouvez son test complet par ici.

Consultez aussi notre guide si vous avez besoin d’une manette supplémentaire de Xbox.



au meilleur prix ? Où acheter La Microsoft Xbox Series X au meilleur prix ?

Microsoft Xbox Series S La Xbox moins chère

S’il était habituel de sortir une console plus puissante au milieu du cycle de vie de cette dernière, Microsoft a renversé ici le paradigme en proposant dès la sortie une version allégée de son flagship.

Parmi les principaux changements : une partie graphique moins puissante, passant de 12 à 4 Tflops, moins de mémoire vive (de 16 à 10 Go) et un SSD de seulement 512 Go.

En pratique, cela donne une console à mi-chemin entre la Xbox One X et la Xbox Series X. On conserve certains avantages comme les chargements ultra rapides, mais la console est clairement taillée pour faire du Full HD plutôt que de la 4 K. La qualité globale du rendu est aussi dégradée, avec un niveau de détail revu à la baisse.

Ce « downgrade » a cependant ses avantages, avec une console nettement plus compacte et toujours très silencieuse. On retrouve aussi le Xbox Game Pass pour un accès à de nombreux jeux en échange d’un abonnement mensuel.

Reste que si la Series S est une bonne console pour jouer en Full HD sans se ruiner, on est en droit de se poser quelques questions sur sa viabilité à long terme. La taille réduite du SSD est aussi un peu mesquine au vu de la taille de plus en plus imposante des jeux. La Xbox Series S est donc une option intéressante pour les joueurs occasionnels. Vous pouvez lire notre test complet pour plus d’informations.



au meilleur prix ? Où acheter La Microsoft Xbox Series S au meilleur prix ?

Sony PlayStation 5 Profitez des exclusivités Playstation

Premier constat : l’engin est un véritable tank. Comme Microsoft, Sony a bien dû caser toute cette puissance quelque part et cela se traduit par un appareil encore plus imposant que la Xbox Series X. Non seulement elle sera compliquée à installer dans un meuble, mais son design aux relents d’années 2000 ne plaira peut-être pas à tout le monde.

Si les nuisances sonores sont plus maitrisées qu’avec la PS4 Pro, on ne peut pas pour autant dire qu’elle soit complètement silencieuse. On remarque d’ailleurs que le bruit varie selon les modèles, plus de consistance sur ce point aurait été appréciable.

Contrairement à celle de la Xbox, la manette de la PS5 évolue assez fortement. Outre un look revu, elle est désormais plus grosse, ce qui facilite sa prise en main. Les gâchettes arrières sont désormais adaptatives, avec une résistance variant selon le contexte. La sensation est convaincante, mais il faudra voir si les développeurs en tirent parti. Les vibrations sont elles aussi améliorées. Jetez donc un œil à notre guide des manettes PlayStation pour en savoir plus.

L’interface évolue aussi dans le bon sens, devenant généralement plus claire et plus fluide. Pour ce qui est du stockage, on a droit à un SSD de 825 Go dont seuls 667 Go sont effectivement utilisables. À une époque où la plupart des titres majeurs dépassent les 100 Go, on se retrouvera vite à l’étroit. L’ajout d’un second SSD au format M2 est heureusement possible.

La PS5 a surtout ses adeptes en raison de son catalogue, et de ses exclusivités, à l’image de God of War : Ragnarok ou encore Horizon. Cette fois-ci la rétrocompatibilité est quasi parfaite. Elle est pour le moment le meilleur moyen de profiter de vos jeux PS4. Pour en savoir plus, direction notre test complet.

En Europe, à cause de l’inflation, la PS5 est passée à 550 euros et la PS5 Digital Edition à 450 euros. Ceci, bien sûr, si vous parvenez à trouver du stock ! Pour rester à l’affut, surveillez notre article dédié, qui est mis à jour dès que des unités PS5 sont disponibles.



au meilleur prix ? Où acheter La Sony PlayStation 5 au meilleur prix ?

Et la PS5 Digital Edition ?

Dénuée de lecteur optique et vendue 100 euros de moins, la PS5 Digital Edition pourrait tenter certains, en particulier quand les stocks sont limités.

Bien qu’elle soit un peu plus compacte et qu’elle propose les mêmes performances que sa grande sœur, le passage au tout numérique à un cout certain. Non seulement vous payez vos jeux plus chers, mais la porte de l’occasion vous est fermée. Même sanction pour votre collection de jeux PS4. Si vous les possédez en version physique vous n’aurez que vos yeux pour pleurer.

Pour aller plus loin

PS5 ou PS5 Digital Edition : quel modèle faut-il choisir ?

Le résultat est une console certes de qualité, mais qui vous coutera bien plus cher sur le long terme. Avec un « Game Pass » à la Microsoft, cette console aurait eu plus d’intérêt, mais pour le moment on vous recommande la PS5 classique. On vous en dit plus dans notre test de la PS5 Digital Edition.

Nvidia Shield TV (2019) La "console" selon Nvidia

Si la Shield TV de Nvidia est d’abord pensée comme une box Android TV plutôt que comme une console, ses fonctionnalités poussées liées aux jeux vidéo en font une bonne console d’appoint. Nvidia oblige, elle intègre toutes les fonctionnalités de streaming de vos jeux PC locaux, et de cloud gaming de la firme : GameStream et GeForce Now respectivement. Puisqu’elle tourne sous Android, vous avez également accès à la ludothèque du Google Play Store.

Pour le reste, elle se distingue de sa devancière parue en 2017 par son nouveau design en « tube » qui lui permet de se faire nettement plus discrète sur un téléviseur. On aime également beaucoup la télécommande en forme « Toblerone » avec de nouveaux boutons et un accès direct à Netflix. Google Assistant et Alexa sont également de la partie. Bref, en plus d’être une console secondaire sympathique, la Shield TV est simplement la meilleure box TV Android, la plus complète, mais aussi la plus jolie et la plus agréable à utiliser.

De base, l’objet est compatible 4K HDR, elle conviendra donc également aux possesseurs de TV compatibles. Pour connaître tout le bien que l’on pense d’elle, vous pouvez consulter notre test complet de Nvidia Shield TV 2019. Notez qu’il existe également une version « Pro » à l’intérêt limité, nous en parlons dans notre test.



au meilleur prix ? Où acheter La Nvidia Shield TV (2019) au meilleur prix ?

Les consoles de jeux portables

Nintendo Switch OLED La console familiale

La Nintendo Switch, sortie en 2017, est une console hybride, utilisable aussi bien en mode portable que sur un téléviseur. Après des années de rumeurs, ce n’est finalement pas une Switch Pro à laquelle on a eu droit en 2021, mais à une Switch OLED, qui ne propose donc toujours pas d’écran en Full HD. Comme son nom l’indique, elle troque l’affichage LCD de la console originelle contre une dalle OLED.

Au-delà du changement de technologie, Nintendo en a aussi profité pour utiliser un écran plus grand aux bords plus fins. Alors que les dimensions de la console elle-même ne changent presque pas, on gagne 0,8 pouce pour atteindre les 7 pouces. Si l’on apprécie l’espace supplémentaire, la définition ne change pas et l’image est donc un peu moins fine.

Le passage à l’OLED est tout de même un vrai progrès. Les couleurs très vives et les noirs infinis se prêtent très bien au jeu. Si la luminosité n’augmente pas, le ressenti est plus agréable du fait du contraste nettement supérieur. En revanche, ne comptez donc pas jouer en plein soleil.

Les derniers changements sont à trouver sur le dock, qui affiche un design légèrement revu et surtout un connecteur Ethernet. Plus besoin de passer par un adaptateur USB pour connecter directement sa console. Retrouvez d’ailleurs notre sélection des meilleurs accessoires pour Switch.

Le stockage de base passe à 64 Go, c’est mieux, mais une carte microSD sera toujours indispensable pour la plupart des joueurs. Sous le capot, rien d’autre ne change, on retrouve le même processeur Tegra et la même batterie. Malheureusement, on retrouve aussi les mêmes Joy-Con qui ne manqueront pas d’avoir des soucis dans quelques mois, quand bien même Nintendo affirme qu’ils sont constamment améliorés. Sachez par ailleurs que Nintendo répare maintenant gratuitement les Joy-Con touchés par les soucis de Joy-Con drift, même s’ils ne sont plus sous garantie.

La Switch OLED est la meilleure version de la console, mais elle ne justifie pas vraiment un upgrade si vous possédez déjà une Switch originale. On vous explique cela plus en détail dans notre test de la Nintendo Switch OLED.



au meilleur prix ? Où acheter La Nintendo Switch OLED au meilleur prix ?

Par ailleurs, si votre budget est plus restreint, vous pouvez toujours vous procurer la Switch classique, vendue généralement 60 euros de moins que la nouvelle version OLED.

Globalement, l’achat d’une Switch se justifie simplement par le catalogue de jeux Nintendo, auquel il est difficile d’accéder sans la console de la firme de Kyoto. Si vous voulez jouer à Zelda, Pokémon, Mario ou encore Splatoon… il vous faudra une Switch.

Nintendo Switch Lite Une Switch uniquement portable

Si vous ne souhaitez pas jouer sur un téléviseur aux jeux Switch, sachez qu’un modèle « Lite » est aussi disponible. Cette nouvelle version a la particularité de laisser de côté la dimension hybride pour ne se concentrer que sur l’expérience en mode portable. De ce fait, il est impossible de la connecter à un téléviseur ou de décrocher les manettes aux extrémités.

Cela lui permet d’être plus solide et plus légère sans les châssis sur les côtés qui accueillent normalement les Joy-Con, mais aussi plus compacte grâce à son écran de 5,5 pouces (contre 6,2 pouces sur le modèle classique). Enfin, elle profite également de l’autonomie améliorée des nouveaux modèles de Switch de 2019, estimée à 6 heures selon votre utilisation.

L’intérêt ? Profiter tout simplement de l’immense catalogue de la console en économisant une centaine d’euros par rapport au modèle classique. Il faut néanmoins prendre en compte que tous les jeux ne seront pas compatibles, notamment ceux qui utilisent ardemment la détection de mouvement.



au meilleur prix ? Où acheter La Nintendo Switch Lite au meilleur prix ?

Vous hésitez sur le modèle de Switch à choisir ? Rendez-vous sur notre article « Quelle Switch choisir ? ». Pour voir quelles sont les meilleures manettes disponibles pour jouer à la Switch, c’est par ici.

Valve Steam Deck Un possible challenger ?

S’il y a bien un acteur que l’on n’attendait pas dans l’univers du jeu mobile, c’est bien Valve. La compagnie derrière Steam (et l’iconique Half Life — on attend d’ailleurs toujours le troisième volet, Gabe…) était en effet plus concentrée sur les gros PC et la VR de salon.

Avec ses faux airs de Game Gear, la Steam Deck est donc un véritable petit PC portable adoptant un format console. Si cela vous dit quelque chose, c’est normal : le concept revient très régulièrement depuis la GP2X il y a maintenant plus de 18 ans.

Dans sa construction, Valve a fait le choix d’un produit plutôt massif. Elle ne sera pas forcément simple à transporter à moins de prévoir un sac à dos dédié en plus de sa sacoche. La console propose beaucoup de moyens d’interactions pour offrir une large variété de gameplay. La construction n’est pas pleinement satisfaisante puisque le choix des matériaux fait plutôt « cheap » ce qui ne donne pas de réelles garanties sur la solidité à long terme.

En termes de performances, l’APU AMD est basé sur un processeur Zen 2 4 cœurs avec une puce graphique RDNA 8 Compute Unite. Il est possible de faire tourner quelques titres comme Doom Eternal ou bien même Elden Ring. Tous les titres du catalogue Steam fonctionnent, mais la machine avait tendance à beaucoup souffler. Une mise à jour déployée semble régler ce problème. L’autonomie permet quant à elle un usage entre 2 et 5 heures.

Soyons clairs, il est difficile de recommander le Steam Deck au grand public. La machine est surtout destinée aux personnes capables de bidouiller et de réparer des éléments. Pour le reste, nous vous recommanderons l’attente d’une nouvelle génération. Le prix du Steam Deck commence à 419 euros et grimpe jusqu’à 679 euros. Notre test complet de la machine est disponible à la lecture.



au meilleur prix ? Où acheter La Valve Steam Deck au meilleur prix ?

Asus ROG Ally Conforte et performances dans la poche

Asus vient marcher sur les platebandes de Valve avec une console portable, la ROG Ally. Avec un design réussi, une prise en main exemplaire, un bel écran et des performances satisfaisantes, Asus a réussi son pari pour cette première mouture.

La console est étonnamment compacte, proche d’une Switch OLED, et affiche un poids contenu (608 grammes). La prise en main est bonne, la disposition des boutons, gâchettes et sticks aussi. L’écran tactile de 7 pouces LCD (1920 x 1080 pixels) supporte un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz qui fait beaucoup de bien.

Grâce à la présence de Windows, vous avez accès à tous vos stores, notamment Steam, mais aussi le Xbox Game Pass ou encore l’Epic Store. Vous pouvez donc avoir tous vos jeux PC dans la poche. Et les performances sont bien là, car la plupart des jeux tourneront à 60 fps grâce à la puce Z1 Extreme d’AMD.

La console portable d’Asus a deux principaux points faibles : l’autonomie, qui peut vite se réduire à peau de chagrin (1 heure) en mode Performances sur un jeu un peu exigeant, et l’optimisation de Windows pas encore au point.

Reste qu’Asus signe un excellent premier essai qui plaira aux passionnés. Si vous voulez notre avis complet, rendez-vous sur le test de l’Asus ROG Ally sur Frandroid.



au meilleur prix ? Où acheter L' Asus ROG Ally au meilleur prix ?

La Logitech G Gloud

Au rayon des nouveaux constructeurs qui se lancent dans la danse des consoles portables, on citera aussi la Logitech G Cloud… qui n’est malheureusement pas une immense réussite, sans être mauvaise non plus.

Cette petite console portable a été intégralement pensée pour le cloud gaming, et elle tourne globalement bien, étant facile à utiliser et très endurante. On regrettera cependant l’absence d’écran OLED, de 5G et des contrôles globalement pas très agréables. Mais c’est surtout son prix qui la rend assez peu intéressante. En améliorant sa copie sur une future itération à venir, Logitech aurait cependant une carte à jouer et une place à prendre dans le futur. Retrouvez son test complet pour en savoir plus.



au meilleur prix ? Où acheter La Logitech G Cloud (2022) au meilleur prix ?

Tout savoir avant d’acheter sa console de jeux

Quelles sont les trois grandes consoles du moment ?

Le marché des consoles est dominé par trois géants depuis de nombreuses années : Nintendo, Sony, et Microsoft. Ils conçoivent respectivement la Nintendo Switch, la PS5, et la Xbox Series X et S. Avec la sortie récente de ces deux dernières en 2020, la Switch commence à accuser un peu son âge. Elle a cependant toujours pour elle sa fonction hybride ainsi que le catalogue Nintendo, unique.

Quoi de neuf sur les consoles de nouvelle génération ?

Sur le fond, la PS5 et la Xbox Series X sont remarquablement proches. Toutes deux sont construites autour d’un combo processeur et circuit graphiques conçus par AMD. L’architecture générale demeure du x86, ce qui facilite grandement le développement multiplateforme et la rétrocompatibilité avec la génération précédente.

Sans rentrer dans les détails techniques, on notera quelques points particulièrement intéressants pour les joueurs.

Le premier est l’abandon des disques durs à plateau en faveur de SSD utilisant un bus PCI-Express. Couplé à quelques astuces pour ce qui est de la décompression des données, cela se traduit par des temps de chargements fortement réduits. Dans nos tests, ils ont été divisés par dix sur certains titres. Autant dire que le bon vieil écran de chargement semble bien être en voie de disparition.

Les deux consoles adoptent également le HDMI 2.1. Outre une résolution maximum plus élevée (on monte jusqu’au 8K…), cette nouvelle norme apporte des raffinements jusqu’ici réservés au PC. On a ainsi droit à un basculement automatique du téléviseur en mode basse latence, mais aussi au VRR (variable refresh rate).

Derrière ce terme barbare se cache un ajustement automatique de la fréquence de rafraichissement de l’écran en fonction du nombre d’images par secondes du téléviseur. En bref : plus de déchirement de l’image et une impression de fluidité fortement renforcée. Seul bémol, ces fonctions sont réservées aux TV compatibles HDMI 2.1.

Quels sont les critères à étudier avant de choisir sa console ?

Il est important de réfléchir aux jeux auxquels on souhaite jouer avant d’acheter une console, car le catalogue peut énormément varier d’une machine à une autre. On retrouvera par exemple les jeux les plus populaires sur les consoles de salon appartenant à Sony et Microsoft plutôt que chez Nintendo (Call Of Duty, Forza, Assassin’s Creed, Grand Theft Auto, FIFA, God of War…). À l’inverse, la firme de Kyoto profite de nombreuses exclusivités issues de ses licences maison (Mario, Pokémon, Zelda…) que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Vous voulez jouer en ligne avec vos amis ? Dans ce cas, il vous faudra sans doute posséder la même plateforme que vos proches, car le cross-platform est extrêmement rare aujourd’hui encore. Par ailleurs, si vous aimez jouer à plusieurs dans le même salon, la Switch est toute indiquée, étant une des rares consoles à se focaliser sur le multijoueur local. Elle est ainsi toute indiquée pour les familles. Si vous cherchez une console pour votre enfant, jetez un œil à notre guide dédié à cette question.

Il vous faudra aussi faire attention aux fonctionnalités des consoles. Certaines permettent de jouer en 4K, d’autres de lire des Blu-ray ou encore de faire office de hub multimédia.

Enfin, le critère du prix est bien entendu important, une Switch ne se trouvant pas au même tarif qu’une PS5. De plus, il vous faudra composer avec la disponibilité des différentes consoles. Restez à l’affut !

Si vous recherchez encore plus de mobilité, de nombreux accessoires existent pour pouvoir profiter d’une expérience gaming sur smartphones et tablettes.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.