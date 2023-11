On a testé la PS5 Slim : faut-il craquer pour ce nouveau modèle ?

Sony a dévoilé le 11 octobre dernier un nouveau modèle pour sa PlayStation 5, une console tout aussi puissante, mais plus compacte que le modèle sorti en 2020.

Que vaut cette PS5 ? Est-elle vraiment aussi Slim que ça ? Nous avons pu la prendre en main à l’aube de sa sortie officielle le vendredi 24 novembre 2023, voici nos impressions.

Une cure d’amincissement

Cette nouvelle PlayStation 5 est la version Slim de la console standard sortie en 2020 dans le commerce. Plus compacte et surtout moins lourde, elle s’affine à tous les niveaux. Côte à côte, la différence n’est pas si drastique qu’elle a pu l’être avec les PS2 ou PS4 Slim.

Niveau dimension, on passe ainsi de 390 x 104 x 260 mm à 358 x 96 x 216 mm pour la version avec lecteur et de 390 x 92 x 260 mm à 358 x 80 x 216 mm pour la version digitale. Dans les faits, la console perd quelques centimètres çà et là sans pour autant vous faire gagner une place énorme à côté de votre TV ou écran.

Cette différence de taille se ressent niveau poids avec une console bien plus légère : 3,2 kg pour la version avec lecteur contre 4,5 kg pour la version de lancement et 2,6 kg pour la version Digitale contre 3,9 kg pour la version de lancement. Sony a considérablement allégé son châssis au fil des versions et s’est encore surpassé ici.

Un étrange nouveau design

Petite évolution sur le design, la console affiche désormais une rainure au deux tiers supérieurs de la console, sur les deux versions. Celle-ci permet notamment de séparer, et retirer, le lecteur de disque de la console, mais lui permet aussi de se démarquer de sa grande sœur. On regrette cependant cette double texture matte / brillante qui déséquilibre selon nous son aspect.

La console est livrée avec deux supports en plastiques à fixer sur la partie inférieure de la console pour la positionner à l’horizontale. Si esthétiquement, leur aspect un peu cheap détonne avec le reste de la console, ils ont le mérite d’être simples à mettre en place et de rendre la console stable. On aurait cependant préféré un système intégré à la machine, qui pourrait se déplier par exemple à l’instar de la Nintendo Switch. Ou plus simplement le socle du modèle précédent de la PS5. On a vu mieux donc.

À noter que Sony propose un support optionnel à 29,99 euros pour faire tenir la console à la verticale. Celui ne nous a pas encore fourni par le constructeur, mais selon notre première mise en main, ce support nous semble ici vendu pour des raisons esthétiques plus que pratiques, tant la console est déjà stable sans.

Une mise à jour de stockage bienvenue

Mais s’il y a bien un aspect sur lequel cette nouvelle PS5 ne s’affine pas, c’est son stockage. Si l’ancienne console offrait 825 Go, dont 664 Go exploitables à cause de l’OS, la nouvelle version embarque un véritable stockage de 1 To. Une fois la console initialisée, vous avez ainsi le droit à 822 Go d’espace libre pour vos jeux, soit un gain de 158 Go. Non négligeable vu la taille des jeux de nos jours.

Le lecteur de disque

La grande nouveauté de cette PlayStation 5 version Slim est son lecteur de disque amovible sur la version de base de la console. Celui-ci s’enlève sans peine en retirant d’abord le cache au-dessus du lecteur et en surélevant ce dernier sur l’un de ses côtés pour le débrancher.

Nul besoin de dévisser quoique ce soit, le processus consiste à clipser et déclipser les différents éléments en seulement quelques secondes. Si vous choisissez la version Digitale de la console à 449 euros, le lecteur pourra être acheté séparément pour 119,99 euros. Soyez donc sûr de votre achat, car vous y perdrez au change.

Comme nous l’avons vu ces dernières semaines, ce lecteur de disque doit être enregistré en ligne via la PS5 afin de fonctionner. Il s’agit là d’une protection DRM maintenant répandue sur tous les lecteurs Blu-ray qui exploitent une clé de déchiffrement AACS pour empêcher la lecture de disques dits pirates.

Le lecteur pourra être remplacé très facilement en cas de dysfonctionnement et il sera d’ailleurs possible d’enregistrer un lecteur de disque sur une PS5 et l’installer sur une autre console sans souci. Le caractère modulaire de la machine va donc dans le sens de sa réparabilité.

Si les ventes de PlayStation 5 avec lecteur sont toujours supérieures à la version sans lecteur, on imagine bien Sony reprendre ce système pour sa future PlayStation 6.

Le tout USB-C en façade

La nouvelle PS5 propose enfin deux ports USB-C en façade, à la place du combo USB-C / USB-A de l’ancienne version. La connectique à l’arrière de la console reste la même, même si resserrée sur une plus petite zone. Vous y retrouverez les deux ports USB-A classiques avec un port Ethernet, HDMI et enfin d’alimentation.

Bruit et refroidissement

Comme à chaque mise à jour de son châssis, ce nouveau modèle de PS5 intègre un système de refroidissement légèrement plus compact avec de plus petits dissipateurs. La machine embarque la même puce que la dernière version, à savoir l’Oberon Plus gravé en 6 nm, qui offrait déjà à l’époque une consommation 10 % inférieure par rapport au châssis précédent.

Selon nos tests, la console n’est pas forcément moins bruyante en pleine charge, elle l’est en tout cas d’une autre manière, plus aiguë à notre sens, mais pas plus audible.

Faut-il craquer pour cette nouvelle PlayStation 5 « Slim » ?

Il faut savoir que ce nouveau modèle de PS5 remplace l’ancien dans le commerce, il ne s’agit pas d’une déclinaison comme l’éventuelle future « Pro » qui fait l’objet de rumeurs depuis des mois maintenant.

Si Sony a longtemps rechigné à parler de « Slim » dans sa communication, elle assume ici le sobriquet, même si dans les faits, on reste déçu par cet affinage tout relatif. La console est plus petite de quelques centimètres, mais reste toujours aussi imposante. Elle est cependant bien plus légère en comparaison, perdant plus d’un kilo sur les deux modèles. C’est toujours ça de pris.

Les possesseurs d’une PS5 de base ne devraient en théorie ne pas être tentés par ce nouveau modèle qui ne change en rien les performances de la machine, seulement son volume ainsi que quelques mises à jour ergonomiques.

Mais si vous possédez une console au châssis vieillissant (numéro de modèle commençant par CFI-1000 par exemple) et au bruit de plus en plus gênant, alors il pourrait être envisageable de profiter des offres de reprises de certains magasins pour se procurer cette nouvelle PS5 à moindre coût. Rappelons une nouvelle fois que Sony pourrait aussi proposer une PlayStation 5 Pro à la fin de l’année 2024. Il serait donc également raisonnable de patienter si vous avez déjà embarqué sur cette génération.



