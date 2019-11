Envie de changer de téléviseur pour passer à la 4K / UHD, donner une nouvelle dimensions à vos films ou jeu avec une dalle OLED ou QLED, mais vous ne savez pas vers quel modèle vous diriger ? Que ce soit chez Samsung, LG, Sony ou ailleurs, Retrouvez notre sélection des meilleurs téléviseurs dans toutes les tranches de prix.

Les téléviseurs 4K / UHD et HDR sont devenus la norme en 2019, mais le marché n’est pas pour autant moins divers qu’auparavant. L’arrivée de plusieurs technologies de dalles, telles que l’OLED et le QLED, sont venus s’ajouter au traditionnel LCD avec rétroéclairage par LED. Vous retrouverez ci-dessous notre sélection des meilleures TV du marché, toutes catégories confondues, en fonction de leur prix. Si c’est avant tout une diagonale que vous recherchez, nous vous renvoyons vers nos guides par taille d’écran :

LG C9 : notre recommandation

Avec ses téléviseurs OLED, LG s’est imposé comme la marque de référence en matière de téléviseur haut de gamme. On le sait, la technologie est particulièrement adaptée pour le cinéma grâce à ses noirs absolus et donc un contraste infini. LG propose quatre gammes de TV OLED, les séries B, C, E et W « Signature ». Ce sont les modèles milieu de gamme que nous recommandons pour leur équilibre de prix. C ou E, les deux sont techniquement identiques, mais possèdent des designs légèrement différents. La C9 étant moins chère, c’est celle que nous recommandons.

Elle succède au C8 qui s’est imposé comme le téléviseur OLED de référence en 2018, le C9 ne change pas la donne : c’est aujourd’hui le choix naturel pour qui veut une TV OLED 4K HDR. Par rapport à sa devancière, elle gagne un processeur de traitement d’image alpha 9 (α9) de deuxième génération, dopé à l’intelligence artificielle. En pratique, cela signifie surtout un traitement d’image qui s’adapte en fonction du contenu et une interface légèrement plus véloce.

Les autres nouveautés de cette C9 sont à chercher au niveau du logiciel avec la prise en charge de Google Assistant ou d’Alexa, mais aussi de Homekit d’Apple ainsi qu’une refonte partielle de l’interface de WebOS. Elle est également compatible AirPlay 2, intègre des connecteurs HDMI 2.1 et eARC pour Dolby Audio. Les joueurs apprécieront la comptabilité G-Sync ainsi qu’un mode jeu qui fait tomber l’input lag à moins de 15 ms, le plus bas du marché. Bref, c’est tout bon pour ce C9 qui est paré pour l’avenir.

Pourquoi recommande-t-on le LG C9 ?

Le téléviseur OLED par excellence

4K / HDR10 / Dolby Vision et Audio

Une connectique complète et parée pour l’avenir

Idéale pour les jeux vidéo

La TV LG OLEDC9 est disponible en 55 pouces…

… ainsi qu’en 65 pouces

LG B8 : l’alternative OLED un peu moins chère

Si vous souhaitez un téléviseur OLED, mais que vous souhaitez limiter les dépenses, le LG B8 devrait vous satisfaire. Ce téléviseur n’est pas aussi complet que la série 9, et à fortiori du C9, mais vous conservez une excellente dalle OLED 4K conçue et calibrée par LG, et c’est bien l’essentiel. Si vous venez d’un téléviseur LCD full HD, croyez-nous, vous serez bluffé.

C’est d’autant plus vrai que ce modèle est déjà compatible HDR 10. La B8 reste également connectée avec et tourne sous WebOS. Vous perdez en revanche les connecteurs HDMI 2.1 et un peu de luminosité maximale. Le processeur de traitement d’image est également moins performant. Ceci étant, l’ensemble est déjà de très bonne facture.

Pourquoi recommande-t-on cette TV ?

Une belle dalle 4K made in LG

Compatible avec la majorité des formats HDR

Un prix plus doux (pour de l’OLED)

Comme la C9, cette TV est disponible en 55 pouces et 65 pouces.

Samsung QExxQ6xR : Le choix en QLED

On l’aura compris, aujourd’hui c’est la technologie OLED qui domine pour obtenir la meilleure qualité d’image. La technologie QLED, sorte de version améliorée du LCD ne démérite toutefois pas et surpasse même l’OLED sur quelques points, notamment la luminosité maximale au prix d’un contraste inférieur. En l’absence de téléviseurs OLED moins de 55 pouces, c’est également la technologie qui offre le meilleur rendu sous cette diagonale. Plusieurs marques proposent aujourd’hui des dalles QLED, mais c’est Samsung, à l’initiative de la technologie, qui commercialise les meilleures.

Le coréen propose plusieurs gammes de téléviseurs QLED, mais on recommandera plutôt de choisir les modèles de la série xxQE6xR qui représentent l’entrée de gamme QLED. Les modèles supérieurs étant plus proches des prix de TV OLED de même taille, il vaut mieux se tourner vers ces derniers… exception faite de quelques modèles de série 70 lors de promotions.

Les téléviseurs de la gamme proposent Ultra HD et HDR 10+. Ils ont également le mérite de s’accompagner d’une télécommande simplifiée avec un micro pour discuter avec Alexa ou Google Assistant. Ces modèles 2019 possèdent enfin un mode jeu amélioré, ce qui en fait également une excellente option pour les jeux vidéo.

Pourquoi choisir un Samsung QExxQ6xR ?

Le QLED, c’est mieux que le LCD de base

Des écrans plus lumineux

La télécommande simplifiée et l’interface Samsung

Les Samsung xxQ6xR commencent sous la barre des 800 euros pour le modèle 43 pouces, il sont également disponibles en 49, 55 et 65 pouces.

Série « The One » de Philips : le bon rapport qualité/prix

Vous l’avez compris, OLED et QLED sont globalement ce qu’il se fait de mieux en matière d’image, mais les prix sont forcément plus élevés. Si vous cherchez surtout un téléviseur polyvalent, mais plus abordable : nous recommandons la série The One de Philips, numérotée xxPUS7354. C’est actuellement le bon choix pour les personnes en quête du meilleur rapport qualité/prix.

La série se contente forcément de dalle LCD, mais ces dernières font tout : 4K / UHD ainsi que les normes HDR 10+ et Dolby Vision. La dalle est rétroéclairée par LED avec du Micro Dimming pour assombrir un peu plus les noirs et donc gagner un peu en contraste. À l’intérieur vous trouverez un processeur P5 de 1re génération, réputé pour son Uspcaling.

Android TV oblige, « The One » se connecte à Internet via WiFi ou Ethernet et vous pouvez faire appel à Google Assistant grâce à la télécommande qui dispose d’un micro. La série profite également de la technologie Ambilight sur trois côtés pour vous plonger encore plus dans l’ambiance de votre film si vous le souhaitez. C’est un supplément que l’on apprécie, mais vous pourrez le désactiver.

Pourquoi choisir « The One » ?

C’est un téléviseur très bien équilibré

La technologie Ambilight

Android TV

La gamme The One de Philips « The One » est très complète avec des téléviseurs allant de 43 à 75 pouces.

Petit prix : Samsung UExxRU7025

Si vous cherchez des propositions à petit prix, vous aurez l’embarras du choix et il existe des dizaines de marques aux qualités inégales. On vous recommande de faire confiance à principalement trois marques : Samsung, LG ainsi que TCL dans une moindre mesure. Sans surprise, il s’agit des fabricants les plus célèbres qui arrivent à transposer sur leur modèle d’entrée de gammes leur expertise.

Bien évidemment, vous ferez des concessions sur la qualité d’image, les fonctionnalités annexes. À titre d’exemple, nous vous recommandons le Samsung UExxRU7525 qui existe dans les 4 diagonales les plus populaires 43, 50, 55 et 65 pouces. Mais sachez qu’à ce niveau de prix, LG et TCL proposeront une qualité similaire.

Le Samsung UExxRU7025 en bref

Un téléviseur 4K UHD et HDR à petit prix

Tout en simplicité

Mais avec Tyzen OS pour plus de confort

FAQ

Quels sont les points importants à regarder avec d’acheter un téléviseur ?

Avant l’achat d’un téléviseur, il est important de vérifier plusieurs paramètres. Le premier est évidemment la diagonale de l’écran afin de trouver celle qui correspondra le mieux à votre logement. Il faut également veiller à la technologie de la dalle. Nous vous expliquons tout cela et bien d’autres choses dans notre guide dédié pour bien acheter son téléviseur.

Quelles sont les marques de confiance ?

Le marché des téléviseurs est composé de nombreuses marques, mais les fabricants historiques de téléviseurs restent de manières générales ceux dans lesquels on peut avoir confiance : Sony, LG, Samsung et Philips en tête. Certains constructeurs chinois arrivent également à proposer régulièrement des produits intéressants comme TCL.