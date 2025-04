Test du TV LG OLED55G5 2025 : des qualités vraiment très impressionnantes

Voici le test de l’un des prétendants au titre de meilleur téléviseur en 2025. La série G5 se situe en haut de gamme chez LG avec sa dalle White-OLED de nouvelle génération. Elle veut offrir le meilleur rapport qualité prix de sa catégorie. Pari réussi ? La réponse et bien plus dans notre test complet.

Annoncés début 2025 au CES de Las Vegas, les téléviseurs LG OLED G5 sont déclinés en 48, 55, 65, 77, 83 et 97 pouces. Ils viennent succéder à l’excellente série G4 et continuer de proposer une qualité d’image exceptionnelle. Plus lumineuses que la série C5, correspondant au milieu de gamme, les TV LG G5 profitent d’une dalle utilisant une nouvelle technologie.

Fini le filtre de microlentilles qui boostait la luminosité, LG Display est passé de 3 à 4 couches pour ses diodes électroluminescentes, via la technologie Primary RGB Tandem, voulant ainsi offrir non seulement une luminosité supérieure via la technologie Brightness Booster Ultimate mais également un gain sur la colorimétrie ainsi qu’une baisse de la consommation. Cette dalle vient directement en concurrence face à la technologie QD-OLED développée par Samsung Display et que l’on peut trouver sur les séries S95D de 2024 et S95F de 2025.

En outre, ce téléviseur est doté du nouveau processeur α11 AI 4K Gen2 pour l’optimisation des couleurs, entre autres. Il est aussi compatible avec les formats HDR10 et Dolby Vision ainsi que Filmmaker Mode pour tous les types de contenus, y compris Dolby. Ajoutez à cela le support d’une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz pour les joueurs, la présence de 4 entrées HDMI 2.1 et la prise en charge des dernières technologies d’optimisation pour les jeux vidéo, comme sur la série Samsung S95F. Alors que vaut cette nouvelle série ? Est-ce la référence ultime ? En voici nos impressions complètes.

LG OLED55G5 Fiche technique

Modèle LG OLED55G5 Dimensions 1222 mm x 703 mm x 27,2 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 55 pouces Compatible HDR HDR10, Dolby Vision Ports HDMI 4 Compatible Surround Dolby Atmos Nombre de haut-parleurs 5 Puissance des haut-parleurs 60 watts Sortie audio Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) webOS Assistant vocal Google Assistant, Amazon Alexa, LG ThinQ Efficacité énergétique E Fiche produit

Le test a été réalisé sur un téléviseur LG OLED55G5 qui a été prêté par la marque

LG OLED55G5 Design, conçu pour une installation murale mais pas obligatoire

Le téléviseur LG OLED55G5 2025 est l’un des modèles haut de gamme de cette série. Au-dessus, il y a la série M5 qui a pour vocation à être accrochée au mur, embarquant exactement la même dalle, avec les mêmes technologies mais livrée avec un boîtier d’électronique et de connectiques externe. Les modèles G5, exactement comme les précédents LG des séries G, sont conçus pour un montage mural.

Ainsi, le fabricant ne livre pas de pied dans le carton de l’appareil, mais propose, à la place, un support de fixation pour l’accrocher au mur. Ce téléviseur adopte donc logiquement un design « Gallery » ultra-fin qui lui permet de s’intégrer parfaitement à votre intérieur comme un tableau. Pour ceux qui préfèrent une installation sur meuble, un pied est disponible en option.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Celui-ci permet deux positions en hauteur. Ainsi, au plus bas, l’écran est surélevé de 3,5 cm et au plus haut de 8 cm, ce qui, dans ce dernier cas, laisse de quoi installer une barre de son devant. Le pied a une largeur de 48,5 cm et comptez sur 26 cm de profondeur.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’intégralité du châssis est en matériaux premium reflétant une qualité haut de gamme, en cohérence avec son prix. On peut dire qu’il est vraiment fin, grâce à l’utilisation de la technologie OLED synonyme d’une épaisseur plus contenue que les modèles LCD.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Toutefois, notez que la série M5 est encore plus fine étant donné qu’elle profite d’un boîtier externe pour l’électronique et les connectiques. Ici, comptez sur une épaisseur de 2,7 cm. La qualité de fabrication du téléviseur est excellente et notre modèle de test ne souffrait d’aucun défaut après un examen minutieux.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le design Gallery permet d’installer le téléviseur affleurant au mur grâce à son support spécifique inclus. Pour une installation sur un meuble, il faudra acquérir le pied en option.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

LG OLED55G5 Connectiques, il y a tout ce qu’il faut encore une fois

Exactement comme sur les séries précédentes, celle-ci conservent l’intégralité des connectiques proposées par la marque et d’ailleurs qui ne valent pas nécessairement que pour les modèles haut de gamme, car les modèles plus abordables profitent également de tout ce qu’il faut. Concernant les connectiques, à l’image du Samsung S95F, son principal concurrent, ce téléviseur propose quatre entrées HDMI 2.1 supportant les fonctions VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode).

Les normes QMS (Quick Media Switching) et QFT (Quick Frame Transport) sont prises en charge pour, respectivement, changer automatiquement la fréquence d’image pour une expérience plus fluide et pour réduire la latence pour des jeux sans décalage.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La prise HDMI 2 permet le retour audio vers une barre de son via la technologie eARC. Il y a aussi une prise Antenne et une autre pour le satellite, le cas échéant. Notez également la présence de prises USB pour lire des contenus multimédias depuis une clé USB ou un disque dur externe. Il y a un port Ethernet et une sortie audio optique.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur est compatible Wi-Fi et Bluetooth 5.3. Le système est compatible AirPlay 2 et Chromecast, ce qui permet d’envoyer des contenus audio ou vidéo depuis un appareil mobile iOS ou Android. Il permet le contrôle des objets connectés via Google Home, LG ThinQ et supporte le protocole Matter et Apple Home. On salue une nouvelle fois la connectivité très complète.

Un petit mot sur le marquage de l’écran qui peut arriver sur certains téléviseurs OLED. Pour pallier cela, LG propose des fonctionnalités de maintenance de la dalle. Elles sont disponibles au sein des paramètres de l’appareil. Un écran de veille est déclenché automatiquement après 2 minutes d’inactivité.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

C’est le même principe qui est utilisé chez les autres marques avec des délais plus ou moins longs. En outre, on peut également compter sur une fonction (à activer ou non) qui permet de décaler l’image de quelques pixels, là aussi pour limiter la persistance des images à l’écran. Notez aussi que le processeur est capable de détecter l’affichage de logo à l’image et d’y réduire localement l’intensité lumineuse pour protéger la dalle de tout risque de brûlure.

La télécommande, élégante et intuitive

Si le design et les connectiques ne changent pas en 2025 par rapport aux précédentes générations, la révolution vient de la télécommande. Celle-ci est donc nouvelle et repensée. Certains l’aiment déjà et d’autre moins. Ce qui ne change pas, c’est la fonction gyroscopique (Magic Remote) qui permet de pointer un élément à l’écran pour pouvoir le sélectionner. La touche circulaire qui permet de déplacer dans les menus, le cas échéant, est également conservée avec sa molette centrale crantée pour changer rapidement de chaînes, par exemple.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sinon, le design est bien différent. Finit les rondeurs et bonjour le côté très rectangulaire de l’accessoire avec des coins arrondis malgré tout. Elle est plate aussi bien à l’arrière qu’à l’avant, ce qui est aussi différent par rapport aux précédents modèles qui étaient bombés et creusés par endroit afin d’offrir une excellente prise en main. Ici, on est plus sur un design « classique ». Malheureusement, la nouvelle télécommande qui accompagne les TV 2025 de LG n’est pas rétroéclairée.

La gestion du volume et le passage d’une chaîne à une autre passe par des boutons à bascule, comme sur les télécommandes Samsung ou Philips. Pour mettre en sourdine, pas de pression comme sur ces dernières, mais il faut maintenir le bouton basculé vers le bas. Plusieurs plateformes de streaming bénéficient de touches dédiées : Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, LG Channels et Amazon Alexa.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Si les autres touches sont assez classiques, la touche AI est nouvelle. Celle-ci permet de lancer l’interface d’intelligence artificielle du téléviseur.

LG OLED55G5 L’image, une qualité réellement impressionnante

Le téléviseur LG OLED55G5 bénéficie donc d’une dalle capable d’afficher une image avec une définition Ultra HD embarquant la technologie OLED Evo. Rappelons que les séries G4 et M4 étaient dotées d’un panneau OLED avec un filtre de microlentilles (MLA Micro Lens Array) permettant de booster la luminosité. Cette année, c’est fini le MLA. LG Display a placé une 4e couche de diodes électroluminescentes sur les 3 déjà existantes. Cette technologie est baptisée Primary RGB Tandem. Elle est présente sur les modèles 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Les TV de 48 et 97 pouces proposent des luminosités moindres car le premier a une organisation légèrement différente de ses pixels et le second utilise une technologie distincte (d’où leur association avec ce que LG appelle Brightness Booster contrairement au Brightness Booster Ultimate des autres modèles).

OLED Primary RGB Tandem Panel // Source : Sylvain Pichot / France

Contrairement à l’architecture antérieure qui utilisait une couche rouge/vert/jaune entre deux couches bleues, cette quatrième génération intègre des couches indépendantes : une rouge, une verte et deux bleues.

Cette configuration permet d’augmenter la luminosité de 33% par rapport à la génération précédente, selon la société. Sur le papier, les performances annoncées sont assez remarquables puisque LG Display communique sur une luminosité maximale de 4000 cd/m² en blanc et 2100 cd/m² pour les couleurs, soit une amélioration de 40% de la luminosité colorimétrique. En outre, l’efficacité énergétique n’est pas en reste puisque la consommation diminue de 20% sur un panneau 65 pouces, toujours d’après LG Display.

Cette luminosité accrue permet aussi au téléviseur de mieux lutter contre l’éclairage ambient de la pièce, qu’il soit naturel ou artificiel. En outre, notez également l’intégration d’un nouveau processeur. Baptisé Alpha 11 AI 4K Gen2, il est proposé sur les Séries G5 et M5. Il est là pour optimiser la qualité d’image, servir l’intelligence artificielle et booster la luminosité à travers ce que LG appelle la technologie Brightness Booster Ultimate.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez que le téléviseur de 97 pouces de la série G5 ne propose pas cette technologie. Idem pour tous les modèles de la série C5 qui est donc moins lumineuse (technologie Brightness Booster).

La dalle 10 bits est capable d’afficher une définition Ultra HD 120 Hz et même jusqu’à 165 Hz. Le filtre antireflet est similaire à celui de la série G4. Il arrive à distiller quelques petites sources de lumière, mais il est très loin de pouvoir rivaliser avec celui des séries S95D et S95F de Samsung qui est vraiment exceptionnel dans ce domaine. En effet, ce dernier permet de regarder des programmes en plein après-midi même avec de larges baies vitrées, ce qui est très délicat avec les modèles LG (et de toutes les autres marques).

Concrètement, sur ce téléviseur de 65 pouces, on peut apprécier des noirs parfaits et une absence totale de blooming, caractéristique des TV OLED.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les angles de vision de ce téléviseur sont vraiment excellents même s’il reste très légèrement en retrait rapport à ceux des TV embarquant la technologie QD-OLED (Samsung et Sony). On peut apprécier une fluidité parfaites des images avec des séquences qui sont reproduites à l’écran de manière extrêmement précise.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La colorimétrie est vraiment excellente sur ce téléviseur. On peut notamment profiter d’une extrême fidélité des couleurs ainsi que d’une parfaite gestion des zones les plus lumineuses par rapport à des parties de l’image qui sont plus sombres. Chaque détail est parfaitement visibles. Les scènes du film Alpha sont extrêmement bien reproduites. C’est également le cas dans le film Pan. Ces deux longs-métrages exigeants mêlent de nombreux plans avec des petites parties très lumineux avec d’autres qui le sont beaucoup moins.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour l’image, LG propose toujours les mêmes modes d’image que chacun appréciera : Image personnalisée, Vif, Standard, Accueil Cinéma, Cinéma, Filmmaker, Optimiseur de jeu. Rajoutons les modes Expert pièces sombres et Expert pièces lumineuses pour les contenus SDR. Rappelons que le mode d’image Personnalisé permet à chacun de choisir parmi une sélection d’images des réglages selon ses préférences.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

À vous de voir ce que vous aimez mais comme sur les autres modèles, celui qui permet d’obtenir le meilleur rendu « cinéma » est le mode Filmmaker. Les images profitent alors de la chaleur souhaitée par le réalisateur et d’une colorimétrie des plus fidèles.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme la concurrence, chez Panasonic, Philips, Sony ou encore Samsung, pour les modèles OLED et certaines séries haut de gamme, les TV LG G5 embarquent un capteur de luminosité qui adapte automatiquement celle de la dalle pour optimiser l’image en fonction des conditions d’éclairage de la pièce.

LG OLED55G5 Les mesures, sondes à l’appui

Avec le mode d’image Filmmaker et les capteurs de luminosité désactivés, nous avons constaté une excellente fidélité des couleurs. En effet, nous avons relevé un Delta E moyen de 0,79, ce qui est bien inférieur au seuil de 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et celle qui est demandée. C’est un record car nous n’avions jamais mesuré une telle fidélité des couleurs sur aucun autre téléviseur, quelle que soit la technologie d’affichage utilisée. La température moyenne des couleurs est idéale avec une valeur à 6493 K (valeur cible à 6500 K) avec extrêmement peu de dérives chromatiques. Le graphique est un modèle du genre. En outre, le gamma est très aussi extrêmement bien géré pour produire des images assez lumineuses lorsqu’il faut et moins quand c’est nécessaire. Ainsi, le gamma moyen a été relevé à 2,42 avec un excellent suivi de la ligne de référence.

L’espace colorimétrique rec.709 est couvert en totalité, voire plus (107,7%), ce qui n’est pas vraiment une surprise et permet ainsi de profiter des couleurs les plus étendues dans ce registre.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur supporte les modes HLG, HDR10 et Dolby Vision. Il fait toujours l’impasse sur le format HDR10+.

Pour les contenus HDR, là aussi, les réglages d’usine sont vraiment parfaits et il n’y a absolument rien à redire. Ainsi, pour la fidélité des couleurs, en mode Filmmaker, nous avons mesuré un Delta E moyen de 0,51, très inférieur à 3. Là aussi, c’est la première fois qu’une marque nous propose des réglages d’usine aussi précis. Le mode Cinéma n’est pas en reste avec une mesure moyenne à 0,57. Notez la très belle fidélité des blancs, une progression par rapport à la série G4.

Concernant le pic de luminosité, dans des conditions sombres, ce que nous faisons toujours pour pouvoir comparer les différentes mesures des téléviseurs, avec une mire à 10%, nous avons relevé 2412 cd/m². À ce jour, il s’agit donc du plus haut pic de luminosité mesuré sur un téléviseur OLED. Jusqu’ici, dans cette dernière catégorie, le record était détenu par le Samsung S95F avec une pointe à 2260 cd/m², selon nos mesures. Par rapport à la précédente génération, le gain est particulièrement important puisque nous avions mesuré le G4 à 1618 cd/m². Cela représente une progression de 49 % !!

La puissance n’est rien sans la maîtrise et dans ce domaine, LG fait fort avec un suivi parfait de la courbe de référence permettant de gérer au mieux les contenus les plus lumineux mais également les plus sombres. Toutefois, pour les valeurs les plus élevés, le téléviseur applique un Tone Mapping afin de ne pas gommer les détails sur les zones les plus lumineuses de l’image.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec une mire qui occupe 100 % de la surface de l’écran, nous avons relevé un pic à 376 cd/m². Là aussi, c’est bien mieux que sur la série G4 (257 cd/m²) mais moins bien que sur le téléviseur Samsung S95F (438 cd/m²). Ces mesures restent cependant bien en deçà des chiffres relevés sur les TV LCD, champions dans ce domaine.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, concernant la couverture des espaces colorimétriques, jusqu’ici, la technologie White-OLED utilisée par LG Display était assez largement battue par celle de Samsung Display avec ses dalles QD-OLED. Même si LG n’arrive pas à la hauteur de Samsung sur ce domaine, force est de constater qu’il y a un net progrès, ces valeurs plafonnant jusqu’ici. Ainsi, le domaine DCI-P3 est couvert à 99,9 % (95% pour le G4 et 99,98 % pour le Samsung S95F) tandis que l’espace BT2020, le plus exigeant est couvert à 81,57 % (73,50 % pour le G4 et 88,50 % pour le S95F de Samsung). C’est donc très bon et encore une fois, saluons la progression grâce à cette nouvelle technologie Primary RGB Tandem.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Attention, ces mesures ne sont pas valables pour les téléviseurs G5 ayant une diagonale 48 pouces.

LG OLED55G5 Un son correct mais pas vraiment à la hauteur de l’image

Pour un téléviseur qui a pour vocation d’être accroché au mur, les ingénieurs n’ont pas encore trouvé la solution afin de proposer un son à la fois puissant et spatialisé. Effectivement, vu la finesse de la dalle, difficile d’offrir de la chaleur qui nécessite de l’espace. Ici, le son est virtuellement proposé sur 11.1.2 canaux (réellement 4.2 canaux) via la technologie AI Sound Pro mais dans les faits, même si on peut reconnaître un excellent suivi des objets et une relative spatialisation, le son n’est pas à la hauteur de l’image. Pour ce faire, nous conseillons d’ajouter une barre de son et si possible avec un caisson de basses et des enceintes surround pour une immersion vraiment totale.

Nouveau, à la manière de la section des images préférées pour appliquer un mode personnalisé, il est maintenant possible de lancer l’assistant de son personnalisé. Ainsi, il y a 8 étapes au cours desquelles on choisit ses préférences audio pour qu’elles soient enregistrées et directement appliquées avec le mode adéquat.

Le téléviseur propose plusieurs technologies qui tente d’optimiser le rendu notamment l’AI Clear Sound, le Voice Remastering ainsi que le contrôle adaptatif du son et de la balance.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ici, Les dialogues sont parfaitement intelligibles, ce qui est toujours une bonne chose et on peut les mettre en avant via certaines fonctions qui sont assez pertinentes. Notez la compatibilité avec le format Dolby Atmos mais pas DTS.

LG OLED55G5 Gaming, excellent allié pour les jeux vidéo

Les téléviseurs LG se sont rapidement illustrés dans le domaine du gaming en étant les premiers modèles à proposer 4 entrées HDMI 2.1 pour satisfaire les installations les plus fournies. En outre, comme sur les autres TV précédents, on peut compter sur une compatibilité avec toutes les technologies d’optimisation AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync et le VRR (Variable Refresh Rate) permettant d’éviter le déchirement des images. La norme ALLM (Auto Low Latency Mode) est également supportée. Cela est bien entendu le cas cette année encore. Notez qu’en plus, à l’image de la série S95F de Samsung, les TV G5 prennent en charge la fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz (utile pour les PC Gaming mais pas pour les consoles de jeu car limitées à 120 Hz) avec une définition Ultra HD.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur accepte les signaux Dolby Vision à 120 images par seconde. Notez également la prise en charge de la recommandation HGiG pour un espace colorimétrique des plus étendus notamment avec des contenus HDR.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sur ce modèle, nous avons pu relever un input lag de 12,9 ms avec le mode Optimiseur de jeu activé, exactement comme la précédente génération avec le G4. Notez qu’il est toutefois possible de descendre plus bas encore en activant la fonction Renforçateur, dans les paramètres de l’Optimiseur de jeu. Ainsi, on peut atteindre 9,2 ms, exactement comme l’année dernière.

C’est l’un des input lag les plus bas du marché, le record étant détenu, toujours à l’écriture de ces lignes, par le Panasonic Z95A avec 8,9 ms. Cela représente moins d’une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran donc parfait pour ne rien louper.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme sur les précédentes, la série G5 propose un accès à différentes plateformes de jeu. Pour y accéder, il suffit de choisir la vignette Jeux depuis la page d’accueil. Le module Gaming Portal est alors disponible. Notez la possibilité de jouer à certains jeux avec la télécommande. C’était déjà le cas avec une manette en Bluetooth.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec le mode d’image Optimiseur de jeu active, nous avons mesuré un pic de luminosité de 2090 cd/m² contre 1461 cd/m² pour le LG G4 et 2300 cd/m² pour le Samsung S95F aussi en mode Jeu. Concernant la fidélité des couleurs, le Delta E moyen a été relevé à 3,95, donc légèrement supérieur au seuil de 3.

On a droit à la barre de jeux permettant d’afficher les informations sur le signal vidéo et de régler rapidement certains paramètres pour les jeux vidéo. On peut personnaliser les réglages proposés.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

LG OLED55G5 Interface, webOS avec de l’intelligence artificielle

Le système webOS continue d’animer les téléviseurs LG en version 2025.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Si la marque n’offre pas une nouvelle interface, c’est qu’elle s’est principalement concentrée sur les possibilités d’interaction avec des fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Vous avez ainsi la possibilité de faire des recherches aussi bien dans les programmes que sur Internet. En effet, l’assistant conversationnel de Microsoft, Copilot est intégré et vous pouvez lui demander tout et n’importe quoi comme on peut le faire via une application sur son PC ou son smartphone. Cette fonction est disponible gratuitement et sans limitation.

Une pression sur le bouton IA de la télécommande permet d’afficher des contenus suggérés.

On peut aussi contrôler des objets connectés

Déjà disponible sur webOS 24, le chatbot s’étoffe en fonctionnalité avec, par exemple, le fait de pouvoir demander vocalement plus de clarté dans les dialogues. Via une mise à jour à venir, il sera possible de demander la génération de fonds d’écran, via intelligence artificielle.

Comme chez Samsung ou TCL, notez également la possibilité de créer des fonds d’écran générés par l’intelligence artificielle (via une mise à jour à venir après l’été). Enfin, le système est capable de reconnaître plusieurs voix différentes adaptant ainsi l’interface personnalisée de webOS à chaque membre de la famille jusqu’à 10 profils.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour le reste de l’interface, par rapport aux précédents modèles, rien ne changer et tous les menus sont facilement accessibles, intuitifs et fluides.

LG OLED55G5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

LG OLED55G5 Consommation

Pour la consommation électrique, nous avons mesuré ce que consommait le téléviseur pendant la diffusion d’une série, Les 100 pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglée sur le mode Filmmaker. Dans ces conditions que nous reproduisons pour tous les tests de téléviseurs sans les modes d’économie d’énergie activés et le capteur de luminosité désactivé, le téléviseur consommait à peine 48 Wh en moyenne. C’est très raisonnable.

Pour la série en HDR (Dolby Vision Filmmaker plus précisément) The Black Mirror sur Netflix, nous avons obtenu une consommation moyenne de 49 Wh. À titre de comparaison, toutes proportions gardées, le 65 pouces G4 consomme 61 Wh dans les mêmes conditions. Là aussi, c’est relativement faible. La consommation en veille est de 0,5 Watt.

La série LG G5 est disponible et déclinée en 48, 55, 65, 77, 83 et 97 pouces. Les prix respectifs et conseillés sont de 1799 euros, 2299 euros, 3499 euros, 4499 euros, 6499 euros et 24 999 euros.