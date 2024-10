Test du TV Sony Bravia 8 : la nouvelle référence milieu de gamme OLED de Sony

Le Sony Bravia 8 représente l’aboutissement du savoir-faire du constructeur japonais en matière de téléviseurs OLED. Ce nouveau modèle Ultra HD, disponible en 55, 65 et 77 pouces, intègre les dernières innovations technologiques de la marque, notamment le processeur cognitif XR et le système audio Acoustic Surface Audio+.

Le Bravia 8 se positionne comme un concurrent direct des modèles premium de LG C4 et Samsung S90D, avec une approche résolument orientée vers la qualité d’image et le traitement vidéo. Il profite d’une dalle White-OLED fournie par LG mais sans la technologie MLA 2.0 la plus lumineuse à ce jour pour cette technologie.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV 4K (QLED ou Oled) en 2024 ?

Il est donc différent des séries Bravia 7 et Bravia 9 dotées d’une dalle LCD avec un rétroéclairage Mini-LED partageant malgré tout le chipset, la compatibilité HDR10, Dolby Vision, le système Google TV et des caractéristiques audio méritantes. N’oublions pas non la présence du mode d’image calibré pour Prime Video, nouveauté des modèles 2024 de la marque, toutes technologies confondues.

Voici notre test complet et verdict mesuré sur le téléviseur TV Sony Bravia 8 K-65XR80 de 65 pouces.

Sony Bravia 8 65XR80 Fiche technique

Modèle Sony Bravia 8 65XR80 Dimensions 1442 mm x 855 mm x 248 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 65 pouces Compatible HDR Dolby Vision, HDR10 Ports HDMI 4 Compatible Surround Dolby Atmos, DTS-X, DTS-HD Nombre de haut-parleurs 5 Puissance des haut-parleurs 50 watts Sortie audio Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Google Assistant, Amazon Alexa Efficacité énergétique E Fiche produit

Le test a été réalisé par un TV modèle Sony K-65XR80 qui a été prêté par la marque.

Sony Bravia 8 65XR80 Design : deux pieds et quatre positions possibles

Le design du Sony Bravia 8 mérite une attention particulière tant il reflète l’approche minimaliste et raffinée caractéristique de la marque.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Dès le premier regard, on peut remarquer la finesse de l’ensemble bien que LG propose des modèles OLED plus fins, notamment sur la partie supérieure. Ici, l’épaisseur varie de 1 cm dans sa partie la plus fine tout en haut, à environ 4 cm au niveau du bloc électronique, tout en bas, créant une silhouette élégante.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le cadre métallique qui entoure l’écran présente une finition brossée particulièrement soignée, avec des bordures ultra-fines mesurant à peine 4 mm sur les côtés et le haut. Cette finesse contribue à l’immersion visuelle, l’image semblant se prolonger jusqu’aux limites du téléviseur.

La qualité de fabrication est irréprochable, avec des ajustements précis qui confèrent au Bravia 8 une présence premium indéniable dans n’importe quel intérieur.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le système de piètement mérite une mention spéciale pour sa polyvalence. À l’image du Sony Bravia 7, on a droit à deux pieds en métal. Ceux-ci peuvent s’installer selon quatre positions différentes. La position standard place les pieds aux extrémités (écart de 124 cm pour le modèle 65 pouces), tandis qu’une position resserrée (écart de 60 cm) permet l’installation sur des meubles plus étroits. Deux positions supplémentaires sont prévues pour surélever légèrement l’écran afin d’accueillir une barre de son sans compromettre la visibilité. Comptez sur une élévation de 3 cm dans la position standard et de 8 cm en position haute.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La gestion des câbles a fait l’objet d’une attention particulière. Des accroches à fixer aux pieds permettent de guider les fils et un cache en plastique amovible à l’arrière sert à dissimuler efficacement l’ensemble de la connectique.

Le système audio Acoustic Surface Audio+ s’intègre parfaitement dans ce design épuré. Les actuateurs qui font vibrer la dalle sont invisibles, tandis que le subwoofer arrière est dissimulé dans un compartiment parfaitement intégré à la coque arrière. Cette intégration réussie permet d’obtenir un son de qualité sans compromis esthétique.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez qu’il est possible d’installer le téléviseur sur un support mural compatible VESA300.

Sony Bravia 8 65XR80 Les connectiques

La connectique du Bravia 8 est assez généreuse et bien organisée, disposée sur le côté gauche de la face arrière lorsqu’on regarde le TV de face. L’ensemble des prises est orienté latéralement, facilitant l’installation murale. Le téléviseur dispose de quatre entrées HDMI, dont deux sont compatibles 2.1 avec une bande passante de 48 Gb/s, permettant la prise en charge des signaux 4K 120 Hz. Une seule prise est compatible eARC occupant ainsi l’une des deux entrées HDMI 2.1. On regrette toujours la présence de seulement deux prises dans cette version à la différence des modèles LG et Samsung qui en proposent 4.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Rappelons aussi que chez Sony, il ne faut pas oublier d’ouvrir les ports HDMI dans les paramètres afin qu’ils puissent supporter les technologies d’optimisation des jeux vidéo, dont le VRR (Variable Refresh Rate) et l’ALLM (Auto Low Latency Mode).

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les autres connecteurs comprennent deux ports USB 2.0, une sortie audio numérique optique, une prise casque mini-jack 3,5 mm, ainsi qu’une entrée composite partagée. Le tuner intégré dispose d’entrées antenne TNT et satellite.

La connectivité sans fil n’est pas en reste avec du Wi-Fi 6 (802.11ax) bibande et du Bluetooth 5.3, offrant une compatibilité étendue avec les périphériques modernes. Un port Ethernet RJ45 assure une connexion filaire stable pour le streaming en haute qualité.

Le téléviseur, fonctionnant sous Google TV, est compatible avec l’assistant vocal du géant américain. Vous pouvez piloter sommairement le téléviseur en donnant des ordres vocaux à Alexa, si vous êtes équipé d’une enceinte connectée à proximité. Sinon, notez la disponibilité de la fonction Chromecast pour envoyer directement des contenus audio et vidéo depuis un appareil mobile. La série supporte aussi les technologies AirPlay 2 et HomeKit.

Sony Bravia 8 65XR80 Image : une qualité vraiment Home Cinéma

La série Bravia 8 de Sony est dotée d’une dalle White-OLED fournie par LG Display à la différence du modèle haut de gamme A95L de la marque qui embarque une dalle QD-OLED fabriquée par Samsung Display. Contrairement aux modèles LG M4, LG G4 et Panasonic Z95A, les TV Bravia 8 ne profitent pas de la technologie MLA 2.0, soit la plus lumineuse à ce jour pour une dalle White-OLED. Comme évoqué en introduction, ils viennent concurrencer les LG C4 et Samsung S90D.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Toutefois, la qualité d’image du Bravia 8 s’impose comme sa caractéristique la plus remarquable. En effet, la dalle OLED 4K, associée au processeur cognitif XR, offre des performances visuelles qui placent ce téléviseur parmi les références du marché, hormis sa luminosité sur laquelle nous reviendrons dans le chapitre consacré aux mesures. Selon notre test, le traitement d’image se montre particulièrement efficace, notamment dans la gestion des contenus HDR. Le traitement antireflet de la dalle s’avère performant, même si nous avons noté quelques limites face à une source lumineuse directe intense. Dans ce domaine, on n’est pas au niveau de l’exceptionnel Samsung S95D qui arrive à gommer toutes les sources se présentant devant, même les grandes baies vitrées.

Les angles de vision, caractéristiques de la technologie OLED, sont excellents avec une préservation remarquable des couleurs et du contraste, même en position décentrée. Là encore, même s’ils sont bien plus larges que sur les modèles LCD, cette série n’arrive pas à rivaliser avec les TV embarquant une dalle QD-OLED (Samsung S95C, S95D et Sony A95L).

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Dans nos tests de films, nous avons été particulièrement impressionnés par le rendu des scènes sombres de Dune, où les détails dans les ombres restent parfaitement lisibles sans effet de clouding. Les scènes de Blade Runner 2049 révèlent une gestion magistrale des contrastes, avec des noirs d’une profondeur absolue typique de l’OLED, tandis que les néons et autres sources lumineuses ressortent avec un éclat saisissant. La dalle réagit parfaitement aux scènes d’action les plus mouvementées et nous avons pu apprécier les séquences animées du disque Blu-ray Top Gun : Maverick qui sont réellement sublimées. Idem pour les séries en streaming.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La mise à l’échelle des contenus HD vers la 4K démontre l’excellence du processeur XR. Les algorithmes de Sony produisent une image nette et détaillée, sans artefacts visibles ni sur-accentuation des contours. Les dégradés de couleurs sont traités avec une finesse remarquable, avec un effet de postérisation extrêmement faible.

Le téléviseur propose plusieurs modes d’images : Intense, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced. En outre, avec des contenus HDR, on peut également compter sur le mode Dolby Vision. Notez que, comme sur la série Bravia 9, il y a un capteur de luminosité ambiante ici. Il est donc possible de profiter d’une adaptation automatique de la luminosité des contenus.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Dans les menus de réglages, exactement comme sur les séries Bravia 7 et Bravia 9, cette année, Sony a préféré séparer les types de contenus. Ainsi, on choisit entre le mode Image/vidéo, PC ou Jeu. Dans ce dernier cas, la marque offre 3 choix : Standard, RTS ou FPS que chacun appréciera.

Depuis plusieurs générations maintenant, les TV Sony proposent un mode d’image calibré pour les contenus Netflix. Lorsqu’on regarde un film ou une série de la plateforme, il est ainsi possible de choisir ce mode qui optimise automatiquement le rendu. Les autres restant toutefois aussi disponibles, le cas échéant.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Cette année, Sony a conclu un partenariat avec une autre plateforme de streaming et non des moindres : Prime Video. Il y a donc un mode d’image calibré spécifique qui agit sur plus de 80 paramètres. Ceux-ci sont alors réglés automatiquement qu’il s’agisse d’un film, d’une série et, c’est une première, de programmes sportifs. Le rendu est effectivement de très bonne qualité pouvant rivaliser avec le mode Professionnel. Toutefois, nous ne pouvons pas effectuer de mesures avec la fonction Prime Video Calibrated Mode activée étant donné qu’il faut des contenus spécifiques qui sont automatiquement détectés.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sony Bravia 8 65XR80 Les mesures

Pour nos mesures, c’est le mode Professionnel qui permet d’obtenir les meilleurs résultats pour un rendu « Cinéma ». S’agissant d’un modèle OLED, le taux de contraste est considéré comme infini. Pour des contenus SDR, nous avons pu mesurer une fidélité des couleurs particulièrement satisfaisante, avec une valeur de Delta E moyenne de 3,31 ce qui est bon, mais pas parfait, car cette valeur étant au-dessus du seuil de 3, cela signifie que le téléviseur peut être encore mieux calibré. En dessous de 3, l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et celle demandée.

Toujours en mode Professionnel, le gamma moyen a pu être mesuré à 2,52 donc assez proche de la valeur attendue (2,4) dans une ambiance sombre mais là aussi pas optimal. La courbe de mesures montre des valeurs supérieures à celles qui devraient être. La température des couleurs moyenne est extrêmement proche de la valeur recherchée (6500 K) puisque mesurée à 6487 K avec une dérive chromatique tout à fait acceptable.

L’espace colorimétrique rec709 est largement couvert, à 98,4 %, ce qui est excellent.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur Sony supporte les modes HLG, HDR10 et Dolby Vision. Il fait encore et toujours l’impasse sur le format HDR10+ qui est accepté sur les modèles Samsung, Panasonic, TCL, Hisense ou Philips, par exemple. Il n’y a pas non plus de mode Filmmaker sur ce téléviseur. Le mode qui permet d’obtenir le meilleur rendu type Cinéma est le mode Professionnel. Dans ce cas, nous avons alors obtenu un Delta E moyen de 1,53 donc bien inférieur au seuil de 3. On peut donc dire que ce téléviseur offre des couleurs fidèles.

Concernant le pic de luminosité, en mode Professionnel, nous avons relevé une valeur maximale de 803 cd/m². C’est mieux que la précédente génération, représentée par le A80L qui plafonnait à 709 cd/m² dans les mêmes conditions. On est toutefois loin des 1302 cd/m² relevés sur le Sony A95L, le plus haut de gamme de la marque à ce jour ou des 1253 cd/m² mesurés sur le Philips 65OLED909 et encore plus des 1618 cd/m² obtenus sur le LG G4 qui profite d’une dalle MLA 2.0 ou des 1671 cd/m² du Samsung S95D. Finalement, le Bravia 8 propose un niveau de luminosité équivalent au LG C3 (835 cd/m² en mode Filmmaker), par exemple.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En mode plein écran, la luminosité du Bravia 8 est de 158 cd/m², selon nos mesures, ce qui là aussi n’est pas très élevé mais correspond finalement aux mesures relevées sur les modèles de milieu de gamme.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sur le Sony Bravia 8, en mode Cinéma, nous avons mesuré un pic de luminosité de 710 cd/m² avec un delta E moyen de 1,86. Enfin, les couvertures des espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020 sont plutôt étendus puisque nous avons mesuré, respectivement 98,54% et 73,63%, ce qui est satisfaisant, mais restant moindre que les 89% de couverture de l’espace colorimétrique BT2020 par les modèles QD-OLED Sony (A95L) et Samsung (S95C, S95D), les références en la matière.

Sony Bravia 8 65XR80 Gaming, fonctionne parfaitement avec les consoles

Le Sony Bravia 8 se positionne comme un choix particulièrement pertinent pour les joueurs. L’intégration de deux ports HDMI 2.1 permet de profiter pleinement des capacités des consoles nouvelle génération comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Les joueurs les plus exigeants réclament malgré tout un nombre plus important d’entrées HDMI 2.1 notamment pour pouvoir brancher plusieurs consoles et PC…

Le support du VRR (Variable Refresh Rate) assure une fluidité constante, tandis que l’ALLM (Auto Low Latency Mode) optimise automatiquement les paramètres pour le jeu. Notez la compatibilité avec le format Dolby Vision Gaming. Par rapport aux autres marques, Sony est encore la seule à ne pas proposer une dalle supportable la fréquence de 144 Hz, utile pour les PC Gaming.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Selon nos tests, l’input lag en mode jeu descend à 12,6 ms en Ultra HD 60 Hz, un résultat excellent qui place ce téléviseur parmi les plus réactifs du marché. Rappelons que les séries LG G4 et Samsung S95D proposent un temps de retard à l’affichage de 9,1 ms tandis que le record absolu, à date, est détenu par le Panasonic Z95A avec 8,9 ms dans les mêmes conditions. Toutefois, il faut vraiment relativiser ces chiffres et seul un joueur professionnel arrivera à voir la différence entre les modèles cités.

Pour ce qui est des mesures, rappelons que Sony propose trois modes Jeu : Standard, RTS et FPS correspondants à certains types de jeu. Le mode Jeu Standard propose une bonne fidélité des couleurs puisque le Delta E moyen est de 1,87 et avec un pic de luminosité à 813 cd/m². C’est quasiment le même niveau de luminosité pour les deux autres modes Jeu, mais avec une fidélité moins étant donné que le mode Jeu RTS propose 4,7 et le mode Jeu FPS est à 4,8.

La barre de jeu exclusive à Sony est toujours d’actualité et s’avère particulièrement pratique, affichant en temps réel les informations essentielles, comme la fréquence de rafraîchissement, l’état du VRR ou encore le niveau de latence.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sony Bravia 8 65XR80 Audio, un son précis et chaleureux

Le système audio du Sony Bravia 8 repose sur la technologie exclusive Acoustic Surface Audio+, une approche exclusive qui transforme l’écran lui-même en surface émettrice de son. Cette technologie utilise des actuateurs qui font vibrer la dalle OLED pour produire le son, créant ainsi une spatialisation particulièrement précise où les dialogues semblent véritablement émaner des lèvres des acteurs.

La configuration sonore comprend cinq canaux pour une puissance totale de 50W, répartie entre deux actuateurs principaux de 10W chacun, deux tweeters de 10W et un subwoofer intégré dans le châssis arrière. Lors de nos tests avec des contenus cinématographiques, nous avons été impressionnés par la précision de la localisation des effets sonores et la clarté des dialogues, même à faible volume.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le traitement Dolby Atmos est parfaitement géré, comme nous avons pu le constater lors du visionnage de Top Gun: Maverick, où les passages aériens bénéficient d’une certaine verticalité pour un système intégré. Les basses fréquences, souvent le point faible des téléviseurs, atteignent ici un niveau de performance plutôt honorable, même si elles ne rivalisent pas avec un caisson de basses externe.

La scène sonore se révèle particulièrement large, dépassant nettement les dimensions physiques du téléviseur. Le mode Son adaptatif ajuste automatiquement les paramètres audio en fonction du contenu diffusé, optimisant par exemple la clarté des dialogues dans les programmes d’actualités ou privilégiant l’immersion pour les films d’action.

Sony Bravia 8 65XR80 Interface, Google TV à la manœuvre avec des menus « Sony » pour régler les paramètres

Comme les autres téléviseurs de la marque, la série Sony Bravia 8 est animée par Google TV. La page d’accueil propose un bandeau d’applications avec des icônes rondes et des contenus suggérés.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette interface, nous avons une page spéciale dédiée que nous vous proposons de lire.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sachez toutefois que le fabricant propose sur ces TV des menus spécifiques notamment pour tout ce qui concerne les paramètres d’image et de son. On a donc droit à un bandeau qui s’affiche en bas de l’écran et permet de régler de nombreux détails. Nous avons déjà évoqué le fait d’avoir des réglages adaptés selon les types de contenu (image/vidéo ou Jeu). Les menus sont particulièrement fournis et permettent de régler le téléviseur avec précision et minutie.

Les paramètres sont organisés en trois niveaux. Le premier permet donc d’afficher un bandeau en bas de l’écran pour régler les principaux modes d’images, de son, d’économie d’énergie, etc.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ensuite, si on veut aller plus loin, il est possible de rentrer dans les détails des réglages avec des menus clairs et qui affichent quelques instructions sur les paramètres sélectionnés.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le menu Google TV est le troisième niveau depuis lequel il est possible de régler certains détails comme le son du système, les mises à jour du firmware et d’autres paramètres.

Les paramètres relatifs à la consommation d’énergie sont réunis au sein d’un tableau de bord exclusif à Sony. Celui-ci permet d’appliquer des réglages pour limiter la consommation du téléviseur. Cette dernière peut être observée grâce à l’affichage d’un nouveau menu représentant l’historique pour un côté ludique.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

À l’image des séries Bravia 7 et Bravia 9 récemment testées, outre les plateformes de streaming les plus populaires qui sont préinstallées ou proposées lors de la première configuration de l’appareil, rappelons la présence des applications Crunchyroll et Sony Pictures Core.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il est également possible de lire des contenus multimédias partagés sur le réseau domestique. Le lecteur est parfaitement capable de lire des médias exigeants puisque nous lui avons soumis notre film Gemini Man en qualité Ultra HD à 80 Mbits/s qui a été lu sans aucune saccade. Qui peut le plus peut le moins, les autres médias passent donc sans aucun problème qu’il s’agisse de films, de titre de musique ou de photos.

Nous avons trouvé que l’interface était plutôt fluide et l’expérience logicielle est globalement satisfaisante.

Concernant le marquage de l’écran qui peut arriver sur certaines télévisions OLED, le constructeur propose une maintenance régulière de la dalle, lorsque celle-ci est en veille et le téléviseur déclenche automatiquement une image de veille au bout de 10 minutes d’inactivité. C’est beaucoup plus long que toutes les autres marques. À titre de comparaison, rappelons que chez LG, l’écran de veille se lance après 2 min.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

On peut lancer une opération de maintenance de la dalle depuis les paramètres du téléviseur soit en mode immédiat, soit après l’extinction de la télévision. En outre, sachez également que Sony propose une option (activable ou non) qui permet de décaler les pixels à l’écran. Si la fonction est activée, l’image se décale légèrement de quelques pixels sur les côtés et en hauteur, ce qui ne se voit pas lorsqu’on est assis à une distance raisonnable.

La télécommande rétroéclairée, étoilée et l’autre…

La nouvelle télécommande qui accompagne les TV de la série Sony Bravia 8 est strictement identique à celle qui est livrée avec les séries Bravia 7 et Bravia 9. Il s’agit d’une évolution par rapport aux précédentes. L’une des principales nouveautés, c’est son mode d’alimentation. En effet, fini les piles et bonjour la batterie, comme chez Samsung. La marque n’est toutefois pas (encore ?) passée au panneau solaire à l’image de la marque sud-coréenne et du chinois Hisense pour ses modèles haut de gamme comme le TV 65U8NQ, par exemple. La télécommande Sony est rechargeable via un port USB-C. C’est très pratique et plus écologique.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

On profite toujours du système de rétroéclairage qui se met en fonctionnement dès qu’on saisit la télécommande. Côté design, on apprécie le côté compact et on peut remarquer un effet moucheté, assez joli, sur le dessus et le dessous. Sinon, il y a assez peu de touches, ce qui n’est pas un mal avec, chacune des fonctions bien spécifiques.

Ergonomique, la télécommande propose également des touches dédiées aux plateformes Sony Pictures Core, Netflix, Disney+, Prime Video, Crunchyroll et YouTube, chacune ayant payé pour y figurer. Enfin, notez la présence d’un microphone et d’un petit haut-parleur, à l’arrière. Ce dernier sert notamment pour retrouver l’accessoire en disant « Trouve ma télécommande », très pratique.

Sony Bravia 8 K-65XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Dans notre enthousiasme, nous avons presque oublié qu’il y a une deuxième télécommande livrée avec ce téléviseur. Celle-ci n’est pas rétroéclairée, infrarouge et ne propose pas de touches d’accès direct aux services de streaming mais il y a les touches chiffrées pour les chaînes de la TNT. Elle est alimentée par deux piles.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sony Bravia 8 65XR80 Consommation

Pour la consommation électrique, nous avons mesuré ce que consommait le téléviseur pendant la diffusion d’une série, Les 100, pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglée sur le mode Professionnel. Dans ces conditions, reproduites pour tous les tests de téléviseurs sans les modes d’économie d’énergie activés, le Sony K-65XR80 consommait 46 Wh en moyenne. Cette consommation est extrêmement faible lorsqu’on sait que le TV OLED65G4, un modèle OLED consomme 58 Wh dans les mêmes conditions.

Pour la série en HDR (Dolby Vision Sombre plus précisément) The Black Mirror sur Netflix, nous avons obtenu une consommation moyenne de 62 Wh. Comparé au LG OLED65G4, c’est quasiment la même valeur et particulièrement faible. La consommation en veille est de 0,5 Watt sauf si on laisse le mode réseau activé dans les paramètres, le téléviseur se tenant prêt à obéir à vos ordres vocaux et consommant alors 2 Watts.

La série Sony Bravia 8 XR80 est déclinée en 55, 65 et 77 pouces pour des prix respectifs de 1990 euros, 2499 euros et 3799 euros.